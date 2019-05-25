Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|-0,62
|-17,95
|ABD Dolar BYF
|586,40
|0,57
|14,44
|Acıpayam Selüloz
|3,24
|-0,61
|-0,61
|Adana Çimento (A)
|6,16
|-2,07
|1,82
|Adana Çimento (B)
|4,37
|-2,46
|6,33
|Adana Çimento (C)
|1,02
|-2,86
|-27,66
|Adel Kalemcilik
|9,30
|-4,91
|-15,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,02
|-29,66
|-56,41
|Afyon Çimento
|3,45
|-5,74
|-24,84
|Ak Enerji
|0,47
|-7,84
|-25,40
|Akbank
|5,71
|-1,21
|-2,97
|Akçansa
|6,31
|-0,63
|-3,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,28
|-12,33
|-36,32
|Akfen GMYO
|1,53
|-0,65
|-7,27
|Akın Tekstil
|8,24
|-0,72
|-12,80
|Akiş GMYO
|2,20
|1,38
|-14,06
|Akmerkez GMYO
|18,48
|-0,11
|19,78
|Aksa
|8,10
|-2,88
|22,09
|Aksa Enerji
|2,15
|-6,11
|-19,78
|Aksigorta
|4,43
|0,00
|41,11
|Aksu Enerji
|7,76
|-13,00
|0,52
|Alarko Carrıer
|30,38
|-6,70
|-22,82
|Alarko GMYO
|42,32
|-3,42
|-5,79
|Alarko Holding
|2,67
|-6,64
|36,90
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.186,30
|0,08
|1,77
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.120,90
|0,09
|1,85
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.135,30
|0,09
|1,83
|Albaraka Türk
|1,10
|-16,03
|-9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,00
|-1,77
|-13,19
|Alkim Kağıt
|3,30
|-2,65
|-8,18
|Alkim Kimya
|24,90
|-0,95
|15,59
|Altınyağ
|0,36
|2,86
|-18,18
|Altınyunus Çeşme
|3,92
|-3,92
|-5,54
|Anadolu Cam
|2,78
|-2,80
|3,73
|Anadolu Efes
|18,16
|1,68
|-11,84
|Anadolu Grubu Holding
|9,57
|-7,45
|-6,54
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|-3,88
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|6,66
|-8,77
|7,77
|Anadolu Sigorta
|3,95
|-3,42
|0,62
|Anel Elektrik
|1,55
|-1,90
|-4,32
|Arçelik
|16,24
|4,10
|2,85
|Arena Bilgisayar
|3,04
|-8,16
|-31,07
|Armada Bilgisayar
|10,14
|-1,84
|9,15
|Arsan Tekstil
|1,66
|-3,49
|2,47
|Artı Yatırım Holding
|1,03
|11,96
|18,39
|Aselsan
|17,19
|-8,90
|-28,61
|Aslan Çimento
|22,32
|-3,46
|-20,74
|Ata GMYO
|3,79
|-1,04
|-5,49
|Atakule GMYO
|0,92
|-5,15
|-30,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,75
|-2,60
|-12,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|-0,76
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,27
|6,72
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|0,00
|1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.267,40
|0,06
|1,69
|Avrupa Yatırım Holding
|2,14
|0,47
|-11,93
|Ayen Enerji
|2,12
|-6,19
|-9,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,58
|-1,86
|11,27
|Aygaz
|8,58
|-1,27
|-13,72
|Bagfaş
|5,45
|-1,80
|13,07
|Bak Ambalaj
|4,29
|-3,16
|-15,38
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|-3,70
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,39
|-4,79
|10,76
|Banvit
|12,48
|4,44
|15,66
|Baştaş Başkent Çimento
|1,74
|-1,14
|-13,86
|Batı Çimento
|1,54
|-6,10
|-36,10
|Batısöke Çimento
|0,80
|-4,76
|-26,61
|Bera Holding
|1,77
|4,73
|-14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,45
|-4,61
|-19,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,33
|-10,14
|-17,90
|Beyaz Filo
|2,75
|-0,36
|0,73
|Bilici Yatırım
|1,69
|0,60
|24,26
|Bim Mağazalar
|73,50
|3,01
|-15,52
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,62
|-6,06
|-47,01
|Bizim Mağazaları
|6,42
|-2,13
|-5,59
|Bizim Portföy Altın BYF
|226,20
|0,85
|13,70
|Bolu Çimento
|2,42
|-5,47
|-29,45
|Bomonti Elektrik
|0,83
|0,00
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,42
|-6,08
|5,86
|Borusan Yat. Paz.
|32,76
|-1,21
|-9,57
|Bosch Fren Sistemleri
|145,10
|-1,96
|-5,02
|Bossa
|3,44
|-3,64
|-18,18
|Boyner Perakende Yat.
|4,60
|-2,75
|16,75
|Brisa
|5,75
|-0,35
|-9,16
|Burçelik
|2,66
|-4,66
|-17,13
|Burçelik Vana
|1,43
|-1,38
|-3,38
|Bursa Çimento
|3,70
|-6,09
|-15,91
|Carrefoursa
|2,63
|-8,04
|-24,43
|Coca Cola İçecek
|26,96
|1,74
|-12,69
|Cosmos Yat. Holding
|1,10
|-4,35
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|0,96
|-2,04
|-7,69
|Çelebi
|74,50
|-6,88
|27,68
|Çelik Halat
|3,77
|-10,87
|-30,22
|Çemaş Döküm
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Çemtaş
|5,00
|-7,06
|-17,76
|Çimbeton
|24,40
|-2,79
|-14,69
|Çimentaş
|13,48
|5,39
|6,14
|Çimsa
|5,71
|-2,56
|-24,37
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|-5,41
|-1,69
|Dagi Giyim
|1,27
|-4,51
|2,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,37
|-2,14
|35,64
|Dardanel
|0,97
|-2,02
|-11,82
|Datagate Bilgisayar
|4,89
|-7,21
|14,25
|Demısaş Döküm
|2,72
|0,00
|9,68
|Denge Holding
|1,24
|-2,36
|6,90
|Deniz GMYO
|2,91
|-1,02
|-4,28
|Denizbank
|15,30
|2,48
|-19,90
|Denizli Cam
|9,07
|-0,87
|-21,27
|Derimod
|8,19
|-4,66
|-5,54
|Desa Deri
|2,42
|-7,28
|39,88
|Despec Bilgisayar
|3,14
|-0,95
|-4,27
|Deva Holding
|5,23
|4,60
|58,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-8,97
|Ditaş Doğan
|4,73
|-4,25
|-7,60
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|30,84
|-0,42
|-3,35
|DO-CO
|492,70
|3,62
|2,90
|Doğan Burda
|2,87
|0,70
|-4,65
|Doğan Holding
|1,03
|-0,96
|10,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|-6,00
|-22,95
|Doğusan
|1,02
|-13,56
|-52,88
|Doğuş GMYO
|2,54
|-0,78
|20,38
|Doğuş Otomotiv
|3,80
|-2,56
|-12,44
|Döktaş Dökümcülük
|9,37
|4,93
|14,97
|Duran Doğan Basım
|4,12
|-3,29
|-19,22
|Dyo Boya
|2,75
|-2,48
|-5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|2,22
|-7,11
|-8,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,85
|-5,34
|-8,63
|Edip Gayrimenkul
|0,59
|-7,81
|-23,38
|Ege Endüstri
|424,70
|2,34
|36,50
|Ege Gübre
|22,00
|-4,35
|6,35
|Ege Profil
|8,85
|-0,56
|-0,23
|Ege Seramik
|2,87
|-5,90
|-14,33
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|-3,57
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,00
|1,52
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,28
|0,00
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,70
|-4,11
|-28,57
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|1,16
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,08
|-7,69
|-28,00
|Enerjisa Enerji
|5,07
|-2,50
|7,68
|Enka İnşaat
|5,10
|2,62
|14,76
|Erbosan
|15,61
|1,56
|-4,15
|Ereğli Demir Çelik
|7,28
|-2,67
|19,31
|Ersu Gıda
|0,82
|0,00
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,70
|-4,11
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,20
|-13,67
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|-4,69
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|18,52
|132,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,03
|-1,95
|1,59
|Finans Portföy Altın BYF
|22,58
|1,35
|14,79
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,77
|1,40
|8,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|7,14
|1,50
|F-M İzmit Piston
|15,06
|-0,79
|-2,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,54
|9,28
|120,47
|Ford Otosan
|51,00
|1,49
|7,35
|Formet Çelik Kapı
|5,20
|-5,45
|309,45
|Frigo Pak Gıda
|2,45
|-2,00
|44,12
|Galatasaray Sportif
|1,35
|-23,30
|8,87
|Garanti Bankası
|7,50
|-1,96
|-5,78
|Garanti Faktoring
|2,56
|0,00
|29,29
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-7,69
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,50
|-2,51
|8,70
|Gedik Yatırım Holding
|2,51
|-6,69
|6,81
|Gediz Ambalaj
|4,57
|-2,35
|10,12
|Gentaş
|1,45
|0,00
|-18,08
|Gersan Elektrik
|1,74
|-4,40
|-28,70
|Global Men. Değ.
|0,42
|2,44
|-10,64
|Global Yat. Holding
|2,72
|-1,09
|-9,03
|Good-Year
|2,55
|-3,41
|-25,87
|Göltaş Çimento
|9,61
|-3,71
|-22,69
|Gözde Girişim
|2,71
|-3,90
|1,50
|GSD Denizcilik
|1,43
|7,52
|24,35
|GSD Holding
|0,82
|-4,65
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,33
|-3,72
|-21,28
|Güler Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|-2,80
|Güneş Sigorta
|0,95
|-7,77
|-36,67
|Halk GMYO
|0,70
|-7,89
|0,60
|Halk Sigorta
|1,08
|4,85
|-1,82
|Hatay Tekstil
|4,04
|1,00
|2,28
|Hedef Girişim
|1,14
|-0,87
|-1,72
|Hektaş
|11,35
|-2,99
|22,44
|HUB Girişim
|2,43
|-2,80
|29,26
|Hürriyet Gzt.
|0,65
|-7,14
|-30,11
|ICBC Turkey Bank
|2,67
|-8,56
|-45,84
|İdealist Danışmanlık
|10,72
|-29,80
|-0,74
|İdealist GMYO
|1,69
|-0,59
|3,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|14,61
|209,09
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-4,60
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,89
|1,61
|209,84
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|1,82
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,54
|2,03
|9,55
|Info Yatırım
|2,00
|5,82
|94,17
|İntema
|6,51
|-3,56
|8,56
|İpek Doğal Enerji
|4,62
|-6,10
|-13,97
|İskenderun Demir Çelik
|5,89
|1,20
|25,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
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Kaynak: AA