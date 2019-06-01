Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|0,00
|-17,95
|ABD Dolar BYF
|562,90
|-4,01
|9,86
|Acıpayam Selüloz
|3,26
|0,62
|0,00
|Adana Çimento (A)
|6,44
|4,55
|6,45
|Adana Çimento (B)
|4,48
|2,52
|9,00
|Adana Çimento (C)
|1,06
|3,92
|-24,82
|Adel Kalemcilik
|9,45
|1,61
|-14,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,89
|-12,75
|-61,97
|Afyon Çimento
|3,63
|5,22
|-20,92
|Ak Enerji
|0,51
|8,51
|-19,05
|Akbank
|5,98
|4,73
|1,62
|Akçansa
|6,28
|-0,48
|-4,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,30
|1,56
|-35,32
|Akfen GMYO
|1,51
|-1,31
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,46
|2,67
|-10,48
|Akiş GMYO
|2,20
|6,17
|-8,76
|Akmerkez GMYO
|18,45
|-0,16
|19,58
|Aksa
|8,58
|5,93
|29,32
|Aksa Enerji
|2,29
|6,51
|-14,55
|Aksigorta
|4,41
|-0,45
|40,47
|Aksu Enerji
|7,93
|2,19
|2,72
|Alarko Carrıer
|33,60
|10,60
|-14,63
|Alarko GMYO
|41,98
|5,53
|-0,58
|Alarko Holding
|2,86
|7,12
|46,64
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.187,30
|0,08
|1,85
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.121,90
|0,09
|1,94
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.136,30
|0,09
|1,92
|Albaraka Türk
|1,11
|0,91
|-9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,32
|26,40
|9,72
|Alkim Kağıt
|3,64
|10,30
|1,28
|Alkim Kimya
|24,80
|-0,40
|15,13
|Altınyağ
|0,35
|-2,78
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,90
|-0,51
|-6,02
|Anadolu Cam
|2,70
|1,49
|5,27
|Anadolu Efes
|19,25
|8,78
|-4,10
|Anadolu Grubu Holding
|10,00
|4,49
|-2,34
|Anadolu Hayat Emek.
|5,14
|3,84
|-9,74
|Anadolu Isuzu
|6,80
|2,10
|10,03
|Anadolu Sigorta
|3,97
|0,51
|1,13
|Anel Elektrik
|1,65
|6,45
|1,85
|Arçelik
|17,42
|7,27
|10,32
|Arena Bilgisayar
|3,19
|4,93
|-27,66
|Armada Bilgisayar
|9,87
|-2,66
|6,24
|Arsan Tekstil
|1,73
|4,22
|6,79
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-2,91
|14,94
|Aselsan
|18,28
|6,34
|-24,09
|Aslan Çimento
|22,64
|1,43
|-19,60
|Ata GMYO
|3,83
|1,06
|-4,49
|Atakule GMYO
|0,93
|1,09
|-29,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|2,50
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,77
|2,67
|-10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,24
|0,65
|24,88
|Avrasya GMYO
|1,41
|11,02
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|4,55
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,10
|0,06
|1,75
|Avrupa Yatırım Holding
|2,57
|20,09
|5,76
|Ayen Enerji
|2,23
|5,19
|-5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|7,82
|19,97
|Aygaz
|8,86
|3,26
|-10,90
|Bagfaş
|5,50
|0,92
|14,11
|Bak Ambalaj
|4,51
|5,13
|-11,05
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|3,85
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|7,91
|19,52
|Banvit
|13,90
|11,38
|28,82
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|4,02
|-10,40
|Batı Çimento
|1,60
|3,90
|-33,61
|Batısöke Çimento
|0,83
|3,75
|-23,85
|Bera Holding
|1,84
|3,95
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,46
|0,69
|-19,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,38
|3,76
|-14,81
|Beyaz Filo
|2,78
|1,09
|1,83
|Bilici Yatırım
|1,63
|3,73
|28,90
|Bim Mağazalar
|79,70
|8,44
|-8,39
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,64
|3,23
|-45,30
|Bizim Mağazaları
|6,69
|4,21
|-1,62
|Bizim Portföy Altın BYF
|219,90
|-2,79
|10,53
|Bolu Çimento
|2,41
|-0,41
|-29,74
|Bomonti Elektrik
|0,86
|3,61
|79,17
|Borusan Mannesmann
|7,60
|2,43
|8,43
|Borusan Yat. Paz.
|33,08
|0,98
|-8,69
|Bosch Fren Sistemleri
|149,50
|3,03
|-2,14
|Bossa
|3,45
|0,29
|-17,94
|Boyner Perakende Yat.
|4,79
|4,13
|21,57
|Brisa
|5,61
|-2,43
|-11,37
|Burçelik
|2,69
|1,13
|-16,20
|Burçelik Vana
|1,46
|2,10
|-1,35
|Bursa Çimento
|3,74
|1,08
|-15,00
|Carrefoursa
|2,74
|4,18
|-21,26
|Ceo Event Medya
|5,05
|
|
|Coca Cola İçecek
|27,22
|5,45
|-7,93
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|-3,64
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|6,25
|-1,92
|Çelebi
|82,70
|11,01
|41,74
|Çelik Halat
|3,97
|5,31
|-26,52
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|4,82
|-3,60
|-20,72
|Çimbeton
|25,00
|2,46
|-12,59
|Çimentaş
|15,14
|12,31
|19,21
|Çimsa
|5,83
|2,10
|-22,78
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|2,86
|1,12
|Dagi Giyim
|1,36
|7,09
|9,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,49
|8,76
|47,52
|Dardanel
|0,98
|1,03
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,64
|15,34
|31,78
|Demısaş Döküm
|2,58
|2,38
|12,29
|Denge Holding
|1,59
|28,23
|37,07
|Deniz GMYO
|2,91
|0,00
|-4,28
|Denizbank
|16,06
|4,97
|-15,92
|Denizli Cam
|8,73
|-3,75
|-24,22
|Derimod
|8,19
|0,00
|-5,54
|Desa Deri
|2,52
|4,13
|45,66
|Despec Bilgisayar
|2,69
|2,87
|-1,52
|Deva Holding
|5,43
|3,82
|65,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|2,82
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,26
|11,21
|2,76
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|32,41
|5,09
|1,57
|DO-CO
|488,00
|-0,95
|1,92
|Doğan Burda
|3,30
|14,98
|9,63
|Doğan Holding
|1,07
|3,88
|14,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|2,13
|-21,31
|Doğusan
|1,08
|5,88
|-50,10
|Doğuş GMYO
|2,80
|10,24
|32,70
|Doğuş Otomotiv
|3,97
|4,47
|-8,53
|Döktaş Dökümcülük
|12,62
|34,69
|54,85
|Duran Doğan Basım
|4,38
|6,31
|-14,12
|Dyo Boya
|2,88
|4,73
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,31
|4,05
|-4,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,85
|0,00
|-8,63
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|3,39
|-20,78
|Ege Endüstri
|443,80
|4,50
|42,64
|Ege Gübre
|22,30
|1,36
|7,80
|Ege Profil
|9,23
|4,29
|4,06
|Ege Seramik
|2,76
|8,80
|-6,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,19
|4,75
|9,11
|Ekiz Kimya
|0,27
|-3,57
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,72
|2,86
|-26,53
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|1,15
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|8,70
|-21,74
|Enerjisa Enerji
|5,35
|5,52
|13,63
|Enka İnşaat
|5,30
|3,92
|19,26
|Erbosan
|15,00
|2,93
|-1,34
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|-0,41
|18,82
|Ersu Gıda
|0,83
|1,22
|-9,78
|Escort Teknoloji
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,16
|-3,33
|-45,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-3,17
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,40
|9,37
|154,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,12
|1,28
|2,89
|Finans Portföy Altın BYF
|21,96
|-2,75
|11,64
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,14
|-3,36
|4,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|-0,74
|0,75
|F-M İzmit Piston
|15,40
|2,26
|0,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,50
|-0,53
|119,30
|Ford Otosan
|55,05
|7,94
|15,87
|Formet Çelik Kapı
|5,08
|-2,31
|300,00
|Frigo Pak Gıda
|2,11
|-13,88
|24,12
|Galatasaray Sportif
|1,41
|4,44
|13,71
|Garanti Bankası
|7,93
|5,73
|-0,38
|Garanti Faktoring
|2,86
|11,72
|44,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|4,97
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,50
|5,46
|14,63
|Gedik Yatırım Holding
|2,74
|9,16
|16,60
|Gediz Ambalaj
|4,61
|3,51
|13,99
|Gentaş
|1,52
|10,75
|-9,27
|Gersan Elektrik
|1,81
|4,02
|-25,83
|Global Men. Değ.
|0,44
|4,76
|-6,38
|Global Yat. Holding
|2,79
|2,57
|-6,69
|Good-Year
|2,52
|2,45
|-24,06
|Göltaş Çimento
|9,83
|2,29
|-20,92
|Gözde Girişim
|2,79
|2,95
|4,49
|GSD Denizcilik
|1,41
|-1,40
|22,61
|GSD Holding
|0,81
|-1,22
|1,25
|Gübre Fabrik.
|2,47
|6,01
|-16,55
|Güler Yat. Holding
|1,06
|1,92
|-0,93
|Güneş Sigorta
|0,99
|4,21
|-34,00
|Halk GMYO
|0,72
|2,86
|3,48
|Halk Sigorta
|0,89
|2,71
|0,85
|Hatay Tekstil
|4,15
|2,72
|5,06
|Hedef Girişim
|1,15
|0,88
|-0,86
|Hektaş
|11,64
|2,56
|25,57
|HUB Girişim
|2,72
|11,93
|44,68
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|7,69
|-24,73
|ICBC Turkey Bank
|3,32
|24,34
|-32,66
|İdealist Danışmanlık
|11,35
|5,88
|5,09
|İdealist GMYO
|1,76
|4,14
|7,98
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|6,86
|230,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,76
|-6,88
|188,52
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-1,79
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,31
|3,44
|13,31
|Info Yatırım
|2,15
|7,50
|108,74
|İntema
|6,82
|4,76
|13,73
|İpek Doğal Enerji
|4,70
|1,73
|-12,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|4,41
|31,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, İstanbul
, Ekonomi