Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|0,63
|-17,44
|ABD Dolar BYF
|559,40
|-0,62
|9,17
|Acıpayam Selüloz
|3,31
|1,53
|1,53
|Adana Çimento (A)
|6,44
|0,00
|6,45
|Adana Çimento (B)
|4,53
|1,12
|10,22
|Adana Çimento (C)
|1,06
|0,00
|-24,82
|Adel Kalemcilik
|9,56
|1,16
|-13,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|1,12
|-61,54
|Afyon Çimento
|3,73
|2,75
|-18,74
|Ak Enerji
|0,53
|3,92
|-15,87
|Akbank
|6,38
|6,69
|8,41
|Akçansa
|6,32
|0,64
|-3,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|1,54
|-34,33
|Akfen GMYO
|1,51
|0,00
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,64
|2,13
|-8,57
|Akiş GMYO
|2,22
|0,91
|-7,93
|Akmerkez GMYO
|18,28
|-0,92
|18,48
|Aksa
|8,67
|1,05
|30,68
|Aksa Enerji
|2,37
|3,49
|-11,57
|Aksigorta
|4,44
|0,68
|41,43
|Aksu Enerji
|8,05
|1,51
|4,27
|Alarko Carrıer
|32,82
|-2,32
|-16,62
|Alarko GMYO
|42,36
|0,91
|0,32
|Alarko Holding
|2,89
|1,05
|48,18
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.187,70
|0,03
|1,89
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.122,30
|0,04
|1,98
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.136,70
|0,04
|1,96
|Albaraka Türk
|1,17
|5,41
|-4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,68
|5,70
|15,97
|Alkim Kağıt
|3,67
|0,82
|2,11
|Alkim Kimya
|24,76
|-0,16
|14,94
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,95
|1,28
|-4,82
|Anadolu Cam
|2,79
|3,33
|8,78
|Anadolu Efes
|19,99
|3,84
|-0,41
|Anadolu Grubu Holding
|10,13
|1,30
|-1,07
|Anadolu Hayat Emek.
|5,08
|-1,17
|-10,79
|Anadolu Isuzu
|6,87
|1,03
|11,17
|Anadolu Sigorta
|4,05
|2,02
|3,17
|Anel Elektrik
|1,68
|1,82
|3,70
|Arçelik
|17,88
|2,64
|13,24
|Arena Bilgisayar
|3,25
|1,88
|-26,30
|Armada Bilgisayar
|9,61
|-2,63
|3,44
|Arsan Tekstil
|1,76
|1,73
|8,64
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|1,00
|16,09
|Aselsan
|18,70
|2,30
|-22,34
|Aslan Çimento
|23,02
|1,68
|-18,25
|Ata GMYO
|3,84
|0,26
|-4,24
|Atakule GMYO
|0,95
|2,15
|-27,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,42
|2,44
|133,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,78
|1,30
|-9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|-0,65
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,43
|1,42
|62,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,87
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,40
|0,02
|1,77
|Avrupa Yatırım Holding
|2,64
|2,72
|8,64
|Ayen Enerji
|2,42
|8,52
|2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|0,00
|19,97
|Aygaz
|8,98
|1,35
|-9,70
|Bagfaş
|5,56
|1,09
|15,35
|Bak Ambalaj
|4,63
|2,66
|-8,68
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,61
|7,33
|28,29
|Banvit
|14,21
|2,23
|31,70
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Batı Çimento
|1,65
|3,12
|-31,54
|Batısöke Çimento
|0,85
|2,41
|-22,02
|Bera Holding
|1,81
|-1,63
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,51
|3,42
|-16,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,39
|0,72
|-14,20
|Beyaz Filo
|2,84
|2,16
|4,03
|Bilici Yatırım
|1,61
|-1,23
|27,32
|Bim Mağazalar
|82,05
|2,95
|-5,69
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,64
|0,00
|-45,30
|Bizim Mağazaları
|7,09
|5,98
|4,26
|Bizim Portföy Altın BYF
|225,00
|2,32
|13,09
|Bolu Çimento
|2,48
|2,90
|-27,70
|Bomonti Elektrik
|0,87
|1,16
|81,25
|Borusan Mannesmann
|7,73
|1,71
|10,28
|Borusan Yat. Paz.
|33,96
|2,66
|-6,26
|Bosch Fren Sistemleri
|152,10
|1,74
|-0,44
|Bossa
|3,54
|2,61
|-15,80
|Boyner Perakende Yat.
|4,78
|-0,21
|21,32
|Brisa
|5,76
|2,67
|-9,00
|Burçelik
|2,71
|0,74
|-15,58
|Burçelik Vana
|1,45
|-0,68
|-2,03
|Bursa Çimento
|3,88
|3,74
|-11,82
|Carrefoursa
|2,77
|1,09
|-20,40
|Ceo Event Medya
|5,04
|-0,20
|
|Coca Cola İçecek
|27,82
|2,20
|-5,90
|Cosmos Yat. Holding
|1,07
|0,94
|10,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|-0,98
|-2,88
|Çelebi
|84,40
|2,06
|44,65
|Çelik Halat
|4,04
|1,76
|-25,23
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|4,95
|2,70
|-18,59
|Çimbeton
|25,66
|2,64
|-10,28
|Çimentaş
|15,38
|1,59
|21,10
|Çimsa
|5,95
|2,06
|-21,19
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|2,78
|3,93
|Dagi Giyim
|1,48
|8,82
|19,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,76
|18,12
|74,26
|Dardanel
|0,99
|1,02
|-10,00
|Datagate Bilgisayar
|5,76
|2,13
|34,58
|Demısaş Döküm
|2,65
|2,71
|15,34
|Denge Holding
|2,28
|43,40
|96,55
|Deniz GMYO
|3,02
|3,78
|-0,66
|Denizbank
|18,09
|12,64
|-5,29
|Denizli Cam
|8,84
|1,26
|-23,26
|Derimod
|8,21
|0,24
|-5,31
|Desa Deri
|2,58
|2,38
|49,13
|Despec Bilgisayar
|2,74
|1,86
|0,31
|Deva Holding
|5,43
|0,00
|65,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-1,37
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,25
|-0,19
|2,56
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,00
|4,91
|6,55
|DO-CO
|518,00
|6,15
|8,19
|Doğan Burda
|3,80
|15,15
|26,25
|Doğan Holding
|1,07
|0,00
|14,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|1,04
|-20,49
|Doğusan
|1,11
|2,78
|-48,72
|Doğuş GMYO
|2,88
|2,86
|36,49
|Doğuş Otomotiv
|4,07
|2,52
|-6,22
|Döktaş Dökümcülük
|12,70
|0,63
|55,83
|Duran Doğan Basım
|4,92
|12,33
|-3,53
|Dyo Boya
|2,88
|0,00
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|3,03
|-1,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,95
|1,71
|-7,07
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|0,00
|-20,78
|Ege Endüstri
|455,20
|2,57
|46,30
|Ege Gübre
|23,02
|3,23
|11,28
|Ege Profil
|9,25
|0,22
|4,28
|Ege Seramik
|2,76
|0,00
|-6,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,00
|-4,53
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,27
|0,00
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,73
|1,39
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|1,14
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|-0,88
|-22,43
|Enerjisa Enerji
|5,46
|2,06
|15,96
|Enka İnşaat
|5,32
|0,38
|19,71
|Erbosan
|15,24
|1,60
|0,23
|Ereğli Demir Çelik
|7,49
|3,31
|22,75
|Ersu Gıda
|0,84
|1,20
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,71
|2,90
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,37
|18,10
|-35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|1,41
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,38
|-1,43
|150,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,15
|0,42
|3,32
|Finans Portföy Altın BYF
|22,66
|3,19
|15,20
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,55
|2,26
|6,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|1,12
|1,88
|F-M İzmit Piston
|15,56
|1,04
|1,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,74
|3,20
|126,32
|Ford Otosan
|57,10
|3,72
|20,19
|Formet Çelik Kapı
|5,19
|2,17
|308,66
|Frigo Pak Gıda
|2,59
|22,75
|52,35
|Galatasaray Sportif
|1,41
|0,00
|13,71
|Garanti Bankası
|8,40
|5,93
|5,53
|Garanti Faktoring
|2,90
|1,40
|46,46
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,49
|-0,29
|14,30
|Gedik Yatırım Holding
|2,80
|2,19
|19,15
|Gediz Ambalaj
|4,65
|0,87
|14,98
|Gentaş
|1,52
|0,00
|-9,27
|Gersan Elektrik
|1,84
|1,66
|-24,60
|Global Men. Değ.
|0,46
|4,55
|-2,13
|Global Yat. Holding
|2,90
|3,94
|-3,01
|Good-Year
|2,57
|1,98
|-22,55
|Göltaş Çimento
|9,98
|1,53
|-19,71
|Gözde Girişim
|2,79
|0,00
|4,49
|GSD Denizcilik
|1,51
|7,09
|31,30
|GSD Holding
|0,82
|1,23
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,54
|2,83
|-14,19
|Güler Yat. Holding
|1,15
|8,49
|7,48
|Güneş Sigorta
|0,98
|-1,01
|-34,67
|Halk GMYO
|0,74
|2,78
|6,35
|Halk Sigorta
|0,89
|0,00
|0,85
|Hatay Tekstil
|4,18
|0,72
|5,82
|Hedef Girişim
|1,19
|3,48
|2,59
|Hektaş
|12,02
|3,26
|29,67
|HUB Girişim
|2,76
|1,47
|46,81
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|4,29
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,36
|1,20
|-31,85
|İdealist Danışmanlık
|12,48
|9,96
|15,56
|İdealist GMYO
|1,84
|4,55
|12,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|3,67
|242,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|1,98
|12,50
|224,59
|İhlas Holding
|0,44
|4,76
|37,50
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|7,27
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|6,37
|0,95
|14,39
|Info Yatırım
|2,02
|-6,05
|96,12
|İntema
|7,13
|4,55
|18,90
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|8,30
|-5,21
|İskenderun Demir Çelik
|6,42
|4,39
|36,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
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