15.06.2019 11:09
Haberler»Ekonomi » Haber

Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,56-3,11-20,00
ABD Dolar BYF567,301,4110,71
Acıpayam Selüloz3,310,001,53
Adana Çimento (A)6,450,166,61
Adana Çimento (B)4,570,8811,19
Adana Çimento (C)1,070,94-24,11
Adel Kalemcilik9,50-0,63-13,64
Adese Alışveriş Ticaret1,0112,22-56,84
Afyon Çimento3,57-4,29-22,22
Ak Enerji0,52-1,89-17,46
Akbank6,06-5,022,98
Akçansa6,370,79-2,63
Akdenız Güvenlık Hız.1,30-1,52-35,32
Akfen GMYO1,47-2,65-10,91
Akın Tekstil8,290,02-8,55
Akiş GMYO2,345,41-2,95
Akmerkez GMYO18,290,0518,55
Aksa9,084,7336,86
Aksa Enerji2,25-5,06-16,04
Aksigorta4,562,7045,25
Aksu Enerji7,78-3,350,78
Alarko Carrıer34,264,39-12,96
Alarko GMYO41,56-1,89-1,57
Alarko Holding3,117,6159,46
Albaraka PY Batışehir GMYF1.188,700,081,97
Albaraka PY Dükkan GMYF1.123,300,092,07
Albaraka PY One Tower GMYF1.137,700,092,05
Albaraka Türk1,11-5,13-9,02
Alcatel Lucent Teletaş6,33-5,249,90
Alkim Kağıt3,60-1,910,16
Alkim Kimya24,40-1,4513,27
Altınyağ0,34-2,86-22,73
Altınyunus Çeşme3,980,76-4,10
Anadolu Cam2,78-0,368,39
Anadolu Efes18,50-7,45-7,84
Anadolu Grubu Holding9,25-7,74-8,73
Anadolu Hayat Emek.5,01-1,38-12,02
Anadolu Isuzu6,71-2,338,58
Anadolu Sigorta4,060,253,42
Anel Elektrik1,743,577,41
Arçelik17,65-1,2911,78
Arena Bilgisayar3,18-2,15-27,89
Armada Bilgisayar10,004,067,64
Arsan Tekstil1,781,149,88
Artı Yatırım Holding0,94-6,938,05
Aselsan17,64-5,67-26,74
Aslan Çimento23,200,78-17,61
Ata GMYO3,850,26-3,99
Atakule GMYO0,972,11-26,28
Atlantis Yatırım Holding0,41-2,38127,78
Atlas Yat. Ort.0,791,28-8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat9,08-1,0922,72
Avrasya GMYO1,37-4,2055,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,14-1,725,56
Avrasya Stratejik GMYF1.269,100,061,83
Avrupa Yatırım Holding2,35-10,98-3,29
Ayen Enerji2,23-7,85-5,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,60-3,0316,33
Aygaz8,56-4,68-13,92
Bagfaş5,48-1,4413,69
Bak Ambalaj4,640,22-8,48
Balatacılar Balatacılık0,26-3,70-21,21
Bantaş Ambalaj1,46-9,3216,33
Banvit13,68-3,7326,78
Baştaş Başkent Çimento1,79-0,56-11,39
Batı Çimento2,1228,48-12,03
Batısöke Çimento0,905,88-17,43
Bera Holding1,810,00-12,14
Berkosan Yalıtım1,520,66-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,390,00-14,20
Beyaz Filo2,83-0,353,66
Bilici Yatırım1,60-0,6226,53
Bim Mağazalar78,95-2,29-7,85
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,651,56-44,44
Bizim Mağazaları6,60-6,91-2,94
Bizim Portföy Altın BYF230,452,4215,83
Bolu Çimento2,43-2,02-29,15
Bomonti Elektrik0,84-3,4575,00
Borusan Mannesmann7,58-1,948,14
Borusan Yat. Paz.34,922,83-3,61
Bosch Fren Sistemleri153,500,920,48
Bossa3,581,13-14,85
Boyner Perakende Yat.4,851,4623,10
Brisa5,973,65-5,69
Burçelik2,69-0,74-16,20
Burçelik Vana1,492,760,68
Bursa Çimento4,085,15-7,27
Carrefoursa2,69-2,89-22,70
Ceo Event Medya5,111,39
Coca Cola İçecek26,72-3,95-9,62
Cosmos Yat. Holding1,05-1,878,25
Credıtwest Faktorıng1,00-0,99-3,85
Çelebi91,408,2956,65
Çelik Halat3,90-3,47-27,82
Çemaş Döküm0,70-1,41-7,89
Çemtaş5,154,04-15,30
Çimbeton25,54-0,47-10,70
Çimentaş14,57-5,2714,72
Çimsa5,990,67-20,66
Çuhadaroğlu Metal1,80-2,701,12
Dagi Giyim1,40-5,4112,90
Dagi Yatırım Holding1,64-6,8262,38
Dardanel0,990,00-10,00
Datagate Bilgisayar5,67-1,5632,48
Demısaş Döküm2,59-2,2612,72
Denge Holding1,74-23,6850,00
Deniz GMYO2,96-1,99-2,63
Denizbank16,84-6,91-11,83
Denizli Cam8,931,02-22,48
Derimod8,07-1,71-6,92
Desa Deri2,37-8,1436,99
Despec Bilgisayar2,64-3,65-3,35
Deva Holding5,39-0,7463,83
Diriteks Diriliş Tekstil0,754,17-3,85
Ditaş Doğan5,19-1,141,39
DJ İstanbul 20 HY BYF32,59-4,152,13
DO-CO534,803,2411,70
Doğan Burda3,62-4,7420,27
Doğan Holding1,080,9315,97
Doğtaş Kelebek Mobilya0,981,03-19,67
Doğusan1,06-4,50-51,03
Doğuş GMYO2,84-1,3934,60
Doğuş Otomotiv3,96-2,70-8,76
Döktaş Dökümcülük13,375,2864,05
Duran Doğan Basım4,84-1,63-5,10
Dyo Boya2,87-0,35-1,03
Eczacıbaşı İlaç2,27-4,62-6,41
Eczacıbaşı Yatırım5,82-2,18-9,10
Edip Gayrimenkul0,621,64-19,48
Ege Endüstri482,405,9855,04
Ege Gübre23,00-0,0911,18
Ege Profil9,20-0,543,72
Ege Seramik2,68-2,90-9,49
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast3,98-0,503,65
Ekiz Kimya0,283,70-15,15
Emek Elektrik0,71-2,74-27,55
Eminiş Ambalaj0,88-1,12-24,79
Emlak Konut GMYO1,10-2,65-24,49
Enerjisa Enerji5,35-2,0113,63
Enka İnşaat5,11-3,9514,98
Erbosan14,86-2,49-2,27
Ereğli Demir Çelik7,38-1,4720,95
Ersu Gıda0,851,19-7,61
Escort Teknoloji0,69-2,82-9,21
Etiler Gıda1,20-12,41-43,66
Euro Kapital Yat. Ort.0,742,784,23
Euro Trend Yat. Ort.0,633,28-1,56
Euro Yat. Ort.0,654,843,17
Euro Yatırım Holding1,5411,59180,00
Fenerbahçe Futbol7,261,544,91
Finans Portföy Altın BYF22,921,1516,52
Finans Portföy Gümüş BYF18,640,497,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,68-1,110,75
F-M İzmit Piston15,12-2,83-1,64
Fonet Bilgi Teknolojileri8,408,53145,61
Ford Otosan57,00-0,1819,98
Formet Çelik Kapı4,80-7,51277,95
Frigo Pak Gıda2,673,0957,06
Galatasaray Sportif1,34-4,968,06
Garanti Bankası7,86-6,43-1,26
Garanti Faktoring2,910,3446,97
Garanti Yat. Ort.0,60-1,64-21,58
Gedik Y. Men. Değ.3,36-3,7210,04
Gedik Yatırım Holding2,70-3,5714,89
Gediz Ambalaj4,762,3717,70
Gentaş1,47-3,29-12,26
Gersan Elektrik1,79-2,72-26,65
Global Men. Değ.0,496,524,26
Global Yat. Holding3,086,213,01
Good-Year2,53-1,56-23,76
Göltaş Çimento9,92-0,60-20,19
Gözde Girişim2,67-4,300,00
GSD Denizcilik1,44-4,6425,22
GSD Holding0,80-2,440,00
Gübre Fabrik.2,45-3,54-17,23
Güler Yat. Holding1,14-0,876,54
Güneş Sigorta1,002,04-33,33
Halk GMYO0,72-2,703,48
Halk Sigorta0,912,253,11
Hatay Tekstil4,333,599,62
Hedef Girişim1,190,002,59
Hektaş12,695,5736,89
HUB Girişim2,54-7,9735,11
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,07-8,63-37,73
İdealist Danışmanlık10,21-18,19-5,46
İdealist GMYO1,72-6,525,52
İhlas Ev Aletleri1,10-2,65233,33
İhlas Gayrimenkul0,82-2,38-12,72
İhlas Gazetecilik1,89-4,55209,84
İhlas Holding0,43-2,2734,37
İhlas Yayın Holding0,55-6,7866,67
İndeks Bilgisayar6,390,3114,75
Info Yatırım1,96-2,9790,29
İntema7,302,3821,73
İpek Doğal Enerji5,07-0,39-5,59
İskenderun Demir Çelik6,430,1637,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
borsa istanbul, 11, istanbul, holding, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:52 Sultangazi'de yangında can pazarı; Mahsur kalanları itfaiye kurtardı 2
11:52 Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı
11:52 BABALAR GÜNÜ'NDE BABASINA 'YAŞAM' VERDİ
11:52 Fındık bahçelerinde külleme hastalığı ile mücadele
11:52 Suriyeli hamile kadın çocuğuyla 4 gündür kayıp
11:51 Su sporları kampında can kurtarma eğitimi
11:51 Bahçeli: Yaptırım tehdidiyle kuşatmaya alma niyeti düşmancadır