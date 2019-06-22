22.06.2019 11:25
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Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,581,28-18,97
ABD Dolar BYF559,70-1,349,23
Acıpayam Selüloz3,505,747,36
Adana Çimento (A)6,521,097,77
Adana Çimento (B)4,580,2211,44
Adana Çimento (C)1,102,80-21,99
Adel Kalemcilik10,5711,26-3,91
Adese Alışveriş Ticaret0,96-4,95-58,97
Afyon Çimento3,755,04-18,30
Ak Enerji0,51-1,92-19,05
Akbank6,7210,8914,19
Akçansa6,33-0,63-3,24
Akdenız Güvenlık Hız.1,300,00-35,32
Akfen GMYO1,491,36-9,70
Akın Tekstil8,340,60-8,00
Akiş GMYO2,29-2,14-5,03
Akmerkez GMYO18,641,9120,81
Aksa9,140,6637,76
Aksa Enerji2,354,44-12,31
Aksigorta4,36-4,3938,88
Aksu Enerji7,63-1,93-1,17
Alarko Carrıer34,500,70-12,35
Alarko GMYO43,163,852,22
Alarko Holding3,233,8665,62
Albaraka PY Batışehir GMYF1.189,700,082,06
Albaraka PY Dükkan GMYF1.124,300,092,16
Albaraka PY One Tower GMYF1.138,700,092,13
Albaraka Türk1,131,80-7,38
Alcatel Lucent Teletaş6,350,3210,24
Alkim Kağıt3,713,063,23
Alkim Kimya24,962,3015,87
Altınyağ0,352,94-20,45
Altınyunus Çeşme4,287,543,13
Anadolu Cam2,790,368,78
Anadolu Efes18,781,51-6,44
Anadolu Grubu Holding9,755,41-3,79
Anadolu Hayat Emek.5,050,80-11,32
Anadolu Isuzu6,770,899,55
Anadolu Sigorta4,060,003,42
Anel Elektrik1,814,0211,73
Arçelik19,379,7522,67
Arena Bilgisayar3,221,26-26,98
Armada Bilgisayar10,000,007,64
Arsan Tekstil1,811,6911,73
Artı Yatırım Holding0,92-2,135,75
Aselsan17,952,04-25,25
Aslan Çimento24,344,91-13,57
Ata GMYO3,870,52-3,49
Atakule GMYO1,014,12-23,24
Atlantis Yatırım Holding0,39-4,88116,67
Atlas Yat. Ort.0,801,27-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat9,03-0,5522,05
Avrasya GMYO1,380,7356,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,140,005,56
Avrasya Stratejik GMYF1.269,800,061,89
Avrupa Yatırım Holding2,485,532,06
Ayen Enerji2,250,90-4,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,610,6317,06
Aygaz8,610,58-13,42
Bagfaş6,1912,9628,42
Bak Ambalaj4,803,45-5,33
Balatacılar Balatacılık0,287,69-15,15
Bantaş Ambalaj1,470,6817,13
Banvit13,13-4,0221,69
Baştaş Başkent Çimento1,811,12-10,40
Batı Çimento2,00-5,66-17,01
Batısöke Çimento0,911,11-16,51
Bera Holding1,820,55-11,65
Berkosan Yalıtım1,51-0,66-16,57
Beşiktaş Futbol Yat.1,443,60-11,11
Beyaz Filo2,830,003,66
Bilici Yatırım1,610,6327,32
Bim Mağazalar77,70-1,58-9,30
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,661,54-43,59
Bizim Mağazaları6,630,45-2,50
Bizim Portföy Altın BYF233,801,4517,52
Bolu Çimento2,42-0,41-29,45
Bomonti Elektrik0,840,0075,00
Borusan Mannesmann7,701,589,85
Borusan Yat. Paz.35,421,43-2,23
Bosch Fren Sistemleri154,600,721,20
Bossa3,682,79-12,47
Boyner Perakende Yat.6,1526,8056,09
Brisa5,980,17-5,53
Burçelik2,721,12-15,26
Burçelik Vana1,47-1,34-0,68
Bursa Çimento4,05-0,74-7,95
Carrefoursa2,731,49-21,55
Ceo Event Medya5,283,33
Coca Cola İçecek27,824,12-5,90
Cosmos Yat. Holding1,082,8611,34
Credıtwest Faktorıng1,066,001,92
Çelebi103,0012,6976,53
Çelik Halat3,900,00-27,82
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş5,231,55-13,98
Çimbeton25,801,02-9,79
Çimentaş15,949,4025,51
Çimsa6,122,17-18,94
Çuhadaroğlu Metal1,831,672,81
Dagi Giyim1,38-1,4311,29
Dagi Yatırım Holding1,640,0062,38
Dardanel0,95-4,04-13,64
Datagate Bilgisayar5,761,5934,58
Demısaş Döküm2,662,7015,77
Denge Holding1,9612,6468,97
Deniz GMYO3,001,35-1,32
Denizbank18,308,67-4,19
Denizli Cam8,90-0,34-22,74
Derimod8,201,61-5,42
Desa Deri2,36-0,4236,42
Despec Bilgisayar2,691,89-1,52
Deva Holding5,25-2,6059,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,72-4,00-7,69
Ditaş Doğan5,251,162,56
DJ İstanbul 20 HY BYF33,502,794,98
DO-CO547,102,3014,26
Doğan Burda3,29-9,129,30
Doğan Holding1,123,7020,26
Doğtaş Kelebek Mobilya0,991,02-18,85
Doğusan1,092,83-49,64
Doğuş GMYO2,974,5840,76
Doğuş Otomotiv4,083,03-5,99
Döktaş Dökümcülük13,652,0967,48
Duran Doğan Basım5,197,231,76
Dyo Boya2,870,00-1,03
Eczacıbaşı İlaç2,290,88-5,59
Eczacıbaşı Yatırım5,931,89-7,38
Edip Gayrimenkul0,654,84-15,58
Ege Endüstri480,50-0,3954,43
Ege Gübre24,305,6517,47
Ege Profil9,010,604,35
Ege Seramik2,783,73-6,12
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,26-3,708,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast6,0050,7556,25
Ekiz Kimya0,3421,433,03
Emek Elektrik0,755,63-23,47
Eminiş Ambalaj0,891,14-23,93
Emlak Konut GMYO1,143,64-21,74
Enerjisa Enerji5,19-2,9910,23
Enka İnşaat5,385,2821,06
Erbosan14,79-0,47-2,73
Ereğli Demir Çelik7,562,4423,90
Ersu Gıda0,850,00-7,61
Escort Teknoloji0,690,00-9,21
Etiler Gıda1,200,00-43,66
Euro Kapital Yat. Ort.0,740,004,23
Euro Trend Yat. Ort.0,641,590,00
Euro Yat. Ort.0,661,544,76
Euro Yatırım Holding1,7714,94221,82
Fenerbahçe Futbol7,16-1,383,47
Finans Portföy Altın BYF23,341,8318,66
Finans Portföy Gümüş BYF18,800,868,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,731,872,63
F-M İzmit Piston15,240,79-0,85
Fonet Bilgi Teknolojileri7,93-5,60131,87
Ford Otosan60,305,7926,92
Formet Çelik Kapı4,902,08285,83
Frigo Pak Gıda2,732,2560,59
Galatasaray Sportif1,372,2410,48
Garanti Bankası8,558,787,41
Garanti Faktoring3,199,6261,11
Garanti Yat. Ort.0,604,48-18,07
Gedik Y. Men. Değ.3,442,3812,66
Gedik Yatırım Holding2,710,3715,32
Gediz Ambalaj5,209,2428,58
Gentaş1,502,04-10,47
Gersan Elektrik1,811,12-25,83
Global Men. Değ.0,46-6,12-2,13
Global Yat. Holding2,97-3,57-0,67
Good-Year2,613,16-21,35
Göltaş Çimento10,334,13-16,89
Gözde Girişim2,721,871,87
GSD Denizcilik1,42-1,3923,48
GSD Holding0,811,251,25
Gübre Fabrik.2,554,08-13,85
Güler Yat. Holding1,205,2612,15
Güneş Sigorta1,022,00-32,00
Halk GMYO0,739,6613,48
Halk Sigorta0,90-1,101,98
Hatay Tekstil4,411,8511,65
Hedef Girişim1,190,002,59
Hektaş12,750,4737,54
HUB Girişim2,664,7241,49
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,152,61-36,11
İdealist Danışmanlık9,21-9,79-14,72
İdealist GMYO2,0016,2822,70
İhlas Ev Aletleri1,121,82239,39
İhlas Gayrimenkul0,831,22-11,66
İhlas Gazetecilik1,88-0,53208,20
İhlas Holding0,42-2,3331,25
İhlas Yayın Holding0,561,8269,70
İndeks Bilgisayar6,836,8922,65
Info Yatırım2,033,5797,09
İntema6,99-4,2516,56
İpek Doğal Enerji5,6210,854,66
İskenderun Demir Çelik6,602,6440,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , İstanbul , Ekonomi

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