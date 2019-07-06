Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|-0,65
|-21,54
|ABD Dolar BYF
|541,50
|-2,77
|5,68
|Acıpayam Selüloz
|3,48
|4,82
|8,93
|Adana Çimento (A)
|6,76
|2,27
|11,74
|Adana Çimento (B)
|4,86
|5,42
|18,25
|Adana Çimento (C)
|1,13
|1,80
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|10,56
|-0,09
|-4,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,95
|1,06
|-59,40
|Afyon Çimento
|4,01
|5,53
|-12,64
|Ak Enerji
|0,53
|1,92
|-15,87
|Akbank
|7,54
|10,88
|28,13
|Akçansa
|6,63
|5,57
|1,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,47
|5,00
|-26,87
|Akfen GMYO
|1,49
|0,68
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,95
|7,57
|-1,27
|Akiş GMYO
|2,30
|-2,54
|-4,61
|Akmerkez GMYO
|19,15
|0,00
|24,12
|Aksa
|9,07
|-1,95
|36,71
|Aksa Enerji
|2,44
|4,72
|-8,96
|Aksigorta
|4,30
|-3,37
|36,97
|Aksu Enerji
|8,15
|-1,93
|5,57
|Alarko Carrıer
|35,66
|1,02
|-9,40
|Alarko GMYO
|42,60
|-0,70
|0,89
|Alarko Holding
|3,15
|-1,25
|61,51
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.193,50
|0,12
|2,38
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.128,20
|0,13
|2,52
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.142,60
|0,13
|2,48
|Albaraka Türk
|1,20
|3,45
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,90
|5,50
|19,79
|Alkim Kağıt
|3,77
|2,17
|4,89
|Alkim Kimya
|26,80
|0,83
|24,42
|Altınyağ
|0,40
|14,29
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|3,04
|-1,62
|-1,98
|Anadolu Cam
|2,85
|2,89
|11,12
|Anadolu Efes
|19,86
|-0,15
|-1,06
|Anadolu Grubu Holding
|11,13
|5,70
|9,82
|Anadolu Hayat Emek.
|4,85
|-3,58
|-14,83
|Anadolu Isuzu
|7,19
|1,13
|16,34
|Anadolu Sigorta
|4,07
|0,49
|3,68
|Anel Elektrik
|1,80
|0,56
|11,11
|Arçelik
|19,43
|-0,10
|23,05
|Arena Bilgisayar
|3,74
|9,36
|-15,19
|Armada Bilgisayar
|10,00
|-0,30
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,87
|-0,53
|15,43
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|0,00
|2,30
|Aselsan
|18,07
|0,39
|-24,75
|Aslan Çimento
|25,34
|1,20
|-10,01
|Ata GMYO
|3,82
|-3,54
|-4,74
|Atakule GMYO
|1,12
|-10,40
|-14,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|5,13
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,90
|-0,89
|20,29
|Avrasya GMYO
|1,28
|-3,03
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|4,35
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,00
|0,04
|1,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,94
|16,17
|-20,16
|Ayen Enerji
|2,42
|3,42
|2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|-1,23
|16,33
|Aygaz
|8,80
|0,23
|-11,51
|Bagfaş
|6,58
|0,46
|36,51
|Bak Ambalaj
|5,33
|4,51
|5,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|1,32
|22,71
|Banvit
|14,70
|5,15
|36,24
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|3,43
|-10,40
|Batı Çimento
|2,35
|15,20
|-2,49
|Batısöke Çimento
|0,94
|2,17
|-13,76
|Bera Holding
|1,86
|2,76
|-9,71
|Berkosan Yalıtım
|1,57
|3,29
|-13,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,52
|3,40
|-6,17
|Beyaz Filo
|3,31
|15,73
|21,25
|Bilici Yatırım
|1,74
|8,75
|37,60
|Bim Mağazalar
|86,10
|8,10
|0,50
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,75
|2,74
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|6,86
|3,00
|0,88
|Bizim Portföy Altın BYF
|228,00
|-3,57
|14,60
|Bolu Çimento
|2,68
|8,94
|-21,87
|Bomonti Elektrik
|0,82
|-1,20
|70,83
|Borusan Mannesmann
|8,31
|5,86
|18,56
|Borusan Yat. Paz.
|38,98
|10,18
|7,60
|Bosch Fren Sistemleri
|159,40
|1,21
|4,34
|Bossa
|3,87
|-0,51
|-7,95
|Boyner Perakende Yat.
|7,92
|1,41
|101,02
|Brisa
|6,07
|2,02
|-4,11
|Burçelik
|2,95
|3,87
|-8,10
|Burçelik Vana
|1,51
|1,34
|2,03
|Bursa Çimento
|4,28
|5,68
|-2,73
|Carrefoursa
|3,11
|-2,20
|-10,63
|Ceo Event Medya
|5,35
|1,90
|
|Coca Cola İçecek
|31,94
|6,89
|8,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|0,00
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|9,71
|8,65
|Çelebi
|97,70
|-2,30
|67,45
|Çelik Halat
|4,01
|0,50
|-25,78
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|5,39
|5,07
|-9,62
|Çimbeton
|26,90
|3,46
|-5,94
|Çimentaş
|16,86
|2,31
|32,76
|Çimsa
|6,46
|3,86
|-14,44
|Çuhadaroğlu Metal
|1,96
|5,38
|10,11
|Dagi Giyim
|1,58
|12,86
|27,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,50
|-1,32
|48,51
|Dardanel
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Datagate Bilgisayar
|5,93
|2,60
|38,55
|Demısaş Döküm
|2,71
|1,88
|17,95
|Denge Holding
|1,73
|-9,42
|49,14
|Deniz GMYO
|3,18
|-3,64
|4,61
|Denizbank
|21,94
|-2,23
|14,87
|Denizli Cam
|9,56
|0,31
|-17,01
|Derimod
|12,11
|8,61
|39,68
|Derlüks Deri
|2,37
|
|
|Desa Deri
|2,61
|1,16
|50,87
|Despec Bilgisayar
|2,81
|2,93
|2,87
|Deva Holding
|5,46
|-1,44
|65,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,40
|2,08
|5,49
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|36,34
|4,34
|13,88
|DO-CO
|547,80
|-1,99
|14,41
|Doğan Burda
|3,03
|-2,88
|0,66
|Doğan Holding
|1,16
|1,75
|24,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|0,00
|-18,85
|Doğusan
|1,23
|9,82
|-43,17
|Doğuş GMYO
|2,26
|0,00
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|5,15
|-5,68
|18,66
|Döktaş Dökümcülük
|16,46
|9,73
|101,96
|Duran Doğan Basım
|6,44
|21,51
|26,27
|Dyo Boya
|2,99
|0,67
|3,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|1,28
|-1,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,14
|1,32
|-4,10
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|-4,05
|-7,79
|Ege Endüstri
|489,00
|-1,01
|57,16
|Ege Gübre
|25,40
|2,01
|22,78
|Ege Profil
|9,14
|-0,98
|5,85
|Ege Seramik
|2,91
|-1,36
|-1,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,37
|7,40
|39,84
|Ekiz Kimya
|0,30
|3,45
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,81
|1,25
|-17,35
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|1,11
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|6,19
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|5,86
|6,35
|24,46
|Enka İnşaat
|5,81
|6,22
|30,73
|Erbosan
|14,74
|1,03
|-3,05
|Ereğli Demir Çelik
|7,58
|-3,68
|24,23
|Ersu Gıda
|0,94
|10,59
|2,17
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,59
|28,23
|-25,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,79
|8,22
|11,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|3,08
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|3,03
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|2,01
|13,56
|265,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,47
|0,40
|7,95
|Finans Portföy Altın BYF
|22,76
|-3,56
|15,71
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,87
|-4,69
|3,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|8,21
|13,91
|F-M İzmit Piston
|15,85
|2,72
|3,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,10
|3,32
|136,84
|Ford Otosan
|59,65
|-4,56
|25,55
|Formet Çelik Kapı
|4,99
|3,96
|292,91
|Frigo Pak Gıda
|3,99
|2,31
|134,71
|Galatasaray Sportif
|1,48
|0,68
|19,35
|Garanti Bankası
|10,15
|11,54
|27,51
|Garanti Faktoring
|2,52
|-8,70
|27,27
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,58
|0,56
|17,25
|Gedik Yatırım Holding
|2,71
|-0,37
|15,32
|Gediz Ambalaj
|5,21
|-2,07
|28,82
|Gentaş
|1,35
|4,29
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,30
|20,42
|-5,75
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,09
|5,10
|3,34
|Good-Year
|2,63
|0,00
|-20,74
|Göltaş Çimento
|11,04
|3,76
|-11,18
|Gözde Girişim
|2,69
|0,75
|0,75
|GSD Denizcilik
|1,45
|-1,36
|26,09
|GSD Holding
|0,85
|2,41
|6,25
|Gübre Fabrik.
|2,67
|3,89
|-9,80
|Güler Yat. Holding
|1,32
|10,00
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,23
|19,42
|-18,00
|Halk GMYO
|0,85
|11,84
|32,13
|Halk Sigorta
|0,93
|2,20
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,82
|-0,32
|10,78
|Hedef Girişim
|1,24
|1,64
|6,90
|Hektaş
|14,34
|8,88
|54,69
|HUB Girişim
|2,68
|-1,47
|42,55
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|2,74
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,60
|-8,16
|-26,98
|İdealist Danışmanlık
|8,74
|10,21
|-19,07
|İdealist GMYO
|1,91
|1,60
|17,18
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-4,91
|193,91
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|1,84
|8,24
|201,64
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-1,79
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,85
|-0,72
|23,01
|Info Yatırım
|2,11
|-6,22
|104,85
|İntema
|6,76
|-5,45
|12,73
|İpek Doğal Enerji
|5,03
|-11,91
|-6,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|-2,90
|42,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)