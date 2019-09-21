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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

21.09.2019 11:14Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,58-4,82-18,97
Acıpayam Selüloz4,8912,9353,06
Adana Çimento (A)5,521,4716,05
Adana Çimento (B)3,941,5522,15
Adana Çimento (C)1,243,330,72
Adel Kalemcilik12,49-2,7313,55
Adese Alışveriş Ticaret1,954,28-16,67
Afyon Çimento4,28-1,15-6,75
Ak Enerji0,57-3,39-9,52
Akbank7,36-3,9225,07
Akçansa6,507,97-0,64
Akdenız Güvenlık Hız.1,43-8,92-28,86
Akfen GMYO2,27-0,8737,58
Akın Tekstil9,48-5,864,58
Akiş GMYO2,62-1,1314,96
Akmerkez GMYO20,20-0,5930,93
Aksa9,26-1,4939,57
Aksa Enerji2,66-2,56-0,75
Aksigorta5,073,6861,50
Aksu Enerji8,09-3,464,79
Alarko Carrıer36,700,71-6,76
Alarko GMYO48,027,0913,73
Alarko Holding4,440,00127,66
Albaraka PY Batışehir GMYF1.208,700,123,69
Albaraka PY Dükkan GMYF1.143,600,123,92
Albaraka PY One Tower GMYF1.158,000,123,87
Albaraka Türk1,31-4,387,38
Alcatel Lucent Teletaş6,89-0,2919,62
Alkim Kağıt3,98-2,4510,74
Alkim Kimya25,82-2,7119,87
Altınyağ0,44-2,220,00
Altınyunus Çeşme3,062,00-1,33
Anadolu Cam2,955,7315,02
Anadolu Efes22,26-2,7910,89
Anadolu Grubu Holding15,404,2751,96
Anadolu Hayat Emek.5,09-1,36-10,62
Anadolu Isuzu9,38-1,5751,78
Anadolu Sigorta4,190,006,73
Anel Elektrik1,973,6821,60
Arçelik18,522,6017,29
Arena Bilgisayar4,286,47-2,95
Armada Bilgisayar9,961,637,21
Arsan Tekstil2,34-1,6844,44
Artı Yatırım Holding0,81-1,22-6,90
Aselsan18,74-5,96-21,76
Aslan Çimento28,70-9,811,92
Ata GMYO3,981,79-0,75
Atakule GMYO1,350,002,60
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,93-7,008,14
AvivaSA Emeklilik Hayat8,98-1,7521,37
Avrasya GMYO1,14-4,2029,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,31-5,7621,30
Avrasya Stratejik GMYF1.276,100,042,39
Avrupa Yatırım Holding2,23-0,45-8,23
Ayen Enerji2,26-1,3125,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-2,7827,24
Aygaz10,823,448,81
Bagfaş10,10-4,72109,54
Bak Ambalaj5,97-1,6526,80
Balatacılar Balatacılık0,31-6,06-6,06
Bantaş Ambalaj2,046,2562,55
Banvit14,62-0,9535,50
Baştaş Başkent Çimento1,791,70-11,39
Batı Çimento2,771,0914,94
Batısöke Çimento1,03-0,96-5,50
Bera Holding2,10-7,891,94
Berkosan Yalıtım1,951,567,73
Beşiktaş Futbol Yat.1,71-6,045,56
Beyaz Filo3,39-2,3124,18
Beymen Perakende Yat.8,11-0,49105,84
Bilici Yatırım2,630,00107,98
Bim Mağazalar49,001,0314,39
Birko Mensucat0,30-6,250,00
Birlik Mensucat0,920,00-21,37
Bizim Mağazaları8,18-3,2020,29
Bolu Çimento2,48-0,40-19,68
Bomonti Elektrik2,170,46352,08
Borusan Mannesmann8,96-2,6127,83
Borusan Yat. Paz.35,360,68-2,40
Bosch Fren Sistemleri186,50-0,2722,08
Bossa4,36-2,683,71
Brisa5,75-2,04-9,16
Burçelik3,73-2,6116,20
Burçelik Vana4,857,78227,70
Bursa Çimento4,51-1,742,50
Carrefoursa3,530,861,44
Ceo Event Medya7,227,76
Coca Cola İçecek34,00-2,3015,00
Cosmos Yat. Holding1,124,6715,46
Credıtwest Faktorıng1,38-6,7632,69
Çelebi98,551,4968,90
Çelik Halat4,378,44-19,12
Çemaş Döküm1,2017,6557,89
Çemtaş5,19-4,42-12,97
Çimbeton28,760,840,56
Çimentaş11,731,56-7,64
Çimsa7,100,28-5,96
Çuhadaroğlu Metal2,27-1,3027,53
Dagi Giyim1,702,4137,10
Dagi Yatırım Holding1,53-1,2951,49
Dardanel1,575,3742,73
Datagate Bilgisayar5,59-6,5230,61
Demısaş Döküm2,34-3,701,84
Denge Holding1,73-5,4649,14
Deniz GMYO3,544,7316,45
Denizbank20,900,489,42
Denizli Cam5,8011,3711,37
Derimod12,988,8949,71
Derlüks Deri2,09-0,48
Desa Deri2,45-1,6141,62
Despec Bilgisayar2,95-1,348,00
Deva Holding6,961,02111,55
Diriteks Diriliş Tekstil0,88-3,3012,82
Ditaş Doğan5,411,315,69
DO-CO521,00-1,519,93
Doğan Burda3,190,005,98
Doğan Holding1,422,1652,47
Doğtaş Kelebek Mobilya1,04-5,45-14,75
Doğusan1,56-0,64-27,93
Doğuş GMYO2,54-3,0520,38
Doğuş Otomotiv6,30-3,9645,16
Döktaş Dökümcülük26,14-12,87220,74
Duran Doğan Basım10,231,79100,59
Dyo Boya3,753,8829,31
Eczacıbaşı İlaç2,851,0617,50
Eczacıbaşı Yatırım7,421,2315,89
Edip Gayrimenkul0,932,2020,78
Ege Endüstri465,60-2,4149,64
Ege Gübre34,703,4667,74
Ege Profil9,242,1610,03
Ege Seramik2,97-1,660,30
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,28-3,4516,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast5,452,2541,93
Ekiz Kimya0,43-2,2730,30
Emek Elektrik1,201,6922,45
Eminiş Ambalaj0,95-2,06-18,80
Emlak Konut GMYO1,311,55-10,07
Enerjisa Enerji6,02-0,1727,86
Enka İnşaat5,60-1,7526,01
Erbosan18,720,9723,12
Ereğli Demir Çelik6,78-4,3711,12
Ersu Gıda1,24-6,7734,78
Escort Teknoloji0,895,9517,11
Etiler Gıda3,710,2774,18
Euro Kapital Yat. Ort.1,260,8078,98
Euro Trend Yat. Ort.0,85-3,4133,87
Euro Yat. Ort.0,88-2,2240,44
Euro Yatırım Holding1,27-16,99130,91
Fenerbahçe Futbol12,4119,5679,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,02-4,1313,53
F-M İzmit Piston18,040,0017,36
Fonet Bilgi Teknolojileri3,09-1,59100,78
Ford Otosan58,45-3,3123,03
Formet Çelik Kapı6,07-1,30377,95
Frigo Pak Gıda8,28-1,43387,06
Galatasaray Sportif1,66-5,6833,87
Garanti Bankası9,27-3,8416,46
Garanti Faktoring3,557,5879,29
Garanti Yat. Ort.0,80-23,819,24
Gedik Y. Men. Değ.4,151,7235,92
Gedik Yatırım Holding4,008,4070,21
Gediz Ambalaj6,043,7849,35
Gentaş1,41-2,762,72
Gersan Elektrik2,21-8,68-9,44
Global Men. Değ.0,820,0074,47
Global Yat. Holding3,830,2628,09
Good-Year2,71-5,57-18,33
Göltaş Çimento12,35-0,800,86
Gözde Girişim3,413,3327,72
GSD Denizcilik1,621,2540,87
GSD Holding0,91-4,2113,75
Gübre Fabrik.4,918,6365,88
Güler Yat. Holding1,32-0,7523,36
Güneş Sigorta1,52-1,308,40
Halk GMYO0,93-5,1044,56
Halk Sigorta0,96-5,888,78
Hatay Tekstil4,05-3,5717,45
Hedef Girişim1,59-2,4537,07
Hektaş15,712,6869,47
HUB Girişim3,7130,6397,34
Hürriyet Gzt.0,790,00-15,05
ICBC Turkey Bank3,63-3,46-26,37
İdealist Danışmanlık4,13-7,19-29,34
İdealist GMYO2,891,7677,30
İhlas Ev Aletleri1,43-2,72337,81
İhlas Gayrimenkul0,89-1,11-5,27
İhlas Gazetecilik2,477,39304,92
İhlas Holding0,49-3,9253,13
İhlas Yayın Holding0,621,6487,88
İndeks Bilgisayar7,43-3,5133,43
Info Yatırım5,009,41385,44
İntema7,221,2620,40
İpek Doğal Enerji6,211,1415,64
İskenderun Demir Çelik6,00-4,4627,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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