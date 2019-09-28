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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

28.09.2019 11:12Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,633,16-16,41
Acıpayam Selüloz4,900,2053,37
Adana Çimento (A)5,530,1816,26
Adana Çimento (B)4,104,0627,11
Adana Çimento (C)1,358,879,66
Adel Kalemcilik12,822,6416,55
Adese Alışveriş Ticaret2,3822,051,71
Afyon Çimento4,320,93-5,88
Ak Enerji0,593,51-6,35
Akbank8,2712,3640,53
Akçansa6,662,461,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,38-3,50-31,34
Akfen GMYO2,270,0037,58
Akın Tekstil9,692,226,90
Akiş GMYO2,61-0,3814,52
Akmerkez GMYO19,450,5031,57
Aksa9,694,6446,05
Aksa Enerji2,691,130,37
Aksigorta5,171,9764,68
Aksu Enerji8,201,366,22
Alarko Carrıer37,442,02-4,88
Alarko GMYO51,657,5622,32
Alarko Holding4,767,21144,07
Albaraka PY Batışehir GMYF1.210,100,123,81
Albaraka PY Dükkan GMYF1.145,000,124,04
Albaraka PY One Tower GMYF1.159,400,123,99
Albaraka Türk1,363,8211,48
Alcatel Lucent Teletaş7,7913,0635,24
Alkim Kağıt4,103,0214,08
Alkim Kimya26,462,4822,84
Altınyağ0,43-2,27-2,27
Altınyunus Çeşme3,297,526,08
Anadolu Cam3,094,7520,48
Anadolu Efes22,400,6311,59
Anadolu Grubu Holding15,420,1352,16
Anadolu Hayat Emek.5,263,34-7,63
Anadolu Isuzu9,21-1,8149,03
Anadolu Sigorta4,261,678,52
Anel Elektrik1,95-1,0220,37
Arçelik18,922,1619,82
Arena Bilgisayar4,474,441,36
Armada Bilgisayar10,040,808,07
Arsan Tekstil2,360,8545,68
Artı Yatırım Holding0,810,00-6,90
Aselsan19,584,48-18,25
Aslan Çimento28,700,001,92
Ata GMYO4,072,261,50
Atakule GMYO1,371,484,12
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,985,3813,95
AvivaSA Emeklilik Hayat8,990,1121,50
Avrasya GMYO1,194,3935,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,428,4031,48
Avrasya Stratejik GMYF1.276,600,042,43
Avrupa Yatırım Holding2,19-1,79-9,88
Ayen Enerji2,270,4426,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,824,0032,33
Aygaz11,607,2116,65
Bagfaş10,190,89111,41
Bak Ambalaj5,96-0,1726,59
Balatacılar Balatacılık0,30-3,23-9,09
Bantaş Ambalaj1,87-8,3349,00
Banvit14,15-3,2131,14
Baştaş Başkent Çimento1,800,56-10,89
Batı Çimento2,61-5,788,30
Batısöke Çimento1,030,00-5,50
Bera Holding2,183,815,83
Berkosan Yalıtım1,88-3,593,87
Beşiktaş Futbol Yat.1,710,005,56
Beyaz Filo3,462,0626,74
Beymen Perakende Yat.7,55-6,9191,62
Bilici Yatırım2,640,38108,77
Bim Mağazalar49,300,6115,09
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,942,17-19,66
Bizim Mağazaları8,240,7321,18
Bolu Çimento2,615,24-15,47
Bomonti Elektrik2,337,37385,42
Borusan Mannesmann9,647,5937,53
Borusan Yat. Paz.35,781,19-1,24
Bosch Fren Sistemleri194,204,1327,12
Bossa4,656,6510,60
Brisa6,268,87-1,11
Burçelik3,771,0717,45
Burçelik Vana4,21-13,20184,46
Bursa Çimento4,745,107,73
Carrefoursa3,560,852,30
Ceo Event Medya7,372,08
Coca Cola İçecek34,060,1815,20
Cosmos Yat. Holding1,239,8226,80
Credıtwest Faktorıng1,465,8040,38
Çelebi98,15-0,4168,22
Çelik Halat4,410,92-18,38
Çemaş Döküm1,319,1772,37
Çemtaş5,475,39-8,28
Çimbeton29,121,251,82
Çimentaş11,60-1,11-8,66
Çimsa7,323,10-3,05
Çuhadaroğlu Metal2,374,4133,15
Dagi Giyim1,67-1,7634,68
Dagi Yatırım Holding1,540,6552,48
Dardanel1,45-7,6431,82
Datagate Bilgisayar5,925,9038,32
Demısaş Döküm2,527,699,68
Denge Holding1,793,4754,31
Deniz GMYO3,47-1,9814,14
Denizbank20,88-0,109,32
Denizli Cam6,023,7915,59
Derimod3,77-10,3634,19
Derlüks Deri2,07-0,96
Desa Deri2,43-0,8240,46
Despec Bilgisayar3,001,699,83
Deva Holding6,85-1,58108,21
Diriteks Diriliş Tekstil0,902,2715,38
Ditaş Doğan5,756,2812,33
DO-CO524,100,6010,59
Doğan Burda3,190,005,98
Doğan Holding1,505,6361,06
Doğtaş Kelebek Mobilya1,061,92-13,11
Doğusan1,52-2,56-29,78
Doğuş GMYO2,633,5424,64
Doğuş Otomotiv6,645,4053,00
Döktaş Dökümcülük31,1018,97281,60
Duran Doğan Basım10,07-1,5697,45
Dyo Boya3,70-1,3327,59
Eczacıbaşı İlaç3,108,7727,81
Eczacıbaşı Yatırım8,2110,6528,23
Edip Gayrimenkul0,90-3,2316,88
Ege Endüstri463,60-0,4349,00
Ege Gübre35,000,8669,19
Ege Profil9,19-0,549,44
Ege Seramik3,063,033,34
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,293,5720,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast5,35-1,8339,32
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,297,5031,63
Eminiş Ambalaj1,0611,58-9,40
Emlak Konut GMYO1,417,63-3,20
Enerjisa Enerji6,081,0029,13
Enka İnşaat5,630,5426,68
Erbosan19,534,3328,45
Ereğli Demir Çelik6,830,7411,94
Ersu Gıda1,369,6847,83
Escort Teknoloji0,85-4,4911,84
Etiler Gıda3,70-0,2773,71
Euro Kapital Yat. Ort.1,303,1784,66
Euro Trend Yat. Ort.0,883,5338,59
Euro Yat. Ort.0,891,1442,04
Euro Yatırım Holding1,313,15138,18
Fenerbahçe Futbol12,651,9382,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,112,9816,92
F-M İzmit Piston18,00-0,2217,10
Fonet Bilgi Teknolojileri3,120,97102,73
Ford Otosan60,353,2527,03
Formet Çelik Kapı6,7511,20431,50
Frigo Pak Gıda8,10-2,17376,47
Galatasaray Sportif1,681,2035,48
Garanti Bankası10,3311,4329,77
Garanti Faktoring3,724,7987,88
Garanti Yat. Ort.0,856,2516,06
Gedik Y. Men. Değ.4,211,4537,88
Gedik Yatırım Holding4,133,2575,74
Gediz Ambalaj5,89-2,4845,64
Gentaş1,431,424,18
Gersan Elektrik2,272,71-6,98
Global Men. Değ.0,853,6680,85
Global Yat. Holding3,830,0028,09
Good-Year2,865,54-13,81
Göltaş Çimento12,692,753,64
Gözde Girişim3,37-1,1726,22
GSD Denizcilik1,620,0040,87
GSD Holding0,910,0013,75
Gübre Fabrik.5,369,1681,08
Güler Yat. Holding1,30-1,5221,50
Güneş Sigorta1,647,8916,96
Halk GMYO0,974,3050,78
Halk Sigorta1,059,3818,98
Hatay Tekstil4,142,2220,06
Hedef Girişim1,57-1,2635,34
Hektaş15,770,3870,12
HUB Girişim4,1511,86120,74
Hürriyet Gzt.0,801,27-13,98
ICBC Turkey Bank3,763,58-23,73
İdealist Danışmanlık4,181,21-28,48
İdealist GMYO2,921,0479,14
İhlas Ev Aletleri1,515,59362,30
İhlas Gayrimenkul0,901,12-4,21
İhlas Gazetecilik2,480,40306,56
İhlas Holding0,502,0456,25
İhlas Yayın Holding0,666,45100,00
İndeks Bilgisayar7,784,7139,71
Info Yatırım5,6012,00443,69
İntema7,15-0,9719,23
İpek Doğal Enerji6,779,0226,07
İskenderun Demir Çelik6,183,0031,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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