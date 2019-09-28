Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|3,16
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|4,90
|0,20
|53,37
|Adana Çimento (A)
|5,53
|0,18
|16,26
|Adana Çimento (B)
|4,10
|4,06
|27,11
|Adana Çimento (C)
|1,35
|8,87
|9,66
|Adel Kalemcilik
|12,82
|2,64
|16,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,38
|22,05
|1,71
|Afyon Çimento
|4,32
|0,93
|-5,88
|Ak Enerji
|0,59
|3,51
|-6,35
|Akbank
|8,27
|12,36
|40,53
|Akçansa
|6,66
|2,46
|1,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|-3,50
|-31,34
|Akfen GMYO
|2,27
|0,00
|37,58
|Akın Tekstil
|9,69
|2,22
|6,90
|Akiş GMYO
|2,61
|-0,38
|14,52
|Akmerkez GMYO
|19,45
|0,50
|31,57
|Aksa
|9,69
|4,64
|46,05
|Aksa Enerji
|2,69
|1,13
|0,37
|Aksigorta
|5,17
|1,97
|64,68
|Aksu Enerji
|8,20
|1,36
|6,22
|Alarko Carrıer
|37,44
|2,02
|-4,88
|Alarko GMYO
|51,65
|7,56
|22,32
|Alarko Holding
|4,76
|7,21
|144,07
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.210,10
|0,12
|3,81
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.145,00
|0,12
|4,04
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.159,40
|0,12
|3,99
|Albaraka Türk
|1,36
|3,82
|11,48
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,79
|13,06
|35,24
|Alkim Kağıt
|4,10
|3,02
|14,08
|Alkim Kimya
|26,46
|2,48
|22,84
|Altınyağ
|0,43
|-2,27
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|3,29
|7,52
|6,08
|Anadolu Cam
|3,09
|4,75
|20,48
|Anadolu Efes
|22,40
|0,63
|11,59
|Anadolu Grubu Holding
|15,42
|0,13
|52,16
|Anadolu Hayat Emek.
|5,26
|3,34
|-7,63
|Anadolu Isuzu
|9,21
|-1,81
|49,03
|Anadolu Sigorta
|4,26
|1,67
|8,52
|Anel Elektrik
|1,95
|-1,02
|20,37
|Arçelik
|18,92
|2,16
|19,82
|Arena Bilgisayar
|4,47
|4,44
|1,36
|Armada Bilgisayar
|10,04
|0,80
|8,07
|Arsan Tekstil
|2,36
|0,85
|45,68
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-6,90
|Aselsan
|19,58
|4,48
|-18,25
|Aslan Çimento
|28,70
|0,00
|1,92
|Ata GMYO
|4,07
|2,26
|1,50
|Atakule GMYO
|1,37
|1,48
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|5,38
|13,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,99
|0,11
|21,50
|Avrasya GMYO
|1,19
|4,39
|35,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,42
|8,40
|31,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,60
|0,04
|2,43
|Avrupa Yatırım Holding
|2,19
|-1,79
|-9,88
|Ayen Enerji
|2,27
|0,44
|26,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|4,00
|32,33
|Aygaz
|11,60
|7,21
|16,65
|Bagfaş
|10,19
|0,89
|111,41
|Bak Ambalaj
|5,96
|-0,17
|26,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,87
|-8,33
|49,00
|Banvit
|14,15
|-3,21
|31,14
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,56
|-10,89
|Batı Çimento
|2,61
|-5,78
|8,30
|Batısöke Çimento
|1,03
|0,00
|-5,50
|Bera Holding
|2,18
|3,81
|5,83
|Berkosan Yalıtım
|1,88
|-3,59
|3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|0,00
|5,56
|Beyaz Filo
|3,46
|2,06
|26,74
|Beymen Perakende Yat.
|7,55
|-6,91
|91,62
|Bilici Yatırım
|2,64
|0,38
|108,77
|Bim Mağazalar
|49,30
|0,61
|15,09
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,94
|2,17
|-19,66
|Bizim Mağazaları
|8,24
|0,73
|21,18
|Bolu Çimento
|2,61
|5,24
|-15,47
|Bomonti Elektrik
|2,33
|7,37
|385,42
|Borusan Mannesmann
|9,64
|7,59
|37,53
|Borusan Yat. Paz.
|35,78
|1,19
|-1,24
|Bosch Fren Sistemleri
|194,20
|4,13
|27,12
|Bossa
|4,65
|6,65
|10,60
|Brisa
|6,26
|8,87
|-1,11
|Burçelik
|3,77
|1,07
|17,45
|Burçelik Vana
|4,21
|-13,20
|184,46
|Bursa Çimento
|4,74
|5,10
|7,73
|Carrefoursa
|3,56
|0,85
|2,30
|Ceo Event Medya
|7,37
|2,08
|Coca Cola İçecek
|34,06
|0,18
|15,20
|Cosmos Yat. Holding
|1,23
|9,82
|26,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|5,80
|40,38
|Çelebi
|98,15
|-0,41
|68,22
|Çelik Halat
|4,41
|0,92
|-18,38
|Çemaş Döküm
|1,31
|9,17
|72,37
|Çemtaş
|5,47
|5,39
|-8,28
|Çimbeton
|29,12
|1,25
|1,82
|Çimentaş
|11,60
|-1,11
|-8,66
|Çimsa
|7,32
|3,10
|-3,05
|Çuhadaroğlu Metal
|2,37
|4,41
|33,15
|Dagi Giyim
|1,67
|-1,76
|34,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,54
|0,65
|52,48
|Dardanel
|1,45
|-7,64
|31,82
|Datagate Bilgisayar
|5,92
|5,90
|38,32
|Demısaş Döküm
|2,52
|7,69
|9,68
|Denge Holding
|1,79
|3,47
|54,31
|Deniz GMYO
|3,47
|-1,98
|14,14
|Denizbank
|20,88
|-0,10
|9,32
|Denizli Cam
|6,02
|3,79
|15,59
|Derimod
|3,77
|-10,36
|34,19
|Derlüks Deri
|2,07
|-0,96
|Desa Deri
|2,43
|-0,82
|40,46
|Despec Bilgisayar
|3,00
|1,69
|9,83
|Deva Holding
|6,85
|-1,58
|108,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|2,27
|15,38
|Ditaş Doğan
|5,75
|6,28
|12,33
|DO-CO
|524,10
|0,60
|10,59
|Doğan Burda
|3,19
|0,00
|5,98
|Doğan Holding
|1,50
|5,63
|61,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|1,92
|-13,11
|Doğusan
|1,52
|-2,56
|-29,78
|Doğuş GMYO
|2,63
|3,54
|24,64
|Doğuş Otomotiv
|6,64
|5,40
|53,00
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|18,97
|281,60
|Duran Doğan Basım
|10,07
|-1,56
|97,45
|Dyo Boya
|3,70
|-1,33
|27,59
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|8,77
|27,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,21
|10,65
|28,23
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|-3,23
|16,88
|Ege Endüstri
|463,60
|-0,43
|49,00
|Ege Gübre
|35,00
|0,86
|69,19
|Ege Profil
|9,19
|-0,54
|9,44
|Ege Seramik
|3,06
|3,03
|3,34
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|3,57
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,35
|-1,83
|39,32
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,29
|7,50
|31,63
|Eminiş Ambalaj
|1,06
|11,58
|-9,40
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|7,63
|-3,20
|Enerjisa Enerji
|6,08
|1,00
|29,13
|Enka İnşaat
|5,63
|0,54
|26,68
|Erbosan
|19,53
|4,33
|28,45
|Ereğli Demir Çelik
|6,83
|0,74
|11,94
|Ersu Gıda
|1,36
|9,68
|47,83
|Escort Teknoloji
|0,85
|-4,49
|11,84
|Etiler Gıda
|3,70
|-0,27
|73,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,30
|3,17
|84,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,88
|3,53
|38,59
|Euro Yat. Ort.
|0,89
|1,14
|42,04
|Euro Yatırım Holding
|1,31
|3,15
|138,18
|Fenerbahçe Futbol
|12,65
|1,93
|82,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|2,98
|16,92
|F-M İzmit Piston
|18,00
|-0,22
|17,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,12
|0,97
|102,73
|Ford Otosan
|60,35
|3,25
|27,03
|Formet Çelik Kapı
|6,75
|11,20
|431,50
|Frigo Pak Gıda
|8,10
|-2,17
|376,47
|Galatasaray Sportif
|1,68
|1,20
|35,48
|Garanti Bankası
|10,33
|11,43
|29,77
|Garanti Faktoring
|3,72
|4,79
|87,88
|Garanti Yat. Ort.
|0,85
|6,25
|16,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,21
|1,45
|37,88
|Gedik Yatırım Holding
|4,13
|3,25
|75,74
|Gediz Ambalaj
|5,89
|-2,48
|45,64
|Gentaş
|1,43
|1,42
|4,18
|Gersan Elektrik
|2,27
|2,71
|-6,98
|Global Men. Değ.
|0,85
|3,66
|80,85
|Global Yat. Holding
|3,83
|0,00
|28,09
|Good-Year
|2,86
|5,54
|-13,81
|Göltaş Çimento
|12,69
|2,75
|3,64
|Gözde Girişim
|3,37
|-1,17
|26,22
|GSD Denizcilik
|1,62
|0,00
|40,87
|GSD Holding
|0,91
|0,00
|13,75
|Gübre Fabrik.
|5,36
|9,16
|81,08
|Güler Yat. Holding
|1,30
|-1,52
|21,50
|Güneş Sigorta
|1,64
|7,89
|16,96
|Halk GMYO
|0,97
|4,30
|50,78
|Halk Sigorta
|1,05
|9,38
|18,98
|Hatay Tekstil
|4,14
|2,22
|20,06
|Hedef Girişim
|1,57
|-1,26
|35,34
|Hektaş
|15,77
|0,38
|70,12
|HUB Girişim
|4,15
|11,86
|120,74
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|1,27
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|3,76
|3,58
|-23,73
|İdealist Danışmanlık
|4,18
|1,21
|-28,48
|İdealist GMYO
|2,92
|1,04
|79,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,51
|5,59
|362,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|2,48
|0,40
|306,56
|İhlas Holding
|0,50
|2,04
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|6,45
|100,00
|İndeks Bilgisayar
|7,78
|4,71
|39,71
|Info Yatırım
|5,60
|12,00
|443,69
|İntema
|7,15
|-0,97
|19,23
|İpek Doğal Enerji
|6,77
|9,02
|26,07
|İskenderun Demir Çelik
|6,18
|3,00
|31,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)