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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

05.10.2019 11:06Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,60-1,84-17,95
Acıpayam Selüloz4,86-0,8252,12
Adana Çimento (A)5,50-0,5415,63
Adana Çimento (B)3,97-3,1723,08
Adana Çimento (C)1,31-2,966,41
Adel Kalemcilik11,55-3,5312,43
Adese Alışveriş Ticaret2,20-7,56-5,98
Afyon Çimento4,26-1,39-7,19
Ak Enerji0,613,39-3,17
Akbank7,86-4,9633,56
Akçansa6,64-0,301,50
Akdenız Güvenlık Hız.1,390,72-30,85
Akfen GMYO2,290,8838,79
Akın Tekstil9,64-0,526,34
Akiş GMYO2,672,3017,16
Akmerkez GMYO20,867,2541,11
Aksa9,57-1,2444,24
Aksa Enerji2,690,000,37
Aksigorta5,00-3,2959,27
Aksu Enerji8,453,059,46
Alarko Carrıer37,40-0,11-4,98
Alarko GMYO52,601,8424,57
Alarko Holding5,107,14161,50
Albaraka PY Batışehir GMYF1.210,700,053,86
Albaraka PY Dükkan GMYF1.145,800,074,12
Albaraka PY One Tower GMYF1.160,200,074,06
Albaraka Türk1,35-0,7410,66
Alcatel Lucent Teletaş8,6010,4049,31
Alkim Kağıt4,02-1,9511,85
Alkim Kimya25,72-2,8019,40
Altınyağ0,442,330,00
Altınyunus Çeşme4,8346,8155,74
Anadolu Cam3,193,2424,38
Anadolu Efes22,480,3611,99
Anadolu Grubu Holding15,01-2,6648,11
Anadolu Hayat Emek.5,270,19-7,46
Anadolu Isuzu9,452,6152,91
Anadolu Sigorta4,21-1,177,24
Anel Elektrik1,950,0020,37
Arçelik18,81-0,5819,13
Arena Bilgisayar4,807,388,84
Armada Bilgisayar10,100,608,72
Arsan Tekstil2,453,8151,23
Artı Yatırım Holding0,80-1,23-8,05
Aselsan19,10-2,45-20,25
Aslan Çimento28,04-2,30-0,43
Ata GMYO4,00-1,72-0,25
Atakule GMYO1,34-2,191,84
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,96-2,0411,63
AvivaSA Emeklilik Hayat9,798,9032,32
Avrasya GMYO1,15-3,3630,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,40-1,4129,63
Avrasya Stratejik GMYF1.277,100,042,47
Avrupa Yatırım Holding2,305,02-5,35
Ayen Enerji2,301,3227,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,841,1033,78
Aygaz11,56-0,3416,25
Bagfaş10,492,94117,63
Bak Ambalaj5,88-1,3424,89
Balatacılar Balatacılık0,3516,676,06
Bantaş Ambalaj1,891,0750,60
Banvit14,11-0,2830,77
Baştaş Başkent Çimento2,1016,673,96
Batı Çimento2,786,5115,35
Batısöke Çimento1,02-0,97-6,42
Bera Holding2,315,9612,14
Berkosan Yalıtım1,964,268,29
Beşiktaş Futbol Yat.1,68-1,753,70
Beyaz Filo3,43-0,8725,64
Beymen Perakende Yat.18,06139,21358,38
Bilici Yatırım2,785,30119,84
Bim Mağazalar48,76-1,1013,83
Birko Mensucat0,29-3,33-3,33
Birlik Mensucat0,951,06-18,80
Bizim Mağazaları9,2712,5036,32
Bolu Çimento2,56-1,92-17,09
Bomonti Elektrik2,11-9,44339,58
Borusan Mannesmann9,33-3,2233,11
Borusan Yat. Paz.35,20-1,62-2,84
Bosch Fren Sistemleri216,0011,2341,39
Bossa4,823,6614,65
Brisa6,00-4,15-5,21
Burçelik3,995,8424,30
Burçelik Vana4,455,70200,68
Bursa Çimento4,934,0112,05
Carrefoursa3,590,843,16
Ceo Event Medya7,572,71
Coca Cola İçecek34,721,9417,43
Cosmos Yat. Holding1,15-6,5018,56
Credıtwest Faktorıng1,7519,8668,27
Çelebi104,406,3778,93
Çelik Halat4,706,58-13,01
Çemaş Döküm1,19-9,1656,58
Çemtaş5,765,30-3,42
Çimbeton29,120,001,82
Çimentaş11,56-0,34-8,98
Çimsa7,27-0,68-3,71
Çuhadaroğlu Metal2,380,4233,71
Dagi Giyim1,8611,3850,00
Dagi Yatırım Holding1,657,1463,37
Dardanel1,40-3,4527,27
Datagate Bilgisayar6,458,9550,70
Demısaş Döküm2,613,5713,59
Denge Holding1,800,5655,17
Deniz GMYO3,542,0216,45
Denizbank21,020,6710,05
Denizli Cam6,00-0,3315,21
Derimod3,821,3335,97
Derlüks Deri2,153,86
Desa Deri2,440,4141,04
Despec Bilgisayar3,144,6714,95
Deva Holding6,850,00108,21
Diriteks Diriliş Tekstil0,89-1,1114,10
Ditaş Doğan6,4512,1726,00
DO-CO526,800,5211,16
Doğan Burda3,334,3910,63
Doğan Holding1,628,0073,95
Doğtaş Kelebek Mobilya1,070,94-12,30
Doğusan1,520,00-29,78
Doğuş GMYO2,785,7031,75
Doğuş Otomotiv8,3926,3693,32
Döktaş Dökümcülük30,92-0,58279,39
Duran Doğan Basım10,443,67104,71
Dyo Boya3,854,0532,76
Eczacıbaşı İlaç3,172,2630,69
Eczacıbaşı Yatırım8,523,7833,08
Edip Gayrimenkul0,922,2219,48
Ege Endüstri505,208,9762,37
Ege Gübre37,406,8680,79
Ege Profil9,250,6510,15
Ege Seramik3,01-1,631,65
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,290,0020,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,9010,2853,65
Ekiz Kimya0,432,3830,30
Emek Elektrik1,290,0031,63
Eminiş Ambalaj1,03-2,83-11,97
Emlak Konut GMYO1,33-5,67-8,70
Enerjisa Enerji6,283,2933,38
Enka İnşaat5,762,3129,61
Erbosan19,690,8229,50
Ereğli Demir Çelik6,68-2,209,48
Ersu Gıda1,381,4750,00
Escort Teknoloji0,850,0011,84
Etiler Gıda3,64-1,6270,89
Euro Kapital Yat. Ort.1,27-2,3180,40
Euro Trend Yat. Ort.0,913,4143,32
Euro Yat. Ort.0,912,2545,23
Euro Yatırım Holding1,30-0,76136,36
Fenerbahçe Futbol13,607,5196,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,02-2,8913,53
F-M İzmit Piston20,6014,4434,02
Fonet Bilgi Teknolojileri3,161,28105,33
Ford Otosan59,65-1,1625,55
Formet Çelik Kapı5,83-13,63359,06
Frigo Pak Gıda8,302,47388,24
Galatasaray Sportif1,65-1,7933,06
Garanti Bankası9,99-3,2925,50
Garanti Faktoring3,832,9693,43
Garanti Yat. Ort.0,9714,1232,45
Gedik Y. Men. Değ.4,230,4838,54
Gedik Yatırım Holding4,406,5487,23
Gediz Ambalaj5,67-3,7440,20
Gentaş1,472,807,09
Gersan Elektrik2,270,00-6,98
Global Men. Değ.0,928,2495,74
Global Yat. Holding3,82-0,2627,76
Good-Year2,81-1,75-15,32
Göltaş Çimento12,891,585,27
Gözde Girişim3,648,0136,33
GSD Denizcilik1,60-1,2339,13
GSD Holding0,943,3017,50
Gübre Fabrik.5,543,3687,16
Güler Yat. Holding1,29-0,7720,56
Güneş Sigorta1,799,1527,66
Halk GMYO0,981,0352,34
Halk Sigorta1,8778,10111,89
Hatay Tekstil4,11-0,7219,19
Hedef Girişim1,633,8240,52
Hektaş14,86-5,7760,30
HUB Girişim4,9218,55161,70
Hürriyet Gzt.0,800,00-13,98
ICBC Turkey Bank4,3014,36-12,78
İdealist Danışmanlık4,15-0,72-28,99
İdealist GMYO2,920,0079,14
İhlas Ev Aletleri1,563,31377,61
İhlas Gayrimenkul0,933,33-1,02
İhlas Gazetecilik2,44-1,61300,00
İhlas Holding0,5714,0078,12
İhlas Yayın Holding0,8934,85169,70
İndeks Bilgisayar7,901,5441,87
Info Yatırım4,70-16,07356,31
İntema7,231,1220,57
İpek Doğal Enerji6,820,7427,00
İskenderun Demir Çelik6,06-1,9429,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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