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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

12.10.2019 11:04Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,52-5,00-22,05
Acıpayam Selüloz4,59-5,5643,67
Adana Çimento (A)6,3615,6433,72
Adana Çimento (B)4,9223,9352,53
Adana Çimento (C)1,5216,0323,47
Adel Kalemcilik11,24-2,689,41
Adese Alışveriş Ticaret2,15-2,27-8,12
Afyon Çimento4,321,41-5,88
Ak Enerji0,57-6,56-9,52
Akbank7,19-8,5222,18
Akçansa6,59-0,750,73
Akdenız Güvenlık Hız.1,32-5,04-34,33
Akfen GMYO2,27-0,8737,58
Akın Tekstil9,57-0,735,57
Akiş GMYO2,58-3,3713,21
Akmerkez GMYO20,52-1,6338,81
Aksa9,24-3,4539,27
Aksa Enerji2,48-7,81-7,46
Aksigorta5,020,4059,90
Aksu Enerji9,3410,5320,98
Alarko Carrıer35,84-4,17-8,94
Alarko GMYO51,70-1,7122,44
Alarko Holding5,120,39162,52
Albaraka PY Batışehir GMYF1.212,300,134,00
Albaraka PY Dükkan GMYF1.147,200,124,24
Albaraka PY One Tower GMYF1.161,600,124,19
Albaraka Türk1,27-5,934,10
Alcatel Lucent Teletaş7,95-7,5638,02
Alkim Kağıt3,98-1,0010,74
Alkim Kimya25,40-1,2417,92
Altınyağ0,42-4,55-4,55
Altınyunus Çeşme5,6817,6083,15
Anadolu Cam3,190,0024,38
Anadolu Efes20,10-10,590,13
Anadolu Grubu Holding13,65-9,0634,69
Anadolu Hayat Emek.5,24-0,57-7,98
Anadolu Isuzu8,48-10,2637,22
Anadolu Sigorta4,19-0,486,73
Anel Elektrik1,90-2,5617,28
Arçelik17,95-4,5713,68
Arena Bilgisayar4,43-7,710,45
Armada Bilgisayar10,04-0,598,07
Arsan Tekstil2,20-10,2035,80
Artı Yatırım Holding0,75-6,25-13,79
Aselsan18,22-4,61-23,93
Aslan Çimento27,38-2,35-2,77
Ata GMYO3,97-0,75-1,00
Atakule GMYO1,22-8,96-7,28
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,94-2,089,30
AvivaSA Emeklilik Hayat10,749,7045,16
Avrasya GMYO1,12-2,6127,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,35-3,5725,00
Avrasya Stratejik GMYF1.277,800,052,53
Avrupa Yatırım Holding1,96-14,78-19,34
Ayen Enerji2,07-10,0014,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-4,8927,24
Aygaz10,77-6,838,30
Bagfaş10,10-3,72109,54
Bak Ambalaj5,42-7,8215,12
Balatacılar Balatacılık0,32-8,57-3,03
Bantaş Ambalaj1,69-10,5834,66
Banvit12,23-13,3213,35
Baştaş Başkent Çimento1,93-8,10-4,46
Batı Çimento2,68-3,6011,20
Batısöke Çimento0,99-2,94-9,17
Bera Holding2,09-9,521,46
Berkosan Yalıtım1,84-6,121,66
Beşiktaş Futbol Yat.1,64-2,381,23
Beyaz Filo3,15-8,1615,38
Beymen Perakende Yat.15,60-13,62295,94
Bilici Yatırım2,61-6,12106,40
Bim Mağazalar47,86-1,8511,73
Birko Mensucat0,28-3,45-6,67
Birlik Mensucat0,87-8,42-25,64
Bizim Mağazaları9,300,3236,76
Bolu Çimento2,767,81-10,61
Bomonti Elektrik2,05-2,84327,08
Borusan Mannesmann8,57-8,1522,26
Borusan Yat. Paz.34,46-2,10-4,88
Bosch Fren Sistemleri209,00-3,2436,80
Bossa4,58-4,988,94
Brisa5,72-4,67-9,64
Burçelik3,77-5,5117,45
Burçelik Vana4,807,87224,32
Bursa Çimento4,76-3,458,18
Carrefoursa3,29-8,36-5,46
Ceo Event Medya7,44-1,72
Coca Cola İçecek32,02-7,788,30
Cosmos Yat. Holding1,236,9626,80
Credıtwest Faktorıng1,74-0,5767,31
Çelebi97,55-6,5667,19
Çelik Halat4,52-3,83-16,34
Çemaş Döküm1,11-6,7246,05
Çemtaş5,40-6,25-9,45
Çimbeton29,400,962,80
Çimentaş11,43-1,12-10,00
Çimsa7,381,51-2,25
Çuhadaroğlu Metal2,30-3,3629,21
Dagi Giyim1,83-1,6147,58
Dagi Yatırım Holding1,692,4267,33
Dardanel1,29-7,8617,27
Datagate Bilgisayar5,72-11,3233,64
Demısaş Döküm2,41-7,664,89
Denge Holding1,68-6,6744,83
Deniz GMYO3,42-3,3912,50
Denizbank21,140,5710,68
Denizli Cam5,42-9,674,07
Derimod3,67-3,9330,64
Derlüks Deri2,00-6,98
Desa Deri2,33-4,5134,68
Despec Bilgisayar3,201,9117,15
Deva Holding6,51-4,9697,87
Diriteks Diriliş Tekstil0,890,0014,10
Ditaş Doğan6,693,7230,69
DO-CO527,900,2111,39
Doğan Burda3,19-4,205,98
Doğan Holding1,61-0,6272,88
Doğtaş Kelebek Mobilya1,00-6,54-18,03
Doğusan1,39-8,55-35,78
Doğuş GMYO2,58-7,1922,27
Doğuş Otomotiv7,23-13,8366,59
Döktaş Dökümcülük28,90-6,53254,60
Duran Doğan Basım10,803,45111,76
Dyo Boya3,45-10,3918,97
Eczacıbaşı İlaç3,08-2,8426,98
Eczacıbaşı Yatırım8,06-5,4025,89
Edip Gayrimenkul0,87-5,4312,99
Ege Endüstri482,20-4,5554,98
Ege Gübre37,400,0080,79
Ege Profil9,00-2,707,17
Ege Seramik2,92-2,99-1,39
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,3417,2441,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast5,50-6,7843,23
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,20-6,9822,45
Eminiş Ambalaj1,051,94-10,26
Emlak Konut GMYO1,27-4,51-12,82
Enerjisa Enerji6,16-1,9130,83
Enka İnşaat5,800,6930,51
Erbosan19,870,9130,69
Ereğli Demir Çelik6,903,2913,08
Ersu Gıda1,32-4,3543,48
Escort Teknoloji0,78-8,242,63
Etiler Gıda3,54-2,7566,20
Euro Kapital Yat. Ort.1,13-11,0260,52
Euro Trend Yat. Ort.0,84-7,6932,29
Euro Yat. Ort.0,83-8,7932,46
Euro Yatırım Holding1,16-10,77110,91
Fenerbahçe Futbol11,21-17,5761,99
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,90-3,979,02
F-M İzmit Piston20,00-2,9130,11
Fonet Bilgi Teknolojileri2,84-10,1384,54
Ford Otosan59,30-0,5924,82
Formet Çelik Kapı5,48-6,00331,50
Frigo Pak Gıda8,451,81397,06
Galatasaray Sportif1,52-7,8822,58
Garanti Bankası9,28-7,1116,58
Garanti Faktoring3,44-10,1873,74
Garanti Yat. Ort.0,92-5,1525,62
Gedik Y. Men. Değ.4,17-1,4236,57
Gedik Yatırım Holding4,430,6888,51
Gediz Ambalaj5,44-4,0634,51
Gentaş1,41-4,082,72
Gersan Elektrik2,10-7,49-13,95
Global Men. Değ.1,0413,04121,28
Global Yat. Holding3,72-2,6224,41
Good-Year2,65-5,69-20,14
Göltaş Çimento12,64-1,943,23
Gözde Girişim3,53-3,0232,21
GSD Denizcilik1,59-0,6338,26
GSD Holding0,87-7,458,75
Gübre Fabrik.5,16-6,8674,32
Güler Yat. Holding1,8442,6471,96
Güneş Sigorta1,74-2,7924,09
Halk GMYO0,94-4,0846,12
Halk Sigorta1,57-16,0477,90
Hatay Tekstil3,90-5,1113,10
Hedef Girişim1,53-6,1331,90
Hektaş15,101,6262,89
HUB Girişim5,5713,21196,28
Hürriyet Gzt.0,74-7,50-20,43
ICBC Turkey Bank4,11-4,42-16,63
İdealist Danışmanlık3,82-7,95-34,64
İdealist GMYO2,68-8,2264,42
İhlas Ev Aletleri1,42-8,97334,75
İhlas Gayrimenkul0,85-8,60-9,53
İhlas Gazetecilik2,29-6,15275,41
İhlas Holding0,51-10,5359,38
İhlas Yayın Holding0,84-5,62154,55
İndeks Bilgisayar7,48-5,3234,32
Info Yatırım4,802,13366,02
İntema6,76-6,5012,73
İpek Doğal Enerji6,51-4,5521,23
İskenderun Demir Çelik6,232,8132,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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