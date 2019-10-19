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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

19.10.2019 11:07Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,530,66-21,54
Acıpayam Selüloz4,39-4,3637,41
Adana Çimento (A)6,28-1,2632,03
Adana Çimento (B)4,73-3,8646,64
Adana Çimento (C)1,615,9230,78
Adel Kalemcilik10,97-2,406,78
Adese Alışveriş Ticaret2,06-4,19-11,97
Afyon Çimento4,29-0,69-6,54
Ak Enerji0,593,51-6,35
Akbank7,301,5324,05
Akçansa6,50-1,37-0,64
Akdenız Güvenlık Hız.1,352,27-32,84
Akfen GMYO2,280,4438,18
Akın Tekstil9,792,308,00
Akiş GMYO2,51-2,7110,14
Akmerkez GMYO20,761,1740,44
Aksa9,250,1139,42
Aksa Enerji2,44-1,61-8,96
Aksigorta4,99-0,6058,95
Aksu Enerji9,683,6425,39
Alarko Carrıer35,76-0,22-9,15
Alarko GMYO50,20-2,9018,89
Alarko Holding4,62-9,77136,89
Albaraka PY Batışehir GMYF1.213,500,104,10
Albaraka PY Dükkan GMYF1.148,400,104,35
Albaraka PY One Tower GMYF1.162,800,104,30
Albaraka Türk1,26-0,793,28
Alcatel Lucent Teletaş7,980,3838,54
Alkim Kağıt3,97-0,2510,46
Alkim Kimya26,986,2225,25
Altınyağ0,432,38-2,27
Altınyunus Çeşme6,5515,32111,20
Anadolu Cam3,282,8227,89
Anadolu Efes20,120,100,23
Anadolu Grubu Holding14,294,6941,01
Anadolu Hayat Emek.5,250,19-7,81
Anadolu Isuzu8,26-2,5933,66
Anadolu Sigorta4,16-0,725,97
Anel Elektrik1,921,0518,52
Arçelik18,100,8414,63
Arena Bilgisayar4,706,096,58
Armada Bilgisayar10,201,599,80
Arsan Tekstil2,18-0,9134,57
Artı Yatırım Holding0,784,00-10,34
Aselsan17,87-1,92-25,39
Aslan Çimento26,94-1,61-4,33
Ata GMYO3,94-0,76-1,75
Atakule GMYO1,20-1,64-8,80
Atlantis Yatırım Holding0,6152,50238,89
Atlas Yat. Ort.0,940,009,30
AvivaSA Emeklilik Hayat11,062,9849,48
Avrasya GMYO1,130,8928,41
Avrasya Petrol ve Tur.1,34-0,7424,07
Avrasya Stratejik GMYF1.278,500,052,58
Avrupa Yatırım Holding1,93-1,53-20,58
Ayen Enerji2,080,4815,52
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,802,8630,88
Aygaz10,51-2,415,69
Bagfaş10,705,94121,99
Bak Ambalaj5,582,9518,51
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,711,1836,25
Banvit12,13-0,8212,42
Baştaş Başkent Çimento1,982,59-1,98
Batı Çimento2,700,7512,03
Batısöke Çimento0,98-1,01-10,09
Bera Holding2,173,835,34
Berkosan Yalıtım1,840,001,66
Beşiktaş Futbol Yat.1,735,496,79
Beyaz Filo3,222,2217,95
Beymen Perakende Yat.13,11-15,96232,74
Bilici Yatırım2,672,30111,14
Bim Mağazalar47,44-0,8810,75
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,86-1,15-26,50
Bizim Mağazaları8,80-5,3829,41
Bolu Çimento2,68-2,90-13,21
Bomonti Elektrik2,03-0,98322,92
Borusan Mannesmann8,42-1,7520,12
Borusan Yat. Paz.33,90-1,63-6,43
Bosch Fren Sistemleri201,30-3,6831,76
Bossa4,600,449,42
Brisa5,71-0,17-9,79
Burçelik3,821,3319,00
Burçelik Vana4,840,83227,03
Bursa Çimento4,51-5,252,50
Carrefoursa3,599,123,16
Ceo Event Medya7,29-2,02
Coca Cola İçecek32,00-0,068,23
Cosmos Yat. Holding1,22-0,8125,77
Credıtwest Faktorıng1,845,7576,92
Çelebi101,504,0573,96
Çelik Halat4,806,19-11,16
Çemaş Döküm1,09-1,8043,42
Çemtaş5,410,19-9,29
Çimbeton29,16-0,821,96
Çimentaş11,40-0,26-10,24
Çimsa7,22-2,17-4,37
Çuhadaroğlu Metal2,383,4833,71
Dagi Giyim1,68-8,2035,48
Dagi Yatırım Holding1,51-10,6549,50
Dardanel1,5117,0537,27
Datagate Bilgisayar5,811,5735,75
Demısaş Döküm2,441,246,20
Denge Holding1,722,3848,28
Deniz GMYO3,40-0,5811,84
Denizbank21,180,1910,89
Denizli Cam5,664,438,68
Derimod3,56-3,0026,72
Derlüks Deri1,93-3,50
Desa Deri2,496,8743,93
Despec Bilgisayar3,437,1925,57
Deva Holding7,109,06115,81
Diriteks Diriliş Tekstil0,88-1,1212,82
Ditaş Doğan6,27-6,2822,49
DO-CO555,205,1717,15
Doğan Burda3,16-0,944,98
Doğan Holding1,716,2183,61
Doğtaş Kelebek Mobilya1,011,00-17,21
Doğusan1,443,60-33,47
Doğuş GMYO2,663,1026,07
Doğuş Otomotiv7,06-2,3562,67
Döktaş Dökümcülük27,00-6,57231,29
Duran Doğan Basım10,32-4,44102,35
Dyo Boya3,460,2919,31
Eczacıbaşı İlaç3,141,9529,46
Eczacıbaşı Yatırım8,191,6127,92
Edip Gayrimenkul0,903,4516,88
Ege Endüstri472,00-2,1251,70
Ege Gübre38,763,6487,37
Ege Profil9,151,678,96
Ege Seramik2,90-0,68-2,07
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,31-8,8229,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-16,670,00
Egeplast5,34-2,9139,06
Ekiz Kimya0,420,0027,27
Emek Elektrik1,265,0028,57
Eminiş Ambalaj1,050,00-10,26
Emlak Konut GMYO1,20-5,51-17,62
Enerjisa Enerji6,15-0,1630,62
Enka İnşaat5,59-3,6225,78
Erbosan19,65-1,1129,24
Ereğli Demir Çelik6,59-4,498,00
Ersu Gıda1,4711,3659,78
Escort Teknoloji0,825,137,89
Etiler Gıda3,33-5,9356,34
Euro Kapital Yat. Ort.1,249,7376,14
Euro Trend Yat. Ort.0,862,3835,44
Euro Yat. Ort.0,841,2034,06
Euro Yatırım Holding1,246,90125,45
Fenerbahçe Futbol12,309,7277,75
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,941,3810,53
F-M İzmit Piston20,743,7034,93
Fonet Bilgi Teknolojileri2,964,2392,33
Ford Otosan61,603,8829,66
Formet Çelik Kapı4,390,67334,37
Frigo Pak Gıda8,12-3,91377,65
Galatasaray Sportif1,551,9725,00
Garanti Bankası9,27-0,1116,46
Garanti Faktoring3,779,5990,40
Garanti Yat. Ort.0,964,3531,08
Gedik Y. Men. Değ.4,13-0,9635,26
Gedik Yatırım Holding4,30-2,9382,98
Gediz Ambalaj5,29-2,7630,80
Gentaş1,538,5111,46
Gersan Elektrik2,141,90-12,31
Global Men. Değ.1,050,96123,40
Global Yat. Holding3,771,3426,09
Good-Year2,733,02-17,73
Göltaş Çimento12,60-0,322,90
Gözde Girişim3,41-3,4027,72
GSD Denizcilik2,0126,4274,78
GSD Holding0,881,1510,00
Gübre Fabrik.5,343,4980,41
Güler Yat. Holding1,72-6,5260,75
Güneş Sigorta1,68-3,4519,81
Halk GMYO0,90-4,2639,90
Halk Sigorta1,570,0077,90
Hatay Tekstil4,074,3618,03
Hedef Girişim1,647,1941,38
Hektaş14,80-1,9959,65
HUB Girişim5,590,36197,34
Hürriyet Gzt.0,751,35-19,35
ICBC Turkey Bank4,10-0,24-16,84
İdealist Danışmanlık3,80-0,52-34,98
İdealist GMYO2,721,4966,87
İhlas Ev Aletleri1,40-1,41328,63
İhlas Gayrimenkul0,850,00-9,53
İhlas Gazetecilik2,352,62285,25
İhlas Holding0,510,0059,38
İhlas Yayın Holding0,78-7,14136,36
İndeks Bilgisayar7,00-6,4225,70
Info Yatırım5,4012,50424,27
İntema6,69-1,0411,56
İpek Doğal Enerji5,75-11,677,08
İskenderun Demir Çelik6,09-2,2529,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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