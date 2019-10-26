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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

26.10.2019 11:20Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,561,96-20,00
Acıpayam Selüloz4,655,9245,55
Adana Çimento (A)6,615,2538,97
Adana Çimento (B)5,148,6759,35
Adana Çimento (C)1,9219,2555,96
Adel Kalemcilik11,686,4713,69
Adese Alışveriş Ticaret2,03-1,46-13,25
Afyon Çimento4,7610,963,70
Ak Enerji0,625,08-1,59
Akbank7,13-2,3321,16
Akçansa6,875,695,01
Akdenız Güvenlık Hız.1,371,48-31,84
Akfen GMYO2,332,1941,21
Akın Tekstil10,335,5213,96
Akiş GMYO2,655,5816,28
Akmerkez GMYO21,043,8045,77
Aksa10,088,9751,93
Aksa Enerji2,606,56-2,99
Aksigorta4,94-1,0057,36
Aksu Enerji9,740,6226,17
Alarko Carrıer37,544,98-4,62
Alarko GMYO49,30-1,7916,76
Alarko Holding4,54-1,73132,79
Albaraka PY Batışehir GMYF1.214,200,064,16
Albaraka PY Dükkan GMYF1.149,100,064,42
Albaraka PY One Tower GMYF1.163,500,064,36
Albaraka Türk1,25-0,792,46
Alcatel Lucent Teletaş8,192,6342,19
Alkim Kağıt4,062,2712,96
Alkim Kimya30,3012,3140,66
Altınyağ0,430,00-2,27
Altınyunus Çeşme6,763,21117,97
Anadolu Cam3,372,7431,40
Anadolu Efes20,06-0,30-0,07
Anadolu Grubu Holding14,702,8745,05
Anadolu Hayat Emek.5,290,76-7,10
Anadolu Isuzu8,857,1443,20
Anadolu Sigorta4,221,447,50
Anel Elektrik1,972,6021,60
Arçelik18,381,5516,40
Arena Bilgisayar5,2812,3419,73
Armada Bilgisayar10,14-0,599,15
Arsan Tekstil2,274,1340,12
Artı Yatırım Holding0,791,28-9,20
Aselsan18,694,59-21,97
Aslan Çimento28,586,091,49
Ata GMYO4,001,52-0,25
Atakule GMYO1,3210,000,32
Atlantis Yatırım Holding0,7522,95316,67
Atlas Yat. Ort.1,017,4517,44
AvivaSA Emeklilik Hayat11,443,4454,62
Avrasya GMYO1,162,6531,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,372,2426,85
Avrasya Stratejik GMYF1.279,200,052,64
Avrupa Yatırım Holding1,89-2,07-22,22
Ayen Enerji2,258,1724,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-2,7827,24
Aygaz10,903,719,61
Bagfaş11,9211,40147,30
Bak Ambalaj6,017,7127,65
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,837,0245,82
Banvit12,987,0120,30
Baştaş Başkent Çimento2,001,01-0,99
Batı Çimento2,762,2214,52
Batısöke Çimento1,013,06-7,34
Bera Holding2,358,2914,08
Berkosan Yalıtım1,934,896,63
Beşiktaş Futbol Yat.1,64-5,201,23
Beyaz Filo3,250,9319,05
Beymen Perakende Yat.12,87-1,83226,65
Bilici Yatırım2,825,62123,00
Bim Mağazalar47,780,7211,54
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat0,893,49-23,93
Bizim Mağazaları8,961,8231,76
Bolu Çimento2,814,85-9,00
Bomonti Elektrik2,00-1,48316,67
Borusan Mannesmann9,087,8429,54
Borusan Yat. Paz.34,902,95-3,67
Bosch Fren Sistemleri222,5010,5345,64
Bossa5,7424,7836,53
Brisa6,015,25-5,06
Burçelik4,045,7625,86
Burçelik Vana4,78-1,24222,97
Bursa Çimento4,510,002,50
Carrefoursa3,55-1,112,01
Ceo Event Medya8,0310,15
Coca Cola İçecek32,601,8810,26
Cosmos Yat. Holding1,284,9231,96
Credıtwest Faktorıng2,008,7092,31
Çelebi98,85-2,6169,42
Çelik Halat5,3411,25-1,16
Çemaş Döküm1,188,2655,26
Çemtaş5,613,70-5,93
Çimbeton29,902,544,55
Çimentaş11,642,11-8,35
Çimsa7,858,733,97
Çuhadaroğlu Metal2,6210,0847,19
Dagi Giyim1,838,9347,58
Dagi Yatırım Holding1,605,9658,42
Dardanel1,637,9548,18
Datagate Bilgisayar6,094,8242,29
Demısaş Döküm2,669,0215,77
Denge Holding1,71-0,5847,41
Deniz GMYO3,410,2912,17
Denizbank21,541,7012,77
Denizli Cam5,690,539,25
Derimod3,631,9729,21
Derlüks Deri2,024,66
Desa Deri2,594,0249,71
Despec Bilgisayar3,20-6,7117,15
Deva Holding7,140,56117,02
Diriteks Diriliş Tekstil0,880,0012,82
Ditaş Doğan7,2615,7941,83
DO-CO541,30-2,5014,22
Doğan Burda3,469,4914,95
Doğan Holding1,710,0083,61
Doğtaş Kelebek Mobilya1,075,94-12,30
Doğusan1,536,25-29,32
Doğuş GMYO2,909,0237,44
Doğuş Otomotiv8,4119,1293,78
Döktaş Dökümcülük38,2641,70369,45
Duran Doğan Basım9,89-4,1793,92
Dyo Boya3,604,0524,14
Eczacıbaşı İlaç3,10-1,2727,81
Eczacıbaşı Yatırım8,584,7634,01
Edip Gayrimenkul0,89-1,1115,58
Ege Endüstri494,004,6658,77
Ege Gübre39,983,1593,26
Ege Profil9,321,8610,98
Ege Seramik3,086,214,01
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,336,4537,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,401,1240,63
Ekiz Kimya0,432,3830,30
Emek Elektrik1,23-2,3825,51
Eminiş Ambalaj1,115,71-5,13
Emlak Konut GMYO1,232,50-15,56
Enerjisa Enerji6,200,8131,68
Enka İnşaat5,701,9728,26
Erbosan22,0011,9644,69
Ereğli Demir Çelik6,58-0,157,84
Ersu Gıda1,470,0059,78
Escort Teknoloji0,820,007,89
Etiler Gıda3,649,3170,89
Euro Kapital Yat. Ort.1,272,4280,40
Euro Trend Yat. Ort.1,0218,6060,64
Euro Yat. Ort.0,9411,9050,02
Euro Yatırım Holding1,283,23132,73
Fenerbahçe Futbol13,136,7589,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,950,3410,90
F-M İzmit Piston21,845,3042,08
Fonet Bilgi Teknolojileri3,073,7299,48
Ford Otosan64,604,8735,97
Formet Çelik Kapı4,37-0,46332,39
Frigo Pak Gıda9,9021,92482,35
Galatasaray Sportif1,550,0025,00
Garanti Bankası9,532,8019,72
Garanti Faktoring3,934,2498,48
Garanti Yat. Ort.0,94-2,0828,35
Gedik Y. Men. Değ.5,0121,3164,08
Gedik Yatırım Holding5,5027,91134,04
Gediz Ambalaj5,677,1840,20
Gentaş1,583,2715,11
Gersan Elektrik2,223,74-9,03
Global Men. Değ.1,071,90127,66
Global Yat. Holding3,903,4530,43
Good-Year2,823,30-15,02
Göltaş Çimento14,0211,2714,50
Gözde Girişim3,574,6933,71
GSD Denizcilik1,92-4,4866,96
GSD Holding0,946,8217,50
Gübre Fabrik.5,431,6983,45
Güler Yat. Holding1,836,4071,03
Güneş Sigorta1,775,3626,23
Halk GMYO0,944,4446,12
Halk Sigorta1,51-3,8271,10
Hatay Tekstil4,070,0018,03
Hedef Girişim1,714,2747,41
Hektaş15,655,7468,82
HUB Girişim6,088,77223,40
Hürriyet Gzt.0,829,33-11,83
ICBC Turkey Bank4,294,63-12,98
İdealist Danışmanlık4,128,42-29,51
İdealist GMYO2,751,1068,71
İhlas Ev Aletleri1,9237,14487,83
İhlas Gayrimenkul0,79-7,06-15,92
İhlas Gazetecilik2,6010,64326,23
İhlas Holding0,50-1,9656,25
İhlas Yayın Holding0,825,13148,48
İndeks Bilgisayar7,334,7131,63
Info Yatırım5,08-5,93393,20
İntema6,832,0913,90
İpek Doğal Enerji6,3410,2618,06
İskenderun Demir Çelik6,293,2834,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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