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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,613,21-17,44
Acıpayam Selüloz4,77-0,4249,31
Adana Çimento (A)6,58-0,3038,34
Adana Çimento (B)4,990,0054,70
Adana Çimento (C)1,942,1157,59
Adel Kalemcilik11,120,278,24
Adese Alışveriş Ticaret1,921,05-17,95
Afyon Çimento4,38-4,58-4,58
Ak Enerji0,654,843,17
Akbank7,345,6124,73
Akçansa6,974,656,54
Akdenız Güvenlık Hız.1,414,44-29,85
Akfen GMYO2,300,4439,39
Akın Tekstil10,26-5,4413,18
Akiş GMYO2,858,3725,06
Akmerkez GMYO21,080,0046,04
Aksa11,208,2168,81
Aksa Enerji2,714,231,12
Aksigorta5,072,6361,50
Aksu Enerji9,690,1025,52
Alarko Carrıer37,521,02-4,67
Alarko GMYO54,300,5628,60
Alarko Holding4,69-1,47140,48
Albaraka PY Batışehir GMYF1.215,700,064,29
Albaraka PY Dükkan GMYF1.150,600,064,55
Albaraka PY One Tower GMYF1.165,000,064,49
Albaraka Türk1,20-0,83-1,64
Alcatel Lucent Teletaş8,223,6642,71
Alkim Kağıt4,4711,4724,37
Alkim Kimya32,166,4249,30
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,341,80136,67
Anadolu Cam3,350,0030,62
Anadolu Efes20,405,101,63
Anadolu Grubu Holding15,070,4748,70
Anadolu Hayat Emek.5,561,46-2,36
Anadolu Isuzu9,190,0048,71
Anadolu Sigorta4,180,726,48
Anel Elektrik2,24-0,4438,27
Arçelik18,464,5316,91
Arena Bilgisayar5,919,4434,01
Armada Bilgisayar10,362,5711,52
Arsan Tekstil2,381,2846,91
Artı Yatırım Holding0,793,95-9,20
Aselsan18,912,83-21,05
Aslan Çimento30,286,027,53
Ata GMYO4,011,520,00
Atakule GMYO1,373,794,12
Atlantis Yatırım Holding0,863,61377,78
Atlas Yat. Ort.1,031,9819,77
AvivaSA Emeklilik Hayat12,576,5369,89
Avrasya GMYO1,245,0840,91
Avrasya Petrol ve Tur.1,52-1,9440,74
Avrasya Stratejik GMYF1.280,600,052,75
Avrupa Yatırım Holding1,63-9,94-32,92
Ayen Enerji2,593,1943,84
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-2,2327,24
Aygaz11,556,2616,15
Bagfaş13,310,23176,14
Bak Ambalaj6,130,9930,20
Balatacılar Balatacılık0,30-3,23-9,09
Bantaş Ambalaj1,853,3547,41
Banvit13,50-3,7825,12
Baştaş Başkent Çimento1,95-2,99-3,47
Batı Çimento2,693,8611,62
Batısöke Çimento0,992,06-9,17
Bera Holding3,7116,6780,10
Berkosan Yalıtım2,024,1211,60
Beşiktaş Futbol Yat.2,1725,4333,95
Beyaz Filo3,01-4,1410,26
Beymen Perakende Yat.15,110,53283,50
Bilici Yatırım2,86-1,38126,17
Bim Mağazalar47,721,4511,40
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat0,882,33-24,79
Bizim Mağazaları8,52-0,7025,29
Bolu Çimento2,802,94-9,32
Bomonti Elektrik1,75-4,89264,58
Borusan Mannesmann8,72-1,6924,40
Borusan Yat. Paz.33,980,24-6,21
Bosch Fren Sistemleri211,602,7738,51
Bossa6,6122,4157,23
Brisa6,5410,293,32
Burçelik4,227,1131,46
Burçelik Vana5,3210,60259,46
Bursa Çimento4,9911,8813,41
Carrefoursa3,594,063,16
Ceo Event Medya8,662,85
Coca Cola İçecek31,740,327,35
Cosmos Yat. Holding1,19-5,5622,68
Credıtwest Faktorıng2,132,90104,81
Çelebi97,400,6266,93
Çelik Halat5,414,240,13
Çemaş Döküm1,10-1,7944,74
Çemtaş6,358,926,48
Çimbeton30,722,407,41
Çimentaş12,427,72-2,20
Çimsa7,64-2,681,19
Çuhadaroğlu Metal2,794,8956,74
Dagi Giyim1,930,5255,65
Dagi Yatırım Holding1,601,2758,42
Dardanel1,9514,7177,27
Datagate Bilgisayar6,284,4946,73
Demısaş Döküm2,61-4,4013,59
Denge Holding1,60-4,7637,93
Deniz GMYO3,36-1,1810,53
Denizbank20,92-16,329,53
Denizli Cam5,813,9411,56
Derimod3,892,3738,47
Derlüks Deri2,173,33
Desa Deri2,81-4,1062,43
Despec Bilgisayar3,335,7121,91
Deva Holding7,571,88130,09
Diriteks Diriliş Tekstil0,903,4515,38
Ditaş Doğan8,540,1266,83
DO-CO533,400,0612,55
Doğan Burda4,0312,5733,89
Doğan Holding1,68-2,3380,39
Doğtaş Kelebek Mobilya1,11-3,48-9,02
Doğusan1,554,03-28,39
Doğuş GMYO2,941,7339,34
Doğuş Otomotiv8,907,88105,07
Döktaş Dökümcülük33,50-22,27311,04
Duran Doğan Basım10,60-1,49107,84
Dyo Boya3,876,9133,45
Eczacıbaşı İlaç3,071,3226,57
Eczacıbaşı Yatırım9,0510,2341,35
Edip Gayrimenkul0,923,3719,48
Ege Endüstri500,205,5560,76
Ege Gübre37,70-2,7882,24
Ege Profil9,725,4215,75
Ege Seramik3,265,5010,09
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,31-3,1329,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,29-2,0437,76
Ekiz Kimya0,410,0024,24
Emek Elektrik1,230,0025,51
Eminiş Ambalaj1,157,48-1,71
Emlak Konut GMYO1,275,83-12,82
Enerjisa Enerji6,363,7535,08
Enka İnşaat5,770,7029,83
Erbosan21,12-2,8538,91
Ereğli Demir Çelik7,2511,5418,82
Ersu Gıda1,500,0063,04
Escort Teknoloji0,820,007,89
Etiler Gıda3,23-6,9251,64
Euro Kapital Yat. Ort.1,24-0,8076,14
Euro Trend Yat. Ort.1,044,0063,79
Euro Yat. Ort.0,942,1750,02
Euro Yatırım Holding1,26-0,79129,09
Fenerbahçe Futbol17,052,40146,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,054,4514,66
F-M İzmit Piston21,308,1238,57
Fonet Bilgi Teknolojileri3,3810,10119,62
Ford Otosan67,604,2442,29
Formet Çelik Kapı4,441,60339,32
Frigo Pak Gıda9,003,21429,41
Galatasaray Sportif1,676,3734,68
Garanti Bankası9,795,5022,99
Garanti Faktoring3,88-2,7695,96
Garanti Yat. Ort.0,964,3531,08
Gedik Y. Men. Değ.5,708,1686,68
Gedik Yatırım Holding6,5214,39177,45
Gediz Ambalaj5,540,9136,98
Gentaş1,613,2117,29
Gersan Elektrik2,409,09-1,65
Global Men. Değ.1,2515,74165,96
Global Yat. Holding4,082,0036,45
Good-Year2,905,07-12,61
Göltaş Çimento13,76-1,7812,37
Gözde Girişim3,837,2843,45
GSD Denizcilik1,88-0,5363,48
GSD Holding0,951,0618,75
Gübre Fabrik.5,713,2592,91
Güler Yat. Holding1,800,0068,22
Güneş Sigorta1,8712,6533,36
Halk GMYO0,952,1547,67
Halk Sigorta1,45-2,6864,30
Hatay Tekstil5,2625,2452,54
Hedef Girişim1,753,5550,86
Hektaş5,97-4,9472,46
HUB Girişim7,289,80287,23
Hürriyet Gzt.0,820,00-11,83
ICBC Turkey Bank4,7814,90-3,04
İdealist Danışmanlık3,67-4,92-37,21
İdealist GMYO2,710,7466,26
İhlas Ev Aletleri2,148,63555,19
İhlas Gayrimenkul0,71-2,74-24,43
İhlas Gazetecilik3,1116,04409,84
İhlas Holding0,60-1,6487,50
İhlas Yayın Holding0,856,25157,58
İndeks Bilgisayar7,404,9632,89
Info Yatırım5,20-4,59404,85
İntema6,782,5713,06
İpek Doğal Enerji6,27-2,1816,76
İskenderun Demir Çelik6,465,0437,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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