Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (8) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,724,88-11,79
Acıpayam Selüloz6,0612,8589,68
Adana Çimento (A)6,712,9141,07
Adana Çimento (B)4,880,6251,29
Adana Çimento (C)1,860,0051,09
Adel Kalemcilik15,1537,8547,47
Adese Alışveriş Ticaret1,980,51-15,38
Afyon Çimento4,621,760,65
Ak Enerji0,9528,3850,79
Akbank7,801,5632,54
Akçansa7,093,058,37
Akdenız Güvenlık Hız.1,516,34-24,88
Akfen GMYO3,0421,6084,24
Akın Tekstil11,7010,3829,07
Akiş GMYO3,4319,5150,50
Akmerkez GMYO21,683,6350,20
Aksa11,945,1179,97
Aksa Enerji3,5411,3232,09
Aksigorta5,5912,0278,06
Aksu Enerji11,220,8145,34
Alarko Carrıer41,002,764,17
Alarko GMYO71,8522,0970,16
Alarko Holding4,84-0,82148,17
Albaraka PY Batışehir GMYF1.217,100,064,41
Albaraka PY Dükkan GMYF1.152,000,064,68
Albaraka PY One Tower GMYF1.166,400,064,62
Albaraka Türk1,338,139,02
Alcatel Lucent Teletaş10,5511,4083,16
Alkim Kağıt4,959,7637,73
Alkim Kimya34,023,6657,93
Altınyağ0,432,38-2,27
Altınyunus Çeşme7,91-1,00155,05
Anadolu Cam3,442,3834,13
Anadolu Efes21,601,697,61
Anadolu Grubu Holding16,272,9760,54
Anadolu Hayat Emek.6,112,867,30
Anadolu Isuzu10,603,1171,52
Anadolu Sigorta4,372,5811,32
Anel Elektrik2,36-0,8445,68
Arçelik20,463,6529,58
Arena Bilgisayar6,237,6041,27
Armada Bilgisayar11,095,3219,38
Arsan Tekstil3,216,6498,15
Artı Yatırım Holding0,815,19-6,90
Aselsan19,260,73-19,59
Aslan Çimento34,6613,6423,08
Ata GMYO4,002,04-0,25
Atakule GMYO1,627,2823,11
Atlantis Yatırım Holding0,96-4,00433,33
Atlas Yat. Ort.1,136,6031,40
AvivaSA Emeklilik Hayat12,31-2,2266,38
Avrasya GMYO1,479,7067,05
Avrasya Petrol ve Tur.1,55-1,9043,52
Avrasya Stratejik GMYF1.282,000,052,86
Avrupa Yatırım Holding1,52-4,40-37,45
Ayen Enerji2,951,0363,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,750,0027,24
Aygaz12,310,4923,79
Bagfaş13,50-6,44180,08
Bak Ambalaj6,8012,4044,43
Balatacılar Balatacılık0,323,23-3,03
Bantaş Ambalaj2,076,1564,94
Banvit15,788,6846,25
Baştaş Başkent Çimento2,160,936,93
Batı Çimento3,3719,5039,83
Batısöke Çimento1,166,426,42
Bera Holding4,00-0,7494,17
Berkosan Yalıtım2,239,3123,20
Beşiktaş Futbol Yat.2,194,2935,19
Beyaz Filo3,00-0,999,89
Beymen Perakende Yat.14,151,51259,14
Bilici Yatırım3,111,63145,94
Bim Mağazalar44,98-1,146,39
Birko Mensucat0,260,00-13,33
Birlik Mensucat1,047,22-11,11
Bizim Mağazaları9,240,0035,88
Bolu Çimento2,992,75-3,17
Bomonti Elektrik1,62-4,71237,50
Borusan Mannesmann9,212,4531,40
Borusan Yat. Paz.38,022,764,95
Bosch Fren Sistemleri213,601,5239,81
Bossa7,250,0072,45
Brisa7,4613,7217,85
Burçelik5,1818,5461,37
Burçelik Vana4,60-3,16210,81
Bursa Çimento5,031,4114,32
Carrefoursa4,0210,4415,52
Ceo Event Medya9,49-2,57
Coca Cola İçecek35,266,2019,26
Cosmos Yat. Holding1,5614,7160,82
Credıtwest Faktorıng1,94-8,0686,54
Çelebi97,40-1,6766,93
Çelik Halat5,9910,3110,87
Çemaş Döküm1,216,1459,21
Çemtaş7,245,5421,40
Çimbeton33,6410,6617,62
Çimentaş13,6710,697,64
Çimsa7,651,591,32
Çuhadaroğlu Metal2,752,6154,49
Dagi Giyim2,034,1063,71
Dagi Yatırım Holding1,725,5270,30
Dardanel1,96-2,9778,18
Datagate Bilgisayar7,312,6770,79
Demısaş Döküm2,766,9820,12
Denge Holding1,41-6,0021,55
Deniz GMYO3,788,9324,34
Denizli Cam6,061,1716,36
Derimod4,644,7465,16
Derlüks Deri2,486,44
Desa Deri3,235,5686,71
Despec Bilgisayar3,558,2329,96
Deva Holding7,98-0,99142,55
Diriteks Diriliş Tekstil1,0816,1338,46
Ditaş Doğan8,400,9664,10
DO-CO515,10-4,658,69
Doğan Burda4,8317,2360,47
Doğan Holding1,701,1982,54
Doğtaş Kelebek Mobilya1,3617,2411,48
Doğusan1,789,88-17,77
Doğuş GMYO3,963,9487,68
Doğuş Otomotiv8,97-4,68106,68
Döktaş Dökümcülük29,96-3,35267,61
Duran Doğan Basım10,40-1,23103,92
Dyo Boya4,465,1953,79
Eczacıbaşı İlaç3,4112,5440,59
Eczacıbaşı Yatırım9,396,8346,66
Edip Gayrimenkul1,117,7744,16
Ege Endüstri479,20-1,2054,01
Ege Gübre41,14-0,8298,87
Ege Profil12,1019,2144,09
Ege Seramik3,441,4716,17
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,25-0,1936,72
Ekiz Kimya0,430,0030,30
Emek Elektrik1,348,9436,73
Eminiş Ambalaj1,237,895,13
Emlak Konut GMYO1,4610,610,23
Enerjisa Enerji7,24-0,9653,77
Enka İnşaat5,790,0033,48
Erbosan21,924,3844,17
Ereğli Demir Çelik7,633,6725,05
Ersu Gıda1,7712,7492,39
Escort Teknoloji1,0517,9838,16
Etiler Gıda2,902,1136,15
Euro Kapital Yat. Ort.1,353,0591,77
Euro Trend Yat. Ort.1,122,7576,39
Euro Yat. Ort.1,09-3,5473,95
Euro Yatırım Holding1,435,93160,00
Fenerbahçe Futbol15,91-1,00129,91
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,446,5029,32
F-M İzmit Piston22,302,7645,08
Fonet Bilgi Teknolojileri4,4512,66189,15
Ford Otosan65,35-1,9240,08
Formet Çelik Kapı5,757,48468,94
Frigo Pak Gıda9,404,44452,94
Galatasaray Sportif1,732,3739,52
Garanti Bankası10,121,7127,14
Garanti Faktoring3,55-4,5779,29
Garanti Yat. Ort.1,030,0040,64
Gedik Y. Men. Değ.6,000,1796,51
Gedik Yatırım Holding8,008,25240,43
Gediz Ambalaj5,753,6042,17
Gentaş1,787,2329,68
Gersan Elektrik2,6813,569,82
Global Men. Değ.1,341,52185,11
Global Yat. Holding4,05-2,4135,45
Good-Year3,143,29-5,37
Göltaş Çimento15,264,5224,62
Gözde Girişim4,155,6055,43
GSD Denizcilik2,107,1482,61
GSD Holding1,084,8535,00
Gübre Fabrik.6,11-8,12106,42
Güler Yat. Holding1,81-2,1669,16
Güneş Sigorta1,911,0636,22
Halk GMYO1,078,0866,33
Halk Sigorta1,47-4,5566,57
Hatay Tekstil5,501,1059,50
Hedef Girişim1,901,0663,79
Hektaş6,740,1594,71
HUB Girişim10,9732,17483,51
Hürriyet Gzt.1,5950,0070,97
ICBC Turkey Bank4,873,84-1,22
İdealist Danışmanlık3,40-3,13-41,83
İdealist GMYO2,882,8676,69
İhlas Ev Aletleri2,6115,49699,08
İhlas Gayrimenkul0,793,95-15,92
İhlas Gazetecilik4,102,24572,13
İhlas Holding0,630,0096,88
İhlas Yayın Holding0,9715,48193,94
İndeks Bilgisayar8,7513,7857,13
Info Yatırım4,50-14,29336,89
İntema7,234,1820,57
İpek Doğal Enerji6,64-3,0723,65
İskenderun Demir Çelik6,582,3340,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:24 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:08 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
13:59 Kırımoğlu: "İş adamlarına her türlü danışmanlık ve hukuki yardımlar sağlayacağız"
13:34 Bursalı çocuk mobilya firması, Hollanda'da dünyanın en iyileri ile rekabet ediyor
13:15 Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:56 ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı
23.11.2019 14:28:24