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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,741,16-10,77
Acıpayam Selüloz5,97-1,4986,87
Adana Çimento (A)6,994,1746,96
Adana Çimento (B)4,880,0051,29
Adana Çimento (C)1,870,5451,90
Adel Kalemcilik16,106,2756,72
Adese Alışveriş Ticaret1,97-0,51-15,81
Afyon Çimento5,2212,9913,73
Ak Enerji0,86-9,4736,51
Akbank7,77-0,3832,03
Akçansa8,5120,0330,08
Akdenız Güvenlık Hız.1,552,65-22,89
Akfen GMYO2,97-2,3080,00
Akın Tekstil12,506,8437,89
Akiş GMYO3,8311,6668,06
Akmerkez GMYO22,986,0059,21
Aksa12,071,0981,93
Aksa Enerji3,663,3936,57
Aksigorta5,53-1,0776,15
Aksu Enerji11,441,9648,19
Alarko Carrıer47,8816,7821,65
Alarko GMYO79,1010,0987,33
Alarko Holding4,921,65152,27
Albaraka PY Batışehir GMYF1.217,800,064,47
Albaraka PY Dükkan GMYF1.152,700,064,74
Albaraka PY One Tower GMYF1.167,100,064,68
Albaraka Türk1,340,759,84
Alcatel Lucent Teletaş11,206,1694,44
Alkim Kağıt4,90-1,0136,33
Alkim Kimya32,18-5,4149,39
Altınyağ0,42-2,33-4,55
Altınyunus Çeşme8,284,68166,98
Anadolu Cam3,614,9440,76
Anadolu Efes21,680,378,00
Anadolu Grubu Holding16,00-1,6657,88
Anadolu Hayat Emek.6,10-0,167,12
Anadolu Isuzu12,2915,9498,87
Anadolu Sigorta4,400,6912,08
Anel Elektrik3,0328,3987,04
Arçelik20,12-1,6627,42
Arena Bilgisayar6,595,7849,43
Armada Bilgisayar12,5513,1735,09
Arsan Tekstil3,313,12104,32
Artı Yatırım Holding0,877,410,00
Aselsan18,67-3,06-22,05
Aslan Çimento36,003,8727,84
Ata GMYO3,97-0,75-1,00
Atakule GMYO1,60-1,2321,59
Atlantis Yatırım Holding0,982,08444,44
Atlas Yat. Ort.1,173,5436,05
AvivaSA Emeklilik Hayat11,93-1,3164,20
Avrasya GMYO1,555,4476,14
Avrasya Petrol ve Tur.1,8720,6573,15
Avrasya Stratejik GMYF1.282,700,052,92
Avrupa Yatırım Holding1,679,87-31,28
Ayen Enerji2,981,0265,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,750,0027,24
Aygaz12,22-0,7322,88
Bagfaş13,691,41184,02
Bak Ambalaj6,931,9147,19
Balatacılar Balatacılık0,4025,0021,21
Bantaş Ambalaj2,185,3173,71
Banvit16,122,1549,40
Baştaş Başkent Çimento2,4011,1118,81
Batı Çimento3,617,1249,79
Batısöke Çimento1,3617,2424,77
Bera Holding3,55-11,2572,33
Berkosan Yalıtım2,334,4828,73
Beşiktaş Futbol Yat.2,9132,8879,63
Beyaz Filo3,103,3313,55
Beymen Perakende Yat.13,74-2,90248,73
Bilici Yatırım3,295,79160,17
Bim Mağazalar46,002,278,80
Birko Mensucat0,273,85-10,00
Birlik Mensucat1,149,62-2,56
Bizim Mağazaları10,2010,3950,00
Bolu Çimento3,3411,718,17
Bomonti Elektrik1,52-6,17216,67
Borusan Mannesmann9,745,7538,96
Borusan Yat. Paz.39,102,847,93
Bosch Fren Sistemleri223,904,8246,56
Bossa7,736,6283,87
Brisa7,926,1725,12
Burçelik5,04-2,7057,01
Burçelik Vana4,763,48221,62
Bursa Çimento5,5710,7426,59
Carrefoursa4,132,7418,68
Ceo Event Medya8,30-12,54
Coca Cola İçecek34,60-1,8717,03
Cosmos Yat. Holding1,54-1,2858,76
Credıtwest Faktorıng1,950,5287,50
Çelebi96,90-0,5166,08
Çelik Halat6,315,3416,79
Çemaş Döküm1,20-0,8357,89
Çemtaş7,777,3230,29
Çimbeton34,763,3321,54
Çimentaş13,982,2710,08
Çimsa8,399,6711,13
Çuhadaroğlu Metal2,895,0962,36
Dagi Giyim2,176,9075,00
Dagi Yatırım Holding1,783,4976,24
Dardanel2,2313,78102,73
Datagate Bilgisayar7,938,4885,28
Demısaş Döküm2,998,3330,13
Denge Holding1,527,8031,03
Deniz GMYO4,036,6132,57
Denizli Cam6,263,3020,20
Derimod4,987,3377,27
Derlüks Deri2,8314,11
Desa Deri3,5610,22105,78
Despec Bilgisayar3,899,5842,41
Deva Holding8,223,01149,85
Diriteks Diriliş Tekstil1,090,9339,74
Ditaş Doğan8,430,3664,68
DO-CO513,10-0,398,27
Doğan Burda4,72-2,2856,81
Doğan Holding1,774,1290,06
Doğtaş Kelebek Mobilya1,413,6815,57
Doğusan1,853,93-14,53
Doğuş GMYO3,94-0,5186,73
Doğuş Otomotiv9,758,70124,65
Döktaş Dökümcülük30,682,40276,44
Duran Doğan Basım10,28-1,15101,57
Dyo Boya4,36-2,2450,34
Eczacıbaşı İlaç3,461,4742,65
Eczacıbaşı Yatırım9,571,9249,48
Edip Gayrimenkul1,175,4151,95
Ege Endüstri471,20-1,6751,44
Ege Gübre43,686,17111,15
Ege Profil11,51-4,8837,06
Ege Seramik3,501,7418,20
Egeli & Co Tarım Girişim0,157,1415,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,343,0341,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast5,300,9538,02
Ekiz Kimya0,6244,1987,88
Emek Elektrik1,447,4646,94
Eminiş Ambalaj1,4719,5125,64
Emlak Konut GMYO1,460,000,23
Enerjisa Enerji7,08-2,2150,37
Enka İnşaat5,76-0,5232,78
Erbosan22,382,1047,19
Ereğli Demir Çelik8,025,1131,44
Ersu Gıda2,0515,82122,83
Escort Teknoloji1,159,5251,32
Etiler Gıda2,73-5,8628,17
Euro Kapital Yat. Ort.1,360,7493,19
Euro Trend Yat. Ort.1,130,8977,97
Euro Yat. Ort.1,122,7578,74
Euro Yatırım Holding1,39-2,80152,73
Fenerbahçe Futbol15,920,06130,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,8511,9244,74
F-M İzmit Piston23,465,2052,62
Fonet Bilgi Teknolojileri4,582,92197,60
Ford Otosan63,80-2,3736,75
Formet Çelik Kapı5,994,17492,69
Frigo Pak Gıda13,4042,55688,24
Galatasaray Sportif1,888,6751,61
Garanti Bankası10,10-0,2026,88
Garanti Faktoring3,45-2,8274,24
Garanti Yat. Ort.1,095,8348,83
Gedik Y. Men. Değ.5,77-3,8388,97
Gedik Yatırım Holding7,80-2,50231,91
Gediz Ambalaj5,933,1346,63
Gentaş1,875,0636,23
Gersan Elektrik2,794,1014,33
Global Men. Değ.1,5918,66238,30
Global Yat. Holding4,121,7337,79
Good-Year3,253,50-2,06
Göltaş Çimento15,783,4128,87
Gözde Girişim3,98-4,1049,06
GSD Denizcilik2,162,8687,83
GSD Holding1,134,6341,25
Gübre Fabrik.6,8211,62130,41
Güler Yat. Holding1,820,5570,09
Güneş Sigorta1,920,5236,93
Halk GMYO1,06-0,9364,77
Halk Sigorta1,44-2,0463,17
Hatay Tekstil5,581,4561,82
Hedef Girişim1,931,5866,38
Hektaş7,308,31110,88
HUB Girişim13,8125,89634,57
Hürriyet Gzt.1,55-2,5266,67
ICBC Turkey Bank4,951,640,41
İdealist Danışmanlık3,28-3,53-43,88
İdealist GMYO3,035,2185,89
İhlas Ev Aletleri2,29-12,26601,11
İhlas Gayrimenkul0,868,86-8,47
İhlas Gazetecilik4,284,39601,64
İhlas Holding0,7823,81143,75
İhlas Yayın Holding0,88-9,28166,67
İndeks Bilgisayar9,559,1471,50
Info Yatırım4,500,00336,89
İntema8,1612,8636,07
İpek Doğal Enerji6,51-1,9621,23
İskenderun Demir Çelik6,996,2349,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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