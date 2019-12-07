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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

07.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:16Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,845,75-5,64
Acıpayam Selüloz6,163,1892,81
Adana Çimento (A)7,355,1554,53
Adana Çimento (B)5,5714,1472,68
Adana Çimento (C)2,3224,0688,45
Adel Kalemcilik15,89-1,3054,67
Adese Alışveriş Ticaret1,91-3,05-18,38
Afyon Çimento5,7510,1525,27
Ak Enerji0,926,9846,03
Akbank7,770,0032,03
Akçansa10,1819,6255,61
Akdenız Güvenlık Hız.1,709,68-15,42
Akfen GMYO3,145,7290,30
Akın Tekstil13,518,0849,04
Akiş GMYO3,840,2668,50
Akmerkez GMYO23,200,9660,73
Aksa12,846,3893,53
Aksa Enerji3,814,1042,16
Aksigorta5,672,5380,61
Aksu Enerji12,186,4757,77
Alarko Carrıer52,459,5433,26
Alarko GMYO95,4020,61125,94
Alarko Holding5,4811,38180,98
Albaraka PY Batışehir GMYF1.218,500,064,53
Albaraka PY Dükkan GMYF1.153,400,064,81
Albaraka PY One Tower GMYF1.167,800,064,74
Albaraka Türk1,436,7217,21
Alcatel Lucent Teletaş11,401,7997,92
Alkim Kağıt5,308,1647,46
Alkim Kimya35,7411,0665,92
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,27-12,20134,42
Anadolu Cam3,887,4851,28
Anadolu Efes21,780,468,50
Anadolu Grubu Holding16,855,3166,27
Anadolu Hayat Emek.6,364,2611,69
Anadolu Isuzu12,693,25105,34
Anadolu Sigorta4,512,5014,89
Anel Elektrik3,112,6491,98
Arçelik20,120,0027,42
Arena Bilgisayar7,006,2258,73
Armada Bilgisayar13,658,7646,93
Arsan Tekstil3,598,46121,60
Artı Yatırım Holding0,82-5,75-5,75
Aselsan19,353,64-19,21
Aslan Çimento37,825,0634,30
Ata GMYO3,990,50-0,50
Atakule GMYO1,706,2529,19
Atlantis Yatırım Holding1,002,04455,56
Atlas Yat. Ort.1,4221,3765,12
AvivaSA Emeklilik Hayat12,131,6866,95
Avrasya GMYO1,550,0076,14
Avrasya Petrol ve Tur.1,901,6075,93
Avrasya Stratejik GMYF1.283,400,052,98
Avrupa Yatırım Holding1,60-4,19-34,16
Ayen Enerji3,3010,7483,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,0014,2945,42
Aygaz12,502,2925,70
Bagfaş13,710,15184,44
Bak Ambalaj7,254,6253,98
Balatacılar Balatacılık0,4922,5048,48
Bantaş Ambalaj2,326,4284,86
Banvit17,136,2758,76
Baştaş Başkent Çimento2,462,5021,78
Batı Çimento3,37-6,6539,83
Batısöke Çimento1,29-5,1518,35
Bera Holding3,714,5180,10
Berkosan Yalıtım2,31-0,8627,62
Beşiktaş Futbol Yat.3,013,4485,80
Beyaz Filo3,04-1,9411,36
Beymen Perakende Yat.13,60-1,02245,18
Bilici Yatırım3,609,42184,68
Bim Mağazalar45,16-1,836,82
Birko Mensucat0,283,70-6,67
Birlik Mensucat1,150,88-1,71
Bizim Mağazaları11,0810,4965,73
Bolu Çimento3,401,8010,11
Bomonti Elektrik1,46-3,95204,17
Borusan Mannesmann10,164,3144,95
Borusan Yat. Paz.47,0020,2029,73
Bosch Fren Sistemleri251,4012,2864,56
Bossa9,3821,35123,11
Brisa7,76-2,0222,59
Burçelik5,243,9763,24
Burçelik Vana4,68-1,68216,22
Bursa Çimento5,753,2330,68
Carrefoursa4,498,7229,02
Ceo Event Medya8,775,66
Coca Cola İçecek35,643,0120,55
Cosmos Yat. Holding1,8016,8885,57
Credıtwest Faktorıng2,1912,31110,58
Çelebi113,5017,1394,53
Çelik Halat6,320,1616,97
Çemaş Döküm1,4016,6784,21
Çemtaş7,962,4533,47
Çimbeton36,986,3929,30
Çimentaş15,007,3018,11
Çimsa9,037,6319,60
Çuhadaroğlu Metal3,055,5471,35
Dagi Giyim2,347,8388,71
Dagi Yatırım Holding1,959,5593,07
Dardanel2,4710,76124,55
Datagate Bilgisayar7,91-0,2584,81
Demısaş Döküm3,176,0237,97
Denge Holding1,45-4,6125,00
Deniz GMYO4,245,2139,47
Denizli Cam7,7724,1249,19
Derimod6,8236,95142,76
Derlüks Deri3,8234,98
Desa Deri4,5026,40160,12
Despec Bilgisayar4,115,6650,47
Deva Holding8,746,33165,65
Diriteks Diriliş Tekstil1,155,5047,44
Ditaş Doğan9,3010,3281,68
DO-CO511,50-0,317,93
Doğan Burda5,4014,4179,40
Doğan Holding1,9610,73110,46
Doğtaş Kelebek Mobilya1,6718,4436,89
Doğusan1,913,24-11,76
Doğuş GMYO4,032,2891,00
Doğuş Otomotiv9,13-0,07124,50
Döktaş Dökümcülük42,3037,87419,02
Duran Doğan Basım11,7514,30130,39
Dyo Boya4,8511,2467,24
Eczacıbaşı İlaç3,552,6046,36
Eczacıbaşı Yatırım9,953,9755,41
Edip Gayrimenkul1,235,1359,74
Ege Endüstri522,0010,7867,77
Ege Gübre45,504,17119,95
Ege Profil11,903,3941,71
Ege Seramik3,644,0022,92
Egeli & Co Tarım Girişim0,1820,0038,46
Egeli&Co Enerji Yatırım0,340,0041,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast7,5041,5195,31
Ekiz Kimya0,654,8496,97
Emek Elektrik1,504,1753,06
Eminiş Ambalaj1,523,4029,91
Emlak Konut GMYO1,481,371,60
Enerjisa Enerji7,749,3264,39
Enka İnşaat5,932,9536,70
Erbosan24,7610,6362,85
Ereğli Demir Çelik8,161,7533,73
Ersu Gıda2,123,41130,43
Escort Teknoloji1,2710,4367,11
Etiler Gıda2,62-4,0323,00
Euro Kapital Yat. Ort.1,424,41101,71
Euro Trend Yat. Ort.1,238,8593,72
Euro Yat. Ort.1,2410,7197,89
Euro Yatırım Holding1,529,35176,36
Fenerbahçe Futbol15,85-0,44129,05
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,137,2755,26
F-M İzmit Piston32,9840,58114,56
Fonet Bilgi Teknolojileri6,4039,74315,85
Ford Otosan64,751,4938,79
Formet Çelik Kapı5,96-0,50489,72
Frigo Pak Gıda15,2413,73796,47
Galatasaray Sportif2,2017,0277,42
Garanti Bankası10,362,5730,15
Garanti Faktoring3,686,6785,86
Garanti Yat. Ort.1,100,9250,20
Gedik Y. Men. Değ.6,024,3397,16
Gedik Yatırım Holding7,921,54237,02
Gediz Ambalaj6,499,4460,47
Gentaş2,028,0247,16
Gersan Elektrik3,069,6825,39
Global Men. Değ.1,56-1,89231,91
Global Yat. Holding4,6813,5956,52
Good-Year3,456,153,97
Göltaş Çimento16,766,2136,87
Gözde Girişim4,205,5357,30
GSD Denizcilik2,4613,89113,91
GSD Holding1,2914,1661,25
Gübre Fabrik.7,134,55140,88
Güler Yat. Holding2,2020,88105,61
Güneş Sigorta1,920,0036,93
Halk GMYO1,136,6075,65
Halk Sigorta1,472,0866,57
Hatay Tekstil5,824,3068,78
Hedef Girişim2,035,1875,00
Hektaş7,322,62116,40
HUB Girişim14,414,34666,49
Hürriyet Gzt.1,592,5870,97
ICBC Turkey Bank5,041,822,23
İdealist Danışmanlık3,465,49-40,80
İdealist GMYO3,050,6687,12
İhlas Ev Aletleri2,436,11643,97
İhlas Gayrimenkul0,85-1,16-9,53
İhlas Gazetecilik4,8914,25701,64
İhlas Holding0,75-3,85134,38
İhlas Yayın Holding0,79-10,23139,39
İndeks Bilgisayar10,509,9588,56
Info Yatırım4,653,33351,46
İntema8,605,3943,41
İpek Doğal Enerji6,773,9926,07
İskenderun Demir Çelik7,487,0159,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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