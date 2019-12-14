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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,840,00-5,64
Acıpayam Selüloz6,210,8194,38
Adana Çimento (A)7,471,6357,05
Adana Çimento (B)5,855,0381,36
Adana Çimento (C)2,17-6,4776,27
Adel Kalemcilik14,80-6,8644,06
Adese Alışveriş Ticaret1,84-3,66-21,37
Afyon Çimento6,3911,1339,22
Ak Enerji1,008,7058,73
Akbank8,023,2236,28
Akçansa9,80-3,7349,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,9112,35-4,98
Akfen GMYO3,9425,48138,79
Akın Tekstil12,83-5,0341,53
Akiş GMYO3,83-0,2668,06
Akmerkez GMYO23,541,4763,09
Aksa13,102,0297,45
Aksa Enerji3,933,1546,64
Aksigorta5,863,3586,66
Aksu Enerji13,7012,4877,46
Alarko Carrıer50,75-3,2428,94
Alarko GMYO92,55-2,99119,19
Alarko Holding5,490,18181,50
Albaraka PY Batışehir GMYF1.219,200,064,59
Albaraka PY Dükkan GMYF1.154,100,064,87
Albaraka PY One Tower GMYF1.168,500,064,81
Albaraka Türk1,28-0,5216,61
Alcatel Lucent Teletaş11,581,58101,04
Alkim Kağıt5,310,1947,74
Alkim Kimya35,38-1,0164,25
Altınyağ0,41-2,38-6,82
Altınyunus Çeşme8,1011,42161,18
Anadolu Cam4,033,8757,13
Anadolu Efes22,041,199,80
Anadolu Grubu Holding17,222,2069,92
Anadolu Hayat Emek.6,847,5520,11
Anadolu Isuzu12,750,47106,31
Anadolu Sigorta4,632,6617,94
Anel Elektrik3,08-0,9690,12
Arçelik20,180,3027,80
Arena Bilgisayar6,69-4,4351,70
Armada Bilgisayar14,405,4955,01
Arsan Tekstil3,43-4,46111,73
Artı Yatırım Holding0,820,00-5,75
Aselsan19,551,03-18,37
Aslan Çimento43,1013,9653,05
Ata GMYO4,6115,5414,96
Atakule GMYO1,9011,7644,39
Atlantis Yatırım Holding0,88-12,00388,89
Atlas Yat. Ort.1,41-0,7063,95
AvivaSA Emeklilik Hayat13,6912,8688,42
Avrasya GMYO1,40-9,6859,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,84-3,1670,37
Avrasya Stratejik GMYF1.284,100,053,03
Avrupa Yatırım Holding1,55-3,13-36,21
Ayen Enerji3,413,3389,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,84-8,0033,78
Aygaz12,48-0,1625,50
Bagfaş13,60-0,80182,16
Bak Ambalaj7,361,5256,32
Balatacılar Balatacılık0,5818,3775,76
Bantaş Ambalaj2,549,48102,39
Banvit16,78-2,0455,51
Baştaş Başkent Çimento2,45-0,4121,29
Batı Çimento3,28-2,6736,10
Batısöke Çimento1,300,7819,27
Bera Holding3,60-2,9674,76
Berkosan Yalıtım2,549,9640,33
Beşiktaş Futbol Yat.2,90-3,6579,01
Beyaz Filo3,040,0011,36
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,651,39188,64
Bim Mağazalar45,000,557,40
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat1,10-4,35-5,98
Bizim Mağazaları11,100,1866,03
Bolu Çimento3,9415,8827,60
Bomonti Elektrik1,481,37208,33
Borusan Mannesmann10,08-0,7943,81
Borusan Yat. Paz.49,385,0636,30
Bosch Fren Sistemleri260,003,4270,19
Bossa8,91-5,01111,93
Brisa8,489,2833,97
Burçelik5,545,7372,59
Burçelik Vana5,5919,44277,70
Bursa Çimento5,821,2232,27
Carrefoursa4,510,4529,60
Ceo Event Medya8,13-7,30
Coca Cola İçecek36,101,2922,10
Cosmos Yat. Holding2,4033,33147,42
Credıtwest Faktorıng2,17-0,91108,65
Çelebi112,60-0,7992,98
Çelik Halat6,716,1724,19
Çemaş Döküm1,496,4396,05
Çemtaş8,041,0134,81
Çimbeton37,180,5430,00
Çimentaş14,54-3,0714,49
Çimsa9,02-0,1119,47
Çuhadaroğlu Metal3,091,3173,60
Dagi Giyim2,350,4389,52
Dagi Yatırım Holding1,92-1,5490,10
Dardanel3,0021,46172,73
Datagate Bilgisayar7,69-2,7879,67
Demısaş Döküm3,293,7943,19
Denge Holding1,450,0025,00
Deniz GMYO4,444,7246,05
Denizli Cam8,529,6563,59
Derimod6,78-0,59141,34
Derlüks Deri3,54-7,33
Desa Deri4,47-0,67158,38
Despec Bilgisayar4,10-0,2450,10
Deva Holding8,61-1,49161,70
Diriteks Diriliş Tekstil0,77-33,04-1,28
Ditaş Doğan8,85-4,8472,89
DO-CO502,70-1,726,07
Doğan Burda5,20-3,7072,76
Doğan Holding1,87-4,59100,79
Doğtaş Kelebek Mobilya1,712,4040,16
Doğusan1,941,57-10,37
Doğuş GMYO4,4510,42110,90
Doğuş Otomotiv10,009,53145,89
Döktaş Dökümcülük37,40-11,58358,90
Duran Doğan Basım12,899,70152,75
Dyo Boya4,72-2,6862,76
Eczacıbaşı İlaç3,704,2352,54
Eczacıbaşı Yatırım10,051,0156,97
Edip Gayrimenkul1,316,5070,13
Ege Endüstri540,003,4573,55
Ege Gübre43,78-3,78111,63
Ege Profil12,000,8442,90
Ege Seramik3,681,1024,28
Egeli & Co Tarım Girişim0,2433,3384,62
Egeli&Co Enerji Yatırım0,352,9445,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,1416,6740,00
Egeplast7,996,53108,07
Ekiz Kimya0,64-1,5493,94
Emek Elektrik1,532,0056,12
Eminiş Ambalaj1,7817,1152,14
Emlak Konut GMYO1,512,033,66
Enerjisa Enerji7,67-0,9062,90
Enka İnşaat6,072,3639,93
Erbosan24,18-2,3459,03
Ereğli Demir Çelik8,666,1341,93
Ersu Gıda2,05-3,30122,83
Escort Teknoloji1,21-4,7259,21
Etiler Gıda2,50-4,5817,37
Euro Kapital Yat. Ort.1,7120,42142,90
Euro Trend Yat. Ort.1,294,88103,17
Euro Yat. Ort.1,283,23104,28
Euro Yatırım Holding1,562,63183,64
Fenerbahçe Futbol15,23-3,91120,09
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,181,2157,14
F-M İzmit Piston32,26-2,18109,87
Fonet Bilgi Teknolojileri5,83-8,91278,82
Ford Otosan67,404,0944,47
Formet Çelik Kapı3,29-44,59226,74
Frigo Pak Gıda12,89-15,42658,24
Galatasaray Sportif2,398,6492,74
Garanti Bankası10,985,9837,94
Garanti Faktoring3,772,4590,40
Garanti Yat. Ort.1,03-6,3640,64
Gedik Y. Men. Değ.5,89-2,1692,90
Gedik Yatırım Holding8,223,79249,79
Gediz Ambalaj6,682,9365,17
Gentaş2,030,5047,89
Gersan Elektrik3,121,9627,85
Global Men. Değ.1,602,56240,43
Global Yat. Holding4,802,5660,54
Good-Year3,522,036,08
Göltaş Çimento17,534,5943,16
Gözde Girişim4,6610,9574,53
GSD Denizcilik2,35-4,47104,35
GSD Holding1,290,0061,25
Gübre Fabrik.7,778,98162,50
Güler Yat. Holding1,98-10,0085,05
Güneş Sigorta2,035,7344,78
Halk GMYO1,162,6580,32
Halk Sigorta1,512,7271,10
Hatay Tekstil6,8016,8497,20
Hedef Girişim2,030,0075,00
Hektaş7,350,41117,29
HUB Girişim14,500,62671,28
Hürriyet Gzt.1,14-28,3022,58
ICBC Turkey Bank4,89-2,98-0,81
İdealist Danışmanlık3,35-3,18-42,68
İdealist GMYO3,153,2893,25
İhlas Ev Aletleri2,40-1,23634,79
İhlas Gayrimenkul0,872,35-7,40
İhlas Gazetecilik4,890,00701,64
İhlas Holding0,761,33137,50
İhlas Yayın Holding0,857,59157,58
İndeks Bilgisayar9,74-7,2474,91
Info Yatırım4,701,08356,31
İntema8,650,5844,25
İpek Doğal Enerji6,67-1,4824,21
İskenderun Demir Çelik7,753,6165,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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