Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,79
|-4,28
|-3,76
|Acıpayam Selüloz
|6,16
|-2,53
|-3,30
|Adana Çimento (A)
|9,52
|14,70
|-1,96
|Adana Çimento (B)
|6,78
|14,33
|-4,91
|Adana Çimento (C)
|2,08
|-6,31
|-6,73
|Adel Kalemcilik
|14,78
|-1,27
|-5,86
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|-4,15
|-3,65
|Afyon Çimento
|6,09
|-5,43
|-3,03
|Ak Enerji
|1,01
|-4,72
|-7,34
|Akbank
|7,94
|-3,41
|-2,10
|Akçansa
|9,40
|-5,81
|-6,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,94
|-12,61
|-8,06
|Akfen GMYO
|4,18
|2,70
|3,21
|Akın Tekstil
|13,77
|-2,69
|-0,15
|Akiş GMYO
|3,86
|-2,77
|-4,46
|Akmerkez GMYO
|23,36
|-0,76
|-1,35
|Aksa
|13,37
|-1,84
|-2,41
|Aksa Enerji
|3,80
|-3,31
|0,00
|Aksigorta
|6,22
|4,71
|2,13
|Aksu Enerji
|15,03
|2,80
|1,08
|Alarko Carrıer
|58,15
|-3,73
|-3,08
|Alarko GMYO
|84,90
|-3,08
|-7,52
|Alarko Holding
|5,84
|-2,34
|-1,85
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.221,10
|0,04
|0,02
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.156,00
|0,04
|0,02
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.170,40
|0,04
|0,02
|Albaraka Türk
|1,54
|1,32
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,79
|-0,51
|-2,08
|Alkim Kağıt
|5,43
|-1,09
|-2,69
|Alkim Kimya
|37,80
|-0,53
|-1,36
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|10,10
|1,10
|1,10
|Anadolu Cam
|4,25
|-0,93
|-2,52
|Anadolu Efes
|23,08
|-1,11
|0,00
|Anadolu Grubu Holding
|17,04
|-3,35
|-3,13
|Anadolu Hayat Emek.
|6,84
|-2,56
|0,00
|Anadolu Isuzu
|11,59
|-11,86
|-4,77
|Anadolu Sigorta
|4,45
|-4,51
|1,14
|Anel Elektrik
|3,06
|-2,86
|-4,67
|Arçelik
|21,18
|4,96
|1,63
|Arena Bilgisayar
|9,31
|26,67
|23,64
|Armada Bilgisayar
|15,70
|1,09
|-4,21
|Arsan Tekstil
|3,49
|-1,69
|-2,51
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|9,88
|9,88
|Aselsan
|21,78
|10,73
|4,01
|Aslan Çimento
|36,70
|-15,16
|-8,16
|Ata GMYO
|4,54
|5,09
|0,22
|Atakule GMYO
|1,81
|-5,24
|-5,73
|Atlantis Yatırım Holding
|0,97
|-2,02
|-3,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-2,08
|-2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|-0,29
|0,07
|Avrasya GMYO
|1,47
|-0,68
|-2,65
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,79
|1,13
|-1,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.286,10
|0,05
|0,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|-1,95
|-1,95
|Ayen Enerji
|3,37
|-3,44
|-2,88
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,05
|3,02
|-6,39
|Aygaz
|12,82
|1,34
|-0,16
|Bagfaş
|16,67
|0,73
|-0,89
|Bak Ambalaj
|6,85
|-6,68
|-6,80
|Balatacılar Balatacılık
|1,49
|44,66
|20,16
|Bantaş Ambalaj
|2,39
|-4,78
|-5,16
|Banvit
|17,84
|-6,01
|-3,93
|Baştaş Başkent Çimento
|2,51
|-2,33
|-3,09
|Batı Çimento
|3,98
|19,88
|20,24
|Batısöke Çimento
|1,36
|3,82
|3,82
|Bera Holding
|3,67
|-5,41
|-4,68
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|-7,17
|-5,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,45
|-6,84
|0,00
|Beyaz Filo
|3,09
|-1,59
|-2,22
|Bilici Yatırım
|4,62
|11,06
|5,72
|Bim Mağazalar
|47,44
|1,11
|1,67
|Birko Mensucat
|0,29
|-17,14
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,13
|-0,88
|-0,88
|Bizim Mağazaları
|10,92
|-0,36
|-2,24
|Bolu Çimento
|4,47
|-5,89
|-4,89
|Bomonti Elektrik
|1,26
|-3,08
|-1,56
|Borusan Mannesmann
|11,15
|-2,19
|-2,62
|Borusan Yat. Paz.
|57,65
|-4,63
|-6,79
|Bosch Fren Sistemleri
|281,70
|-5,56
|-2,83
|Bossa
|7,72
|-5,04
|-4,22
|Brisa
|9,33
|1,52
|-1,89
|Burçelik
|5,59
|-2,10
|-3,79
|Burçelik Vana
|9,55
|17,03
|-1,65
|Bursa Çimento
|6,09
|1,84
|-2,25
|Carrefoursa
|5,31
|13,95
|12,74
|Ceo Event Medya
|8,18
|0,74
|-0,73
|Coca Cola İçecek
|37,70
|-3,43
|-2,58
|Cosmos Yat. Holding
|1,99
|-5,69
|-2,45
|Credıtwest Faktorıng
|3,04
|16,48
|5,56
|Çelebi
|100,40
|-5,64
|-1,67
|Çelik Halat
|6,30
|-4,55
|-3,08
|Çemaş Döküm
|1,46
|-5,19
|-3,95
|Çemtaş
|8,22
|0,61
|-0,72
|Çimbeton
|41,18
|-2,19
|-0,19
|Çimentaş
|14,28
|-1,52
|-4,80
|Çimsa
|9,08
|1,00
|0,00
|Çuhadaroğlu Metal
|3,03
|-5,02
|-5,02
|Dagi Giyim
|2,49
|-0,40
|-0,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,19
|-3,95
|-3,10
|Dardanel
|4,04
|15,76
|6,60
|Datagate Bilgisayar
|7,96
|1,79
|1,92
|Demısaş Döküm
|3,35
|-5,37
|-3,74
|Denge Holding
|1,35
|-2,88
|-1,46
|Deniz GMYO
|5,17
|6,16
|2,38
|Denizli Cam
|8,17
|-0,85
|-2,04
|Derimod
|6,97
|1,46
|-2,38
|Derlüks Deri
|3,81
|-6,62
|-6,62
|Desa Deri
|4,26
|-2,29
|-6,17
|Despec Bilgisayar
|4,18
|0,97
|-1,42
|Deva Holding
|8,78
|-1,79
|-2,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-9,41
|-1,28
|Ditaş Doğan
|9,12
|-8,62
|-4,60
|DO-CO
|568,00
|2,34
|0,71
|Doğan Burda
|5,66
|-9,44
|-6,75
|Doğan Holding
|1,84
|0,55
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,68
|5,00
|1,82
|Doğusan
|2,01
|-4,29
|-3,37
|Doğuş GMYO
|4,37
|-3,32
|-3,53
|Doğuş Otomotiv
|9,10
|-5,01
|-4,41
|Döktaş Dökümcülük
|52,00
|9,47
|-3,61
|Duran Doğan Basım
|16,13
|14,80
|14,89
|Dyo Boya
|4,92
|1,86
|0,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,67
|-0,27
|-1,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|-1,09
|-1,09
|Edip Gayrimenkul
|1,31
|-6,43
|-5,76
|Ege Endüstri
|566,70
|2,66
|-2,38
|Ege Gübre
|47,76
|-1,73
|-4,10
|Ege Profil
|11,63
|-3,24
|-2,84
|Ege Seramik
|3,71
|0,54
|0,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|-26,32
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|-13,95
|-5,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|-12,50
|5,00
|Egeplast
|12,45
|5,69
|-0,40
|Ekiz Kimya
|0,62
|-1,59
|1,64
|Emek Elektrik
|1,52
|-5,00
|-4,40
|Eminiş Ambalaj
|1,69
|9,74
|11,18
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,39
|0,00
|Enerjisa Enerji
|7,31
|-3,18
|-1,08
|Enka İnşaat
|6,41
|2,07
|-0,16
|Erbosan
|25,40
|1,20
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,95
|0,22
|-1,00
|Ersu Gıda
|1,90
|-6,40
|-8,21
|Escort Teknoloji
|1,37
|-1,44
|-1,44
|Etiler Gıda
|2,38
|-2,06
|-2,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,63
|3,82
|-2,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,28
|3,23
|2,40
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|-5,08
|-5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,44
|-5,88
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,64
|-4,00
|1,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,54
|2,71
|-0,66
|F-M İzmit Piston
|46,56
|2,28
|-6,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,12
|-5,82
|-7,41
|Ford Otosan
|69,00
|-0,86
|-2,61
|Formet Çelik Kapı
|3,02
|-2,58
|0,67
|Frigo Pak Gıda
|12,08
|-7,79
|-6,79
|Galatasaray Sportif
|2,07
|-3,27
|1,97
|Garanti Bankası
|10,90
|-1,45
|-2,15
|Garanti Faktoring
|3,66
|-3,94
|-5,43
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-3,74
|-4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,72
|1,24
|2,14
|Gedik Yatırım Holding
|7,83
|0,13
|1,82
|Gediz Ambalaj
|7,37
|11,16
|9,02
|Gentaş
|2,14
|-1,38
|-2,28
|Gersan Elektrik
|3,07
|-6,40
|-3,76
|Global Men. Değ.
|1,81
|-3,72
|-3,72
|Global Yat. Holding
|4,76
|-0,21
|-2,26
|Good-Year
|4,14
|2,22
|2,22
|Göltaş Çimento
|16,96
|-3,31
|-4,67
|Gözde Girişim
|5,28
|4,35
|2,72
|GSD Denizcilik
|2,46
|-0,40
|-3,91
|GSD Holding
|1,45
|-2,03
|-2,68
|Gübre Fabrik.
|8,76
|-0,57
|-3,10
|Güler Yat. Holding
|1,94
|1,04
|-4,43
|Güneş Sigorta
|2,06
|-8,04
|-5,50
|Halk GMYO
|1,17
|-1,68
|-4,10
|Halk Sigorta
|1,85
|-4,64
|-6,57
|Hatay Tekstil
|6,68
|-2,62
|-2,77
|Hedef Girişim
|2,60
|4,42
|-0,38
|Hektaş
|8,02
|2,56
|0,00
|HUB Girişim
|14,19
|6,13
|2,23
|Hürriyet Gzt.
|1,14
|2,70
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|-4,35
|-3,98
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|-3,01
|-3,01
|İdealist GMYO
|2,92
|-6,71
|-4,58
|İhlas Ev Aletleri
|2,95
|9,67
|-5,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|2,75
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|5,90
|24,47
|-13,36
|İhlas Holding
|0,86
|-1,15
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|0,98
|7,69
|-3,92
|İndeks Bilgisayar
|9,47
|-0,84
|-2,37
|Info Yatırım
|7,99
|14,31
|-10,22
|İntema
|8,80
|-5,38
|-4,97
|İpek Doğal Enerji
|8,89
|12,67
|15,16
|İskenderun Demir Çelik
|7,80
|-1,64
|-2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)