Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (8) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

11.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:06Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,76-1,68-5,38
Acıpayam Selüloz6,190,49-2,83
Adana Çimento (A)9,25-2,84-4,74
Adana Çimento (B)6,61-2,51-7,29
Adana Çimento (C)2,121,92-4,93
Adel Kalemcilik14,941,08-4,84
Adese Alışveriş Ticaret1,860,54-3,12
Afyon Çimento6,466,082,87
Ak Enerji1,075,94-1,83
Akbank8,699,457,15
Akçansa9,905,32-1,39
Akdenız Güvenlık Hız.2,024,12-4,27
Akfen GMYO4,16-0,482,72
Akın Tekstil14,525,455,29
Akiş GMYO4,044,660,00
Akmerkez GMYO24,786,084,65
Aksa13,974,491,97
Aksa Enerji3,851,321,32
Aksigorta6,15-1,130,99
Aksu Enerji15,704,465,58
Alarko Carrıer71,8023,4719,67
Alarko GMYO96,0513,134,63
Alarko Holding5,911,20-0,67
Albaraka PY Batışehir GMYF1.221,800,060,07
Albaraka PY Dükkan GMYF1.156,700,060,08
Albaraka PY One Tower GMYF1.171,100,060,08
Albaraka Türk1,7010,3911,11
Alcatel Lucent Teletaş11,46-2,80-4,82
Alkim Kağıt5,542,03-0,72
Alkim Kimya38,261,22-0,16
Altınyağ0,434,884,88
Altınyunus Çeşme9,82-2,77-1,70
Anadolu Cam4,331,88-0,69
Anadolu Efes23,622,342,34
Anadolu Grubu Holding18,126,343,01
Anadolu Hayat Emek.6,67-2,49-2,49
Anadolu Isuzu11,862,33-2,55
Anadolu Sigorta4,582,924,09
Anel Elektrik3,318,173,12
Arçelik21,461,322,98
Arena Bilgisayar9,400,9724,83
Armada Bilgisayar15,69-0,06-4,27
Arsan Tekstil3,757,454,75
Artı Yatırım Holding1,0315,7327,16
Aselsan22,704,228,40
Aslan Çimento37,722,78-5,61
Ata GMYO4,42-2,64-2,43
Atakule GMYO2,0010,504,17
Atlantis Yatırım Holding1,047,224,00
Atlas Yat. Ort.1,452,840,69
AvivaSA Emeklilik Hayat13,79-1,15-1,08
Avrasya GMYO1,502,04-0,66
Avrasya Petrol ve Tur.1,811,12-0,55
Avrasya Stratejik GMYF1.315,202,262,28
Avrupa Yatırım Holding1,541,990,00
Ayen Enerji3,648,014,90
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,154,88-1,83
Aygaz13,696,796,62
Bagfaş18,6712,0011,00
Bak Ambalaj6,981,90-5,03
Balatacılar Balatacılık2,3658,3990,32
Bantaş Ambalaj2,431,67-3,57
Banvit18,091,40-2,58
Baştaş Başkent Çimento2,603,590,39
Batı Çimento3,73-6,2812,69
Batısöke Çimento1,424,418,40
Bera Holding3,60-1,91-6,49
Berkosan Yalıtım2,693,86-1,82
Beşiktaş Futbol Yat.2,522,862,86
Beyaz Filo3,07-0,65-2,85
Bilici Yatırım5,4618,1824,94
Bim Mağazalar48,562,364,07
Birko Mensucat0,3313,796,45
Birlik Mensucat1,195,314,39
Bizim Mağazaları11,041,10-1,16
Bolu Çimento4,40-1,57-6,38
Bomonti Elektrik1,303,171,56
Borusan Mannesmann11,654,481,75
Borusan Yat. Paz.79,7038,2528,86
Bosch Fren Sistemleri323,5014,8411,59
Bossa8,135,310,87
Brisa9,17-1,71-3,58
Burçelik5,936,082,07
Burçelik Vana11,7523,0421,01
Bursa Çimento6,283,120,80
Carrefoursa5,25-1,1311,46
Ceo Event Medya8,240,730,00
Coca Cola İçecek39,865,733,00
Cosmos Yat. Holding1,94-2,51-4,90
Credıtwest Faktorıng2,51-17,43-12,85
Çelebi102,001,59-0,10
Çelik Halat7,5119,2115,54
Çemaş Döküm1,43-2,05-5,92
Çemtaş7,96-3,16-3,86
Çimbeton47,1014,3814,15
Çimentaş14,551,89-3,00
Çimsa9,211,431,43
Çuhadaroğlu Metal3,153,96-1,25
Dagi Giyim2,729,248,80
Dagi Yatırım Holding3,0237,9033,63
Dardanel4,8720,5428,50
Datagate Bilgisayar8,294,156,15
Demısaş Döküm3,401,49-2,30
Denge Holding1,33-1,48-2,92
Deniz GMYO5,404,456,93
Denizli Cam8,250,98-1,08
Derimod6,83-2,01-4,34
Derlüks Deri3,953,67-3,19
Desa Deri4,22-0,94-7,05
Despec Bilgisayar4,333,592,12
Deva Holding8,820,46-1,89
Diriteks Diriliş Tekstil0,781,300,00
Ditaş Doğan9,574,930,10
DO-CO569,000,180,89
Doğan Burda5,710,88-5,93
Doğan Holding1,998,158,15
Doğtaş Kelebek Mobilya1,67-0,601,21
Doğusan2,031,00-2,40
Doğuş GMYO4,543,890,22
Doğuş Otomotiv9,979,564,73
Döktaş Dökümcülük58,0011,547,51
Duran Doğan Basım17,337,4423,43
Dyo Boya4,950,611,02
Eczacıbaşı İlaç3,926,815,66
Eczacıbaşı Yatırım10,565,604,45
Edip Gayrimenkul1,385,34-0,72
Ege Endüstri578,102,01-0,41
Ege Gübre57,0019,3514,46
Ege Profil11,882,15-0,75
Ege Seramik3,740,810,81
Egeli & Co Tarım Girişim0,3317,863,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,4624,3217,95
Egeli&Co Yatırım Holding0,2833,3340,00
Egeplast18,3547,3946,80
Ekiz Kimya0,6911,2913,11
Emek Elektrik1,615,921,26
Eminiş Ambalaj1,806,5118,42
Emlak Konut GMYO1,524,114,11
Enerjisa Enerji7,877,666,50
Enka İnşaat6,430,310,16
Erbosan26,062,604,32
Ereğli Demir Çelik9,283,692,65
Ersu Gıda1,973,68-4,83
Escort Teknoloji1,36-0,73-2,16
Etiler Gıda2,463,360,41
Euro Kapital Yat. Ort.1,60-1,84-4,19
Euro Trend Yat. Ort.1,24-3,13-0,80
Euro Yat. Ort.1,163,57-1,69
Euro Yatırım Holding1,450,69-3,33
Fenerbahçe Futbol14,791,022,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,48-1,32-1,97
F-M İzmit Piston62,0033,1624,30
Fonet Bilgi Teknolojileri8,1814,896,37
Ford Otosan72,955,722,96
Formet Çelik Kapı3,050,991,67
Frigo Pak Gıda12,402,65-4,32
Galatasaray Sportif2,143,385,42
Garanti Bankası11,979,827,45
Garanti Faktoring3,762,73-2,84
Garanti Yat. Ort.1,030,00-4,63
Gedik Y. Men. Değ.6,6616,4318,93
Gedik Yatırım Holding9,9326,8229,13
Gediz Ambalaj8,3012,6222,78
Gentaş2,317,945,48
Gersan Elektrik3,100,98-2,82
Global Men. Değ.2,2725,4120,74
Global Yat. Holding4,872,310,00
Good-Year4,293,625,93
Göltaş Çimento17,181,30-3,43
Gözde Girişim5,402,275,06
GSD Denizcilik2,699,355,08
GSD Holding1,6312,419,40
Gübre Fabrik.8,851,03-2,10
Güler Yat. Holding1,961,03-3,45
Güneş Sigorta2,133,40-2,29
Halk GMYO1,256,842,46
Halk Sigorta1,987,030,00
Hatay Tekstil6,67-0,15-2,91
Hedef Girişim2,662,311,92
Hektaş8,728,738,73
HUB Girişim21,0448,2751,59
Hürriyet Gzt.1,3014,0414,04
ICBC Turkey Bank5,233,36-0,76
İdealist Danışmanlık3,220,00-3,01
İdealist GMYO2,930,34-4,25
İhlas Ev Aletleri2,88-2,37-7,99
İhlas Gayrimenkul1,120,00-6,67
İhlas Gazetecilik5,08-13,90-25,40
İhlas Holding0,860,00-5,49
İhlas Yayın Holding0,980,00-3,92
İndeks Bilgisayar9,803,481,03
Info Yatırım6,99-12,52-21,46
İntema9,052,84-2,27
İpek Doğal Enerji8,63-2,9211,79
İskenderun Demir Çelik7,830,38-2,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:48  Dubai'deki Türkiye Ticaret Merkezinde sona doğru - Ekonomi
11:43  Parahistoria - Faiz / Sümer'den Siber Dünyaya - Ekonomi
11:40  Trabzon'u 10 yılda 15,5 milyon kişi ziyaret etti - Ekonomi
11:36  Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi - İZMİR - Ekonomi
11:14  Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi - Ekonomi
10:38  14 kilogramlık dev lahana görenleri şaşırttı - Ekonomi
10:37  Devlet, doğum yapan anneye en az 7.500 TL ödeyecek - Ekonomi
10:19  Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak - Ekonomi
08:36  85 metrekare atölyede başladı, şimdi yaptığı ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor - Ekonomi
08:24  Küçük bir tamir atölyesiyle başladı, otomotiv firmasının Türkiye distribütörü oldu - Ekonomi
11.01.2020 11:49:15