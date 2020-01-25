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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

25.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:06Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,380,8527,96
Acıpayam Selüloz7,381,5115,86
Adana Çimento (A)9,430,00-2,88
Adana Çimento (B)6,990,72-1,96
Adana Çimento (C)2,201,38-1,35
Adel Kalemcilik15,64-0,32-0,38
Adese Alışveriş Ticaret2,351,7322,40
Afyon Çimento6,681,216,37
Ak Enerji1,171,747,34
Akbank8,76-0,458,01
Akçansa10,00-0,30-0,40
Akdenız Güvenlık Hız.2,110,960,00
Akfen GMYO4,000,00-1,23
Akın Tekstil15,61-0,5713,20
Akiş GMYO4,23-1,634,70
Akmerkez GMYO25,66-0,168,36
Aksa14,340,634,67
Aksa Enerji4,161,719,47
Aksigorta6,73-1,4610,51
Aksu Enerji13,94-0,85-6,25
Alarko Carrıer65,70-1,509,50
Alarko GMYO92,10-1,810,33
Alarko Holding6,151,323,36
Albaraka Türk1,730,0013,07
Alcatel Lucent Teletaş16,201,8234,55
Alkim Kağıt6,620,0018,64
Alkim Kimya45,381,2918,42
Altınyağ0,585,4541,46
Altınyunus Çeşme9,460,21-5,31
Anadolu Cam4,650,876,65
Anadolu Efes26,00-1,2912,65
Anadolu Grubu Holding20,18-0,1014,72
Anadolu Hayat Emek.7,17-0,554,82
Anadolu Isuzu12,41-0,801,97
Anadolu Sigorta4,970,0012,95
Anel Elektrik3,470,588,10
Arçelik21,940,095,28
Arena Bilgisayar10,19-0,3935,33
Armada Bilgisayar24,463,6449,24
Arsan Tekstil4,222,1817,88
Artı Yatırım Holding1,005,2623,46
Aselsan22,940,449,55
Aslan Çimento38,381,00-3,95
Ata GMYO4,02-0,74-11,26
Atakule GMYO2,163,3512,50
Atlantis Yatırım Holding0,95-4,04-5,00
Atlas Yat. Ort.1,656,4514,58
AvivaSA Emeklilik Hayat14,24-0,422,15
Avrasya GMYO1,875,6523,84
Avrasya Petrol ve Tur.1,972,608,24
Avrasya Stratejik GMYF1.316,200,012,36
Avrupa Yatırım Holding1,590,003,25
Ayen Enerji4,10-0,4918,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,552,0016,44
Aygaz13,67-2,156,46
Bagfaş20,10-1,0819,50
Bak Ambalaj7,300,14-0,68
Balatacılar Balatacılık2,16-9,6274,19
Bantaş Ambalaj3,607,1442,86
Banvit18,391,04-0,97
Baştaş Başkent Çimento3,031,0016,99
Batı Çimento3,910,5118,13
Batısöke Çimento1,530,6616,79
Bera Holding4,281,1811,17
Berkosan Yalıtım3,13-1,2614,23
Beşiktaş Futbol Yat.2,49-0,801,63
Beyaz Filo3,09-0,32-2,22
Bilici Yatırım5,76-0,3531,81
Bim Mağazalar50,30-2,047,80
Birko Mensucat0,32-3,033,23
Birlik Mensucat1,455,8427,19
Bizim Mağazaları12,121,518,50
Bolu Çimento4,681,74-0,43
Bomonti Elektrik1,55-3,7321,09
Borusan Mannesmann12,67-0,8610,66
Borusan Yat. Paz.73,70-1,4719,16
Bosch Fren Sistemleri313,000,007,97
Bossa8,30-0,602,98
Brisa9,25-2,01-2,73
Burçelik9,935,9870,91
Burçelik Vana21,26-14,96118,95
Bursa Çimento6,62-0,456,26
Carrefoursa6,471,7337,37
Ceo Event Medya7,55-14,98-8,37
Coca Cola İçecek44,860,8115,92
Cosmos Yat. Holding2,143,884,90
Credıtwest Faktorıng2,456,06-14,93
Çelebi101,80-0,78-0,29
Çelik Halat8,700,0033,85
Çemaş Döküm1,52-1,940,00
Çemtaş8,190,37-1,09
Çimbeton48,40-0,2117,30
Çimentaş14,84-0,07-1,07
Çimsa9,42-0,113,74
Çuhadaroğlu Metal3,542,3110,97
Dagi Giyim2,750,0010,00
Dagi Yatırım Holding4,40-0,9094,69
Dardanel6,539,9372,30
Datagate Bilgisayar9,832,4025,86
Demısaş Döküm3,733,047,18
Denge Holding1,41-1,402,92
Deniz GMYO5,72-1,3813,27
Denizli Cam9,302,2011,51
Derimod9,402,5131,65
Derlüks Deri3,970,00-2,70
Desa Deri4,51-2,17-0,66
Despec Bilgisayar4,901,0315,57
Deva Holding10,593,2217,80
Diriteks Diriliş Tekstil0,77-1,28-1,28
Ditaş Doğan9,99-0,604,50
DO-CO600,00-0,666,38
Doğan Burda7,282,9719,93
Doğan Holding2,084,0013,04
Doğtaş Kelebek Mobilya2,0915,4726,67
Doğusan2,410,0015,87
Doğuş GMYO5,325,9817,44
Doğuş Otomotiv12,56-0,8731,93
Döktaş Dökümcülük61,00-1,6113,07
Duran Doğan Basım23,9013,2770,23
Dyo Boya6,1312,4825,10
Eczacıbaşı İlaç4,19-0,2412,94
Eczacıbaşı Yatırım11,193,1310,68
Edip Gayrimenkul1,736,7924,46
Ege Endüstri652,005,8112,32
Ege Gübre54,400,009,24
Ege Profil15,50-2,3329,49
Ege Seramik4,810,0029,65
Egeli & Co Tarım Girişim0,489,0950,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,699,5276,92
Egeli&Co Yatırım Holding0,489,09140,00
Egeplast16,02-9,9528,16
Ekiz Kimya1,28-9,22109,84
Emek Elektrik2,008,7025,79
Eminiş Ambalaj1,762,3315,79
Emlak Konut GMYO1,671,2114,38
Enerjisa Enerji7,961,407,71
Enka İnşaat6,680,604,05
Erbosan26,100,004,48
Ereğli Demir Çelik9,62-1,136,42
Ersu Gıda4,1311,0299,52
Escort Teknoloji2,8714,80106,47
Etiler Gıda2,450,410,00
Euro Kapital Yat. Ort.1,82-0,558,98
Euro Trend Yat. Ort.1,350,008,00
Euro Yat. Ort.1,250,005,93
Euro Yatırım Holding1,57-0,634,67
Fenerbahçe Futbol16,40-1,3813,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,743,043,72
F-M İzmit Piston58,701,0317,68
Fonet Bilgi Teknolojileri10,614,0237,97
Ford Otosan74,10-1,984,59
Formet Çelik Kapı2,75-5,17-8,33
Frigo Pak Gıda12,404,20-4,32
Galatasaray Sportif2,23-1,339,85
Garanti Bankası11,97-0,757,45
Garanti Faktoring5,55-4,1543,41
Garanti Yat. Ort.1,3210,0022,22
Gedik Y. Men. Değ.9,95-1,4977,68
Gedik Yatırım Holding23,4014,93204,29
Gediz Ambalaj8,651,7627,96
Gentaş2,51-0,7914,61
Gersan Elektrik3,581,9912,23
Global Men. Değ.1,96-1,014,26
Global Yat. Holding5,130,985,34
Good-Year4,280,235,68
Göltaş Çimento18,29-0,762,81
Gözde Girişim5,273,742,53
GSD Denizcilik3,400,8932,81
GSD Holding1,810,0021,48
Gübre Fabrik.9,260,652,43
Güler Yat. Holding2,204,768,37
Güneş Sigorta2,756,5926,15
Halk GMYO1,490,6822,13
Halk Sigorta2,040,003,03
Hatay Tekstil7,856,8014,26
Hedef Girişim2,83-0,708,43
Hektaş10,020,2024,94
HUB Girişim48,007,72245,82
Hürriyet Gzt.1,230,007,89
ICBC Turkey Bank5,76-0,699,30
İdealist Danışmanlık3,18-0,31-4,22
İdealist GMYO3,42-5,2611,76
İhlas Ev Aletleri2,890,35-7,67
İhlas Gayrimenkul1,17-0,85-2,50
İhlas Gazetecilik4,49-0,66-34,07
İhlas Holding0,890,00-2,20
İhlas Yayın Holding1,030,000,98
İndeks Bilgisayar12,93-0,4633,30
Info Yatırım6,60-4,35-25,84
İntema11,624,9725,49
İpek Doğal Enerji9,620,0024,61
İskenderun Demir Çelik8,00-0,62-0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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