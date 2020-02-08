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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

08.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,305,0223,66
Acıpayam Selüloz7,931,8024,49
Adana Çimento (A)9,681,68-0,31
Adana Çimento (B)6,940,29-2,66
Adana Çimento (C)2,220,00-0,45
Adel Kalemcilik17,636,2012,29
Adese Alışveriş Ticaret2,194,7814,06
Afyon Çimento7,689,0922,29
Ak Enerji1,230,0012,84
Akbank8,432,063,95
Akçansa10,821,887,77
Akdenız Güvenlık Hız.2,296,518,53
Akfen GMYO4,070,990,49
Akın Tekstil15,53-1,2112,62
Akiş GMYO4,471,5910,64
Akmerkez GMYO27,126,0214,53
Aksa14,200,853,65
Aksa Enerji4,202,9410,53
Aksigorta6,75-1,1710,84
Aksu Enerji13,053,57-12,24
Alarko Carrıer64,950,158,25
Alarko GMYO92,504,050,76
Alarko Holding6,14-0,813,19
Albaraka PY Batışehir GMYF1.224,600,060,30
Albaraka PY Dükkan GMYF1.159,500,070,32
Albaraka PY One Tower GMYF1.173,900,060,32
Albaraka Türk1,700,5911,11
Alcatel Lucent Teletaş16,485,7836,88
Alkim Kağıt6,932,9724,19
Alkim Kimya47,888,3324,95
Altınyağ0,615,1748,78
Altınyunus Çeşme11,5928,4916,02
Anadolu Cam4,26-10,13-2,29
Anadolu Efes25,703,7111,35
Anadolu Grubu Holding19,00-5,098,02
Anadolu Hayat Emek.7,858,1314,77
Anadolu Isuzu12,556,183,12
Anadolu Sigorta4,980,8113,18
Anel Elektrik3,340,004,05
Arçelik21,502,873,17
ARD Grup Bilişim7,63
Arena Bilgisayar13,1835,8875,03
Armada Bilgisayar25,927,2058,15
Arsan Tekstil4,8513,0535,47
Artı Yatırım Holding0,96-3,0318,52
Aselsan24,464,2616,81
Aslan Çimento39,60-0,05-0,90
Ata GMYO3,84-4,95-15,23
Atakule GMYO2,257,6617,19
Atlantis Yatırım Holding1,2611,5026,00
Atlas Yat. Ort.1,687,6916,67
AvivaSA Emeklilik Hayat15,349,1810,04
Avrasya GMYO1,831,1021,19
Avrasya Petrol ve Tur.2,016,9110,44
Avrasya Stratejik GMYF1.317,200,042,43
Avrupa Yatırım Holding1,602,563,90
Ayen Enerji4,13-1,6719,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,80-3,1127,85
Aygaz13,18-0,232,65
Bagfaş19,250,3614,45
Bak Ambalaj8,007,538,84
Balatacılar Balatacılık1,86-4,1250,00
Bantaş Ambalaj3,522,6239,68
Banvit19,16-0,263,18
Baştaş Başkent Çimento3,7921,0946,33
Batı Çimento3,74-0,2712,99
Batısöke Çimento1,523,4016,03
Bera Holding4,420,4514,81
Berkosan Yalıtım3,443,6125,55
Beşiktaş Futbol Yat.2,726,2511,02
Beyaz Filo4,12-10,2430,38
Bilici Yatırım6,3410,6545,08
Bim Mağazalar48,12-1,353,13
Birko Mensucat0,3914,7125,81
Birlik Mensucat1,536,2534,21
Bizim Mağazaları11,301,161,16
Bolu Çimento4,651,09-1,06
Bomonti Elektrik1,482,0715,62
Borusan Mannesmann12,660,0010,57
Borusan Yat. Paz.70,100,1413,34
Bosch Fren Sistemleri308,903,006,55
Bossa8,804,029,18
Brisa9,661,051,58
Burçelik8,10-0,6139,41
Burçelik Vana16,3024,9067,87
Bursa Çimento7,5314,0920,87
Carrefoursa7,22-5,8753,29
Ceo Event Medya7,818,47-5,22
Coca Cola İçecek45,64-1,4317,93
Cosmos Yat. Holding2,57-4,4625,98
Credıtwest Faktorıng2,505,93-13,19
Çelebi100,600,40-1,47
Çelik Halat11,0733,3770,31
Çemaş Döküm1,222,52-2,67
Çemtaş9,4915,7314,61
Çimbeton47,00-2,2513,91
Çimentaş16,66-2,1211,07
Çimsa9,981,429,91
Çuhadaroğlu Metal3,74-3,8617,24
Dagi Giyim3,003,4520,00
Dagi Yatırım Holding4,544,61100,88
Dardanel6,15-6,1162,27
Datagate Bilgisayar10,4012,4333,16
Demısaş Döküm4,062,0116,67
Denge Holding1,432,884,38
Deniz GMYO5,747,4913,66
Denizli Cam9,16-12,019,83
Derimod9,11-1,5127,59
Derlüks Deri4,188,012,45
Desa Deri5,1410,3013,22
Despec Bilgisayar6,5712,8954,95
Deva Holding11,381,4326,59
Diriteks Diriliş Tekstil0,762,70-2,56
Ditaş Doğan14,8855,8155,65
DO-CO607,003,327,62
Doğan Burda6,482,056,75
Doğan Holding2,01-1,479,24
Doğtaş Kelebek Mobilya2,308,4939,39
Doğusan2,511,6220,67
Doğuş GMYO6,13-0,3335,32
Doğuş Otomotiv12,231,6628,47
Döktaş Dökümcülük54,45-21,090,93
Duran Doğan Basım22,002,7156,70
Dyo Boya6,11-4,9824,69
Eczacıbaşı İlaç4,16-0,4812,13
Eczacıbaşı Yatırım11,291,5311,67
Edip Gayrimenkul1,937,2238,85
Ege Endüstri708,405,2322,03
Ege Gübre58,207,5816,87
Ege Profil15,096,5726,07
Ege Seramik4,92-0,2032,61
Egeli & Co Tarım Girişim0,45-4,2640,63
Egeli&Co Enerji Yatırım0,69-9,2176,92
Egeli&Co Yatırım Holding0,44-2,22120,00
Egeplast15,78-3,0126,24
Ekiz Kimya1,30-0,76113,11
Emek Elektrik2,238,2540,25
Eminiş Ambalaj1,794,0717,76
Emlak Konut GMYO1,680,6015,07
Enerjisa Enerji8,342,8412,86
Enka İnşaat6,82-3,266,23
Erbosan25,962,203,92
Ereğli Demir Çelik9,24-0,962,21
Ersu Gıda3,907,7388,41
Escort Teknoloji2,957,27112,23
Etiler Gıda2,381,28-2,86
Euro Kapital Yat. Ort.1,923,7814,97
Euro Trend Yat. Ort.1,442,1315,20
Euro Yat. Ort.1,353,8514,41
Euro Yatırım Holding1,699,0312,67
Fenerbahçe Futbol17,552,4521,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,831,475,69
F-M İzmit Piston55,50-4,3111,27
Fonet Bilgi Teknolojileri9,572,1324,45
Ford Otosan74,30-0,934,87
Formet Çelik Kapı2,600,00-13,33
Frigo Pak Gıda12,241,66-5,56
Galatasaray Sportif2,31-1,2813,79
Garanti Bankası11,970,597,45
Garanti Faktoring5,14-1,5332,82
Garanti Yat. Ort.1,60-2,4448,15
Gedik Y. Men. Değ.10,758,5991,96
Gedik Yatırım Holding29,2046,44279,71
Gediz Ambalaj9,264,0436,98
Gentaş2,646,0220,55
Gersan Elektrik3,572,2911,91
Global Men. Değ.2,5216,1334,04
Global Yat. Holding5,289,098,42
Good-Year5,066,5324,94
Göltaş Çimento18,19-0,602,25
Gözde Girişim5,205,051,17
GSD Denizcilik3,25-1,2226,95
GSD Holding1,643,8010,07
Gübre Fabrik.11,4411,6126,55
Güler Yat. Holding2,2913,9312,81
Güneş Sigorta2,8310,5529,82
Halk GMYO1,607,3831,15
Halk Sigorta2,2010,5511,11
Hatay Tekstil8,525,7124,02
Hedef Girişim2,9111,0711,49
Hektaş10,360,1029,18
HUB Girişim38,7825,91179,39
Hürriyet Gzt.1,223,397,02
ICBC Turkey Bank5,59-1,066,07
İdealist Danışmanlık3,301,23-0,60
İdealist GMYO4,0217,2031,37
İhlas Ev Aletleri3,1910,761,92
İhlas Gayrimenkul1,237,892,50
İhlas Gazetecilik4,552,25-33,19
İhlas Holding0,883,53-3,30
İhlas Yayın Holding1,1213,139,80
İndeks Bilgisayar13,463,3038,76
Info Yatırım8,4010,53-5,62
İntema11,342,5322,46
İpek Doğal Enerji9,950,5128,89
İskenderun Demir Çelik7,820,64-2,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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