Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,30
|5,02
|23,66
|Acıpayam Selüloz
|7,93
|1,80
|24,49
|Adana Çimento (A)
|9,68
|1,68
|-0,31
|Adana Çimento (B)
|6,94
|0,29
|-2,66
|Adana Çimento (C)
|2,22
|0,00
|-0,45
|Adel Kalemcilik
|17,63
|6,20
|12,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|4,78
|14,06
|Afyon Çimento
|7,68
|9,09
|22,29
|Ak Enerji
|1,23
|0,00
|12,84
|Akbank
|8,43
|2,06
|3,95
|Akçansa
|10,82
|1,88
|7,77
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|6,51
|8,53
|Akfen GMYO
|4,07
|0,99
|0,49
|Akın Tekstil
|15,53
|-1,21
|12,62
|Akiş GMYO
|4,47
|1,59
|10,64
|Akmerkez GMYO
|27,12
|6,02
|14,53
|Aksa
|14,20
|0,85
|3,65
|Aksa Enerji
|4,20
|2,94
|10,53
|Aksigorta
|6,75
|-1,17
|10,84
|Aksu Enerji
|13,05
|3,57
|-12,24
|Alarko Carrıer
|64,95
|0,15
|8,25
|Alarko GMYO
|92,50
|4,05
|0,76
|Alarko Holding
|6,14
|-0,81
|3,19
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.224,60
|0,06
|0,30
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.159,50
|0,07
|0,32
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.173,90
|0,06
|0,32
|Albaraka Türk
|1,70
|0,59
|11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,48
|5,78
|36,88
|Alkim Kağıt
|6,93
|2,97
|24,19
|Alkim Kimya
|47,88
|8,33
|24,95
|Altınyağ
|0,61
|5,17
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|11,59
|28,49
|16,02
|Anadolu Cam
|4,26
|-10,13
|-2,29
|Anadolu Efes
|25,70
|3,71
|11,35
|Anadolu Grubu Holding
|19,00
|-5,09
|8,02
|Anadolu Hayat Emek.
|7,85
|8,13
|14,77
|Anadolu Isuzu
|12,55
|6,18
|3,12
|Anadolu Sigorta
|4,98
|0,81
|13,18
|Anel Elektrik
|3,34
|0,00
|4,05
|Arçelik
|21,50
|2,87
|3,17
|ARD Grup Bilişim
|7,63
|Arena Bilgisayar
|13,18
|35,88
|75,03
|Armada Bilgisayar
|25,92
|7,20
|58,15
|Arsan Tekstil
|4,85
|13,05
|35,47
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|-3,03
|18,52
|Aselsan
|24,46
|4,26
|16,81
|Aslan Çimento
|39,60
|-0,05
|-0,90
|Ata GMYO
|3,84
|-4,95
|-15,23
|Atakule GMYO
|2,25
|7,66
|17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|11,50
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|7,69
|16,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,34
|9,18
|10,04
|Avrasya GMYO
|1,83
|1,10
|21,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,01
|6,91
|10,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,20
|0,04
|2,43
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|2,56
|3,90
|Ayen Enerji
|4,13
|-1,67
|19,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,80
|-3,11
|27,85
|Aygaz
|13,18
|-0,23
|2,65
|Bagfaş
|19,25
|0,36
|14,45
|Bak Ambalaj
|8,00
|7,53
|8,84
|Balatacılar Balatacılık
|1,86
|-4,12
|50,00
|Bantaş Ambalaj
|3,52
|2,62
|39,68
|Banvit
|19,16
|-0,26
|3,18
|Baştaş Başkent Çimento
|3,79
|21,09
|46,33
|Batı Çimento
|3,74
|-0,27
|12,99
|Batısöke Çimento
|1,52
|3,40
|16,03
|Bera Holding
|4,42
|0,45
|14,81
|Berkosan Yalıtım
|3,44
|3,61
|25,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,72
|6,25
|11,02
|Beyaz Filo
|4,12
|-10,24
|30,38
|Bilici Yatırım
|6,34
|10,65
|45,08
|Bim Mağazalar
|48,12
|-1,35
|3,13
|Birko Mensucat
|0,39
|14,71
|25,81
|Birlik Mensucat
|1,53
|6,25
|34,21
|Bizim Mağazaları
|11,30
|1,16
|1,16
|Bolu Çimento
|4,65
|1,09
|-1,06
|Bomonti Elektrik
|1,48
|2,07
|15,62
|Borusan Mannesmann
|12,66
|0,00
|10,57
|Borusan Yat. Paz.
|70,10
|0,14
|13,34
|Bosch Fren Sistemleri
|308,90
|3,00
|6,55
|Bossa
|8,80
|4,02
|9,18
|Brisa
|9,66
|1,05
|1,58
|Burçelik
|8,10
|-0,61
|39,41
|Burçelik Vana
|16,30
|24,90
|67,87
|Bursa Çimento
|7,53
|14,09
|20,87
|Carrefoursa
|7,22
|-5,87
|53,29
|Ceo Event Medya
|7,81
|8,47
|-5,22
|Coca Cola İçecek
|45,64
|-1,43
|17,93
|Cosmos Yat. Holding
|2,57
|-4,46
|25,98
|Credıtwest Faktorıng
|2,50
|5,93
|-13,19
|Çelebi
|100,60
|0,40
|-1,47
|Çelik Halat
|11,07
|33,37
|70,31
|Çemaş Döküm
|1,22
|2,52
|-2,67
|Çemtaş
|9,49
|15,73
|14,61
|Çimbeton
|47,00
|-2,25
|13,91
|Çimentaş
|16,66
|-2,12
|11,07
|Çimsa
|9,98
|1,42
|9,91
|Çuhadaroğlu Metal
|3,74
|-3,86
|17,24
|Dagi Giyim
|3,00
|3,45
|20,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,54
|4,61
|100,88
|Dardanel
|6,15
|-6,11
|62,27
|Datagate Bilgisayar
|10,40
|12,43
|33,16
|Demısaş Döküm
|4,06
|2,01
|16,67
|Denge Holding
|1,43
|2,88
|4,38
|Deniz GMYO
|5,74
|7,49
|13,66
|Denizli Cam
|9,16
|-12,01
|9,83
|Derimod
|9,11
|-1,51
|27,59
|Derlüks Deri
|4,18
|8,01
|2,45
|Desa Deri
|5,14
|10,30
|13,22
|Despec Bilgisayar
|6,57
|12,89
|54,95
|Deva Holding
|11,38
|1,43
|26,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|2,70
|-2,56
|Ditaş Doğan
|14,88
|55,81
|55,65
|DO-CO
|607,00
|3,32
|7,62
|Doğan Burda
|6,48
|2,05
|6,75
|Doğan Holding
|2,01
|-1,47
|9,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|8,49
|39,39
|Doğusan
|2,51
|1,62
|20,67
|Doğuş GMYO
|6,13
|-0,33
|35,32
|Doğuş Otomotiv
|12,23
|1,66
|28,47
|Döktaş Dökümcülük
|54,45
|-21,09
|0,93
|Duran Doğan Basım
|22,00
|2,71
|56,70
|Dyo Boya
|6,11
|-4,98
|24,69
|Eczacıbaşı İlaç
|4,16
|-0,48
|12,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,29
|1,53
|11,67
|Edip Gayrimenkul
|1,93
|7,22
|38,85
|Ege Endüstri
|708,40
|5,23
|22,03
|Ege Gübre
|58,20
|7,58
|16,87
|Ege Profil
|15,09
|6,57
|26,07
|Ege Seramik
|4,92
|-0,20
|32,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,45
|-4,26
|40,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,69
|-9,21
|76,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,44
|-2,22
|120,00
|Egeplast
|15,78
|-3,01
|26,24
|Ekiz Kimya
|1,30
|-0,76
|113,11
|Emek Elektrik
|2,23
|8,25
|40,25
|Eminiş Ambalaj
|1,79
|4,07
|17,76
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|0,60
|15,07
|Enerjisa Enerji
|8,34
|2,84
|12,86
|Enka İnşaat
|6,82
|-3,26
|6,23
|Erbosan
|25,96
|2,20
|3,92
|Ereğli Demir Çelik
|9,24
|-0,96
|2,21
|Ersu Gıda
|3,90
|7,73
|88,41
|Escort Teknoloji
|2,95
|7,27
|112,23
|Etiler Gıda
|2,38
|1,28
|-2,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,92
|3,78
|14,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|2,13
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,35
|3,85
|14,41
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|9,03
|12,67
|Fenerbahçe Futbol
|17,55
|2,45
|21,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,83
|1,47
|5,69
|F-M İzmit Piston
|55,50
|-4,31
|11,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,57
|2,13
|24,45
|Ford Otosan
|74,30
|-0,93
|4,87
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|0,00
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,24
|1,66
|-5,56
|Galatasaray Sportif
|2,31
|-1,28
|13,79
|Garanti Bankası
|11,97
|0,59
|7,45
|Garanti Faktoring
|5,14
|-1,53
|32,82
|Garanti Yat. Ort.
|1,60
|-2,44
|48,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,75
|8,59
|91,96
|Gedik Yatırım Holding
|29,20
|46,44
|279,71
|Gediz Ambalaj
|9,26
|4,04
|36,98
|Gentaş
|2,64
|6,02
|20,55
|Gersan Elektrik
|3,57
|2,29
|11,91
|Global Men. Değ.
|2,52
|16,13
|34,04
|Global Yat. Holding
|5,28
|9,09
|8,42
|Good-Year
|5,06
|6,53
|24,94
|Göltaş Çimento
|18,19
|-0,60
|2,25
|Gözde Girişim
|5,20
|5,05
|1,17
|GSD Denizcilik
|3,25
|-1,22
|26,95
|GSD Holding
|1,64
|3,80
|10,07
|Gübre Fabrik.
|11,44
|11,61
|26,55
|Güler Yat. Holding
|2,29
|13,93
|12,81
|Güneş Sigorta
|2,83
|10,55
|29,82
|Halk GMYO
|1,60
|7,38
|31,15
|Halk Sigorta
|2,20
|10,55
|11,11
|Hatay Tekstil
|8,52
|5,71
|24,02
|Hedef Girişim
|2,91
|11,07
|11,49
|Hektaş
|10,36
|0,10
|29,18
|HUB Girişim
|38,78
|25,91
|179,39
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|3,39
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|5,59
|-1,06
|6,07
|İdealist Danışmanlık
|3,30
|1,23
|-0,60
|İdealist GMYO
|4,02
|17,20
|31,37
|İhlas Ev Aletleri
|3,19
|10,76
|1,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|7,89
|2,50
|İhlas Gazetecilik
|4,55
|2,25
|-33,19
|İhlas Holding
|0,88
|3,53
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|13,13
|9,80
|İndeks Bilgisayar
|13,46
|3,30
|38,76
|Info Yatırım
|8,40
|10,53
|-5,62
|İntema
|11,34
|2,53
|22,46
|İpek Doğal Enerji
|9,95
|0,51
|28,89
|İskenderun Demir Çelik
|7,82
|0,64
|-2,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)