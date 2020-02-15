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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:08Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,331,3025,27
Acıpayam Selüloz8,000,8825,59
Adana Çimento (A)9,983,102,78
Adana Çimento (B)7,153,030,28
Adana Çimento (C)2,07-6,76-7,17
Adel Kalemcilik16,31-7,493,89
Adese Alışveriş Ticaret1,47-9,772,92
Afyon Çimento7,50-2,3419,43
Ak Enerji1,22-0,8111,93
Akbank8,10-3,91-0,12
Akçansa10,56-2,405,18
Akdenız Güvenlık Hız.2,28-0,448,06
Akfen GMYO3,93-3,44-2,96
Akın Tekstil15,680,9713,71
Akiş GMYO4,46-0,2210,40
Akmerkez GMYO28,384,6519,85
Aksa8,605,999,85
Aksa Enerji4,02-4,295,79
Aksigorta6,51-3,566,90
Aksu Enerji12,90-1,15-13,25
Alarko Carrıer63,00-3,005,00
Alarko GMYO94,051,682,45
Alarko Holding6,272,125,38
Albaraka PY Batışehir GMYF1.225,300,060,36
Albaraka PY Dükkan GMYF1.160,200,060,38
Albaraka PY One Tower GMYF1.174,600,060,38
Albaraka Türk1,63-4,126,54
Alcatel Lucent Teletaş20,0221,4866,28
Alkim Kağıt7,061,8826,52
Alkim Kimya48,080,4225,47
Altınyağ0,6811,4865,85
Altınyunus Çeşme12,749,9227,53
Anadolu Cam4,09-3,99-6,19
Anadolu Efes24,60-4,286,59
Anadolu Grubu Holding18,68-1,686,20
Anadolu Hayat Emek.7,69-2,0412,43
Anadolu Isuzu12,42-1,042,05
Anadolu Sigorta4,97-0,2012,95
Anel Elektrik3,27-2,101,87
Arçelik20,52-4,56-1,54
ARD Bilişim Teknolojileri18,00135,91
Arena Bilgisayar11,70-11,2355,38
Armada Bilgisayar24,70-4,7150,70
Arsan Tekstil5,319,4848,32
Artı Yatırım Holding0,971,0419,75
Aselsan29,0818,8938,87
Aslan Çimento36,70-7,32-8,16
Ata GMYO4,065,73-10,38
Atakule GMYO2,15-4,4411,98
Atlantis Yatırım Holding1,303,1730,00
Atlas Yat. Ort.1,743,5720,83
AvivaSA Emeklilik Hayat14,86-3,136,60
Avrasya GMYO1,82-0,5520,53
Avrasya Petrol ve Tur.2,177,9619,23
Avrasya Stratejik GMYF1.317,700,042,47
Avrupa Yatırım Holding1,56-2,501,30
Ayen Enerji4,04-2,1816,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,831,0729,22
Aygaz12,82-2,73-0,16
Bagfaş19,662,1316,88
Bak Ambalaj7,65-4,374,08
Balatacılar Balatacılık1,74-6,4540,32
Bantaş Ambalaj3,42-2,8435,71
Banvit19,300,733,93
Baştaş Başkent Çimento3,933,6951,74
Batı Çimento3,71-0,8012,08
Batısöke Çimento1,530,6616,79
Bera Holding4,13-6,567,27
Berkosan Yalıtım3,37-2,0322,99
Beşiktaş Futbol Yat.2,885,8817,55
Beyaz Filo4,04-1,9427,85
Bilici Yatırım6,654,8952,17
Bim Mağazalar47,54-1,211,89
Birko Mensucat0,37-5,1319,35
Birlik Mensucat1,551,3135,96
Bizim Mağazaları10,22-9,56-8,50
Bolu Çimento4,650,00-1,06
Bomonti Elektrik1,512,0317,97
Borusan Mannesmann12,52-1,119,34
Borusan Yat. Paz.67,00-4,428,33
Bosch Fren Sistemleri301,00-2,563,83
Bossa11,0926,0237,59
Brisa9,831,763,36
Burçelik8,08-0,2539,07
Burçelik Vana14,95-8,2853,96
Bursa Çimento4,50-7,0012,40
Carrefoursa7,514,0259,45
Ceo Event Medya7,75-0,77-5,95
Coca Cola İçecek45,900,5718,60
Cosmos Yat. Holding2,642,7229,41
Credıtwest Faktorıng2,510,40-12,85
Çelebi97,15-3,43-4,85
Çelik Halat9,91-10,4852,46
Çemaş Döküm1,241,64-1,08
Çemtaş8,15-14,12-1,57
Çimbeton49,004,2618,76
Çimentaş17,203,2414,67
Çimsa9,62-3,615,95
Çuhadaroğlu Metal3,894,0121,94
Dagi Giyim3,4715,6738,80
Dagi Yatırım Holding3,86-14,9870,80
Dardanel6,13-0,3361,74
Datagate Bilgisayar10,14-2,5029,83
Demısaş Döküm3,92-3,4512,64
Denge Holding1,39-2,801,46
Deniz GMYO5,30-7,674,95
Denizli Cam9,01-1,648,03
Derimod9,190,8828,71
Derlüks Deri4,16-0,481,96
Desa Deri5,578,3722,69
Despec Bilgisayar6,10-7,1543,87
Deva Holding11,29-0,7925,58
Diriteks Diriliş Tekstil0,771,32-1,28
Ditaş Doğan12,44-16,4030,13
DO-CO638,005,1113,12
Doğan Burda5,81-10,34-4,28
Doğan Holding1,95-2,995,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,26-1,7436,97
Doğusan2,45-2,3917,79
Doğuş GMYO6,485,7143,05
Doğuş Otomotiv12,20-0,2528,15
Döktaş Dökümcülük44,40-18,46-17,70
Duran Doğan Basım20,80-5,4548,15
Dyo Boya6,10-0,1624,49
Eczacıbaşı İlaç4,313,6116,17
Eczacıbaşı Yatırım12,4610,3623,24
Edip Gayrimenkul2,2617,1062,59
Ege Endüstri703,90-0,6421,26
Ege Gübre54,10-7,048,63
Ege Profil15,915,4332,92
Ege Seramik4,91-0,2032,35
Egeli & Co Tarım Girişim0,41-8,8928,12
Egeli&Co Enerji Yatırım0,64-7,2564,10
Egeli&Co Yatırım Holding0,40-9,09100,00
Egeplast15,43-2,2223,44
Ekiz Kimya1,18-9,2393,44
Emek Elektrik2,17-2,6936,48
Eminiş Ambalaj2,6145,8171,71
Emlak Konut GMYO1,66-1,1913,70
Enerjisa Enerji8,542,4015,56
Enka İnşaat6,72-1,474,67
Erbosan27,485,8610,01
Ereğli Demir Çelik9,04-2,160,00
Ersu Gıda3,55-8,9771,50
Escort Teknoloji3,7828,14171,94
Etiler Gıda2,28-4,20-6,94
Euro Kapital Yat. Ort.1,89-1,5613,17
Euro Trend Yat. Ort.1,440,0015,20
Euro Yat. Ort.1,5313,3329,66
Euro Yatırım Holding1,690,0012,67
Fenerbahçe Futbol17,48-0,4020,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,74-1,863,72
F-M İzmit Piston53,30-3,966,86
Fonet Bilgi Teknolojileri9,620,5225,10
Ford Otosan79,707,2712,49
Formet Çelik Kapı2,42-6,92-19,33
Frigo Pak Gıda12,280,33-5,25
Galatasaray Sportif2,8824,6841,87
Garanti Bankası11,52-3,763,41
Garanti Faktoring4,93-4,0927,39
Garanti Yat. Ort.1,8012,5066,67
Gedik Y. Men. Değ.12,5216,47123,57
Gedik Yatırım Holding25,60-12,33232,90
Gediz Ambalaj8,50-8,2125,74
Gentaş2,712,6523,74
Gersan Elektrik3,611,1213,17
Global Men. Değ.3,1625,4068,09
Global Yat. Holding4,90-7,200,62
Good-Year5,151,7827,16
Göltaş Çimento17,22-5,33-3,20
Gözde Girişim4,89-5,96-4,86
GSD Denizcilik3,23-0,6226,17
GSD Holding1,788,5419,46
Gübre Fabrik.15,6136,4572,68
Güler Yat. Holding2,20-3,938,37
Güneş Sigorta2,77-2,1227,06
Halk GMYO1,600,0031,15
Halk Sigorta2,283,6415,15
Hatay Tekstil8,22-3,5219,65
Hedef Girişim2,961,7213,41
Hektaş10,824,4434,91
HUB Girişim43,1811,35211,10
Hürriyet Gzt.1,20-1,645,26
ICBC Turkey Bank5,44-2,683,23
İdealist Danışmanlık3,23-2,12-2,71
İdealist GMYO3,74-6,9722,22
İhlas Ev Aletleri3,190,001,92
İhlas Gayrimenkul1,3812,2015,00
İhlas Gazetecilik4,29-5,71-37,00
İhlas Holding0,891,14-2,20
İhlas Yayın Holding1,228,9319,61
İndeks Bilgisayar12,89-4,2332,89
Info Yatırım8,804,76-1,12
İntema10,80-4,7616,63
İpek Doğal Enerji9,85-1,0127,59
İskenderun Demir Çelik7,60-2,81-5,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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