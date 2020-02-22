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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

22.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:08Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,17-6,8716,67
Acıpayam Selüloz7,13-10,8811,93
Adana Çimento (A)9,52-4,61-1,96
Adana Çimento (B)6,83-4,48-4,21
Adana Çimento (C)1,96-5,31-12,11
Adel Kalemcilik14,40-11,71-8,28
Adese Alışveriş Ticaret1,512,725,72
Afyon Çimento6,78-9,607,96
Ak Enerji1,08-11,48-0,92
Akbank7,69-5,06-5,18
Akçansa10,02-5,11-0,20
Akdenız Güvenlık Hız.2,01-11,84-4,74
Akfen GMYO3,70-5,85-8,64
Akın Tekstil14,27-8,993,48
Akiş GMYO4,08-8,520,99
Akmerkez GMYO28,16-0,7818,92
Aksa7,63-11,28-2,54
Aksa Enerji3,74-6,97-1,58
Aksigorta6,560,777,72
Aksu Enerji11,79-8,60-20,71
Alarko Carrıer55,80-11,43-7,00
Alarko GMYO87,45-7,02-4,74
Alarko Holding6,10-2,712,52
Albaraka PY Batışehir GMYF1.226,000,060,42
Albaraka PY Dükkan GMYF1.160,900,060,44
Albaraka PY One Tower GMYF1.175,300,060,44
Albaraka Türk1,54-5,520,65
Alcatel Lucent Teletaş21,004,9074,42
Alkim Kağıt6,40-9,3514,70
Alkim Kimya46,26-3,7920,72
Altınyağ0,66-2,9460,98
Altınyunus Çeşme11,80-7,3818,12
Anadolu Cam4,03-1,47-7,57
Anadolu Efes24,36-0,985,55
Anadolu Grubu Holding17,25-7,66-1,93
Anadolu Hayat Emek.7,55-1,8210,38
Anadolu Isuzu11,04-11,11-9,29
Anadolu Sigorta4,95-0,4012,50
Anel Elektrik3,04-7,03-5,30
Arçelik19,81-3,46-4,94
ARD Bilişim Teknolojileri14,81-17,72
Arena Bilgisayar10,75-8,1242,76
Armada Bilgisayar20,26-17,9823,61
Arsan Tekstil4,64-12,6229,61
Artı Yatırım Holding0,96-1,0318,52
Aselsan28,84-0,8337,73
Aslan Çimento35,26-3,92-11,76
Ata GMYO3,81-6,16-15,89
Atakule GMYO1,96-8,842,08
Atlantis Yatırım Holding1,343,0834,00
Atlas Yat. Ort.1,53-12,076,25
AvivaSA Emeklilik Hayat14,58-1,884,59
Avrasya GMYO1,841,1021,85
Avrasya Petrol ve Tur.1,88-13,363,30
Avrasya Stratejik GMYF1.318,200,042,51
Avrupa Yatırım Holding1,50-3,85-2,60
Ayen Enerji3,52-12,871,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,76-2,4726,03
Aygaz12,71-0,86-1,01
Bagfaş16,97-13,680,89
Bak Ambalaj6,87-10,20-6,53
Balatacılar Balatacılık1,888,0551,61
Bantaş Ambalaj3,07-10,2321,83
Banvit19,802,596,62
Baştaş Başkent Çimento3,48-11,4534,36
Batı Çimento3,46-6,744,53
Batısöke Çimento1,44-5,889,92
Bera Holding3,77-8,72-2,08
Berkosan Yalıtım2,95-12,467,66
Beşiktaş Futbol Yat.2,952,4320,41
Beyaz Filo3,68-8,9116,46
Bilici Yatırım7,259,0265,90
Bim Mağazalar48,481,983,90
Birko Mensucat0,370,0019,35
Birlik Mensucat1,37-11,6120,18
Bizim Mağazaları9,25-9,49-17,19
Bolu Çimento4,36-6,24-7,23
Bomonti Elektrik1,39-7,958,59
Borusan Mannesmann11,17-10,78-2,45
Borusan Yat. Paz.60,75-9,33-1,78
Bosch Fren Sistemleri268,20-10,90-7,49
Bossa9,87-11,0022,46
Brisa9,54-2,950,32
Burçelik6,38-21,049,81
Burçelik Vana14,79-1,0752,32
Bursa Çimento3,95-12,22-1,33
Carrefoursa6,46-13,9837,15
Ceo Event Medya6,97-10,06-15,41
Coca Cola İçecek45,28-1,3517,00
Cosmos Yat. Holding2,40-9,0917,65
Credıtwest Faktorıng2,49-0,80-13,54
Çelebi89,55-7,82-12,29
Çelik Halat9,38-5,3544,31
Çemaş Döküm1,261,610,52
Çemtaş7,29-10,55-11,96
Çimbeton40,14-18,08-2,71
Çimentaş14,30-16,86-4,67
Çimsa9,51-1,144,74
Çuhadaroğlu Metal3,35-13,885,02
Dagi Giyim3,04-12,3921,60
Dagi Yatırım Holding3,14-18,6538,94
Dardanel5,51-10,1145,38
Datagate Bilgisayar8,33-17,856,66
Demısaş Döküm3,85-1,7910,63
Denge Holding1,32-5,04-3,65
Deniz GMYO4,96-6,42-1,78
Denizli Cam8,05-10,65-3,48
Derimod8,43-8,2718,07
Derlüks Deri3,53-15,14-13,48
Desa Deri5,55-0,3622,25
Despec Bilgisayar5,20-14,7522,64
Deva Holding10,73-4,9619,35
Diriteks Diriliş Tekstil0,72-6,49-7,69
Ditaş Doğan12,29-1,2128,56
DO-CO620,00-2,829,93
Doğan Burda4,84-16,70-20,26
Doğan Holding1,981,547,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,14-5,3129,70
Doğusan2,30-6,1210,58
Doğuş GMYO6,28-3,0938,63
Doğuş Otomotiv11,09-9,1016,49
Döktaş Dökümcülük42,38-4,55-21,45
Duran Doğan Basım18,11-12,9328,99
Dyo Boya5,48-10,1611,84
Eczacıbaşı İlaç4,10-4,8710,51
Eczacıbaşı Yatırım12,530,5623,94
Edip Gayrimenkul2,25-0,4461,87
Ege Endüstri702,10-0,2620,95
Ege Gübre49,40-8,69-0,80
Ege Profil13,90-12,6316,12
Ege Seramik4,991,6334,50
Egeli & Co Tarım Girişim0,37-9,7615,62
Egeli&Co Enerji Yatırım0,58-9,3848,72
Egeli&Co Yatırım Holding0,38-5,0090,00
Egeplast13,79-10,6310,32
Ekiz Kimya1,05-11,0272,13
Emek Elektrik1,95-10,1422,64
Eminiş Ambalaj2,16-17,2442,11
Emlak Konut GMYO1,54-7,235,48
Enerjisa Enerji8,24-3,5111,50
Enka İnşaat6,63-1,343,27
Erbosan22,02-19,87-11,85
Ereğli Demir Çelik8,96-0,88-0,88
Ersu Gıda3,17-10,7053,14
Escort Teknoloji3,12-17,46124,46
Etiler Gıda2,06-9,65-15,92
Euro Kapital Yat. Ort.1,67-11,640,00
Euro Trend Yat. Ort.1,33-7,646,40
Euro Yat. Ort.1,31-14,3811,02
Euro Yatırım Holding1,55-8,283,33
Fenerbahçe Futbol16,10-7,8911,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,36-8,02-4,60
F-M İzmit Piston48,80-8,44-2,17
Fonet Bilgi Teknolojileri8,15-15,285,98
Ford Otosan79,35-0,4412,00
Formet Çelik Kapı2,24-7,44-25,33
Frigo Pak Gıda11,36-7,49-12,35
Galatasaray Sportif3,004,1747,78
Garanti Bankası11,09-3,73-0,45
Garanti Faktoring4,33-12,1711,89
Garanti Yat. Ort.1,70-5,5657,41
Gedik Y. Men. Değ.12,812,32128,75
Gedik Yatırım Holding26,905,08249,80
Gediz Ambalaj7,76-8,7114,79
Gentaş2,54-6,2715,98
Gersan Elektrik3,43-4,997,52
Global Men. Değ.2,54-19,6235,11
Global Yat. Holding4,31-12,04-11,50
Good-Year4,65-9,7114,81
Göltaş Çimento15,92-7,55-10,51
Gözde Girişim4,17-14,72-18,87
GSD Denizcilik2,71-16,105,86
GSD Holding1,60-10,117,38
Gübre Fabrik.18,3017,23102,43
Güler Yat. Holding1,84-16,36-9,36
Güneş Sigorta2,790,7227,98
Halk GMYO1,53-4,3825,41
Halk Sigorta3,0533,7754,04
Hatay Tekstil8,452,8023,00
Hedef Girişim2,63-11,150,77
Hektaş10,43-3,6030,05
HUB Girişim33,88-21,54144,09
Hürriyet Gzt.1,17-2,502,63
ICBC Turkey Bank4,89-10,11-7,21
İdealist Danışmanlık3,12-3,41-6,02
İdealist GMYO3,44-8,0212,42
İhlas Ev Aletleri3,190,001,92
İhlas Gayrimenkul1,23-10,872,50
İhlas Gazetecilik4,02-6,29-40,97
İhlas Holding0,82-7,87-9,89
İhlas Yayın Holding1,17-4,1014,71
İndeks Bilgisayar11,65-9,6220,10
Info Yatırım8,951,700,56
İntema10,59-1,9414,36
İpek Doğal Enerji9,75-1,0226,30
İskenderun Demir Çelik7,38-2,89-7,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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