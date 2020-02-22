Yatırımcı rehberi (8)

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,17 -6,87 16,67 Acıpayam Selüloz 7,13 -10,88 11,93 Adana Çimento (A) 9,52 -4,61 -1,96 Adana Çimento (B) 6,83 -4,48 -4,21 Adana Çimento (C) 1,96 -5,31 -12,11 Adel Kalemcilik 14,40 -11,71 -8,28 Adese Alışveriş Ticaret 1,51 2,72 5,72 Afyon Çimento 6,78 -9,60 7,96 Ak Enerji 1,08 -11,48 -0,92 Akbank 7,69 -5,06 -5,18 Akçansa 10,02 -5,11 -0,20 Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 -11,84 -4,74 Akfen GMYO 3,70 -5,85 -8,64 Akın Tekstil 14,27 -8,99 3,48 Akiş GMYO 4,08 -8,52 0,99 Akmerkez GMYO 28,16 -0,78 18,92 Aksa 7,63 -11,28 -2,54 Aksa Enerji 3,74 -6,97 -1,58 Aksigorta 6,56 0,77 7,72 Aksu Enerji 11,79 -8,60 -20,71 Alarko Carrıer 55,80 -11,43 -7,00 Alarko GMYO 87,45 -7,02 -4,74 Alarko Holding 6,10 -2,71 2,52 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.226,00 0,06 0,42 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.160,90 0,06 0,44 Albaraka PY One Tower GMYF 1.175,30 0,06 0,44 Albaraka Türk 1,54 -5,52 0,65 Alcatel Lucent Teletaş 21,00 4,90 74,42 Alkim Kağıt 6,40 -9,35 14,70 Alkim Kimya 46,26 -3,79 20,72 Altınyağ 0,66 -2,94 60,98 Altınyunus Çeşme 11,80 -7,38 18,12 Anadolu Cam 4,03 -1,47 -7,57 Anadolu Efes 24,36 -0,98 5,55 Anadolu Grubu Holding 17,25 -7,66 -1,93 Anadolu Hayat Emek. 7,55 -1,82 10,38 Anadolu Isuzu 11,04 -11,11 -9,29 Anadolu Sigorta 4,95 -0,40 12,50 Anel Elektrik 3,04 -7,03 -5,30 Arçelik 19,81 -3,46 -4,94 ARD Bilişim Teknolojileri 14,81 -17,72 Arena Bilgisayar 10,75 -8,12 42,76 Armada Bilgisayar 20,26 -17,98 23,61 Arsan Tekstil 4,64 -12,62 29,61 Artı Yatırım Holding 0,96 -1,03 18,52 Aselsan 28,84 -0,83 37,73 Aslan Çimento 35,26 -3,92 -11,76 Ata GMYO 3,81 -6,16 -15,89 Atakule GMYO 1,96 -8,84 2,08 Atlantis Yatırım Holding 1,34 3,08 34,00 Atlas Yat. Ort. 1,53 -12,07 6,25 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,58 -1,88 4,59 Avrasya GMYO 1,84 1,10 21,85 Avrasya Petrol ve Tur. 1,88 -13,36 3,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,20 0,04 2,51 Avrupa Yatırım Holding 1,50 -3,85 -2,60 Ayen Enerji 3,52 -12,87 1,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,76 -2,47 26,03 Aygaz 12,71 -0,86 -1,01 Bagfaş 16,97 -13,68 0,89 Bak Ambalaj 6,87 -10,20 -6,53 Balatacılar Balatacılık 1,88 8,05 51,61 Bantaş Ambalaj 3,07 -10,23 21,83 Banvit 19,80 2,59 6,62 Baştaş Başkent Çimento 3,48 -11,45 34,36 Batı Çimento 3,46 -6,74 4,53 Batısöke Çimento 1,44 -5,88 9,92 Bera Holding 3,77 -8,72 -2,08 Berkosan Yalıtım 2,95 -12,46 7,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 2,43 20,41 Beyaz Filo 3,68 -8,91 16,46 Bilici Yatırım 7,25 9,02 65,90 Bim Mağazalar 48,48 1,98 3,90 Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35 Birlik Mensucat 1,37 -11,61 20,18 Bizim Mağazaları 9,25 -9,49 -17,19 Bolu Çimento 4,36 -6,24 -7,23 Bomonti Elektrik 1,39 -7,95 8,59 Borusan Mannesmann 11,17 -10,78 -2,45 Borusan Yat. Paz. 60,75 -9,33 -1,78 Bosch Fren Sistemleri 268,20 -10,90 -7,49 Bossa 9,87 -11,00 22,46 Brisa 9,54 -2,95 0,32 Burçelik 6,38 -21,04 9,81 Burçelik Vana 14,79 -1,07 52,32 Bursa Çimento 3,95 -12,22 -1,33 Carrefoursa 6,46 -13,98 37,15 Ceo Event Medya 6,97 -10,06 -15,41 Coca Cola İçecek 45,28 -1,35 17,00 Cosmos Yat. Holding 2,40 -9,09 17,65 Credıtwest Faktorıng 2,49 -0,80 -13,54 Çelebi 89,55 -7,82 -12,29 Çelik Halat 9,38 -5,35 44,31 Çemaş Döküm 1,26 1,61 0,52 Çemtaş 7,29 -10,55 -11,96 Çimbeton 40,14 -18,08 -2,71 Çimentaş 14,30 -16,86 -4,67 Çimsa 9,51 -1,14 4,74 Çuhadaroğlu Metal 3,35 -13,88 5,02 Dagi Giyim 3,04 -12,39 21,60 Dagi Yatırım Holding 3,14 -18,65 38,94 Dardanel 5,51 -10,11 45,38 Datagate Bilgisayar 8,33 -17,85 6,66 Demısaş Döküm 3,85 -1,79 10,63 Denge Holding 1,32 -5,04 -3,65 Deniz GMYO 4,96 -6,42 -1,78 Denizli Cam 8,05 -10,65 -3,48 Derimod 8,43 -8,27 18,07 Derlüks Deri 3,53 -15,14 -13,48 Desa Deri 5,55 -0,36 22,25 Despec Bilgisayar 5,20 -14,75 22,64 Deva Holding 10,73 -4,96 19,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -6,49 -7,69 Ditaş Doğan 12,29 -1,21 28,56 DO-CO 620,00 -2,82 9,93 Doğan Burda 4,84 -16,70 -20,26 Doğan Holding 1,98 1,54 7,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 -5,31 29,70 Doğusan 2,30 -6,12 10,58 Doğuş GMYO 6,28 -3,09 38,63 Doğuş Otomotiv 11,09 -9,10 16,49 Döktaş Dökümcülük 42,38 -4,55 -21,45 Duran Doğan Basım 18,11 -12,93 28,99 Dyo Boya 5,48 -10,16 11,84 Eczacıbaşı İlaç 4,10 -4,87 10,51 Eczacıbaşı Yatırım 12,53 0,56 23,94 Edip Gayrimenkul 2,25 -0,44 61,87 Ege Endüstri 702,10 -0,26 20,95 Ege Gübre 49,40 -8,69 -0,80 Ege Profil 13,90 -12,63 16,12 Ege Seramik 4,99 1,63 34,50 Egeli & Co Tarım Girişim 0,37 -9,76 15,62 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,58 -9,38 48,72 Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 -5,00 90,00 Egeplast 13,79 -10,63 10,32 Ekiz Kimya 1,05 -11,02 72,13 Emek Elektrik 1,95 -10,14 22,64 Eminiş Ambalaj 2,16 -17,24 42,11 Emlak Konut GMYO 1,54 -7,23 5,48 Enerjisa Enerji 8,24 -3,51 11,50 Enka İnşaat 6,63 -1,34 3,27 Erbosan 22,02 -19,87 -11,85 Ereğli Demir Çelik 8,96 -0,88 -0,88 Ersu Gıda 3,17 -10,70 53,14 Escort Teknoloji 3,12 -17,46 124,46 Etiler Gıda 2,06 -9,65 -15,92 Euro Kapital Yat. Ort. 1,67 -11,64 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 1,33 -7,64 6,40 Euro Yat. Ort. 1,31 -14,38 11,02 Euro Yatırım Holding 1,55 -8,28 3,33 Fenerbahçe Futbol 16,10 -7,89 11,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,36 -8,02 -4,60 F-M İzmit Piston 48,80 -8,44 -2,17 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,15 -15,28 5,98 Ford Otosan 79,35 -0,44 12,00 Formet Çelik Kapı 2,24 -7,44 -25,33 Frigo Pak Gıda 11,36 -7,49 -12,35 Galatasaray Sportif 3,00 4,17 47,78 Garanti Bankası 11,09 -3,73 -0,45 Garanti Faktoring 4,33 -12,17 11,89 Garanti Yat. Ort. 1,70 -5,56 57,41 Gedik Y. Men. Değ. 12,81 2,32 128,75 Gedik Yatırım Holding 26,90 5,08 249,80 Gediz Ambalaj 7,76 -8,71 14,79 Gentaş 2,54 -6,27 15,98 Gersan Elektrik 3,43 -4,99 7,52 Global Men. Değ. 2,54 -19,62 35,11 Global Yat. Holding 4,31 -12,04 -11,50 Good-Year 4,65 -9,71 14,81 Göltaş Çimento 15,92 -7,55 -10,51 Gözde Girişim 4,17 -14,72 -18,87 GSD Denizcilik 2,71 -16,10 5,86 GSD Holding 1,60 -10,11 7,38 Gübre Fabrik. 18,30 17,23 102,43 Güler Yat. Holding 1,84 -16,36 -9,36 Güneş Sigorta 2,79 0,72 27,98 Halk GMYO 1,53 -4,38 25,41 Halk Sigorta 3,05 33,77 54,04 Hatay Tekstil 8,45 2,80 23,00 Hedef Girişim 2,63 -11,15 0,77 Hektaş 10,43 -3,60 30,05 HUB Girişim 33,88 -21,54 144,09 Hürriyet Gzt. 1,17 -2,50 2,63 ICBC Turkey Bank 4,89 -10,11 -7,21 İdealist Danışmanlık 3,12 -3,41 -6,02 İdealist GMYO 3,44 -8,02 12,42 İhlas Ev Aletleri 3,19 0,00 1,92 İhlas Gayrimenkul 1,23 -10,87 2,50 İhlas Gazetecilik 4,02 -6,29 -40,97 İhlas Holding 0,82 -7,87 -9,89 İhlas Yayın Holding 1,17 -4,10 14,71 İndeks Bilgisayar 11,65 -9,62 20,10 Info Yatırım 8,95 1,70 0,56 İntema 10,59 -1,94 14,36 İpek Doğal Enerji 9,75 -1,02 26,30 İskenderun Demir Çelik 7,38 -2,89 -7,87

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)