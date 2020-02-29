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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

29.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,99-8,296,99
Acıpayam Selüloz6,22-12,76-2,35
Adana Çimento (A)8,43-11,45-13,18
Adana Çimento (B)6,60-3,37-7,43
Adana Çimento (C)1,93-1,53-13,45
Adel Kalemcilik13,50-6,25-14,01
Adese Alışveriş Ticaret1,38-8,61-3,38
Afyon Çimento6,20-8,55-1,27
Ak Enerji1,05-2,78-3,67
Akbank6,76-12,09-16,65
Akçansa9,07-9,48-9,66
Akdenız Güvenlık Hız.1,80-10,45-14,69
Akfen GMYO3,48-5,95-14,07
Akın Tekstil13,32-6,66-3,41
Akiş GMYO3,80-6,86-5,94
Akmerkez GMYO24,72-12,224,39
Aksa7,903,540,91
Aksa Enerji3,55-5,08-6,58
Aksigorta6,32-3,663,78
Aksu Enerji9,80-16,88-34,10
Alarko Carrıer51,85-7,08-13,58
Alarko GMYO14,07-2,72-7,33
Alarko Holding5,57-8,69-6,39
Albaraka PY Batışehir GMYF1.226,700,060,48
Albaraka PY Dükkan GMYF1.161,600,060,50
Albaraka PY One Tower GMYF1.176,000,060,50
Albaraka Türk1,35-12,34-11,76
Alcatel Lucent Teletaş19,60-6,6762,79
Alkim Kağıt6,29-1,7212,72
Alkim Kimya49,106,1428,13
Altınyağ0,7412,1280,49
Altınyunus Çeşme10,90-7,639,11
Anadolu Cam3,77-6,45-13,53
Anadolu Efes21,94-9,93-4,94
Anadolu Grubu Holding16,12-6,55-8,36
Anadolu Hayat Emek.7,16-5,174,68
Anadolu Isuzu10,17-7,88-16,43
Anadolu Sigorta4,84-2,2210,00
Anel Elektrik2,94-3,29-8,41
Arçelik18,58-6,21-10,84
ARD Bilişim Teknolojileri13,42-9,39
Arena Bilgisayar10,21-5,0235,59
Armada Bilgisayar17,85-11,908,91
Arsan Tekstil4,793,2333,80
Artı Yatırım Holding0,84-12,503,70
Aselsan27,50-4,6531,33
Aslan Çimento34,48-2,21-13,71
Ata GMYO3,65-4,20-19,43
Atakule GMYO1,75-10,71-8,85
Atlantis Yatırım Holding1,361,4936,00
Atlas Yat. Ort.1,30-15,03-9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat14,50-0,554,02
Avrasya GMYO1,51-17,930,00
Avrasya Petrol ve Tur.1,59-15,43-12,64
Avrasya Stratejik GMYF1.318,700,042,55
Avrupa Yatırım Holding1,33-11,33-13,64
Ayen Enerji3,09-12,22-10,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,42-12,3210,50
Aygaz11,40-10,31-11,21
Bagfaş14,50-14,56-13,79
Bak Ambalaj6,14-10,63-16,46
Balatacılar Balatacılık2,4027,6693,55
Bantaş Ambalaj2,64-14,014,76
Banvit18,36-7,27-1,13
Baştaş Başkent Çimento2,86-17,8210,42
Batı Çimento3,21-7,23-3,02
Batısöke Çimento1,21-15,97-7,63
Bera Holding3,46-8,22-10,13
Berkosan Yalıtım2,48-15,93-9,49
Beşiktaş Futbol Yat.2,52-14,582,86
Beyaz Filo3,41-7,347,91
Bilici Yatırım7,351,3868,19
Bim Mağazalar48,04-0,912,96
Birko Mensucat0,33-10,816,45
Birlik Mensucat1,17-14,602,63
Bizim Mağazaları8,96-3,14-19,79
Bolu Çimento3,92-10,09-16,60
Bomonti Elektrik1,30-6,471,56
Borusan Mannesmann9,89-11,46-13,62
Borusan Yat. Paz.61,601,40-0,40
Bosch Fren Sistemleri247,90-7,57-14,49
Bossa9,08-8,0012,66
Brisa8,86-7,13-6,83
Burçelik6,09-4,554,82
Burçelik Vana14,941,0153,86
Bursa Çimento3,39-14,18-15,32
Carrefoursa5,28-18,2712,10
Ceo Event Medya6,20-11,05-24,76
Coca Cola İçecek45,10-0,4016,54
Cosmos Yat. Holding2,26-5,8310,78
Credıtwest Faktorıng2,25-9,64-21,87
Çelebi80,00-10,66-21,65
Çelik Halat8,73-6,9334,31
Çemaş Döküm1,16-7,94-7,46
Çemtaş6,35-12,89-23,31
Çimbeton36,88-8,12-10,62
Çimentaş13,58-5,03-9,47
Çimsa9,05-4,84-0,33
Çuhadaroğlu Metal3,06-8,66-4,08
Dagi Giyim2,66-12,506,40
Dagi Yatırım Holding2,81-10,5124,34
Dardanel4,39-20,3315,83
Datagate Bilgisayar7,44-10,68-4,74
Demısaş Döküm3,64-5,454,60
Denge Holding1,23-6,82-10,22
Deniz GMYO4,25-14,31-15,84
Denizli Cam7,34-8,82-11,99
Derimod7,60-9,856,44
Derlüks Deri3,18-9,92-22,06
Desa Deri4,70-15,323,52
Despec Bilgisayar4,72-9,2311,32
Deva Holding9,34-12,953,89
Diriteks Diriliş Tekstil0,69-4,17-11,54
Ditaş Doğan11,54-6,1020,71
DO-CO531,40-14,29-5,78
Doğan Burda4,43-8,47-27,02
Doğan Holding1,72-13,13-6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya1,80-15,899,09
Doğusan1,94-15,65-6,73
Doğuş GMYO5,64-10,1924,50
Doğuş Otomotiv9,67-12,801,58
Döktaş Dökümcülük24,20-2,65-23,53
Duran Doğan Basım16,50-8,8917,52
Dyo Boya4,48-18,25-8,57
Eczacıbaşı İlaç3,82-6,832,96
Eczacıbaşı Yatırım12,00-4,2318,69
Edip Gayrimenkul1,83-18,6731,65
Ege Endüstri667,50-4,9314,99
Ege Gübre48,14-2,55-3,33
Ege Profil12,17-12,451,67
Ege Seramik4,46-10,6220,22
Egeli & Co Tarım Girişim0,33-10,813,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,48-17,2423,08
Egeli&Co Yatırım Holding0,32-15,7960,00
Egeplast14,555,5116,40
Ekiz Kimya1,1812,3893,44
Emek Elektrik1,65-15,383,77
Eminiş Ambalaj2,212,3145,39
Emlak Konut GMYO1,39-9,74-4,79
Enerjisa Enerji7,79-5,465,41
Enka İnşaat6,43-3,020,16
Erbosan20,50-6,90-17,93
Ereğli Demir Çelik8,25-7,92-8,74
Ersu Gıda3,06-3,4747,83
Escort Teknoloji2,88-7,69107,19
Etiler Gıda1,87-9,22-23,67
Euro Kapital Yat. Ort.1,43-14,37-14,37
Euro Trend Yat. Ort.1,15-13,53-8,00
Euro Yat. Ort.1,13-13,74-4,24
Euro Yatırım Holding1,32-14,84-12,00
Fenerbahçe Futbol11,84-26,46-18,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,80-12,84-16,85
F-M İzmit Piston43,80-10,25-12,19
Fonet Bilgi Teknolojileri7,39-9,33-3,90
Ford Otosan78,00-1,7010,09
Formet Çelik Kapı2,20-1,79-26,67
Frigo Pak Gıda9,68-14,79-25,31
Galatasaray Sportif3,7625,3385,22
Garanti Bankası9,50-14,34-14,72
Garanti Faktoring3,86-10,85-0,26
Garanti Yat. Ort.1,50-11,7638,89
Gedik Y. Men. Değ.13,475,15140,54
Gedik Yatırım Holding19,99-25,69159,95
Gediz Ambalaj6,91-10,952,22
Gentaş2,37-6,698,22
Gersan Elektrik3,07-10,50-3,76
Global Men. Değ.2,11-16,9312,23
Global Yat. Holding3,50-18,79-28,13
Good-Year4,37-6,027,90
Göltaş Çimento13,95-12,37-21,59
Gözde Girişim3,70-11,27-28,02
GSD Denizcilik2,35-13,28-8,20
GSD Holding1,42-11,25-4,70
Gübre Fabrik.17,05-6,8388,61
Güler Yat. Holding1,59-13,59-21,67
Güneş Sigorta2,45-12,1912,39
Halk GMYO1,40-8,5014,75
Halk Sigorta2,92-4,2647,47
Hatay Tekstil9,259,4734,64
Hedef Girişim2,26-14,07-13,41
Hektaş9,63-7,6720,07
HUB Girişim26,1213,98178,21
Hürriyet Gzt.1,09-6,84-4,39
ICBC Turkey Bank4,28-12,47-18,79
İdealist Danışmanlık2,88-7,69-13,25
İdealist GMYO2,93-14,83-4,25
İhlas Ev Aletleri3,272,514,47
İhlas Gayrimenkul1,21-1,630,83
İhlas Gazetecilik3,99-0,75-41,41
İhlas Holding0,73-10,98-19,78
İhlas Yayın Holding1,06-9,403,92
İndeks Bilgisayar10,60-9,019,28
Info Yatırım9,202,793,37
İntema10,00-5,577,99
İpek Doğal Enerji9,32-4,4120,73
İskenderun Demir Çelik7,10-3,79-11,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

29.02.2020 12:57:56