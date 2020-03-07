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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

07.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:28Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,179,0516,67
Acıpayam Selüloz6,382,570,16
Adana Çimento (A)8,865,10-8,75
Adana Çimento (B)6,45-2,27-9,54
Adana Çimento (C)1,993,11-10,76
Adel Kalemcilik13,48-0,15-14,14
Adese Alışveriş Ticaret1,5210,146,42
Afyon Çimento6,352,421,11
Ak Enerji1,03-1,90-5,50
Akbank7,297,84-10,11
Akçansa9,080,11-9,56
Akdenız Güvenlık Hız.1,947,78-8,06
Akfen GMYO3,716,61-8,40
Akın Tekstil13,30-0,15-3,55
Akiş GMYO3,841,05-4,95
Akmerkez GMYO24,940,895,32
Aksa7,65-3,16-2,28
Aksa Enerji3,9912,395,00
Aksigorta6,614,598,54
Aksu Enerji10,254,59-31,07
Alarko Carrıer50,80-2,03-15,33
Alarko GMYO13,83-1,71-8,91
Alarko Holding5,20-6,64-12,61
Albaraka PY Batışehir GMYF1.227,400,060,53
Albaraka PY Dükkan GMYF1.162,300,060,56
Albaraka PY One Tower GMYF1.176,700,060,56
Albaraka Türk1,392,96-9,15
Alcatel Lucent Teletaş22,7215,9288,70
Alkim Kağıt6,25-0,6412,01
Alkim Kimya51,454,7934,26
Altınyağ0,71-4,0573,17
Altınyunus Çeşme9,98-8,44-0,10
Anadolu Cam3,73-1,06-14,45
Anadolu Efes23,205,740,52
Anadolu Grubu Holding16,673,41-5,23
Anadolu Hayat Emek.7,504,759,65
Anadolu Isuzu11,5013,08-5,51
Anadolu Sigorta4,982,8913,18
Anel Elektrik3,033,06-5,61
Arçelik17,94-3,44-13,92
ARD Bilişim Teknolojileri15,4415,05
Arena Bilgisayar10,947,1545,29
Armada Bilgisayar22,3024,9336,06
Arsan Tekstil4,983,9739,11
Artı Yatırım Holding0,851,194,94
Aselsan29,848,5142,50
Aslan Çimento35,563,13-11,01
Ata GMYO3,865,75-14,79
Atakule GMYO1,845,14-4,17
Atlantis Yatırım Holding1,35-0,7435,00
Atlas Yat. Ort.1,6526,9214,58
AvivaSA Emeklilik Hayat15,184,698,90
Avrasya GMYO1,8925,1725,17
Avrasya Petrol ve Tur.1,8516,351,65
Avrasya Stratejik GMYF1.319,200,042,59
Avrupa Yatırım Holding1,383,76-10,39
Ayen Enerji3,4210,68-1,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,576,2017,35
Aygaz11,632,02-9,42
Bagfaş13,50-6,90-19,74
Bak Ambalaj6,251,79-14,97
Balatacılar Balatacılık2,9723,75139,52
Bantaş Ambalaj2,702,277,14
Banvit17,80-3,05-4,15
Baştaş Başkent Çimento2,880,7011,20
Batı Çimento3,374,981,81
Batısöke Çimento1,242,48-5,34
Bera Holding3,552,60-7,79
Berkosan Yalıtım3,5442,7429,20
Beşiktaş Futbol Yat.2,623,976,94
Beyaz Filo3,471,769,81
Bilici Yatırım7,877,0780,09
Bim Mağazalar52,809,9113,16
Birko Mensucat0,356,0612,90
Birlik Mensucat1,235,137,89
Bizim Mağazaları8,74-2,46-21,75
Bolu Çimento4,135,36-12,13
Bomonti Elektrik1,364,626,25
Borusan Mannesmann9,900,10-13,54
Borusan Yat. Paz.65,105,685,25
Bosch Fren Sistemleri244,40-1,41-15,70
Bossa9,403,5216,63
Brisa8,48-4,29-10,83
Burçelik7,8829,3935,63
Burçelik Vana16,309,1067,87
Bursa Çimento3,513,54-12,32
Carrefoursa6,7227,2742,68
Casa Emtia Petrol10,484,8011,61
Ceo Event Medya6,626,77-19,66
Coca Cola İçecek43,30-3,9911,89
Cosmos Yat. Holding2,343,5414,71
Credıtwest Faktorıng2,354,44-18,40
Çelebi84,305,37-17,43
Çelik Halat8,46-3,0930,15
Çemaş Döküm1,203,45-4,27
Çemtaş6,20-2,36-25,12
Çimbeton37,401,41-9,36
Çimentaş13,993,02-6,73
Çimsa9,00-0,55-0,88
Çuhadaroğlu Metal3,060,00-4,08
Dagi Giyim2,64-0,755,60
Dagi Yatırım Holding3,1813,1740,71
Dardanel5,2218,9137,73
Datagate Bilgisayar8,3011,566,27
Demısaş Döküm3,56-2,202,30
Denge Holding1,251,63-8,76
Deniz GMYO4,485,41-11,29
Denizli Cam7,633,95-8,51
Derimod7,48-1,584,76
Derlüks Deri3,375,97-17,40
Desa Deri4,975,749,47
Despec Bilgisayar5,087,6319,81
Deva Holding9,633,107,12
Diriteks Diriliş Tekstil0,735,80-6,41
Ditaş Doğan11,570,2621,03
DO-CO461,90-13,08-18,10
Doğan Burda4,24-4,29-30,15
Doğan Holding1,720,00-6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya1,937,2216,97
Doğusan1,992,58-4,33
Doğuş GMYO6,016,5632,67
Doğuş Otomotiv9,42-2,59-1,05
Döktaş Dökümcülük25,023,39-20,94
Duran Doğan Basım16,791,7619,59
Dyo Boya5,2316,746,73
Eczacıbaşı İlaç3,850,793,77
Eczacıbaşı Yatırım11,00-8,338,80
Edip Gayrimenkul1,946,0139,57
Ege Endüstri622,00-6,827,15
Ege Gübre46,50-3,41-6,63
Ege Profil12,361,563,26
Ege Seramik4,44-0,4519,68
Egeli & Co Tarım Girişim0,369,0912,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,5514,5841,03
Egeli&Co Yatırım Holding0,333,1365,00
Egeplast14,650,6917,20
Ekiz Kimya1,245,08103,28
Emek Elektrik1,9518,1822,64
Eminiş Ambalaj2,408,6057,89
Emlak Konut GMYO1,443,60-1,37
Enerjisa Enerji8,043,218,80
Enka İnşaat6,785,445,61
Erbosan20,28-1,07-18,82
Ereğli Demir Çelik8,907,88-1,55
Ersu Gıda3,132,2951,21
Escort Teknoloji3,128,33124,46
Etiler Gıda2,0710,70-15,51
Euro Kapital Yat. Ort.1,526,29-8,98
Euro Trend Yat. Ort.1,193,48-4,80
Euro Yat. Ort.1,195,310,85
Euro Yatırım Holding1,459,85-3,33
Fenerbahçe Futbol11,53-2,62-20,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,810,26-16,63
F-M İzmit Piston44,601,83-10,59
Fonet Bilgi Teknolojileri7,562,30-1,69
Ford Otosan77,10-1,158,82
Formet Çelik Kapı2,15-2,27-28,33
Frigo Pak Gıda10,9513,12-15,51
Galatasaray Sportif3,53-6,1273,89
Garanti Bankası10,035,58-9,96
Garanti Faktoring4,6720,9820,67
Garanti Yat. Ort.1,628,0050,00
Gedik Y. Men. Değ.14,719,21162,68
Gedik Yatırım Holding19,76-1,15156,96
Gediz Ambalaj7,112,895,18
Gentaş2,31-2,535,48
Gersan Elektrik3,070,00-3,76
Global Men. Değ.2,4717,0631,38
Global Yat. Holding3,500,00-28,13
Good-Year4,564,3512,59
Göltaş Çimento13,81-1,00-22,37
Gözde Girişim3,59-2,97-30,16
GSD Denizcilik2,381,28-7,03
GSD Holding1,452,11-2,68
Gübre Fabrik.18,729,79107,08
Güler Yat. Holding1,632,52-19,70
Güneş Sigorta2,522,8615,60
Halk GMYO1,5510,7127,05
Halk Sigorta3,5922,9581,31
Hatay Tekstil9,07-1,9532,02
Hedef Girişim2,24-0,88-14,18
Hektaş9,650,2120,32
HUB Girişim26,320,77180,34
Hürriyet Gzt.1,2615,6010,53
ICBC Turkey Bank4,27-0,23-18,98
İdealist Danışmanlık3,024,86-9,04
İdealist GMYO3,085,120,65
İhlas Ev Aletleri4,0022,3227,80
İhlas Gayrimenkul1,307,448,33
İhlas Gazetecilik3,90-2,26-42,73
İhlas Holding0,786,85-14,29
İhlas Yayın Holding1,05-0,942,94
İndeks Bilgisayar10,30-2,836,19
Info Yatırım7,91-14,02-11,12
İntema10,010,108,10
İpek Doğal Enerji9,29-0,3220,34
İskenderun Demir Çelik7,353,52-8,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

7.03.2020 13:31:38