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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

21.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,38-18,34-25,81
Acıpayam Selüloz4,00-12,85-37,21
Adana Çimento (A)6,80-8,60-29,97
Adana Çimento (B)5,11-15,54-28,33
Adana Çimento (C)2,003,09-10,31
Adel Kalemcilik8,86-9,87-43,57
Adese Alışveriş Ticaret0,84-22,94-41,19
Afyon Çimento4,13-14,49-34,24
Ak Enerji0,65-10,96-40,37
Akbank5,52-14,42-31,94
Akçansa6,62-9,56-34,06
Akdenız Güvenlık Hız.1,25-6,02-40,76
Akfen GMYO1,82-20,87-55,06
Akın Tekstil7,17-16,82-48,01
Akiş GMYO2,41-20,72-40,35
Akmerkez GMYO21,26-4,23-10,22
Aksa6,20-9,09-20,80
Aksa Enerji3,24-4,99-14,74
Aksigorta4,31-16,47-20,45
Aksu Enerji5,79-15,23-61,06
Alarko Carrıer33,10-12,89-44,83
Alarko GMYO10,303,62-32,16
Alarko Holding3,73-6,05-37,31
Albaraka PY Batışehir GMYF1.228,800,060,65
Albaraka PY Dükkan GMYF1.163,700,060,68
Albaraka PY One Tower GMYF1.178,100,060,68
Albaraka Türk1,08-6,90-29,41
Alcatel Lucent Teletaş11,19-11,19-7,06
Alkim Kağıt4,96-5,88-11,11
Alkim Kimya44,60-7,9316,39
Altınyağ0,50-9,0921,95
Altınyunus Çeşme6,725,16-32,73
Anadolu Cam2,48-11,43-43,12
Anadolu Efes17,71-7,18-23,27
Anadolu Grubu Holding12,01-8,67-31,72
Anadolu Hayat Emek.5,51-24,10-19,44
Anadolu Isuzu7,59-10,18-37,63
Anadolu Sigorta4,62-4,555,00
Anel Elektrik2,600,00-19,00
Arçelik13,27-12,98-36,32
ARD Bilişim Teknolojileri11,691,92
Arena Bilgisayar7,90-5,284,91
Armada Bilgisayar11,86-17,92-27,64
Arsan Tekstil2,44-11,27-31,84
Artı Yatırım Holding0,64-17,95-20,99
Aselsan21,40-15,952,20
Aslan Çimento34,06-2,74-14,76
Ata GMYO3,43-5,77-24,28
Atakule GMYO1,03-11,21-46,35
Atlantis Yatırım Holding1,13-8,8713,00
Atlas Yat. Ort.0,99-15,38-31,25
AvivaSA Emeklilik Hayat11,99-14,96-13,99
Avrasya GMYO1,00-20,00-33,77
Avrasya Petrol ve Tur.1,00-18,03-45,05
Avrasya Stratejik GMYF1.320,200,042,67
Avrupa Yatırım Holding0,90-15,89-41,56
Ayen Enerji2,00-9,91-42,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,80-10,00-17,81
Aygaz7,95-14,94-34,55
Bagfaş10,38-2,26-38,29
Bak Ambalaj4,45-9,18-39,46
Balatacılar Balatacılık1,56-27,1025,81
Bantaş Ambalaj1,78-2,73-29,37
Banvit14,61-9,87-21,32
Baştaş Başkent Çimento2,49-5,32-3,86
Batı Çimento1,91-15,86-42,30
Batısöke Çimento0,72-14,29-45,04
Bera Holding2,08-17,46-45,97
Berkosan Yalıtım2,12-11,67-22,63
Beşiktaş Futbol Yat.1,45-13,69-40,82
Beyaz Filo2,50-9,42-20,89
Bilici Yatırım6,27-8,2043,48
Bim Mağazalar49,82-1,256,77
Birko Mensucat0,24-7,69-22,58
Birlik Mensucat0,92-14,02-19,30
Bizim Mağazaları8,255,36-26,14
Bolu Çimento3,07-10,76-34,68
Bomonti Elektrik1,06-3,64-17,19
Borusan Mannesmann6,85-9,03-40,17
Borusan Yat. Paz.45,48-8,12-26,47
Bosch Fren Sistemleri161,80-11,63-44,19
Bossa5,33-22,08-33,87
Brisa6,50-13,33-31,65
Burçelik4,50-11,76-22,55
Burçelik Vana12,50-3,1028,73
Bursa Çimento2,67-9,80-33,31
Carrefoursa4,87-18,703,40
Casa Emtia Petrol7,48-20,26-20,34
Ceo Event Medya5,03-5,09-38,96
Coca Cola İçecek34,26-12,82-11,47
Cosmos Yat. Holding1,83-5,18-10,29
Credıtwest Faktorıng1,99-13,10-30,90
Çelebi51,00-25,22-50,05
Çelik Halat6,9020,636,15
Çemaş Döküm0,69-12,66-44,95
Çemtaş4,71-9,94-43,12
Çimbeton25,48-9,90-38,25
Çimentaş9,35-12,86-37,67
Çimsa6,06-10,49-33,26
Çuhadaroğlu Metal1,83-14,88-42,63
Dagi Giyim1,42-19,77-43,20
Dagi Yatırım Holding1,85-11,48-18,14
Dardanel3,11-27,67-17,94
Datagate Bilgisayar5,34-12,75-31,63
Demısaş Döküm2,32-8,30-33,33
Denge Holding0,85-15,00-37,96
Deniz GMYO2,75-9,84-45,54
Denizli Cam5,11-11,44-38,73
Derimod3,10-29,06-56,58
Derlüks Deri1,92-11,52-52,94
Desa Deri2,20-23,88-51,54
Despec Bilgisayar3,29-25,73-22,41
Deva Holding8,50-11,18-5,45
Diriteks Diriliş Tekstil0,63-1,56-19,23
Ditaş Doğan8,509,11-11,09
DO-CO254,10-16,06-54,95
Doğan Burda2,87-3,37-52,72
Doğan Holding1,440,00-21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya1,06-13,11-35,76
Doğusan1,10-19,71-47,12
Doğuş GMYO3,20-23,44-29,36
Doğuş Otomotiv5,20-31,13-45,38
Döktaş Dökümcülük12,97-33,52-59,01
Duran Doğan Basım14,3211,181,99
Dyo Boya3,10-8,82-36,73
Eczacıbaşı İlaç3,32-18,23-10,51
Eczacıbaşı Yatırım7,82-20,29-22,65
Edip Gayrimenkul1,00-20,63-28,06
Ege Endüstri413,80-20,25-28,72
Ege Gübre33,74-8,71-32,25
Ege Profil8,33-11,10-30,41
Ege Seramik2,65-23,63-28,57
Egeli & Co Tarım Girişim0,22-12,00-31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,390,000,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,19-17,39-5,00
Egeplast9,98-15,71-20,16
Ekiz Kimya0,80-11,1131,15
Emek Elektrik1,01-22,90-36,48
Eminiş Ambalaj1,66-19,029,21
Emlak Konut GMYO1,11-7,50-23,97
Enerjisa Enerji6,78-5,17-8,25
Enka İnşaat5,68-3,73-11,53
Erbosan14,87-14,44-40,47
Ereğli Demir Çelik7,86-2,24-13,05
Ersu Gıda1,81-33,70-12,56
Escort Teknoloji1,33-25,70-4,32
Etiler Gıda1,721,78-29,80
Euro Kapital Yat. Ort.0,85-16,67-49,10
Euro Trend Yat. Ort.0,74-11,90-40,80
Euro Yat. Ort.0,74-12,94-37,29
Euro Yatırım Holding0,76-24,75-49,33
Fenerbahçe Futbol7,17-7,96-50,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,54-0,78-44,42
F-M İzmit Piston37,72-2,03-24,38
Fonet Bilgi Teknolojileri4,86-5,45-36,80
Ford Otosan46,68-25,61-34,11
Formet Çelik Kapı1,80-10,00-40,00
Frigo Pak Gıda7,12-10,44-45,06
Galatasaray Sportif1,43-29,90-29,56
Garanti Bankası7,46-17,20-33,03
Garanti Faktoring3,24-9,50-16,28
Garanti Yat. Ort.1,00-11,50-7,41
Gedik Y. Men. Değ.13,20-0,90135,71
Gedik Yatırım Holding13,38-4,4373,99
Gediz Ambalaj5,28-11,85-21,89
Gentaş1,79-17,51-18,26
Gersan Elektrik1,81-14,22-43,26
Global Men. Değ.1,26-17,11-32,98
Global Yat. Holding2,23-22,03-54,21
Good-Year2,86-17,82-29,38
Göltaş Çimento10,07-9,52-43,40
Gözde Girişim2,31-19,79-55,06
GSD Denizcilik1,51-9,04-41,02
GSD Holding0,92-15,60-38,26
Gübre Fabrik.13,20-14,5146,02
Güler Yat. Holding1,8227,27-10,34
Güneş Sigorta1,72-8,02-21,10
Halk GMYO1,10-9,84-9,84
Halk Sigorta2,32-11,7917,17
Hatay Tekstil4,76-22,60-30,71
Hedef Girişim1,48-12,43-43,30
Hektaş8,08-8,700,75
HUB Girişim12,40-28,5732,07
Hürriyet Gzt.0,78-13,33-31,58
ICBC Turkey Bank3,00-10,45-43,07
İdealist Danışmanlık2,02-14,41-39,16
İdealist GMYO2,02-4,27-33,99
İhlas Ev Aletleri1,78-22,61-43,13
İhlas Gayrimenkul0,75-21,05-37,50
İhlas Gazetecilik3,56-8,01-47,72
İhlas Holding0,42-22,22-53,85
İhlas Yayın Holding0,48-27,27-52,94
İndeks Bilgisayar6,14-19,00-36,70
Info Yatırım8,40-1,18-5,62
İntema5,98-22,84-35,42
İpek Doğal Enerji6,24-9,96-19,17
İskenderun Demir Çelik6,29-4,70-21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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