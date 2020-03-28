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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,6217,39-12,90
Acıpayam Selüloz5,0626,50-20,57
Adana Çimento (A)7,084,12-27,09
Adana Çimento (B)5,507,63-22,86
Adana Çimento (C)1,72-14,00-22,87
Adel Kalemcilik9,507,22-39,49
Adese Alışveriş Ticaret0,9715,48-32,09
Afyon Çimento4,7615,25-24,20
Ak Enerji0,7210,77-33,94
Akbank5,530,18-31,81
Akçansa6,907,95-28,82
Akdenız Güvenlık Hız.1,358,00-36,02
Akfen GMYO2,0713,74-48,89
Akın Tekstil8,2515,06-40,17
Akiş GMYO2,40-0,41-40,59
Akmerkez GMYO21,300,19-10,05
Aksa6,19-0,16-20,93
Aksa Enerji3,23-0,31-15,00
Aksigorta4,20-2,55-22,48
Aksu Enerji7,2625,39-51,18
Alarko Carrıer37,5013,29-37,50
Alarko GMYO10,19-1,07-32,88
Alarko Holding3,945,63-33,78
Albaraka PY Batışehir GMYF1.229,500,060,70
Albaraka PY Dükkan GMYF1.164,400,060,74
Albaraka PY One Tower GMYF1.178,800,060,73
Albaraka Türk1,080,00-29,41
Alcatel Lucent Teletaş17,0352,1941,45
Alkim Kağıt5,204,84-6,81
Alkim Kimya48,468,6526,46
Altınyağ0,512,0024,39
Altınyunus Çeşme9,6443,45-3,50
Anadolu Cam2,7711,69-36,47
Anadolu Efes17,40-1,75-24,61
Anadolu Grubu Holding13,9816,40-20,52
Anadolu Hayat Emek.5,216,29-14,38
Anadolu Isuzu8,106,72-33,44
Anadolu Sigorta4,564,569,79
Anel Elektrik2,828,46-12,15
Arçelik13,400,98-35,70
ARD Bilişim Teknolojileri12,002,65
Arena Bilgisayar9,2717,3423,11
Armada Bilgisayar16,7741,402,32
Arsan Tekstil2,6910,25-24,86
Artı Yatırım Holding0,7212,50-11,11
Aselsan23,128,0410,41
Aslan Çimento32,18-5,52-19,47
Ata GMYO3,532,92-22,08
Atakule GMYO1,128,74-41,67
Atlantis Yatırım Holding1,227,9622,00
Atlas Yat. Ort.1,034,04-28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat12,8911,79-3,85
Avrasya GMYO1,033,00-31,79
Avrasya Petrol ve Tur.1,077,00-41,21
Avrasya Stratejik GMYF1.320,700,042,71
Avrupa Yatırım Holding0,900,00-41,56
Ayen Enerji2,2713,50-34,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,821,11-16,89
Aygaz8,324,65-31,50
Bagfaş11,197,80-33,47
Bak Ambalaj6,8654,16-6,67
Balatacılar Balatacılık1,7512,1841,13
Bantaş Ambalaj2,4235,96-3,97
Banvit16,1010,20-13,30
Baştaş Başkent Çimento2,42-2,81-6,56
Batı Çimento1,920,52-41,99
Batısöke Çimento0,742,78-43,51
Bera Holding2,5522,60-33,77
Berkosan Yalıtım2,6725,94-2,55
Beşiktaş Futbol Yat.1,8628,28-24,08
Beyaz Filo2,635,20-16,77
Bilici Yatırım6,280,1643,71
Bim Mağazalar50,000,367,16
Birko Mensucat0,240,00-22,58
Birlik Mensucat0,953,26-16,67
Bizim Mağazaları9,1611,03-17,99
Bolu Çimento3,286,84-30,21
Bomonti Elektrik1,02-3,77-20,31
Borusan Mannesmann7,184,82-37,29
Borusan Yat. Paz.52,2514,89-15,52
Bosch Fren Sistemleri181,1011,93-37,53
Bossa6,8027,58-15,63
Brisa7,2412,94-22,81
Burçelik4,724,89-18,76
Burçelik Vana12,500,0028,73
Bursa Çimento2,929,36-27,06
Carrefoursa6,5233,8838,43
Casa Emtia Petrol8,6415,51-7,99
Ceo Event Medya5,356,36-35,07
Coca Cola İçecek34,741,40-10,23
Cosmos Yat. Holding2,2020,227,84
Credıtwest Faktorıng2,042,51-29,17
Çelebi59,9517,55-41,28
Çelik Halat6,51-5,650,15
Çemaş Döküm0,712,90-43,36
Çemtaş5,067,43-38,89
Çimbeton27,548,08-33,25
Çimentaş10,289,95-31,47
Çimsa6,171,82-32,05
Çuhadaroğlu Metal2,1316,39-33,23
Dagi Giyim1,6314,79-34,80
Dagi Yatırım Holding2,2823,240,88
Dardanel4,0831,197,65
Datagate Bilgisayar6,4320,41-17,67
Demısaş Döküm2,382,59-31,61
Denge Holding0,917,06-33,58
Deniz GMYO2,874,36-43,17
Denizli Cam5,303,72-36,45
Derimod4,3640,65-38,94
Derlüks Deri2,2818,75-44,12
Desa Deri3,4958,64-23,13
Despec Bilgisayar4,4735,875,42
Deva Holding11,1731,4124,25
Diriteks Diriliş Tekstil0,653,17-16,67
Ditaş Doğan8,803,53-7,95
DO-CO279,009,80-50,53
Doğan Burda3,139,06-48,43
Doğan Holding1,461,39-20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya1,158,49-30,30
Doğusan1,3926,36-33,17
Doğuş GMYO3,509,37-22,74
Doğuş Otomotiv6,9032,69-27,52
Döktaş Dökümcülük14,5912,49-53,90
Duran Doğan Basım16,5315,4317,74
Dyo Boya3,7821,94-22,86
Eczacıbaşı İlaç5,0853,0136,93
Eczacıbaşı Yatırım11,3044,5011,77
Edip Gayrimenkul1,2929,00-7,19
Ege Endüstri464,0012,13-20,07
Ege Gübre41,2022,11-17,27
Ege Profil9,1810,20-23,31
Ege Seramik3,0715,85-17,25
Egeli & Co Tarım Girişim0,2931,82-9,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,4925,6425,64
Egeli&Co Yatırım Holding0,2636,8430,00
Egeplast10,9910,12-12,08
Ekiz Kimya1,2455,00103,28
Emek Elektrik1,2220,79-23,27
Eminiş Ambalaj2,1831,3343,42
Emlak Konut GMYO1,131,80-22,60
Enerjisa Enerji6,21-8,41-15,97
Enka İnşaat5,690,18-11,37
Erbosan15,655,25-37,35
Ereğli Demir Çelik7,33-6,74-18,92
Ersu Gıda2,8859,1239,13
Escort Teknoloji2,1259,4052,52
Etiler Gıda1,899,88-22,86
Euro Kapital Yat. Ort.1,0725,88-35,93
Euro Trend Yat. Ort.0,8717,57-30,40
Euro Yat. Ort.0,9122,97-22,88
Euro Yatırım Holding0,8714,47-42,00
Fenerbahçe Futbol8,6821,06-40,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,758,27-39,82
F-M İzmit Piston39,7010,84-16,18
Fonet Bilgi Teknolojileri7,1046,09-7,67
Ford Otosan48,7011,80-26,34
Formet Çelik Kapı2,0011,11-33,33
Frigo Pak Gıda8,4618,82-34,72
Galatasaray Sportif1,9334,97-4,93
Garanti Bankası7,885,63-29,26
Garanti Faktoring3,343,09-13,70
Garanti Yat. Ort.0,99-1,00-8,33
Gedik Y. Men. Değ.15,7919,62181,96
Gedik Yatırım Holding18,5438,57141,09
Gediz Ambalaj7,5142,2311,09
Gentaş1,863,91-15,07
Gersan Elektrik2,0312,15-36,36
Global Men. Değ.1,6430,16-12,77
Global Yat. Holding2,428,52-50,31
Good-Year3,139,44-22,72
Göltaş Çimento10,504,27-40,98
Gözde Girişim2,518,66-51,17
GSD Denizcilik1,6811,26-34,38
GSD Holding1,008,70-32,89
Gübre Fabrik.14,187,4256,86
Güler Yat. Holding2,4031,8718,23
Güneş Sigorta1,9211,63-11,93
Halk GMYO1,198,18-2,46
Halk Sigorta2,27-2,1614,65
Hatay Tekstil6,2932,14-8,44
Hedef Girişim1,6914,19-35,25
Hektaş9,4016,3417,21
HUB Girişim18,9853,06102,16
Hürriyet Gzt.0,858,97-25,44
ICBC Turkey Bank3,3812,67-35,86
İdealist Danışmanlık2,061,98-37,95
İdealist GMYO2,3114,36-24,51
İhlas Ev Aletleri2,0515,17-34,50
İhlas Gayrimenkul0,9020,00-25,00
İhlas Gazetecilik4,1516,57-39,06
İhlas Holding0,4711,90-48,35
İhlas Yayın Holding0,6025,00-41,18
İndeks Bilgisayar7,3820,20-23,92
Info Yatırım8,703,57-2,25
İntema6,529,03-29,59
İpek Doğal Enerji7,5821,47-1,81
İskenderun Demir Çelik6,290,00-21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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