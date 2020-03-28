Yatırımcı rehberi (8)

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 17,39 -12,90 Acıpayam Selüloz 5,06 26,50 -20,57 Adana Çimento (A) 7,08 4,12 -27,09 Adana Çimento (B) 5,50 7,63 -22,86 Adana Çimento (C) 1,72 -14,00 -22,87 Adel Kalemcilik 9,50 7,22 -39,49 Adese Alışveriş Ticaret 0,97 15,48 -32,09 Afyon Çimento 4,76 15,25 -24,20 Ak Enerji 0,72 10,77 -33,94 Akbank 5,53 0,18 -31,81 Akçansa 6,90 7,95 -28,82 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 8,00 -36,02 Akfen GMYO 2,07 13,74 -48,89 Akın Tekstil 8,25 15,06 -40,17 Akiş GMYO 2,40 -0,41 -40,59 Akmerkez GMYO 21,30 0,19 -10,05 Aksa 6,19 -0,16 -20,93 Aksa Enerji 3,23 -0,31 -15,00 Aksigorta 4,20 -2,55 -22,48 Aksu Enerji 7,26 25,39 -51,18 Alarko Carrıer 37,50 13,29 -37,50 Alarko GMYO 10,19 -1,07 -32,88 Alarko Holding 3,94 5,63 -33,78 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.229,50 0,06 0,70 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.164,40 0,06 0,74 Albaraka PY One Tower GMYF 1.178,80 0,06 0,73 Albaraka Türk 1,08 0,00 -29,41 Alcatel Lucent Teletaş 17,03 52,19 41,45 Alkim Kağıt 5,20 4,84 -6,81 Alkim Kimya 48,46 8,65 26,46 Altınyağ 0,51 2,00 24,39 Altınyunus Çeşme 9,64 43,45 -3,50 Anadolu Cam 2,77 11,69 -36,47 Anadolu Efes 17,40 -1,75 -24,61 Anadolu Grubu Holding 13,98 16,40 -20,52 Anadolu Hayat Emek. 5,21 6,29 -14,38 Anadolu Isuzu 8,10 6,72 -33,44 Anadolu Sigorta 4,56 4,56 9,79 Anel Elektrik 2,82 8,46 -12,15 Arçelik 13,40 0,98 -35,70 ARD Bilişim Teknolojileri 12,00 2,65 Arena Bilgisayar 9,27 17,34 23,11 Armada Bilgisayar 16,77 41,40 2,32 Arsan Tekstil 2,69 10,25 -24,86 Artı Yatırım Holding 0,72 12,50 -11,11 Aselsan 23,12 8,04 10,41 Aslan Çimento 32,18 -5,52 -19,47 Ata GMYO 3,53 2,92 -22,08 Atakule GMYO 1,12 8,74 -41,67 Atlantis Yatırım Holding 1,22 7,96 22,00 Atlas Yat. Ort. 1,03 4,04 -28,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,89 11,79 -3,85 Avrasya GMYO 1,03 3,00 -31,79 Avrasya Petrol ve Tur. 1,07 7,00 -41,21 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,70 0,04 2,71 Avrupa Yatırım Holding 0,90 0,00 -41,56 Ayen Enerji 2,27 13,50 -34,58 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 1,11 -16,89 Aygaz 8,32 4,65 -31,50 Bagfaş 11,19 7,80 -33,47 Bak Ambalaj 6,86 54,16 -6,67 Balatacılar Balatacılık 1,75 12,18 41,13 Bantaş Ambalaj 2,42 35,96 -3,97 Banvit 16,10 10,20 -13,30 Baştaş Başkent Çimento 2,42 -2,81 -6,56 Batı Çimento 1,92 0,52 -41,99 Batısöke Çimento 0,74 2,78 -43,51 Bera Holding 2,55 22,60 -33,77 Berkosan Yalıtım 2,67 25,94 -2,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,86 28,28 -24,08 Beyaz Filo 2,63 5,20 -16,77 Bilici Yatırım 6,28 0,16 43,71 Bim Mağazalar 50,00 0,36 7,16 Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58 Birlik Mensucat 0,95 3,26 -16,67 Bizim Mağazaları 9,16 11,03 -17,99 Bolu Çimento 3,28 6,84 -30,21 Bomonti Elektrik 1,02 -3,77 -20,31 Borusan Mannesmann 7,18 4,82 -37,29 Borusan Yat. Paz. 52,25 14,89 -15,52 Bosch Fren Sistemleri 181,10 11,93 -37,53 Bossa 6,80 27,58 -15,63 Brisa 7,24 12,94 -22,81 Burçelik 4,72 4,89 -18,76 Burçelik Vana 12,50 0,00 28,73 Bursa Çimento 2,92 9,36 -27,06 Carrefoursa 6,52 33,88 38,43 Casa Emtia Petrol 8,64 15,51 -7,99 Ceo Event Medya 5,35 6,36 -35,07 Coca Cola İçecek 34,74 1,40 -10,23 Cosmos Yat. Holding 2,20 20,22 7,84 Credıtwest Faktorıng 2,04 2,51 -29,17 Çelebi 59,95 17,55 -41,28 Çelik Halat 6,51 -5,65 0,15 Çemaş Döküm 0,71 2,90 -43,36 Çemtaş 5,06 7,43 -38,89 Çimbeton 27,54 8,08 -33,25 Çimentaş 10,28 9,95 -31,47 Çimsa 6,17 1,82 -32,05 Çuhadaroğlu Metal 2,13 16,39 -33,23 Dagi Giyim 1,63 14,79 -34,80 Dagi Yatırım Holding 2,28 23,24 0,88 Dardanel 4,08 31,19 7,65 Datagate Bilgisayar 6,43 20,41 -17,67 Demısaş Döküm 2,38 2,59 -31,61 Denge Holding 0,91 7,06 -33,58 Deniz GMYO 2,87 4,36 -43,17 Denizli Cam 5,30 3,72 -36,45 Derimod 4,36 40,65 -38,94 Derlüks Deri 2,28 18,75 -44,12 Desa Deri 3,49 58,64 -23,13 Despec Bilgisayar 4,47 35,87 5,42 Deva Holding 11,17 31,41 24,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 3,17 -16,67 Ditaş Doğan 8,80 3,53 -7,95 DO-CO 279,00 9,80 -50,53 Doğan Burda 3,13 9,06 -48,43 Doğan Holding 1,46 1,39 -20,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 8,49 -30,30 Doğusan 1,39 26,36 -33,17 Doğuş GMYO 3,50 9,37 -22,74 Doğuş Otomotiv 6,90 32,69 -27,52 Döktaş Dökümcülük 14,59 12,49 -53,90 Duran Doğan Basım 16,53 15,43 17,74 Dyo Boya 3,78 21,94 -22,86 Eczacıbaşı İlaç 5,08 53,01 36,93 Eczacıbaşı Yatırım 11,30 44,50 11,77 Edip Gayrimenkul 1,29 29,00 -7,19 Ege Endüstri 464,00 12,13 -20,07 Ege Gübre 41,20 22,11 -17,27 Ege Profil 9,18 10,20 -23,31 Ege Seramik 3,07 15,85 -17,25 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 31,82 -9,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 25,64 25,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 36,84 30,00 Egeplast 10,99 10,12 -12,08 Ekiz Kimya 1,24 55,00 103,28 Emek Elektrik 1,22 20,79 -23,27 Eminiş Ambalaj 2,18 31,33 43,42 Emlak Konut GMYO 1,13 1,80 -22,60 Enerjisa Enerji 6,21 -8,41 -15,97 Enka İnşaat 5,69 0,18 -11,37 Erbosan 15,65 5,25 -37,35 Ereğli Demir Çelik 7,33 -6,74 -18,92 Ersu Gıda 2,88 59,12 39,13 Escort Teknoloji 2,12 59,40 52,52 Etiler Gıda 1,89 9,88 -22,86 Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 25,88 -35,93 Euro Trend Yat. Ort. 0,87 17,57 -30,40 Euro Yat. Ort. 0,91 22,97 -22,88 Euro Yatırım Holding 0,87 14,47 -42,00 Fenerbahçe Futbol 8,68 21,06 -40,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 8,27 -39,82 F-M İzmit Piston 39,70 10,84 -16,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,10 46,09 -7,67 Ford Otosan 48,70 11,80 -26,34 Formet Çelik Kapı 2,00 11,11 -33,33 Frigo Pak Gıda 8,46 18,82 -34,72 Galatasaray Sportif 1,93 34,97 -4,93 Garanti Bankası 7,88 5,63 -29,26 Garanti Faktoring 3,34 3,09 -13,70 Garanti Yat. Ort. 0,99 -1,00 -8,33 Gedik Y. Men. Değ. 15,79 19,62 181,96 Gedik Yatırım Holding 18,54 38,57 141,09 Gediz Ambalaj 7,51 42,23 11,09 Gentaş 1,86 3,91 -15,07 Gersan Elektrik 2,03 12,15 -36,36 Global Men. Değ. 1,64 30,16 -12,77 Global Yat. Holding 2,42 8,52 -50,31 Good-Year 3,13 9,44 -22,72 Göltaş Çimento 10,50 4,27 -40,98 Gözde Girişim 2,51 8,66 -51,17 GSD Denizcilik 1,68 11,26 -34,38 GSD Holding 1,00 8,70 -32,89 Gübre Fabrik. 14,18 7,42 56,86 Güler Yat. Holding 2,40 31,87 18,23 Güneş Sigorta 1,92 11,63 -11,93 Halk GMYO 1,19 8,18 -2,46 Halk Sigorta 2,27 -2,16 14,65 Hatay Tekstil 6,29 32,14 -8,44 Hedef Girişim 1,69 14,19 -35,25 Hektaş 9,40 16,34 17,21 HUB Girişim 18,98 53,06 102,16 Hürriyet Gzt. 0,85 8,97 -25,44 ICBC Turkey Bank 3,38 12,67 -35,86 İdealist Danışmanlık 2,06 1,98 -37,95 İdealist GMYO 2,31 14,36 -24,51 İhlas Ev Aletleri 2,05 15,17 -34,50 İhlas Gayrimenkul 0,90 20,00 -25,00 İhlas Gazetecilik 4,15 16,57 -39,06 İhlas Holding 0,47 11,90 -48,35 İhlas Yayın Holding 0,60 25,00 -41,18 İndeks Bilgisayar 7,38 20,20 -23,92 Info Yatırım 8,70 3,57 -2,25 İntema 6,52 9,03 -29,59 İpek Doğal Enerji 7,58 21,47 -1,81 İskenderun Demir Çelik 6,29 0,00 -21,47

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA