Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|17,39
|-12,90
|Acıpayam Selüloz
|5,06
|26,50
|-20,57
|Adana Çimento (A)
|7,08
|4,12
|-27,09
|Adana Çimento (B)
|5,50
|7,63
|-22,86
|Adana Çimento (C)
|1,72
|-14,00
|-22,87
|Adel Kalemcilik
|9,50
|7,22
|-39,49
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,97
|15,48
|-32,09
|Afyon Çimento
|4,76
|15,25
|-24,20
|Ak Enerji
|0,72
|10,77
|-33,94
|Akbank
|5,53
|0,18
|-31,81
|Akçansa
|6,90
|7,95
|-28,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|8,00
|-36,02
|Akfen GMYO
|2,07
|13,74
|-48,89
|Akın Tekstil
|8,25
|15,06
|-40,17
|Akiş GMYO
|2,40
|-0,41
|-40,59
|Akmerkez GMYO
|21,30
|0,19
|-10,05
|Aksa
|6,19
|-0,16
|-20,93
|Aksa Enerji
|3,23
|-0,31
|-15,00
|Aksigorta
|4,20
|-2,55
|-22,48
|Aksu Enerji
|7,26
|25,39
|-51,18
|Alarko Carrıer
|37,50
|13,29
|-37,50
|Alarko GMYO
|10,19
|-1,07
|-32,88
|Alarko Holding
|3,94
|5,63
|-33,78
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.229,50
|0,06
|0,70
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.164,40
|0,06
|0,74
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.178,80
|0,06
|0,73
|Albaraka Türk
|1,08
|0,00
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,03
|52,19
|41,45
|Alkim Kağıt
|5,20
|4,84
|-6,81
|Alkim Kimya
|48,46
|8,65
|26,46
|Altınyağ
|0,51
|2,00
|24,39
|Altınyunus Çeşme
|9,64
|43,45
|-3,50
|Anadolu Cam
|2,77
|11,69
|-36,47
|Anadolu Efes
|17,40
|-1,75
|-24,61
|Anadolu Grubu Holding
|13,98
|16,40
|-20,52
|Anadolu Hayat Emek.
|5,21
|6,29
|-14,38
|Anadolu Isuzu
|8,10
|6,72
|-33,44
|Anadolu Sigorta
|4,56
|4,56
|9,79
|Anel Elektrik
|2,82
|8,46
|-12,15
|Arçelik
|13,40
|0,98
|-35,70
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,00
|2,65
|Arena Bilgisayar
|9,27
|17,34
|23,11
|Armada Bilgisayar
|16,77
|41,40
|2,32
|Arsan Tekstil
|2,69
|10,25
|-24,86
|Artı Yatırım Holding
|0,72
|12,50
|-11,11
|Aselsan
|23,12
|8,04
|10,41
|Aslan Çimento
|32,18
|-5,52
|-19,47
|Ata GMYO
|3,53
|2,92
|-22,08
|Atakule GMYO
|1,12
|8,74
|-41,67
|Atlantis Yatırım Holding
|1,22
|7,96
|22,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|4,04
|-28,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,89
|11,79
|-3,85
|Avrasya GMYO
|1,03
|3,00
|-31,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,07
|7,00
|-41,21
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,70
|0,04
|2,71
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|0,00
|-41,56
|Ayen Enerji
|2,27
|13,50
|-34,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|1,11
|-16,89
|Aygaz
|8,32
|4,65
|-31,50
|Bagfaş
|11,19
|7,80
|-33,47
|Bak Ambalaj
|6,86
|54,16
|-6,67
|Balatacılar Balatacılık
|1,75
|12,18
|41,13
|Bantaş Ambalaj
|2,42
|35,96
|-3,97
|Banvit
|16,10
|10,20
|-13,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,42
|-2,81
|-6,56
|Batı Çimento
|1,92
|0,52
|-41,99
|Batısöke Çimento
|0,74
|2,78
|-43,51
|Bera Holding
|2,55
|22,60
|-33,77
|Berkosan Yalıtım
|2,67
|25,94
|-2,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,86
|28,28
|-24,08
|Beyaz Filo
|2,63
|5,20
|-16,77
|Bilici Yatırım
|6,28
|0,16
|43,71
|Bim Mağazalar
|50,00
|0,36
|7,16
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,95
|3,26
|-16,67
|Bizim Mağazaları
|9,16
|11,03
|-17,99
|Bolu Çimento
|3,28
|6,84
|-30,21
|Bomonti Elektrik
|1,02
|-3,77
|-20,31
|Borusan Mannesmann
|7,18
|4,82
|-37,29
|Borusan Yat. Paz.
|52,25
|14,89
|-15,52
|Bosch Fren Sistemleri
|181,10
|11,93
|-37,53
|Bossa
|6,80
|27,58
|-15,63
|Brisa
|7,24
|12,94
|-22,81
|Burçelik
|4,72
|4,89
|-18,76
|Burçelik Vana
|12,50
|0,00
|28,73
|Bursa Çimento
|2,92
|9,36
|-27,06
|Carrefoursa
|6,52
|33,88
|38,43
|Casa Emtia Petrol
|8,64
|15,51
|-7,99
|Ceo Event Medya
|5,35
|6,36
|-35,07
|Coca Cola İçecek
|34,74
|1,40
|-10,23
|Cosmos Yat. Holding
|2,20
|20,22
|7,84
|Credıtwest Faktorıng
|2,04
|2,51
|-29,17
|Çelebi
|59,95
|17,55
|-41,28
|Çelik Halat
|6,51
|-5,65
|0,15
|Çemaş Döküm
|0,71
|2,90
|-43,36
|Çemtaş
|5,06
|7,43
|-38,89
|Çimbeton
|27,54
|8,08
|-33,25
|Çimentaş
|10,28
|9,95
|-31,47
|Çimsa
|6,17
|1,82
|-32,05
|Çuhadaroğlu Metal
|2,13
|16,39
|-33,23
|Dagi Giyim
|1,63
|14,79
|-34,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,28
|23,24
|0,88
|Dardanel
|4,08
|31,19
|7,65
|Datagate Bilgisayar
|6,43
|20,41
|-17,67
|Demısaş Döküm
|2,38
|2,59
|-31,61
|Denge Holding
|0,91
|7,06
|-33,58
|Deniz GMYO
|2,87
|4,36
|-43,17
|Denizli Cam
|5,30
|3,72
|-36,45
|Derimod
|4,36
|40,65
|-38,94
|Derlüks Deri
|2,28
|18,75
|-44,12
|Desa Deri
|3,49
|58,64
|-23,13
|Despec Bilgisayar
|4,47
|35,87
|5,42
|Deva Holding
|11,17
|31,41
|24,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|3,17
|-16,67
|Ditaş Doğan
|8,80
|3,53
|-7,95
|DO-CO
|279,00
|9,80
|-50,53
|Doğan Burda
|3,13
|9,06
|-48,43
|Doğan Holding
|1,46
|1,39
|-20,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|8,49
|-30,30
|Doğusan
|1,39
|26,36
|-33,17
|Doğuş GMYO
|3,50
|9,37
|-22,74
|Doğuş Otomotiv
|6,90
|32,69
|-27,52
|Döktaş Dökümcülük
|14,59
|12,49
|-53,90
|Duran Doğan Basım
|16,53
|15,43
|17,74
|Dyo Boya
|3,78
|21,94
|-22,86
|Eczacıbaşı İlaç
|5,08
|53,01
|36,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,30
|44,50
|11,77
|Edip Gayrimenkul
|1,29
|29,00
|-7,19
|Ege Endüstri
|464,00
|12,13
|-20,07
|Ege Gübre
|41,20
|22,11
|-17,27
|Ege Profil
|9,18
|10,20
|-23,31
|Ege Seramik
|3,07
|15,85
|-17,25
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,29
|31,82
|-9,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|25,64
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,26
|36,84
|30,00
|Egeplast
|10,99
|10,12
|-12,08
|Ekiz Kimya
|1,24
|55,00
|103,28
|Emek Elektrik
|1,22
|20,79
|-23,27
|Eminiş Ambalaj
|2,18
|31,33
|43,42
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|1,80
|-22,60
|Enerjisa Enerji
|6,21
|-8,41
|-15,97
|Enka İnşaat
|5,69
|0,18
|-11,37
|Erbosan
|15,65
|5,25
|-37,35
|Ereğli Demir Çelik
|7,33
|-6,74
|-18,92
|Ersu Gıda
|2,88
|59,12
|39,13
|Escort Teknoloji
|2,12
|59,40
|52,52
|Etiler Gıda
|1,89
|9,88
|-22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,07
|25,88
|-35,93
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,87
|17,57
|-30,40
|Euro Yat. Ort.
|0,91
|22,97
|-22,88
|Euro Yatırım Holding
|0,87
|14,47
|-42,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,68
|21,06
|-40,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,75
|8,27
|-39,82
|F-M İzmit Piston
|39,70
|10,84
|-16,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,10
|46,09
|-7,67
|Ford Otosan
|48,70
|11,80
|-26,34
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|11,11
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|8,46
|18,82
|-34,72
|Galatasaray Sportif
|1,93
|34,97
|-4,93
|Garanti Bankası
|7,88
|5,63
|-29,26
|Garanti Faktoring
|3,34
|3,09
|-13,70
|Garanti Yat. Ort.
|0,99
|-1,00
|-8,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,79
|19,62
|181,96
|Gedik Yatırım Holding
|18,54
|38,57
|141,09
|Gediz Ambalaj
|7,51
|42,23
|11,09
|Gentaş
|1,86
|3,91
|-15,07
|Gersan Elektrik
|2,03
|12,15
|-36,36
|Global Men. Değ.
|1,64
|30,16
|-12,77
|Global Yat. Holding
|2,42
|8,52
|-50,31
|Good-Year
|3,13
|9,44
|-22,72
|Göltaş Çimento
|10,50
|4,27
|-40,98
|Gözde Girişim
|2,51
|8,66
|-51,17
|GSD Denizcilik
|1,68
|11,26
|-34,38
|GSD Holding
|1,00
|8,70
|-32,89
|Gübre Fabrik.
|14,18
|7,42
|56,86
|Güler Yat. Holding
|2,40
|31,87
|18,23
|Güneş Sigorta
|1,92
|11,63
|-11,93
|Halk GMYO
|1,19
|8,18
|-2,46
|Halk Sigorta
|2,27
|-2,16
|14,65
|Hatay Tekstil
|6,29
|32,14
|-8,44
|Hedef Girişim
|1,69
|14,19
|-35,25
|Hektaş
|9,40
|16,34
|17,21
|HUB Girişim
|18,98
|53,06
|102,16
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|8,97
|-25,44
|ICBC Turkey Bank
|3,38
|12,67
|-35,86
|İdealist Danışmanlık
|2,06
|1,98
|-37,95
|İdealist GMYO
|2,31
|14,36
|-24,51
|İhlas Ev Aletleri
|2,05
|15,17
|-34,50
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|20,00
|-25,00
|İhlas Gazetecilik
|4,15
|16,57
|-39,06
|İhlas Holding
|0,47
|11,90
|-48,35
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|25,00
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|7,38
|20,20
|-23,92
|Info Yatırım
|8,70
|3,57
|-2,25
|İntema
|6,52
|9,03
|-29,59
|İpek Doğal Enerji
|7,58
|21,47
|-1,81
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|0,00
|-21,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi