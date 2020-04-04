Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
04.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:10
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|4,32
|-9,14
|Acıpayam Selüloz
|5,24
|3,56
|-17,74
|Adana Çimento (A)
|7,16
|1,13
|-26,26
|Adana Çimento (B)
|6,05
|10,00
|-15,15
|Adana Çimento (C)
|1,75
|1,74
|-21,52
|Adel Kalemcilik
|11,30
|18,95
|-28,03
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,06
|9,28
|-25,79
|Afyon Çimento
|5,44
|14,29
|-13,38
|Ak Enerji
|0,79
|9,72
|-27,52
|Akbank
|5,42
|-1,99
|-33,17
|Akçansa
|6,91
|0,14
|-28,72
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,44
|6,67
|-31,75
|Akfen GMYO
|2,35
|13,53
|-41,98
|Akın Tekstil
|8,32
|0,85
|-39,67
|Akiş GMYO
|2,68
|11,67
|-33,66
|Akmerkez GMYO
|22,18
|4,13
|-6,33
|Aksa
|6,81
|10,02
|-13,01
|Aksa Enerji
|3,34
|3,41
|-12,11
|Aksigorta
|4,42
|5,24
|-18,42
|Aksu Enerji
|7,11
|-2,07
|-52,19
|Alarko Carrıer
|41,20
|9,87
|-31,33
|Alarko GMYO
|12,96
|27,18
|-14,64
|Alarko Holding
|4,37
|10,91
|-26,55
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.230,10
|0,05
|0,75
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.164,90
|0,04
|0,79
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.179,40
|0,05
|0,79
|Albaraka Türk
|1,08
|0,00
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,78
|4,40
|47,67
|Alkim Kağıt
|5,56
|6,92
|-0,36
|Alkim Kimya
|50,75
|4,73
|32,44
|Altınyağ
|0,61
|19,61
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|13,71
|42,22
|37,24
|Anadolu Cam
|3,13
|13,00
|-28,21
|Anadolu Efes
|17,91
|2,93
|-22,40
|Anadolu Grubu Holding
|13,72
|-1,86
|-22,00
|Anadolu Hayat Emek.
|5,25
|0,77
|-13,72
|Anadolu Isuzu
|8,55
|5,56
|-29,75
|Anadolu Sigorta
|4,53
|-0,66
|9,06
|Anel Elektrik
|2,94
|4,26
|-8,41
|Arçelik
|13,80
|2,99
|-33,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,60
|13,33
|Arena Bilgisayar
|9,73
|4,96
|29,22
|Armada Bilgisayar
|15,97
|-4,77
|-2,56
|Arsan Tekstil
|2,78
|3,35
|-22,35
|Artı Yatırım Holding
|0,73
|1,39
|-9,88
|Aselsan
|23,20
|0,35
|10,79
|Aslan Çimento
|33,72
|4,79
|-15,62
|Ata GMYO
|3,69
|4,53
|-18,54
|Atakule GMYO
|1,24
|10,71
|-35,42
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|3,28
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,15
|11,65
|-20,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,52
|-2,87
|-6,61
|Avrasya GMYO
|1,24
|20,39
|-17,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,24
|15,89
|-31,87
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.323,40
|0,20
|2,92
|Avrupa Yatırım Holding
|1,11
|23,33
|-27,92
|Ayen Enerji
|2,56
|12,78
|-26,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|1,10
|-15,98
|Aygaz
|8,91
|7,09
|-26,64
|Bagfaş
|12,67
|13,23
|-24,67
|Bak Ambalaj
|6,39
|-6,85
|-13,06
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|-2,86
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|2,62
|8,26
|3,97
|Banvit
|16,09
|-0,06
|-13,35
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|9,50
|2,32
|Batı Çimento
|2,20
|14,58
|-33,53
|Batısöke Çimento
|0,86
|16,22
|-34,35
|Bera Holding
|2,67
|4,71
|-30,65
|Berkosan Yalıtım
|2,38
|-10,86
|-13,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|-8,06
|-30,20
|Beyaz Filo
|2,71
|3,04
|-14,24
|Bilici Yatırım
|6,40
|1,91
|46,45
|Bim Mağazalar
|50,20
|0,40
|7,59
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|1,05
|10,53
|-7,89
|Bizim Mağazaları
|9,25
|0,98
|-17,19
|Bolu Çimento
|3,37
|2,74
|-28,30
|Bomonti Elektrik
|1,36
|33,33
|6,25
|Borusan Mannesmann
|7,59
|5,71
|-33,71
|Borusan Yat. Paz.
|48,84
|-6,53
|-21,03
|Bosch Fren Sistemleri
|182,90
|0,99
|-36,91
|Bossa
|6,87
|1,03
|-14,76
|Brisa
|7,02
|-3,04
|-25,15
|Burçelik
|5,07
|7,42
|-12,74
|Burçelik Vana
|13,10
|4,80
|34,91
|Bursa Çimento
|3,12
|6,85
|-22,07
|Carrefoursa
|5,96
|-8,59
|26,54
|Casa Emtia Petrol
|9,96
|15,28
|6,07
|Ceo Event Medya
|5,80
|8,41
|-29,61
|Coca Cola İçecek
|35,00
|0,75
|-9,56
|Cosmos Yat. Holding
|2,17
|-1,36
|6,37
|Credıtwest Faktorıng
|2,10
|2,94
|-27,08
|Çelebi
|56,95
|-5,00
|-44,22
|Çelik Halat
|7,05
|8,29
|8,46
|Çemaş Döküm
|0,79
|11,27
|-36,98
|Çemtaş
|6,33
|25,10
|-23,55
|Çimbeton
|28,74
|4,36
|-30,34
|Çimentaş
|11,91
|15,86
|-20,60
|Çimsa
|6,38
|3,40
|-29,74
|Çuhadaroğlu Metal
|2,21
|3,76
|-30,72
|Dagi Giyim
|2,15
|31,90
|-14,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,78
|21,93
|23,01
|Dardanel
|5,58
|36,76
|47,23
|Datagate Bilgisayar
|6,84
|6,38
|-12,42
|Demısaş Döküm
|2,61
|9,66
|-25,00
|Denge Holding
|0,92
|1,10
|-32,85
|Deniz GMYO
|3,16
|10,10
|-37,43
|Denizli Cam
|6,02
|13,58
|-27,82
|Derimod
|4,70
|7,80
|-34,17
|Derlüks Deri
|2,56
|12,28
|-37,25
|Desa Deri
|3,19
|-8,60
|-29,74
|Despec Bilgisayar
|4,36
|-2,46
|2,83
|Deva Holding
|10,02
|-10,30
|11,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|-4,62
|-20,51
|Ditaş Doğan
|11,07
|25,80
|15,79
|DO-CO
|253,50
|-9,14
|-55,05
|Doğan Burda
|3,69
|17,89
|-39,21
|Doğan Holding
|1,46
|0,00
|-20,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|10,43
|-23,03
|Doğusan
|1,53
|10,07
|-26,44
|Doğuş GMYO
|3,81
|8,86
|-15,89
|Doğuş Otomotiv
|6,67
|-3,33
|-29,94
|Döktaş Dökümcülük
|16,23
|11,24
|-48,71
|Duran Doğan Basım
|15,81
|-4,36
|12,61
|Dyo Boya
|3,75
|-0,79
|-23,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,46
|-12,20
|20,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,40
|-16,81
|-7,02
|Edip Gayrimenkul
|1,45
|12,40
|4,32
|Ege Endüstri
|483,00
|4,09
|-16,80
|Ege Gübre
|41,60
|0,97
|-16,47
|Ege Profil
|10,16
|10,68
|-15,12
|Ege Seramik
|3,15
|2,61
|-15,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|31,03
|18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|6,12
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,32
|23,08
|60,00
|Egeplast
|10,78
|-1,91
|-13,76
|Ekiz Kimya
|1,80
|45,16
|195,08
|Emek Elektrik
|1,39
|13,93
|-12,58
|Eminiş Ambalaj
|1,96
|-10,09
|28,95
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|1,77
|-21,23
|Enerjisa Enerji
|6,42
|13,42
|-4,69
|Enka İnşaat
|5,96
|4,75
|-7,17
|Erbosan
|16,59
|6,01
|-33,59
|Ereğli Demir Çelik
|7,62
|3,96
|-15,71
|Ersu Gıda
|2,98
|3,47
|43,96
|Escort Teknoloji
|2,59
|22,17
|86,33
|Etiler Gıda
|1,76
|-6,88
|-28,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|15,89
|-25,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,29
|48,28
|3,20
|Euro Yat. Ort.
|1,08
|18,68
|-8,47
|Euro Yatırım Holding
|1,08
|24,14
|-28,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,05
|-7,26
|-44,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,78
|1,09
|-39,17
|F-M İzmit Piston
|40,78
|2,72
|-13,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,08
|-0,28
|-7,93
|Ford Otosan
|55,00
|12,94
|-16,81
|Formet Çelik Kapı
|2,26
|13,00
|-24,67
|Frigo Pak Gıda
|8,97
|6,03
|-30,79
|Galatasaray Sportif
|2,00
|3,63
|-1,48
|Garanti Bankası
|7,54
|-4,31
|-32,32
|Garanti Faktoring
|3,58
|7,19
|-7,49
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|9,09
|0,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,24
|9,18
|207,86
|Gedik Yatırım Holding
|18,43
|-0,59
|139,66
|Gediz Ambalaj
|6,65
|-11,45
|-1,63
|Gentaş
|1,94
|4,30
|-11,42
|Gersan Elektrik
|2,26
|11,33
|-29,15
|Global Men. Değ.
|1,88
|14,63
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,53
|4,55
|-48,05
|Good-Year
|3,35
|7,03
|-17,28
|Göltaş Çimento
|11,52
|9,71
|-35,24
|Gözde Girişim
|2,87
|14,34
|-44,16
|GSD Denizcilik
|1,86
|10,71
|-27,34
|GSD Holding
|1,18
|18,00
|-20,81
|Gübre Fabrik.
|14,21
|0,21
|57,19
|Güler Yat. Holding
|1,99
|-17,08
|-1,97
|Güneş Sigorta
|2,10
|9,38
|-3,67
|Halk GMYO
|1,19
|0,00
|-2,46
|Halk Sigorta
|2,75
|21,15
|38,89
|Hatay Tekstil
|6,81
|8,27
|-0,87
|Hedef Girişim
|1,74
|2,96
|-33,33
|Hektaş
|9,71
|3,30
|21,07
|HUB Girişim
|18,36
|-3,27
|95,56
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|10,59
|-17,54
|ICBC Turkey Bank
|3,88
|14,79
|-26,38
|İdealist Danışmanlık
|2,11
|2,43
|-36,45
|İdealist GMYO
|2,66
|15,15
|-13,07
|İhlas Ev Aletleri
|2,00
|-2,44
|-36,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|11,11
|-16,67
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|8,43
|-33,92
|İhlas Holding
|0,50
|6,38
|-45,05
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|23,33
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|7,45
|0,95
|-23,20
|Info Yatırım
|6,39
|-26,55
|-28,20
|İntema
|7,82
|19,94
|-15,55
|İpek Doğal Enerji
|7,84
|3,43
|1,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,33
|0,64
|-20,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi