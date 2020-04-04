Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

04.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:10
Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,694,32-9,14
Acıpayam Selüloz5,243,56-17,74
Adana Çimento (A)7,161,13-26,26
Adana Çimento (B)6,0510,00-15,15
Adana Çimento (C)1,751,74-21,52
Adel Kalemcilik11,3018,95-28,03
Adese Alışveriş Ticaret1,069,28-25,79
Afyon Çimento5,4414,29-13,38
Ak Enerji0,799,72-27,52
Akbank5,42-1,99-33,17
Akçansa6,910,14-28,72
Akdenız Güvenlık Hız.1,446,67-31,75
Akfen GMYO2,3513,53-41,98
Akın Tekstil8,320,85-39,67
Akiş GMYO2,6811,67-33,66
Akmerkez GMYO22,184,13-6,33
Aksa6,8110,02-13,01
Aksa Enerji3,343,41-12,11
Aksigorta4,425,24-18,42
Aksu Enerji7,11-2,07-52,19
Alarko Carrıer41,209,87-31,33
Alarko GMYO12,9627,18-14,64
Alarko Holding4,3710,91-26,55
Albaraka PY Batışehir GMYF1.230,100,050,75
Albaraka PY Dükkan GMYF1.164,900,040,79
Albaraka PY One Tower GMYF1.179,400,050,79
Albaraka Türk1,080,00-29,41
Alcatel Lucent Teletaş17,784,4047,67
Alkim Kağıt5,566,92-0,36
Alkim Kimya50,754,7332,44
Altınyağ0,6119,6148,78
Altınyunus Çeşme13,7142,2237,24
Anadolu Cam3,1313,00-28,21
Anadolu Efes17,912,93-22,40
Anadolu Grubu Holding13,72-1,86-22,00
Anadolu Hayat Emek.5,250,77-13,72
Anadolu Isuzu8,555,56-29,75
Anadolu Sigorta4,53-0,669,06
Anel Elektrik2,944,26-8,41
Arçelik13,802,99-33,78
ARD Bilişim Teknolojileri13,6013,33
Arena Bilgisayar9,734,9629,22
Armada Bilgisayar15,97-4,77-2,56
Arsan Tekstil2,783,35-22,35
Artı Yatırım Holding0,731,39-9,88
Aselsan23,200,3510,79
Aslan Çimento33,724,79-15,62
Ata GMYO3,694,53-18,54
Atakule GMYO1,2410,71-35,42
Atlantis Yatırım Holding1,263,2826,00
Atlas Yat. Ort.1,1511,65-20,14
AvivaSA Emeklilik Hayat12,52-2,87-6,61
Avrasya GMYO1,2420,39-17,88
Avrasya Petrol ve Tur.1,2415,89-31,87
Avrasya Stratejik GMYF1.323,400,202,92
Avrupa Yatırım Holding1,1123,33-27,92
Ayen Enerji2,5612,78-26,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,841,10-15,98
Aygaz8,917,09-26,64
Bagfaş12,6713,23-24,67
Bak Ambalaj6,39-6,85-13,06
Balatacılar Balatacılık1,70-2,8637,10
Bantaş Ambalaj2,628,263,97
Banvit16,09-0,06-13,35
Baştaş Başkent Çimento2,659,502,32
Batı Çimento2,2014,58-33,53
Batısöke Çimento0,8616,22-34,35
Bera Holding2,674,71-30,65
Berkosan Yalıtım2,38-10,86-13,14
Beşiktaş Futbol Yat.1,71-8,06-30,20
Beyaz Filo2,713,04-14,24
Bilici Yatırım6,401,9146,45
Bim Mağazalar50,200,407,59
Birko Mensucat0,240,00-22,58
Birlik Mensucat1,0510,53-7,89
Bizim Mağazaları9,250,98-17,19
Bolu Çimento3,372,74-28,30
Bomonti Elektrik1,3633,336,25
Borusan Mannesmann7,595,71-33,71
Borusan Yat. Paz.48,84-6,53-21,03
Bosch Fren Sistemleri182,900,99-36,91
Bossa6,871,03-14,76
Brisa7,02-3,04-25,15
Burçelik5,077,42-12,74
Burçelik Vana13,104,8034,91
Bursa Çimento3,126,85-22,07
Carrefoursa5,96-8,5926,54
Casa Emtia Petrol9,9615,286,07
Ceo Event Medya5,808,41-29,61
Coca Cola İçecek35,000,75-9,56
Cosmos Yat. Holding2,17-1,366,37
Credıtwest Faktorıng2,102,94-27,08
Çelebi56,95-5,00-44,22
Çelik Halat7,058,298,46
Çemaş Döküm0,7911,27-36,98
Çemtaş6,3325,10-23,55
Çimbeton28,744,36-30,34
Çimentaş11,9115,86-20,60
Çimsa6,383,40-29,74
Çuhadaroğlu Metal2,213,76-30,72
Dagi Giyim2,1531,90-14,00
Dagi Yatırım Holding2,7821,9323,01
Dardanel5,5836,7647,23
Datagate Bilgisayar6,846,38-12,42
Demısaş Döküm2,619,66-25,00
Denge Holding0,921,10-32,85
Deniz GMYO3,1610,10-37,43
Denizli Cam6,0213,58-27,82
Derimod4,707,80-34,17
Derlüks Deri2,5612,28-37,25
Desa Deri3,19-8,60-29,74
Despec Bilgisayar4,36-2,462,83
Deva Holding10,02-10,3011,46
Diriteks Diriliş Tekstil0,62-4,62-20,51
Ditaş Doğan11,0725,8015,79
DO-CO253,50-9,14-55,05
Doğan Burda3,6917,89-39,21
Doğan Holding1,460,00-20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya1,2710,43-23,03
Doğusan1,5310,07-26,44
Doğuş GMYO3,818,86-15,89
Doğuş Otomotiv6,67-3,33-29,94
Döktaş Dökümcülük16,2311,24-48,71
Duran Doğan Basım15,81-4,3612,61
Dyo Boya3,75-0,79-23,47
Eczacıbaşı İlaç4,46-12,2020,22
Eczacıbaşı Yatırım9,40-16,81-7,02
Edip Gayrimenkul1,4512,404,32
Ege Endüstri483,004,09-16,80
Ege Gübre41,600,97-16,47
Ege Profil10,1610,68-15,12
Ege Seramik3,152,61-15,09
Egeli & Co Tarım Girişim0,3831,0318,75
Egeli&Co Enerji Yatırım0,526,1233,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,3223,0860,00
Egeplast10,78-1,91-13,76
Ekiz Kimya1,8045,16195,08
Emek Elektrik1,3913,93-12,58
Eminiş Ambalaj1,96-10,0928,95
Emlak Konut GMYO1,151,77-21,23
Enerjisa Enerji6,4213,42-4,69
Enka İnşaat5,964,75-7,17
Erbosan16,596,01-33,59
Ereğli Demir Çelik7,623,96-15,71
Ersu Gıda2,983,4743,96
Escort Teknoloji2,5922,1786,33
Etiler Gıda1,76-6,88-28,16
Euro Kapital Yat. Ort.1,2415,89-25,75
Euro Trend Yat. Ort.1,2948,283,20
Euro Yat. Ort.1,0818,68-8,47
Euro Yatırım Holding1,0824,14-28,00
Fenerbahçe Futbol8,05-7,26-44,37
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,781,09-39,17
F-M İzmit Piston40,782,72-13,90
Fonet Bilgi Teknolojileri7,08-0,28-7,93
Ford Otosan55,0012,94-16,81
Formet Çelik Kapı2,2613,00-24,67
Frigo Pak Gıda8,976,03-30,79
Galatasaray Sportif2,003,63-1,48
Garanti Bankası7,54-4,31-32,32
Garanti Faktoring3,587,19-7,49
Garanti Yat. Ort.1,089,090,00
Gedik Y. Men. Değ.17,249,18207,86
Gedik Yatırım Holding18,43-0,59139,66
Gediz Ambalaj6,65-11,45-1,63
Gentaş1,944,30-11,42
Gersan Elektrik2,2611,33-29,15
Global Men. Değ.1,8814,630,00
Global Yat. Holding2,534,55-48,05
Good-Year3,357,03-17,28
Göltaş Çimento11,529,71-35,24
Gözde Girişim2,8714,34-44,16
GSD Denizcilik1,8610,71-27,34
GSD Holding1,1818,00-20,81
Gübre Fabrik.14,210,2157,19
Güler Yat. Holding1,99-17,08-1,97
Güneş Sigorta2,109,38-3,67
Halk GMYO1,190,00-2,46
Halk Sigorta2,7521,1538,89
Hatay Tekstil6,818,27-0,87
Hedef Girişim1,742,96-33,33
Hektaş9,713,3021,07
HUB Girişim18,36-3,2795,56
Hürriyet Gzt.0,9410,59-17,54
ICBC Turkey Bank3,8814,79-26,38
İdealist Danışmanlık2,112,43-36,45
İdealist GMYO2,6615,15-13,07
İhlas Ev Aletleri2,00-2,44-36,10
İhlas Gayrimenkul1,0011,11-16,67
İhlas Gazetecilik4,508,43-33,92
İhlas Holding0,506,38-45,05
İhlas Yayın Holding0,7423,33-27,45
İndeks Bilgisayar7,450,95-23,20
Info Yatırım6,39-26,55-28,20
İntema7,8219,94-15,55
İpek Doğal Enerji7,843,431,55
İskenderun Demir Çelik6,330,64-20,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (8) - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya’ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo’nun koronavirüs karantinası, Bursa’da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Ekonomi
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:09: Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme - Ekonomi 13:06: Dünya devleri arasında 'maske savaşları başladı - Ekonomi 12:58: Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı Açıklaması - Ekonomi 12:54: Cardata, en çok değer kazanan ikinci el araçları açıkladı - Ekonomi 12:49: BTSO, "Akademi" projesini dijitâl platforma taşıdı - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi 11:38: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı - Ekonomi 10:34: Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek - Ekonomi 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:14: Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı - Ekonomi 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber