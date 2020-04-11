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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

11.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,753,55-5,91
Acıpayam Selüloz5,8311,26-8,48
Adana Çimento (A)7,626,42-21,52
Adana Çimento (B)6,192,31-13,18
Adana Çimento (C)1,781,71-20,18
Adel Kalemcilik11,784,25-24,97
Adese Alışveriş Ticaret1,147,55-20,18
Afyon Çimento6,0110,48-4,30
Ak Enerji0,8912,66-18,35
Akbank6,1212,92-24,54
Akçansa7,478,10-22,95
Akdenız Güvenlık Hız.1,525,56-27,96
Akfen GMYO2,579,36-36,54
Akın Tekstil9,4513,58-31,47
Akiş GMYO2,908,21-28,22
Akmerkez GMYO23,566,22-0,51
Aksa6,161,11-12,04
Aksa Enerji3,515,09-7,63
Aksigorta4,798,37-11,59
Aksu Enerji8,9125,32-40,08
Alarko Carrıer44,708,50-25,50
Alarko GMYO13,312,70-12,33
Alarko Holding4,370,00-26,55
Albaraka PY Batışehir GMYF1.230,800,060,81
Albaraka PY Dükkan GMYF1.165,600,060,85
Albaraka PY One Tower GMYF1.180,100,060,85
Albaraka Türk1,1910,19-22,22
Alcatel Lucent Teletaş18,282,8151,83
Alkim Kağıt5,845,044,66
Alkim Kimya49,34-2,7828,76
Altınyağ0,621,6451,22
Altınyunus Çeşme16,3018,8963,16
Anadolu Cam3,253,83-25,46
Anadolu Efes18,603,85-19,41
Anadolu Grubu Holding14,465,39-17,79
Anadolu Hayat Emek.5,698,38-6,49
Anadolu Isuzu9,207,60-24,40
Anadolu Sigorta4,601,5510,75
Anel Elektrik3,157,14-1,87
Arçelik15,2010,14-27,06
ARD Bilişim Teknolojileri18,4035,29
Arena Bilgisayar11,4121,2156,62
Armada Bilgisayar19,3921,4218,30
Arsan Tekstil3,1513,31-12,01
Artı Yatırım Holding0,9631,5118,52
Aselsan25,108,1919,87
Aslan Çimento34,602,61-13,41
Ata GMYO3,751,63-17,22
Atakule GMYO1,337,26-30,73
Atlantis Yatırım Holding1,303,1730,00
Atlas Yat. Ort.1,258,70-13,19
AvivaSA Emeklilik Hayat12,45-0,56-7,13
Avrasya GMYO1,4012,90-7,28
Avrasya Petrol ve Tur.1,348,06-26,37
Avrasya Stratejik GMYF1.427,507,8711,01
Avrupa Yatırım Holding1,175,41-24,03
Ayen Enerji2,798,98-19,60
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,955,98-10,96
Aygaz9,779,65-19,56
Bagfaş13,526,71-19,62
Bak Ambalaj6,684,54-9,12
Balatacılar Balatacılık1,837,6547,58
Bantaş Ambalaj2,754,969,13
Banvit16,733,98-9,91
Baştaş Başkent Çimento2,857,5510,04
Batı Çimento2,5013,64-24,47
Batısöke Çimento0,915,81-30,53
Bera Holding3,1517,98-18,18
Berkosan Yalıtım2,7013,45-1,46
Beşiktaş Futbol Yat.2,0721,05-15,51
Beyaz Filo3,1415,87-0,63
Bilici Yatırım7,4015,6369,34
Bim Mağazalar51,652,8910,69
Birko Mensucat0,268,33-16,13
Birlik Mensucat1,148,570,00
Bizim Mağazaları9,573,46-14,32
Bolu Çimento3,565,64-24,26
Bomonti Elektrik1,7629,4137,50
Borusan Mannesmann9,1120,03-20,44
Borusan Yat. Paz.57,4521,43-4,11
Bosch Fren Sistemleri276,1050,96-4,76
Bossa7,549,75-6,45
Brisa7,456,13-20,57
Burçelik6,5529,1912,74
Burçelik Vana19,2446,8798,15
Bursa Çimento3,4610,90-13,57
Carrefoursa6,112,5229,72
Casa Emtia Petrol10,384,2210,54
Ceo Event Medya5,72-1,38-30,58
Coca Cola İçecek36,283,66-6,25
Cosmos Yat. Holding2,16-0,465,88
Credıtwest Faktorıng2,309,52-20,14
Çelebi79,1038,89-22,53
Çelik Halat8,5220,8531,08
Çemaş Döküm0,9418,99-25,01
Çemtaş6,360,47-23,19
Çimbeton32,4612,94-21,33
Çimentaş13,8015,87-8,00
Çimsa6,938,62-23,68
Çuhadaroğlu Metal2,4711,76-22,57
Dagi Giyim2,191,86-12,40
Dagi Yatırım Holding2,883,6027,43
Dardanel6,5918,1073,88
Datagate Bilgisayar7,398,04-5,38
Demısaş Döküm2,9211,88-16,09
Denge Holding0,953,26-30,66
Deniz GMYO3,7819,62-25,15
Denizli Cam6,457,14-22,66
Derimod4,812,34-32,63
Derlüks Deri2,767,81-32,35
Desa Deri3,6514,42-19,60
Despec Bilgisayar4,9513,5316,75
Deva Holding10,121,0012,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,643,23-17,95
Ditaş Doğan12,3011,6429,27
DO-CO382,3050,81-32,22
Doğan Burda3,885,15-36,08
Doğan Holding1,5710,20-12,56
Doğtaş Kelebek Mobilya1,4111,02-14,55
Doğusan1,689,80-19,23
Doğuş GMYO4,5619,690,66
Doğuş Otomotiv7,7115,59-19,01
Döktaş Dökümcülük22,6039,25-28,58
Duran Doğan Basım16,806,2619,66
Dyo Boya4,2413,07-13,47
Eczacıbaşı İlaç4,490,6721,02
Eczacıbaşı Yatırım9,996,28-1,19
Edip Gayrimenkul1,6312,4117,27
Ege Endüstri567,0017,39-2,33
Ege Gübre43,324,13-13,01
Ege Profil10,897,19-9,02
Ege Seramik3,5011,11-5,66
Egeli & Co Tarım Girişim0,34-10,536,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,45-13,4615,38
Egeli&Co Yatırım Holding0,30-6,2550,00
Egeplast12,2513,64-2,00
Ekiz Kimya2,8759,44370,49
Emek Elektrik1,6317,272,52
Eminiş Ambalaj2,5630,6168,42
Emlak Konut GMYO1,226,09-16,44
Enerjisa Enerji6,32-1,56-6,18
Enka İnşaat6,509,061,25
Erbosan17,354,58-30,54
Ereğli Demir Çelik7,61-0,13-15,82
Ersu Gıda3,3111,0759,90
Escort Teknoloji2,8510,04105,04
Etiler Gıda1,876,25-23,67
Euro Kapital Yat. Ort.1,3710,48-17,96
Euro Trend Yat. Ort.1,4210,0813,60
Euro Yat. Ort.1,145,56-3,39
Euro Yatırım Holding1,2112,04-19,33
Fenerbahçe Futbol9,4417,27-34,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,0710,43-32,82
F-M İzmit Piston44,9810,30-5,03
Fonet Bilgi Teknolojileri8,9526,4116,38
Ford Otosan56,903,45-13,94
Formet Çelik Kapı2,406,19-20,00
Frigo Pak Gıda10,6718,95-17,67
Galatasaray Sportif2,5427,0025,12
Garanti Bankası8,6314,46-22,53
Garanti Faktoring3,9710,892,58
Garanti Yat. Ort.1,5139,8139,81
Gedik Y. Men. Değ.16,24-5,80190,00
Gedik Yatırım Holding17,80-3,42131,47
Gediz Ambalaj7,056,024,29
Gentaş2,045,15-6,85
Gersan Elektrik2,6316,37-17,55
Global Men. Değ.1,922,132,13
Global Yat. Holding2,8813,83-40,86
Good-Year3,9016,42-3,70
Göltaş Çimento12,569,03-29,40
Gözde Girişim3,4720,91-32,49
GSD Denizcilik2,3526,34-8,20
GSD Holding1,3716,10-8,05
Gübre Fabrik.15,206,9768,14
Güler Yat. Holding3,0553,2750,25
Güneş Sigorta2,3411,437,34
Halk GMYO1,244,201,64
Halk Sigorta3,2016,3661,62
Hatay Tekstil7,154,994,08
Hedef Girişim2,0216,09-22,61
Hektaş10,366,6929,18
HUB Girişim19,928,50112,17
Hürriyet Gzt.1,0814,89-5,26
ICBC Turkey Bank4,3411,86-17,65
İdealist Danışmanlık2,6425,12-20,48
İdealist GMYO2,836,39-7,52
İhlas Ev Aletleri2,7738,50-11,50
İhlas Gayrimenkul1,055,00-12,50
İhlas Gazetecilik5,4020,00-20,70
İhlas Holding0,6224,00-31,87
İhlas Yayın Holding0,796,76-22,55
İndeks Bilgisayar8,5915,30-11,44
Info Yatırım5,49-14,08-38,31
İntema8,599,85-7,24
İpek Doğal Enerji9,7123,8525,78
İskenderun Demir Çelik6,431,58-19,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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