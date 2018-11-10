10 Kasım 2018, 11:08
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Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.000,00 -13,64 123,64 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.000,00 -13,64 123,64
İş Bankası (B) 3.499,30 1,43 179,86
İş Bankası (C) 4,03 -4,95 -39,67
İş Bankası (Kur.) 60.000,00 -9,09 675,63
İş Fin.Kir. 2,51 17,29 80,11
İş Girişim 1,69 -2,87 -2,87
İş GMYO 0,87 -1,14 -28,90
İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,14 -1,17 -15,69
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39
İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66
İşbir Holding 168,90 -2,93 -7,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 16,00 -27,50
İttifak Holding 4,00 10,50 71,67
İz Hayvancılık Tarım 11,80 81,26 521,05
İzmir Demir Çelik 1,72 -6,52 -46,91
İzmir Fırça 1,51 5,59 -83,68
İzocam 21,28 -0,75 -19,52
Jantsa Jant Sanayi 25,48 0,47 -17,13
Kafein Yazılım 6,48 6,93
Kapital Yat. Holding 2,67 44,32 115,32
Kaplamin 3,04 0,00 -22,45
Kardemir (A) 2,18 -6,03 -26,10
Kardemir (B) 2,19 -5,60 -25,26
Kardemir (D) 2,91 -10,46 -9,35
Karel Elektronik 3,67 -6,62 -36,83
Karsan Otomotiv 1,26 8,62 -19,23
Karsu Tekstil 0,95 -3,06 -52,02
Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 -0,72 -16,16
Kartonsan 325,00 -5,11 16,80
Katmerciler Ekipman 6,02 -1,95 -49,67
Kent Gıda 117,00 0,09 -14,29
Kerevitaş Gıda 1,86 -2,62 -56,45
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43
Kiler GMYO 1,79 3,47 -51,09
Klimasan Klima 3,95 -1,00 -18,56
Koç Holding 15,38 1,25 -14,98
Konfrut Gıda 24,04 -6,09 68,11
Konya Çimento 180,20 -1,26 -29,33
Kordsa Teknik Tekstil 10,30 -4,54 40,29
Koza Altın 46,24 -4,97 21,05
Koza Madencilik 5,61 2,37 -12,89
Körfez GMYO 1,06 6,00 -36,14
Kristal Kola 1,08 -0,92 -40,00
Kron Telekomünikasyon 9,76 -11,27 -47,24
Kuştur Kuşadası Turizm 13,50 3,85 41,97
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -0,86 -72,29
Kütahya Porselen 5,60 3,32 -21,90
Lider Faktoring 4,03 -0,98 -1,08
Link Bilgisayar 8,36 -0,83 -41,37
Logo Yazılım 30,40 -5,77 -48,26
Lokman Hekim Sağlık 4,43 -3,28 -26,52
Lüks Kadife 4,23 0,71 -10,19
Makina Takım 1,03 -0,96 -48,50
Mardin Çimento 2,97 -4,50 -22,86
Marka Yatırım Holding 0,62 8,77 -63,31
Marmaris Altınyunus 18,04 3,80 -5,05
Marshall 25,52 -6,18 -50,73
Martı GMYO 0,53 0,00 -75,00
Martı Otel 0,51 -1,92 -44,57
Mavi Giyim 35,90 -2,29 -37,42
Mazhar Zorlu Holding 4,29 7,25 7,52
MCT Danışmanlık 10,90 -19,50 81,67
Mega Polietilen 3,02 -13,96 164,91
Menderes Tekstil 0,59 -4,84 -28,92
Merit Turizm 6,03 0,33 2,38
Merko Gıda 0,78 4,00 -41,35
Metal Gayrimenkul 0,76 -9,52 -41,54
Metemtur Otelcilik 0,98 -1,01 -33,78
Metro Holding 0,82 -2,38 -17,17
Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 -2,80 -49,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -3,01 -37,78
Migros Ticaret 15,64 -3,22 -45,18
Milpa 1,51 9,42 -30,09
Mistral GMYO 2,06 -2,83 -44,25
MLP Sağlık 12,75 -6,04
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 8,43 -35,25
Mondi Tire Kutsan 1,94 -6,73 7,18
Net Holding 2,15 -4,02 -2,71
Netaş Telekom. 6,91 -6,62 -56,38
Niğbaş Niğde Beton 0,61 3,39 -35,11
Nuh Çimento 8,38 -1,64 -7,99
Nurol GMYO 2,16 -5,68 -54,53
Odaş Elektrik 2,73 -1,44 -54,50
Olmuksan-IP 3,65 -0,82 -20,20
Orge Enerji Elektrik 3,20 -0,93 -20,87
Orma Orman Mahsulleri 0,78 2,63 -30,97
Osmanlı Menkul 1,53 -8,93 -51,27
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,00 -39,26
Otokar 78,40 5,95 -35,05
Oyak Yat. Ort. 0,94 -2,08 -5,06
Oylum Sınai Yatırımlar 0,89 -1,11 -47,65
Özak GMYO 2,44 2,09 4,27
Özbal Çelik Boru 1,35 -2,17 -49,84
Özderici GMYO 6,00 0,00 723,64
Özerden Plastik 2,86 -1,04 5,14
Panora GMYO 3,93 -3,91 -11,02
Park Elek.Madencilik 2,37 -3,66 -43,17
Parsan 27,32 6,30 133,50
Pegasus 22,54 1,08 -33,31
Peker GMYO 15,30 10,87
Penguen Gıda 1,17 0,00 -47,53
Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73
Pergamon Dış Ticaret 8,95 -8,86 133,69
Petkim 4,95 -4,07 -26,25
Petrokent Turizm 60,20 0,25 26,79
Pınar Et ve Un 5,22 0,38 -43,29
Pınar Su 1,21 -1,63 -32,78
Pınar Süt 6,94 4,52 -42,72
Plastikkart 2,15 -0,46 -25,61
Polisan Holding 6,35 3,76 -26,50
Politeknik Metal 37,10 -4,58 11,41
Prizma Press Matbaacılık 1,87 -2,09 15,43
QNB Finans Fin. Kir. 3,83 4,64 -1,79
QNB Finansbank 5,17 8,16 -5,36
Ral Yatırım Holding 1,67 -3,47 2,45
Ray Sigorta 1,62 -2,41 -10,50
Reysaş GMYO 0,58 -4,92 -54,33
Reysaş Lojistik 0,68 1,49 -46,88
Rhea Girişim 0,56 1,82 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,52 -2,70 -15,72
Royal Halı 1,04 19,54 14,29
RTA Laboratuvarları 1,99 -2,45 -27,90
Sabancı Holding 7,60 1,47 -29,64
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 -2,26
Salix Yatırım Holding 4,08 2,26 -47,69
Sanel Mühendislik 2,01 12,29 17,54
Sanifoam Sünger 1,23 6,96 -26,79
Sanko Pazarlama 2,29 8,02 -18,80
Saray Matbaacılık 0,87 -1,14 -18,69
Sarkuysan 3,40 0,29 8,47
Sasa Polyester 8,75 -2,23 11,69
Say Reklamcılık 0,74 -1,33 -55,69
Sekuro Plastik 3,46 -4,16 -59,77
Selçuk Ecza Deposu 3,01 -3,22 -14,05
Selçuk Gıda 1,16 5,45 53,69
Senkron Güvenlik 1,31 0,00 -29,57
Serve Film Prodüksiyon 2,10 -2,78 238,71
Servet GMYO 2,52 5,44 -17,11
Seyitler Kimya 3,96 -1,00 -23,22
Silverline Endüstri 1,29 3,20 -25,77
Sinpaş GMYO 0,33 -13,16 -51,90
Soda Sanayii 7,25 4,62 67,58
Sodaş Sodyum Sanayii 6,60 6,97 93,63
Söktaş 1,08 -5,26 -34,94
Sönmez Filament 3,04 0,66 -26,75
Sönmez Pamuklu 3,27 8,28 -17,42
Sumaş Suni Tahta 7,50 0,67
Şeker Fin. Kir. 2,18 -2,68 -9,99
Şekerbank 0,95 0,00 -48,09
Şişe Cam 4,97 1,84 9,25
Şok Marketler 10,77 15,68
T. Halk Bankası 7,26 4,16 -30,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,68 22,90 580,37
T.S.K.B. 0,74 -2,63 -38,50
T.Tuborg 9,96 -0,30 0,50
Taç Tarım Ürünleri 2,67 -1,84 9,88
Tat Gıda 3,72 -1,85 -27,56
TAV Havalimanları 22,58 -3,91 5,22
Taze Kuru Gıda 8,20 0,86 0,61
Tek-Art Turizm 0,71 4,41 -5,66
Tekfen Holding 22,78 -0,70 39,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,48 0,00 -32,43
Temapol Polimer Plastik 2,88 2,13 -39,62
TGS Dış Ticaret 5,19 -5,46 43,69
Tofaş Oto. Fab. 18,54 -11,88 -40,48
Torunlar GMYO 1,62 -0,61 -50,46
Trabzon Liman 8,88 -1,00
Trabzonspor Sportif 1,28 -7,91 -41,82
Trakya Cam 3,15 -4,55 -21,75
Trend GMYO 1,31 6,50
TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92
Tuğçelik 2,07 -5,48 -34,91
Tukaş 1,36 0,74 -39,01
Turcas Petrol 1,40 -2,10 -44,31
Turkcell 11,65 -2,27 -20,79
Tümosan Motor ve Traktör 4,56 -1,72 -39,92
Tüpraş 120,70 -8,56 11,91
Türk Hava Yolları 15,17 -0,39 -3,31
Türk Prysmian Kablo 1,69 6,29 -32,49
Türk Telekom 3,74 8,41 -41,93
Türk Traktör 35,00 -3,85 -50,35
Türker Proje Gayrimenkul 26,28 0,31 -30,03
Ufuk Yatırım 1,12 -2,61 -63,52
Ulaşlar Turizm Yat. 0,99 2,06 -42,11
Ulusoy Elektrik 11,62 5,35 28,23
Ulusoy Un Sanayi 1,88 0,53 -32,37
Umpaş Holding 0,74 8,82 17,46
Uşak Seramik 1,56 1,96 -36,33
Utopya Turizm 3,55 0,57 -20,94
Uzertaş Boya 0,69 -4,17 -39,47
Ülker Bisküvi 16,38 10,83 -16,73
Ünye Çimento 3,73 0,00 1,26
Vakıf Fin. Kir. 1,27 -0,78 -21,58
Vakıf GMYO 1,69 4,32 -32,76
Vakıf Yat. Ort. 1,09 0,93 -23,24
Vakıflar Bankası 3,69 -2,89 -44,71
Vakko Tekstil 3,09 2,32 4,92
Vanet Gıda 3,75 15,03 17,19
Verusa Holding 14,66 -8,94 -36,00
Verusaturk Girisim 2,94 2,80 24,58
Vestel 6,45 -6,39 -14,80
Vestel Beyaz Eşya 12,48 -3,63 47,17
Viking Kağıt 1,11 2,78 -7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 1,50 -41,81
Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -1,18 -39,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,64 20,55 7,91
Yataş 3,90 3,17 -51,77
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,96 -3,03 -8,55
Yeni Gimat GMYO 7,86 -1,63 -5,70
Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97
Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 11,30 1,89 -29,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.190,90 -9,84 21,43
Yonga Mobilya 9,24 -7,60 209,42
Yünsa 5,07 -3,61 12,67
Zorlu Enerji 1,16 3,57 -26,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) İş Bankası,Borsa İstanbul
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:08