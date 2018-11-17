Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|0,00
|123,63
|İş Bankası (B)
|2.944,90
|-15,84
|135,52
|İş Bankası (C)
|4,07
|0,99
|-39,07
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|-16,67
|546,35
|İş Fin.Kir.
|3,16
|25,90
|126,76
|İş Girişim
|1,76
|4,14
|1,15
|İş GMYO
|0,86
|-1,15
|-29,72
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|32,52
|1,18
|-14,69
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|-0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,82
|1,23
|3,93
|İşbir Holding
|172,00
|1,84
|-6,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|3,45
|-25,00
|İttifak Holding
|4,07
|1,75
|74,68
|İz Hayvancılık Tarım
|6,58
|-44,24
|246,32
|İzmir Demir Çelik
|1,70
|-1,16
|-47,53
|İzmir Fırça
|1,48
|-1,99
|-84,00
|İzocam
|21,80
|2,44
|-17,55
|Jantsa Jant Sanayi
|25,16
|-1,26
|-18,17
|Kafein Yazılım
|6,33
|-2,31
|
|Kapital Yat. Holding
|2,23
|-16,48
|79,84
|Kaplamin
|3,02
|-0,66
|-22,96
|Kardemir (A)
|2,13
|-2,29
|-27,80
|Kardemir (B)
|2,13
|-2,74
|-27,30
|Kardemir (D)
|2,77
|-4,81
|-13,71
|Karel Elektronik
|4,35
|18,53
|-25,13
|Karsan Otomotiv
|1,29
|2,38
|-17,31
|Karsu Tekstil
|0,96
|1,05
|-51,52
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,95
|-4,82
|-20,20
|Kartonsan
|331,10
|1,88
|18,99
|Katmerciler Ekipman
|5,78
|-3,99
|-51,67
|Kent Gıda
|115,80
|-1,03
|-15,16
|Kerevitaş Gıda
|1,99
|6,99
|-53,41
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-5,13
|5,71
|Kiler GMYO
|2,04
|13,97
|-44,26
|Klimasan Klima
|4,31
|9,11
|-11,14
|Koç Holding
|15,04
|-2,21
|-16,86
|Konfrut Gıda
|23,26
|-3,24
|62,66
|Konya Çimento
|184,00
|2,11
|-27,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,14
|-1,55
|38,11
|Koza Altın
|50,90
|10,08
|33,25
|Koza Madencilik
|6,69
|19,25
|3,88
|Körfez GMYO
|1,19
|12,26
|-28,31
|Kristal Kola
|1,08
|0,00
|-40,00
|Kron Telekomünikasyon
|9,50
|-2,66
|-48,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,50
|7,41
|52,48
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|5,22
|-70,84
|Kütahya Porselen
|4,87
|-13,04
|-32,08
|Lider Faktoring
|4,14
|2,73
|1,62
|Link Bilgisayar
|8,27
|-1,08
|-42,01
|Logo Yazılım
|29,92
|-1,58
|-49,07
|Lokman Hekim Sağlık
|4,37
|-1,35
|-27,52
|Lüks Kadife
|4,24
|0,24
|-9,98
|Makina Takım
|1,14
|10,68
|-43,00
|Mardin Çimento
|2,96
|-0,34
|-23,12
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|-6,45
|-65,68
|Marmaris Altınyunus
|18,79
|4,16
|-1,11
|Marshall
|25,14
|-1,49
|-51,47
|Martı GMYO
|0,53
|0,00
|-75,00
|Martı Otel
|0,51
|0,00
|-44,57
|Mavi Giyim
|35,02
|-2,45
|-38,95
|Mazhar Zorlu Holding
|3,80
|-11,42
|-4,76
|Mega Polietilen
|2,90
|-3,97
|154,39
|Menderes Tekstil
|0,57
|-3,39
|-31,33
|Merit Turizm
|6,00
|-0,50
|1,87
|Merko Gıda
|0,78
|0,00
|-41,35
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|0,00
|-41,54
|Metemtur Otelcilik
|0,95
|-3,06
|-35,81
|Metro Holding
|0,83
|1,22
|-16,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,46
|5,04
|-46,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|-4,65
|-40,67
|Migros Ticaret
|14,73
|-5,82
|-48,37
|Milpa
|1,58
|4,64
|-26,85
|Mistral GMYO
|2,15
|4,37
|-41,81
|MLP Sağlık
|11,82
|-7,29
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|2,22
|-33,81
|Mondi Tire Kutsan
|2,01
|3,61
|11,05
|Net Holding
|2,08
|-3,26
|-5,88
|Netaş Telekom.
|7,01
|1,45
|-55,74
|Niğbaş Niğde Beton
|0,64
|4,92
|-31,91
|Nuh Çimento
|8,30
|-0,95
|-8,86
|Nurol GMYO
|2,15
|-0,46
|-54,74
|Odaş Elektrik
|2,86
|4,76
|-52,33
|Olmuksan-IP
|3,64
|-0,27
|-20,42
|Orge Enerji Elektrik
|2,96
|-7,50
|-26,81
|Orma Orman Mahsulleri
|0,90
|15,38
|-20,35
|Osmanlı Menkul
|1,45
|-5,23
|-53,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,84
|-15,15
|-48,47
|Otokar
|79,95
|1,98
|-33,77
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|3,19
|-2,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,94
|5,62
|-44,71
|Özak GMYO
|2,41
|-1,23
|2,99
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|8,15
|-45,75
|Özderici GMYO
|5,94
|-1,00
|715,40
|Özerden Plastik
|2,84
|-0,70
|4,41
|Panora GMYO
|3,91
|-0,51
|-11,47
|Park Elek.Madencilik
|2,47
|4,22
|-40,77
|Parsan
|29,52
|8,05
|152,31
|Pegasus
|23,28
|3,28
|-31,12
|Peker GMYO
|16,19
|5,82
|
|Penguen Gıda
|1,21
|3,42
|-45,74
|Pera GMYO
|0,47
|2,17
|-46,59
|Pergamon Dış Ticaret
|8,69
|-2,91
|126,90
|Petkim
|5,08
|2,63
|-24,31
|Petrokent Turizm
|61,10
|1,50
|28,69
|Pınar Et ve Un
|5,17
|-0,96
|-43,84
|Pınar Su
|1,25
|3,31
|-30,56
|Pınar Süt
|6,81
|-1,87
|-43,79
|Plastikkart
|2,21
|2,79
|-23,53
|Polisan Holding
|6,20
|-2,36
|-28,24
|Politeknik Metal
|37,52
|1,13
|12,67
|Prizma Press Matbaacılık
|1,83
|-2,14
|12,96
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,88
|1,31
|-0,51
|QNB Finansbank
|4,97
|-3,87
|-9,02
|Ral Yatırım Holding
|1,48
|-27,84
|-26,07
|Ray Sigorta
|1,64
|1,23
|-9,39
|Reysaş GMYO
|0,52
|-10,34
|-59,06
|Reysaş Lojistik
|0,69
|1,47
|-46,09
|Rhea Girişim
|0,56
|0,00
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|2,73
|8,33
|-8,70
|Royal Halı
|0,92
|-11,54
|1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|10,05
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,62
|0,26
|-29,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|0,00
|
|Salix Yatırım Holding
|3,96
|-2,94
|-49,23
|Sanel Mühendislik
|2,24
|11,44
|30,99
|Sanifoam Sünger
|1,27
|3,25
|-24,40
|Sanko Pazarlama
|2,37
|3,49
|-15,96
|Saray Matbaacılık
|0,90
|3,45
|-15,89
|Sarkuysan
|3,32
|-2,35
|5,92
|Sasa Polyester
|8,82
|0,80
|12,58
|Say Reklamcılık
|0,77
|4,05
|-53,89
|Sekuro Plastik
|3,25
|-6,07
|-62,21
|Selçuk Ecza Deposu
|3,01
|0,00
|-14,05
|Selçuk Gıda
|1,13
|-2,59
|49,72
|Senkron Güvenlik
|1,30
|-0,76
|-30,11
|Serve Film Prodüksiyon
|2,12
|0,95
|241,94
|Servet GMYO
|2,85
|13,10
|-6,25
|Seyitler Kimya
|3,90
|-1,52
|-24,39
|Silverline Endüstri
|1,26
|-2,33
|-27,50
|Sinpaş GMYO
|0,33
|0,00
|-51,90
|Soda Sanayii
|6,84
|-5,66
|58,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,89
|-10,76
|72,80
|Söktaş
|1,07
|-0,93
|-35,54
|Sönmez Filament
|3,21
|5,59
|-22,65
|Sönmez Pamuklu
|3,35
|2,45
|-15,40
|Sumaş Suni Tahta
|7,37
|-1,73
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,24
|2,75
|-7,51
|Şekerbank
|0,97
|2,11
|-46,99
|Şişe Cam
|5,11
|2,82
|12,32
|Şok Marketler
|9,85
|-8,54
|
|T. Halk Bankası
|7,15
|-1,52
|-32,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,80
|-12,95
|492,25
|T.S.K.B.
|0,75
|1,35
|-37,67
|T.Tuborg
|9,89
|-0,70
|-0,21
|Taç Tarım Ürünleri
|2,73
|2,25
|12,35
|Tat Gıda
|3,84
|3,23
|-25,22
|TAV Havalimanları
|24,80
|9,83
|15,56
|Taze Kuru Gıda
|7,71
|-5,98
|-5,40
|Tek-Art Turizm
|0,76
|7,04
|0,98
|Tekfen Holding
|22,66
|-0,53
|38,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,36
|-3,45
|-34,76
|Temapol Polimer Plastik
|3,30
|14,58
|-30,82
|TGS Dış Ticaret
|4,85
|-6,55
|34,28
|Tofaş Oto. Fab.
|17,05
|-8,04
|-45,26
|Torunlar GMYO
|1,60
|-1,23
|-51,08
|Trabzon Liman
|9,15
|3,04
|
|Trabzonspor Sportif
|1,27
|-0,78
|-42,27
|Trakya Cam
|3,10
|-1,59
|-23,00
|Trend GMYO
|1,43
|9,16
|
|TSKB GMYO
|0,55
|-3,51
|-24,66
|Tuğçelik
|2,41
|16,43
|-24,21
|Tukaş
|1,48
|8,82
|-33,63
|Turcas Petrol
|1,61
|15,00
|-35,96
|Turkcell
|11,84
|1,63
|-19,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,57
|0,22
|-39,79
|Tüpraş
|122,90
|1,82
|13,95
|Türk Hava Yolları
|15,97
|5,27
|1,78
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|4,73
|-29,29
|Türk Telekom
|3,76
|0,53
|-41,61
|Türk Traktör
|34,86
|-0,40
|-50,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,78
|1,90
|-28,70
|Ufuk Yatırım
|1,13
|0,89
|-63,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,03
|4,04
|-39,77
|Ulusoy Elektrik
|12,93
|11,27
|42,69
|Ulusoy Un Sanayi
|2,35
|25,00
|-15,47
|Umpaş Holding
|0,76
|2,70
|20,63
|Uşak Seramik
|1,56
|0,00
|-36,33
|Utopya Turizm
|3,98
|12,11
|-11,36
|Uzertaş Boya
|0,73
|5,80
|-35,96
|Ülker Bisküvi
|14,97
|-8,61
|-23,89
|Ünye Çimento
|3,62
|-2,95
|-1,72
|Vakıf Fin. Kir.
|1,33
|4,72
|-17,87
|Vakıf GMYO
|2,01
|18,93
|-20,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|6,42
|-18,31
|Vakıflar Bankası
|3,65
|-1,08
|-45,31
|Vakko Tekstil
|3,13
|1,29
|6,28
|Vanet Gıda
|3,72
|-0,80
|16,25
|Verusa Holding
|13,84
|-5,59
|-39,58
|Verusaturk Girisim
|3,09
|5,10
|30,93
|Vestel
|6,35
|-1,55
|-16,12
|Vestel Beyaz Eşya
|12,87
|3,12
|51,77
|Viking Kağıt
|1,21
|9,01
|0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,50
|11,11
|-35,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,63
|-2,98
|-41,72
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,34
|-11,36
|-4,35
|Yataş
|3,93
|0,77
|-51,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-6,25
|-14,27
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|0,51
|-5,22
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,27
|-10,00
|-73,53
|Yeşil Yatırım Holding
|10,64
|-5,84
|-33,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.175,90
|-0,68
|20,59
|Yonga Mobilya
|8,20
|-11,26
|174,59
|Yünsa
|5,04
|-0,59
|12,00
|Zorlu Enerji
|1,20
|3,45
|-24,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
İş Bankası,Borsa İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:13