17 Kasım 2018, 11:13
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Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 0,00 123,63 İş Bankası (B) 2.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 0,00 123,63
İş Bankası (B) 2.944,90 -15,84 135,52
İş Bankası (C) 4,07 0,99 -39,07
İş Bankası (Kur.) 50.000,00 -16,67 546,35
İş Fin.Kir. 3,16 25,90 126,76
İş Girişim 1,76 4,14 1,15
İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72
İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,52 1,18 -14,69
İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86
İş Yat. Ort. 0,82 1,23 3,93
İşbir Holding 172,00 1,84 -6,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 3,45 -25,00
İttifak Holding 4,07 1,75 74,68
İz Hayvancılık Tarım 6,58 -44,24 246,32
İzmir Demir Çelik 1,70 -1,16 -47,53
İzmir Fırça 1,48 -1,99 -84,00
İzocam 21,80 2,44 -17,55
Jantsa Jant Sanayi 25,16 -1,26 -18,17
Kafein Yazılım 6,33 -2,31
Kapital Yat. Holding 2,23 -16,48 79,84
Kaplamin 3,02 -0,66 -22,96
Kardemir (A) 2,13 -2,29 -27,80
Kardemir (B) 2,13 -2,74 -27,30
Kardemir (D) 2,77 -4,81 -13,71
Karel Elektronik 4,35 18,53 -25,13
Karsan Otomotiv 1,29 2,38 -17,31
Karsu Tekstil 0,96 1,05 -51,52
Karsusan Su Ürünleri San. 3,95 -4,82 -20,20
Kartonsan 331,10 1,88 18,99
Katmerciler Ekipman 5,78 -3,99 -51,67
Kent Gıda 115,80 -1,03 -15,16
Kerevitaş Gıda 1,99 6,99 -53,41
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -5,13 5,71
Kiler GMYO 2,04 13,97 -44,26
Klimasan Klima 4,31 9,11 -11,14
Koç Holding 15,04 -2,21 -16,86
Konfrut Gıda 23,26 -3,24 62,66
Konya Çimento 184,00 2,11 -27,84
Kordsa Teknik Tekstil 10,14 -1,55 38,11
Koza Altın 50,90 10,08 33,25
Koza Madencilik 6,69 19,25 3,88
Körfez GMYO 1,19 12,26 -28,31
Kristal Kola 1,08 0,00 -40,00
Kron Telekomünikasyon 9,50 -2,66 -48,65
Kuştur Kuşadası Turizm 14,50 7,41 52,48
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 5,22 -70,84
Kütahya Porselen 4,87 -13,04 -32,08
Lider Faktoring 4,14 2,73 1,62
Link Bilgisayar 8,27 -1,08 -42,01
Logo Yazılım 29,92 -1,58 -49,07
Lokman Hekim Sağlık 4,37 -1,35 -27,52
Lüks Kadife 4,24 0,24 -9,98
Makina Takım 1,14 10,68 -43,00
Mardin Çimento 2,96 -0,34 -23,12
Marka Yatırım Holding 0,58 -6,45 -65,68
Marmaris Altınyunus 18,79 4,16 -1,11
Marshall 25,14 -1,49 -51,47
Martı GMYO 0,53 0,00 -75,00
Martı Otel 0,51 0,00 -44,57
Mavi Giyim 35,02 -2,45 -38,95
Mazhar Zorlu Holding 3,80 -11,42 -4,76
Mega Polietilen 2,90 -3,97 154,39
Menderes Tekstil 0,57 -3,39 -31,33
Merit Turizm 6,00 -0,50 1,87
Merko Gıda 0,78 0,00 -41,35
Metal Gayrimenkul 0,76 0,00 -41,54
Metemtur Otelcilik 0,95 -3,06 -35,81
Metro Holding 0,83 1,22 -16,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 5,04 -46,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -4,65 -40,67
Migros Ticaret 14,73 -5,82 -48,37
Milpa 1,58 4,64 -26,85
Mistral GMYO 2,15 4,37 -41,81
MLP Sağlık 11,82 -7,29
MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 2,22 -33,81
Mondi Tire Kutsan 2,01 3,61 11,05
Net Holding 2,08 -3,26 -5,88
Netaş Telekom. 7,01 1,45 -55,74
Niğbaş Niğde Beton 0,64 4,92 -31,91
Nuh Çimento 8,30 -0,95 -8,86
Nurol GMYO 2,15 -0,46 -54,74
Odaş Elektrik 2,86 4,76 -52,33
Olmuksan-IP 3,64 -0,27 -20,42
Orge Enerji Elektrik 2,96 -7,50 -26,81
Orma Orman Mahsulleri 0,90 15,38 -20,35
Osmanlı Menkul 1,45 -5,23 -53,82
Ostim Endüstriyel Yat 0,84 -15,15 -48,47
Otokar 79,95 1,98 -33,77
Oyak Yat. Ort. 0,97 3,19 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,94 5,62 -44,71
Özak GMYO 2,41 -1,23 2,99
Özbal Çelik Boru 1,46 8,15 -45,75
Özderici GMYO 5,94 -1,00 715,40
Özerden Plastik 2,84 -0,70 4,41
Panora GMYO 3,91 -0,51 -11,47
Park Elek.Madencilik 2,47 4,22 -40,77
Parsan 29,52 8,05 152,31
Pegasus 23,28 3,28 -31,12
Peker GMYO 16,19 5,82
Penguen Gıda 1,21 3,42 -45,74
Pera GMYO 0,47 2,17 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 8,69 -2,91 126,90
Petkim 5,08 2,63 -24,31
Petrokent Turizm 61,10 1,50 28,69
Pınar Et ve Un 5,17 -0,96 -43,84
Pınar Su 1,25 3,31 -30,56
Pınar Süt 6,81 -1,87 -43,79
Plastikkart 2,21 2,79 -23,53
Polisan Holding 6,20 -2,36 -28,24
Politeknik Metal 37,52 1,13 12,67
Prizma Press Matbaacılık 1,83 -2,14 12,96
QNB Finans Fin. Kir. 3,88 1,31 -0,51
QNB Finansbank 4,97 -3,87 -9,02
Ral Yatırım Holding 1,48 -27,84 -26,07
Ray Sigorta 1,64 1,23 -9,39
Reysaş GMYO 0,52 -10,34 -59,06
Reysaş Lojistik 0,69 1,47 -46,09
Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,73 8,33 -8,70
Royal Halı 0,92 -11,54 1,10
RTA Laboratuvarları 2,19 10,05 -20,65
Sabancı Holding 7,62 0,26 -29,45
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,00
Salix Yatırım Holding 3,96 -2,94 -49,23
Sanel Mühendislik 2,24 11,44 30,99
Sanifoam Sünger 1,27 3,25 -24,40
Sanko Pazarlama 2,37 3,49 -15,96
Saray Matbaacılık 0,90 3,45 -15,89
Sarkuysan 3,32 -2,35 5,92
Sasa Polyester 8,82 0,80 12,58
Say Reklamcılık 0,77 4,05 -53,89
Sekuro Plastik 3,25 -6,07 -62,21
Selçuk Ecza Deposu 3,01 0,00 -14,05
Selçuk Gıda 1,13 -2,59 49,72
Senkron Güvenlik 1,30 -0,76 -30,11
Serve Film Prodüksiyon 2,12 0,95 241,94
Servet GMYO 2,85 13,10 -6,25
Seyitler Kimya 3,90 -1,52 -24,39
Silverline Endüstri 1,26 -2,33 -27,50
Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90
Soda Sanayii 6,84 -5,66 58,10
Sodaş Sodyum Sanayii 5,89 -10,76 72,80
Söktaş 1,07 -0,93 -35,54
Sönmez Filament 3,21 5,59 -22,65
Sönmez Pamuklu 3,35 2,45 -15,40
Sumaş Suni Tahta 7,37 -1,73
Şeker Fin. Kir. 2,24 2,75 -7,51
Şekerbank 0,97 2,11 -46,99
Şişe Cam 5,11 2,82 12,32
Şok Marketler 9,85 -8,54
T. Halk Bankası 7,15 -1,52 -32,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,80 -12,95 492,25
T.S.K.B. 0,75 1,35 -37,67
T.Tuborg 9,89 -0,70 -0,21
Taç Tarım Ürünleri 2,73 2,25 12,35
Tat Gıda 3,84 3,23 -25,22
TAV Havalimanları 24,80 9,83 15,56
Taze Kuru Gıda 7,71 -5,98 -5,40
Tek-Art Turizm 0,76 7,04 0,98
Tekfen Holding 22,66 -0,53 38,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 -3,45 -34,76
Temapol Polimer Plastik 3,30 14,58 -30,82
TGS Dış Ticaret 4,85 -6,55 34,28
Tofaş Oto. Fab. 17,05 -8,04 -45,26
Torunlar GMYO 1,60 -1,23 -51,08
Trabzon Liman 9,15 3,04
Trabzonspor Sportif 1,27 -0,78 -42,27
Trakya Cam 3,10 -1,59 -23,00
Trend GMYO 1,43 9,16
TSKB GMYO 0,55 -3,51 -24,66
Tuğçelik 2,41 16,43 -24,21
Tukaş 1,48 8,82 -33,63
Turcas Petrol 1,61 15,00 -35,96
Turkcell 11,84 1,63 -19,50
Tümosan Motor ve Traktör 4,57 0,22 -39,79
Tüpraş 122,90 1,82 13,95
Türk Hava Yolları 15,97 5,27 1,78
Türk Prysmian Kablo 1,77 4,73 -29,29
Türk Telekom 3,76 0,53 -41,61
Türk Traktör 34,86 -0,40 -50,54
Türker Proje Gayrimenkul 26,78 1,90 -28,70
Ufuk Yatırım 1,13 0,89 -63,19
Ulaşlar Turizm Yat. 1,03 4,04 -39,77
Ulusoy Elektrik 12,93 11,27 42,69
Ulusoy Un Sanayi 2,35 25,00 -15,47
Umpaş Holding 0,76 2,70 20,63
Uşak Seramik 1,56 0,00 -36,33
Utopya Turizm 3,98 12,11 -11,36
Uzertaş Boya 0,73 5,80 -35,96
Ülker Bisküvi 14,97 -8,61 -23,89
Ünye Çimento 3,62 -2,95 -1,72
Vakıf Fin. Kir. 1,33 4,72 -17,87
Vakıf GMYO 2,01 18,93 -20,03
Vakıf Yat. Ort. 1,16 6,42 -18,31
Vakıflar Bankası 3,65 -1,08 -45,31
Vakko Tekstil 3,13 1,29 6,28
Vanet Gıda 3,72 -0,80 16,25
Verusa Holding 13,84 -5,59 -39,58
Verusaturk Girisim 3,09 5,10 30,93
Vestel 6,35 -1,55 -16,12
Vestel Beyaz Eşya 12,87 3,12 51,77
Viking Kağıt 1,21 9,01 0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 11,11 -35,34
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -2,98 -41,72
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,34 -11,36 -4,35
Yataş 3,93 0,77 -51,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -6,25 -14,27
Yeni Gimat GMYO 7,90 0,51 -5,22
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,27 -10,00 -73,53
Yeşil Yatırım Holding 10,64 -5,84 -33,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.175,90 -0,68 20,59
Yonga Mobilya 8,20 -11,26 174,59
Yünsa 5,04 -0,59 12,00
Zorlu Enerji 1,20 3,45 -24,05


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) İş Bankası,Borsa İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:13