24 Kasım 2018, 11:05
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Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 123,63
İş Bankası (B) 3.491,50 18,56 179,24
İş Bankası (C) 4,08 0,25 -38,92
İş Bankası (Kur.) 59.996,00 19,99 675,57
İş Fin.Kir. 3,24 2,53 132,50
İş Girişim 1,92 9,09 10,34
İş GMYO 0,91 5,81 -25,63
İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,32 -0,62 -15,22
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,49 -3,39
İş Yat. Ort. 0,85 3,66 7,73
İşbir Holding 163,00 -5,23 -11,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 20,00 -10,00
İttifak Holding 3,72 -8,60 59,66
İz Hayvancılık Tarım 6,62 0,61 248,42
İzmir Demir Çelik 1,71 0,59 -47,22
İzmir Fırça 1,52 2,70 -83,57
İzocam 22,80 4,59 -13,77
Jantsa Jant Sanayi 24,80 -1,43 -19,35
Kafein Yazılım 6,77 6,95
Kapital Yat. Holding 2,06 -7,62 66,13
Kaplamin 3,09 2,32 -21,17
Kardemir (A) 2,02 -5,16 -31,53
Kardemir (B) 2,00 -6,10 -31,74
Kardemir (D) 2,54 -8,30 -20,87
Karel Elektronik 4,19 -3,68 -27,88
Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31
Karsu Tekstil 1,04 8,33 -47,47
Karsusan Su Ürünleri San. 4,22 6,84 -14,75
Kartonsan 347,00 4,80 24,71
Katmerciler Ekipman 5,61 -2,94 -53,09
Kent Gıda 117,00 1,04 -14,29
Kerevitaş Gıda 1,87 -6,03 -56,22
Kervansaray Yat. Holding 0,38 2,70 8,57
Kiler GMYO 2,11 3,43 -42,35
Klimasan Klima 4,40 2,09 -9,28
Koç Holding 14,10 -6,25 -22,05
Konfrut Gıda 21,96 -5,59 53,57
Konya Çimento 189,00 2,72 -25,88
Kordsa Teknik Tekstil 9,75 -3,85 32,80
Koza Altın 52,45 3,05 37,30
Koza Madencilik 7,60 13,60 18,01
Körfez GMYO 1,41 18,49 -15,06
Kristal Kola 1,11 2,78 -38,33
Kron Telekomünikasyon 9,19 -3,26 -50,32
Kuştur Kuşadası Turizm 14,40 -0,69 51,43
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 14,05 -66,75
Kütahya Porselen 4,75 -2,46 -33,75
Lider Faktoring 4,25 2,66 4,32
Link Bilgisayar 8,22 -0,60 -42,36
Logo Yazılım 28,36 -5,21 -51,73
Lokman Hekim Sağlık 4,40 0,69 -27,02
Lüks Kadife 4,20 -0,94 -10,83
Makina Takım 1,30 14,04 -35,00
Mardin Çimento 2,93 -1,01 -23,89
Marka Yatırım Holding 0,68 17,24 -59,76
Marmaris Altınyunus 18,90 0,59 -0,53
Marshall 24,58 -2,23 -52,55
Martı GMYO 0,61 15,09 -71,23
Martı Otel 0,54 5,88 -41,30
Mavi Giyim 34,12 -2,57 -40,52
Mazhar Zorlu Holding 3,70 -2,63 -7,27
Mega Polietilen 2,78 -4,14 143,86
Menderes Tekstil 0,60 5,26 -27,71
Merit Turizm 6,00 0,00 1,87
Merko Gıda 0,86 10,26 -35,34
Metal Gayrimenkul 0,71 -6,58 -45,38
Metemtur Otelcilik 0,98 3,16 -33,78
Metro Holding 0,79 -4,82 -20,20
Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 -4,11 -49,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 13,82 -32,47
Migros Ticaret 14,90 1,15 -47,77
Milpa 1,60 1,27 -25,93
Mistral GMYO 2,19 1,86 -40,73
MLP Sağlık 11,59 -1,95
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 8,70 -28,06
Mondi Tire Kutsan 2,00 -0,50 10,50
Net Holding 2,10 0,96 -4,98
Netaş Telekom. 6,96 -0,71 -56,06
Niğbaş Niğde Beton 1,23 92,19 30,85
Nuh Çimento 8,11 -2,29 -10,95
Nurol GMYO 2,27 5,58 -52,21
Odaş Elektrik 2,54 -11,19 -57,67
Olmuksan-IP 3,57 -1,92 -21,95
Orge Enerji Elektrik 2,88 -2,70 -28,78
Orma Orman Mahsulleri 1,17 30,00 3,54
Osmanlı Menkul 1,64 13,10 -47,77
Ostim Endüstriyel Yat 1,14 35,71 -30,06
Otokar 83,65 4,63 -30,70
Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 1,06 -44,12
Özak GMYO 2,28 -5,39 -2,56
Özbal Çelik Boru 1,45 -0,68 -46,12
Özderici GMYO 5,87 -1,18 705,79
Özerden Plastik 2,66 -6,34 -2,21
Panora GMYO 4,22 7,93 -4,45
Park Elek.Madencilik 2,62 6,07 -37,17
Parsan 15,74 -46,68 34,53
Pegasus 23,70 1,80 -29,88
Peker GMYO 17,60 8,71
Penguen Gıda 1,28 5,79 -42,60
Pera GMYO 0,48 2,13 -45,45
Pergamon Dış Ticaret 8,85 1,84 131,08
Petkim 5,22 2,76 -22,22
Petrokent Turizm 65,00 6,38 36,90
Pınar Et ve Un 5,17 0,00 -43,84
Pınar Su 1,28 2,40 -28,89
Pınar Süt 6,75 -0,88 -44,29
Plastikkart 2,25 1,81 -22,15
Polisan Holding 6,09 -1,77 -29,51
Politeknik Metal 37,10 -1,12 11,41
Prizma Press Matbaacılık 1,70 -7,10 4,94
QNB Finans Fin. Kir. 3,70 -4,64 -5,13
QNB Finansbank 4,99 0,40 -8,65
Ral Yatırım Holding 1,15 -22,30 -42,55
Ray Sigorta 1,54 -6,10 -14,92
Reysaş GMYO 0,61 17,31 -51,97
Reysaş Lojistik 0,68 -1,45 -46,88
Rhea Girişim 0,66 17,86 -41,07
Rodrigo Tekstil 2,04 -25,27 -31,77
Royal Halı 0,95 3,26 4,40
RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65
Sabancı Holding 7,57 -0,66 -29,92
Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 4,62
Salix Yatırım Holding 3,86 -2,53 -50,51
Sanel Mühendislik 2,60 16,07 52,05
Sanifoam Sünger 1,36 7,09 -19,05
Sanko Pazarlama 2,66 12,24 -5,68
Saray Matbaacılık 0,92 2,22 -14,02
Sarkuysan 3,26 -1,81 4,00
Sasa Polyester 9,00 2,04 14,88
Say Reklamcılık 0,96 24,68 -42,51
Sekuro Plastik 3,31 1,85 -61,51
Selçuk Ecza Deposu 2,88 -4,32 -17,77
Selçuk Gıda 1,17 3,54 55,02
Senkron Güvenlik 1,35 3,85 -27,42
Serve Film Prodüksiyon 1,95 -8,02 214,52
Servet GMYO 3,48 22,11 14,47
Seyitler Kimya 3,90 0,00 -24,39
Silverline Endüstri 1,31 3,97 -24,62
Sinpaş GMYO 0,31 -6,06 -54,81
Soda Sanayii 7,06 3,22 63,18
Sodaş Sodyum Sanayii 5,93 0,68 73,97
Söktaş 1,06 -0,93 -36,14
Sönmez Filament 3,23 0,62 -22,17
Sönmez Pamuklu 3,33 -0,60 -15,91
Sumaş Suni Tahta 7,10 -3,66
Şeker Fin. Kir. 2,32 3,57 -4,21
Şekerbank 1,16 19,59 -36,61
Şişe Cam 4,92 -3,72 8,15
Şok Marketler 10,59 7,51
T. Halk Bankası 7,06 -1,26 -32,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,38 -4,33 466,61
T.S.K.B. 0,77 2,67 -36,01
T.Tuborg 9,87 -0,20 -0,41
Taç Tarım Ürünleri 3,43 25,64 41,15
Tat Gıda 3,75 -2,34 -26,98
TAV Havalimanları 23,70 -4,44 10,44
Taze Kuru Gıda 7,80 1,17 -4,29
Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -0,35
Tekfen Holding 20,36 -10,15 24,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,34 -0,60 -35,15
Temapol Polimer Plastik 3,52 6,67 -26,21
TGS Dış Ticaret 4,97 2,47 37,60
Tofaş Oto. Fab. 17,31 1,52 -44,43
Torunlar GMYO 1,57 -1,88 -51,99
Trabzon Liman 8,93 -2,40
Trabzonspor Sportif 1,21 -4,72 -45,00
Trakya Cam 3,01 -2,90 -25,23
Trend GMYO 1,43 0,00
TSKB GMYO 0,57 3,64 -21,92
Tuğçelik 2,26 -6,22 -28,93
Tukaş 1,43 -3,38 -35,87
Turcas Petrol 1,50 -6,83 -40,34
Turkcell 12,29 3,80 -16,44
Tümosan Motor ve Traktör 4,55 -0,44 -40,05
Tüpraş 122,00 -0,73 13,12
Türk Hava Yolları 16,89 5,76 7,65
Türk Prysmian Kablo 1,79 1,13 -28,49
Türk Telekom 3,73 -0,80 -42,08
Türk Traktör 34,98 0,34 -50,37
Türker Proje Gayrimenkul 27,04 0,97 -28,01
Ufuk Yatırım 1,19 5,31 -61,24
Ulaşlar Turizm Yat. 1,17 13,59 -31,58
Ulusoy Elektrik 13,29 2,78 46,66
Ulusoy Un Sanayi 2,25 -4,26 -19,06
Umpaş Holding 0,74 -2,63 17,46
Uşak Seramik 1,52 -2,56 -37,96
Utopya Turizm 3,77 -5,28 -16,04
Uzertaş Boya 0,65 -10,96 -42,98
Ülker Bisküvi 14,50 -3,14 -26,28
Ünye Çimento 3,44 -4,97 -6,61
Vakıf Fin. Kir. 1,38 3,76 -14,78
Vakıf GMYO 1,99 -1,00 -20,82
Vakıf Yat. Ort. 1,21 4,31 -14,79
Vakıflar Bankası 3,69 1,10 -44,71
Vakko Tekstil 3,01 -3,83 2,21
Vanet Gıda 2,77 -25,54 -13,44
Verusa Holding 15,15 9,47 -33,86
Verusaturk Girisim 3,46 11,97 46,61
Vestel 6,20 -2,36 -18,10
Vestel Beyaz Eşya 12,28 -4,58 44,81
Viking Kağıt 1,12 -7,44 -6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 1,33 -34,48
Yapı ve Kredi Bank. 1,66 1,84 -40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,32 -0,85 -5,17
Yataş 3,78 -3,82 -53,25
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 12,22 -3,79
Yeni Gimat GMYO 7,94 0,51 -4,74
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,28 3,70 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 11,03 3,67 -31,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.277,70 4,68 26,24
Yonga Mobilya 8,31 1,34 178,28
Yünsa 4,94 -1,98 9,78
Zorlu Enerji 1,28 6,67 -18,99


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) İş Bankası,Borsa İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05