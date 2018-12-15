15 Aralık 2018, 11:13
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Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13
İş Bankası (B) 3.146,00 -0,13 151,61
İş Bankası (C) 4,11 0,00 -38,47
İş Bankası (Kur.) 53.323,00 -3,01 589,31
İş Fin.Kir. 5,02 -1,57 260,23
İş Girişim 1,96 -17,99 12,64
İş GMYO 1,01 -4,72 -17,46
İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,32 -3,51 -17,84
İş Y. Men. Değ. 2,04 -1,45 -4,33
İş Yat. Ort. 0,92 4,55 16,60
İşbir Holding 159,50 -0,19 -13,10
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 22,50 22,50
İttifak Holding 3,45 -26,44 48,07
İz Hayvancılık Tarım 5,99 -22,51 215,26
İzmir Demir Çelik 1,66 -7,26 -48,77
İzmir Fırça 2,10 -26,06 -77,30
İzocam 22,22 -3,89 -15,96
Jantsa Jant Sanayi 24,70 -3,74 -19,67
Kafein Yazılım 6,10 -11,72
Kapital Yat. Holding 3,05 1,33 145,97
Kaplamin 3,13 -0,95 -20,15
Kardemir (A) 1,78 -11,00 -39,66
Kardemir (B) 1,78 -10,55 -39,25
Kardemir (D) 2,15 -11,16 -33,02
Karel Elektronik 3,76 -8,96 -35,28
Karsan Otomotiv 1,27 0,00 -18,59
Karsu Tekstil 1,19 -1,65 -39,90
Karsusan Su Ürünleri San. 2,88 -24,80 -41,82
Kartonsan 340,20 -4,97 22,26
Katmerciler Ekipman 5,88 -10,77 -50,84
Kent Gıda 116,30 -5,06 -14,80
Kerevitaş Gıda 1,76 -9,28 -58,79
Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 2,86
Kiler GMYO 1,81 -10,84 -50,55
Klimasan Klima 3,82 -9,48 -21,24
Koç Holding 14,33 -5,10 -20,78
Konfrut Gıda 23,00 -6,43 60,84
Konya Çimento 174,10 -10,72 -31,73
Kordsa Teknik Tekstil 9,81 -1,31 33,61
Koza Altın 52,55 -3,58 37,57
Koza Madencilik 7,59 -6,06 17,86
Körfez GMYO 1,29 -4,44 -22,29
Kristal Kola 1,04 -2,80 -42,22
Kron Telekomünikasyon 8,69 -7,06 -53,03
Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 -8,57 68,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -11,77 -69,17
Kütahya Porselen 4,47 -6,29 -37,66
Lider Faktoring 2,32 -12,12 -14,58
Link Bilgisayar 8,11 -5,15 -43,13
Logo Yazılım 28,02 -9,14 -52,31
Lokman Hekim Sağlık 4,15 -6,11 -31,17
Lüks Kadife 4,15 -1,43 -11,89
Makina Takım 1,28 4,07 -36,00
Mardin Çimento 2,76 -6,12 -28,31
Marka Yatırım Holding 0,75 7,14 -55,62
Marmaris Altınyunus 17,40 -7,94 -8,42
Marshall 25,50 -2,22 -50,77
Martı GMYO 0,70 6,06 -66,98
Martı Otel 0,58 -1,69 -36,96
Mavi Giyim 33,86 -9,17 -40,97
Mazhar Zorlu Holding 3,52 -5,63 -11,78
Mega Polietilen 2,09 -16,73 83,33
Menderes Tekstil 0,80 19,40 -3,61
Merit Turizm 6,30 6,78 6,96
Merko Gıda 1,02 2,00 -23,31
Metal Gayrimenkul 0,72 0,00 -44,62
Metemtur Otelcilik 1,04 -5,45 -29,73
Metro Holding 0,81 2,53 -18,18
Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 -1,49 -52,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 -1,52 -37,30
Migros Ticaret 14,44 -5,44 -49,38
Milpa 1,52 -10,06 -29,63
Mistral GMYO 1,34 2,03 -34,87
MLP Sağlık 11,54 -5,49
MMC San. ve Tic. Yat. 1,10 6,80 -20,86
Mondi Tire Kutsan 1,90 -11,21 4,97
Net Holding 1,97 -3,43 -10,86
Netaş Telekom. 6,55 -9,15 -58,65
Niğbaş Niğde Beton 2,45 54,09 160,64
Nuh Çimento 7,74 -3,25 -15,01
Nurol GMYO 2,24 1,36 -52,84
Odaş Elektrik 2,06 -15,92 -65,67
Olmuksan-IP 3,28 -6,02 -28,29
Orge Enerji Elektrik 2,63 -5,73 -34,97
Orma Orman Mahsulleri 0,94 -21,01 -16,81
Osmanlı Menkul 1,64 -2,96 -47,38
Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -2,70 -33,74
Otokar 82,35 -3,68 -31,78
Oyak Yat. Ort. 1,49 25,21 50,48
Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 -7,55 -42,35
Özak GMYO 2,11 -1,40 -9,83
Özbal Çelik Boru 1,40 -4,76 -47,98
Özderici GMYO 2,92 -66,05 300,84
Özerden Plastik 2,69 -0,37 -1,11
Panora GMYO 4,15 -0,48 -6,03
Park Elek.Madencilik 2,37 -11,57 -43,17
Parsan 10,02 -17,60 -14,36
Pegasus 21,70 -10,92 -35,80
Peker GMYO 19,24 5,31
Penguen Gıda 1,22 -8,96 -45,29
Pera GMYO 0,70 1,45 -20,45
Pergamon Dış Ticaret 8,77 -3,41 128,99
Petkim 5,15 -0,77 -23,27
Petrokent Turizm 65,00 -5,80 36,90
Pınar Et ve Un 5,07 -4,88 -44,92
Pınar Su 1,22 -6,15 -32,22
Pınar Süt 6,66 -6,85 -45,03
Plastikkart 2,25 -3,02 -22,15
Polisan Holding 5,26 -19,08 -39,12
Politeknik Metal 34,20 -6,46 2,70
Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,78 2,47
QNB Finans Fin. Kir. 5,19 21,55 33,08
QNB Finansbank 7,27 -1,76 33,08
Ral Yatırım Holding 1,53 2,00 -23,57
Ray Sigorta 1,45 -3,97 -19,89
Reysaş GMYO 0,88 35,38 -30,71
Reysaş Lojistik 0,72 -1,37 -43,75
Rhea Girişim 0,71 7,58 -36,61
Rodrigo Tekstil 1,96 -5,31 -34,45
Royal Halı 0,89 -3,26 -2,20
RTA Laboratuvarları 2,21 1,38 -19,93
Sabancı Holding 7,35 -2,91 -31,95
Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -9,09
Salix Yatırım Holding 3,57 -10,75 -54,23
Sanel Mühendislik 2,20 -4,35 28,65
Sanifoam Sünger 1,28 -5,88 -23,81
Sanko Pazarlama 2,34 2,18 -17,03
Saray Matbaacılık 0,96 -1,03 -10,28
Sarkuysan 3,46 6,79 10,38
Sasa Polyester 8,17 -8,00 4,29
Say Reklamcılık 0,86 -5,49 -48,50
Sekuro Plastik 2,86 -13,33 -66,74
Selçuk Ecza Deposu 2,78 -8,85 -20,62
Selçuk Gıda 1,17 -1,68 55,02
Senkron Güvenlik 1,25 -3,85 -32,80
Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,00 222,58
Servet GMYO 4,02 6,07 32,24
Seyitler Kimya 3,84 -1,54 -25,55
Silverline Endüstri 1,46 -11,52 -15,99
Sinpaş GMYO 0,32 3,23 -53,36
Soda Sanayii 7,46 2,19 72,43
Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,82 80,42
Söktaş 1,26 1,61 -24,10
Sönmez Filament 3,03 -4,42 -26,99
Sönmez Pamuklu 3,09 -4,92 -21,97
Sumaş Suni Tahta 7,20 1,98
Şeker Fin. Kir. 2,56 4,49 5,70
Şekerbank 1,08 -8,47 -40,98
Şişe Cam 5,36 0,56 17,82
Şok Marketler 10,97 -4,28
T. Halk Bankası 6,66 -9,26 -36,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,98 -17,63 369,11
T.S.K.B. 0,71 -7,79 -40,99
T.Tuborg 9,75 -0,81 -1,62
Taç Tarım Ürünleri 3,33 -53,30 37,04
Tat Gıda 3,80 -7,54 -26,00
TAV Havalimanları 21,92 -3,18 2,14
Taze Kuru Gıda 6,71 -9,32 -17,67
Tek-Art Turizm 0,90 3,45 19,58
Tekfen Holding 21,56 4,76 31,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 -10,19 -43,50
Temapol Polimer Plastik 2,82 -4,73 -40,88
TGS Dış Ticaret 4,72 -2,28 30,68
Tofaş Oto. Fab. 16,50 -6,25 -47,03
Torunlar GMYO 1,53 -4,38 -53,22
Trabzon Liman 8,28 -6,23
Trabzonspor Sportif 1,39 14,88 -36,82
Trakya Cam 3,00 -2,60 -25,48
Trend GMYO 1,27 -5,22
TSKB GMYO 0,75 7,14 2,74
Tuğçelik 2,06 -5,50 -35,22
Tukaş 1,51 -3,82 -32,29
Turcas Petrol 1,45 -8,81 -42,32
Turkcell 12,34 0,00 -16,10
Tümosan Motor ve Traktör 4,46 -8,61 -41,24
Tüpraş 123,70 -3,74 14,69
Türk Hava Yolları 14,96 -7,60 -4,65
Türk Prysmian Kablo 1,70 -2,86 -32,09
Türk Telekom 3,71 -3,89 -42,39
Türk Traktör 33,96 -8,51 -51,82
Türker Proje Gayrimenkul 27,50 3,46 -26,78
Ufuk Yatırım 1,14 -5,79 -62,87
Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 -2,59 -33,92
Ulusoy Elektrik 15,55 -1,71 71,60
Ulusoy Un Sanayi 2,21 -10,53 -20,50
Umpaş Holding 0,55 -5,17 -12,70
Uşak Seramik 1,52 -7,32 -37,96
Utopya Turizm 3,90 -1,27 -13,14
Uzertaş Boya 0,63 -3,08 -44,74
Ülker Bisküvi 15,30 -3,35 -22,22
Ünye Çimento 3,47 -5,45 -5,80
Vakıf Fin. Kir. 1,63 7,24 0,65
Vakıf GMYO 2,01 -5,63 -20,03
Vakıf Yat. Ort. 2,72 58,14 91,55
Vakıflar Bankası 3,81 -2,81 -42,92
Vakko Tekstil 2,91 -6,13 -1,19
Vanet Gıda 3,50 7,36 9,37
Verusa Holding 15,44 6,19 -32,60
Verusaturk Girisim 3,25 -6,34 37,71
Vestel 5,50 -10,57 -27,34
Vestel Beyaz Eşya 11,76 -5,84 38,68
Viking Kağıt 1,11 -6,72 -7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,85 -9,76 -20,26
Yapı ve Kredi Bank. 1,58 -4,24 -43,51
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -27,95 2,19
Yataş 4,18 -4,57 -48,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,19 17,25 13,92
Yeni Gimat GMYO 8,13 -1,22 -2,46
Yeşil GMYO 0,26 -10,34 -58,73
Yeşil Yapı 0,27 0,00 -73,53
Yeşil Yatırım Holding 10,09 -6,14 -36,94
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.299,90 1,14 27,47
Yonga Mobilya 7,20 -2,83 141,11
Yünsa 4,20 -11,58 -6,67
Zorlu Enerji 1,24 -3,88 -21,52


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:13