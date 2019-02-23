Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|55.089,00
|-2,31
|20,02
|İş Bankası (B)
|3.849,90
|-4,68
|25,81
|İş Bankası (C)
|5,55
|-4,15
|22,52
|İş Bankası (Kur.)
|79.000,00
|-11,73
|62,54
|İş Fin.Kir.
|7,22
|8,41
|55,94
|İş Girişim
|2,22
|4,72
|8,82
|İş GMYO
|1,06
|-1,85
|-1,85
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,92
|0,00
|13,10
|İş Y. Men. Değ.
|2,44
|-3,94
|18,45
|İş Yat. Ort.
|1,02
|-0,97
|12,09
|İşbir Holding
|170,00
|-0,64
|23,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|20,69
|-16,67
|İttifak Holding
|3,35
|8,77
|8,06
|İz Hayvancılık Tarım
|3,78
|3,00
|-42,64
|İzmir Demir Çelik
|1,86
|4,49
|12,05
|İzmir Fırça
|2,06
|0,00
|-0,48
|İzocam
|30,08
|25,33
|40,43
|Jantsa Jant Sanayi
|27,96
|5,59
|0,58
|Kafein Yazılım
|7,77
|8,37
|11,64
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-0,40
|-12,89
|Kaplamin
|3,66
|6,09
|1,67
|Kardemir (A)
|2,37
|10,75
|30,22
|Kardemir (B)
|2,36
|10,28
|28,96
|Kardemir (D)
|2,56
|9,40
|17,43
|Karel Elektronik
|6,53
|12,59
|56,59
|Karsan Otomotiv
|1,51
|7,86
|17,97
|Karsu Tekstil
|1,41
|-3,42
|12,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,49
|-0,29
|-5,68
|Kartonsan
|393,50
|3,09
|20,59
|Katmerciler Ekipman
|6,08
|-0,65
|3,58
|Kent Gıda
|125,00
|3,31
|5,04
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|0,00
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,93
|0,52
|10,29
|Klimasan Klima
|6,00
|7,14
|51,52
|Koç Holding
|18,17
|2,95
|27,96
|Konfrut Gıda
|25,26
|0,64
|5,78
|Konya Çimento
|190,00
|1,88
|6,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,40
|8,67
|6,34
|Koza Altın
|51,00
|0,10
|-0,58
|Koza Madencilik
|5,78
|-1,03
|-19,94
|Körfez GMYO
|1,22
|0,00
|0,00
|Kristal Kola
|1,02
|0,99
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|10,42
|15,78
|19,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,15
|0,25
|0,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,37
|2,24
|21,24
|Kütahya Porselen
|4,53
|3,90
|-0,44
|Lider Faktoring
|2,36
|3,96
|4,89
|Link Bilgisayar
|10,83
|1,12
|30,17
|Logo Yazılım
|38,86
|13,76
|43,18
|Lokman Hekim Sağlık
|5,49
|11,36
|22,00
|Lüks Kadife
|5,10
|-5,56
|5,15
|Makina Takım
|1,43
|0,70
|-7,14
|Mardin Çimento
|3,51
|-0,57
|7,67
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,11
|0,18
|-2,56
|Marshall
|25,14
|3,29
|-0,32
|Martı GMYO
|0,69
|2,99
|6,15
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|3,45
|Mavi Giyim
|39,72
|0,30
|23,28
|Mazhar Zorlu Holding
|3,55
|-1,11
|-6,82
|Mega Polietilen
|2,62
|0,38
|28,43
|Menderes Tekstil
|0,77
|-10,47
|6,94
|Mensa
|0,28
|-6,67
|100,00
|Merit Turizm
|6,98
|4,33
|16,53
|Merko Gıda
|0,78
|4,00
|-22,77
|Metal Gayrimenkul
|1,03
|-14,17
|18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,20
|-10,45
|14,29
|Metro Holding
|0,78
|2,63
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,30
|1,56
|18,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,52
|4,11
|28,81
|Migros Ticaret
|15,55
|-0,83
|4,36
|Milpa
|1,39
|0,72
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,36
|-5,56
|-11,11
|MLP Sağlık
|12,80
|1,59
|19,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,47
|15,42
|32,80
|Net Holding
|1,82
|2,25
|-7,14
|Netaş Telekom.
|7,81
|7,87
|20,90
|Niğbaş Niğde Beton
|4,96
|4,86
|24,00
|Nuh Çimento
|7,35
|3,23
|-5,04
|Nurol GMYO
|2,21
|-3,91
|5,24
|Odaş Elektrik
|1,87
|1,63
|32,81
|Olmuksan-IP
|4,36
|-6,24
|29,38
|Orge Enerji Elektrik
|4,07
|7,67
|30,45
|Orma Orman Mahsulleri
|1,04
|-1,89
|-13,33
|Osmanlı Menkul
|1,58
|0,64
|-8,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|0,00
|9,26
|Otokar
|117,50
|4,91
|33,14
|Oyak Yat. Ort.
|1,25
|2,46
|-23,31
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|0,00
|2,94
|Özak GMYO
|2,29
|0,88
|8,53
|Özbal Çelik Boru
|1,27
|0,79
|-7,97
|Özderici GMYO
|1,01
|-1,94
|-57,02
|Özerden Plastik
|2,89
|-4,93
|15,60
|Panora GMYO
|4,32
|-1,37
|3,10
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|8,70
|14,11
|Parsan
|10,55
|-4,78
|20,43
|Pegasus
|29,76
|3,62
|29,84
|Peker GMYO
|3,89
|10,51
|-52,70
|Penguen Gıda
|1,65
|-4,62
|52,78
|Pera GMYO
|0,57
|-5,00
|-25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|10,16
|-3,42
|13,52
|Petkim
|5,49
|-0,72
|8,93
|Petrokent Turizm
|66,70
|0,08
|-2,91
|Pınar Et ve Un
|5,90
|1,20
|15,23
|Pınar Su
|1,38
|4,55
|10,40
|Pınar Süt
|7,10
|4,87
|7,25
|Plastikkart
|2,89
|0,00
|7,04
|Polisan Holding
|6,64
|5,23
|6,24
|Politeknik Metal
|33,40
|-5,11
|-7,22
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|1,22
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,39
|-2,00
|-20,74
|QNB Finansbank
|7,60
|-0,52
|-15,65
|Ral Yatırım Holding
|3,39
|4,63
|84,24
|Ray Sigorta
|2,96
|72,09
|112,95
|Reysaş GMYO
|0,85
|0,00
|23,19
|Reysaş Lojistik
|0,80
|1,27
|8,11
|Rhea Girişim
|0,68
|6,25
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,44
|-11,27
|28,42
|Royal Halı
|1,31
|0,00
|32,32
|RTA Laboratuvarları
|1,57
|-1,26
|-9,77
|Sabancı Holding
|9,00
|-2,07
|19,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,40
|5,73
|22,45
|Salix Yatırım Holding
|2,72
|-2,86
|-29,35
|Sanel Mühendislik
|2,19
|-7,59
|0,46
|Sanifoam Sünger
|1,54
|-1,91
|23,20
|Sanko Pazarlama
|2,28
|0,88
|-1,30
|Saray Matbaacılık
|1,04
|-1,89
|4,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,00
|0,00
|Sasa Polyester
|8,50
|2,04
|3,79
|Say Reklamcılık
|0,94
|0,00
|0,00
|Sekuro Plastik
|3,44
|9,21
|16,22
|Selçuk Ecza Deposu
|3,50
|2,34
|25,45
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|2,46
|-38,19
|146,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,08
|16,20
|6,67
|Servet GMYO
|5,10
|21,72
|8,51
|Seyitler Kimya
|3,51
|-2,50
|-8,83
|Silverline Endüstri
|1,30
|-2,26
|-2,99
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,46
|7,80
|5,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|1,47
|9,52
|Söktaş
|1,19
|0,85
|-6,30
|Sönmez Filament
|3,61
|11,76
|15,71
|Sönmez Pamuklu
|3,43
|4,89
|9,94
|Sumaş Suni Tahta
|6,92
|-1,14
|-1,14
|Şeker Fin. Kir.
|2,83
|1,80
|0,35
|Şekerbank
|1,21
|0,00
|10,00
|Şişe Cam
|6,78
|1,35
|19,58
|Şok Marketler
|10,31
|-2,46
|-4,09
|T. Halk Bankası
|7,19
|-0,28
|2,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,70
|6,56
|-11,79
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|9,47
|0,21
|0,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,97
|1,79
|-21,54
|Tat Gıda
|4,14
|4,02
|8,38
|TAV Havalimanları
|28,14
|3,08
|17,64
|Taze Kuru Gıda
|5,97
|-2,61
|-12,21
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-2,53
|-9,41
|Tekfen Holding
|24,74
|4,39
|19,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,02
|-1,31
|1,68
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|0,34
|-4,58
|TGS Dış Ticaret
|2,56
|-3,40
|8,94
|Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|5,15
|18,34
|Torunlar GMYO
|1,84
|3,95
|21,85
|Trabzon Liman
|10,05
|8,88
|19,79
|Trabzonspor Sportif
|1,01
|-5,02
|-26,60
|Trakya Cam
|3,95
|6,47
|30,36
|Trend GMYO
|1,38
|-1,43
|8,66
|TSKB GMYO
|0,81
|1,25
|-1,22
|Tuğçelik
|2,29
|-0,43
|7,51
|Tukaş
|3,99
|9,32
|140,36
|Turcas Petrol
|1,54
|4,05
|9,22
|Turkcell
|13,87
|-7,04
|13,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,80
|5,49
|6,67
|Tüpraş
|146,00
|0,00
|25,11
|Türk Hava Yolları
|14,12
|3,14
|-12,35
|Türk Prysmian Kablo
|2,11
|10,47
|19,89
|Türk Telekom
|5,20
|-1,52
|33,33
|Türk Traktör
|34,30
|1,42
|-1,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,82
|-0,52
|-4,11
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-0,86
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,28
|4,07
|12,28
|Ulusoy Elektrik
|16,75
|4,69
|4,95
|Ulusoy Un Sanayi
|2,51
|7,26
|20,67
|Umpaş Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,17
|5,41
|5,41
|Utopya Turizm
|4,88
|1,24
|19,02
|Uzertaş Boya
|1,07
|-2,73
|78,33
|Ülker Bisküvi
|19,01
|1,39
|29,58
|Ünye Çimento
|3,53
|0,00
|1,73
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|1,20
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,13
|1,43
|7,04
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|-0,84
|-22,37
|Vakıflar Bankası
|4,91
|1,03
|25,90
|Vakko Tekstil
|3,24
|10,58
|18,25
|Vanet Gıda
|1,56
|-1,27
|20,00
|Verusa Holding
|18,60
|5,26
|12,05
|Verusaturk Girisim
|3,15
|0,00
|-4,83
|Vestel
|7,58
|19,37
|36,58
|Vestel Beyaz Eşya
|16,81
|8,17
|39,85
|Viking Kağıt
|1,11
|-1,77
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,57
|1,95
|-8,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|1,98
|28,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-1,92
|-8,60
|Yataş
|5,58
|5,48
|24,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-3,19
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,70
|2,11
|8,34
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,08
|1,31
|4,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.210,00
|2,79
|0,50
|Yonga Mobilya
|6,25
|-3,10
|-5,30
|Yünsa
|5,19
|5,06
|19,04
|Zorlu Enerji
|1,46
|-0,68
|18,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA