Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|79.198,70
|43,76
|72,55
|İş Bankası (B)
|4.113,00
|6,83
|34,40
|İş Bankası (C)
|5,77
|3,96
|27,37
|İş Bankası (Kur.)
|80.000,20
|1,27
|64,60
|İş Fin.Kir.
|7,77
|7,62
|67,82
|İş Girişim
|2,33
|4,95
|14,22
|İş GMYO
|1,03
|-2,83
|-4,63
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,94
|0,06
|13,16
|İş Y. Men. Değ.
|2,45
|0,41
|18,93
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|12,09
|İşbir Holding
|172,80
|1,65
|25,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|-12,86
|-27,38
|İttifak Holding
|3,71
|10,75
|19,68
|İz Hayvancılık Tarım
|3,71
|-1,85
|-43,70
|İzmir Demir Çelik
|1,84
|-1,08
|10,84
|İzmir Fırça
|2,01
|-2,43
|-2,90
|İzocam
|22,44
|-25,40
|4,76
|Jantsa Jant Sanayi
|28,40
|1,57
|2,16
|Kafein Yazılım
|7,90
|1,67
|13,51
|Kapital Yat. Holding
|2,32
|-7,20
|-19,16
|Kaplamin
|3,55
|-3,01
|-1,39
|Kardemir (A)
|2,40
|1,27
|31,87
|Kardemir (B)
|2,36
|0,00
|28,96
|Kardemir (D)
|2,51
|-1,95
|15,14
|Karel Elektronik
|6,64
|1,68
|59,23
|Karsan Otomotiv
|1,63
|7,95
|27,34
|Karsu Tekstil
|1,33
|-5,67
|6,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|0,29
|-5,41
|Kartonsan
|371,00
|-5,72
|13,70
|Katmerciler Ekipman
|6,25
|2,80
|6,47
|Kent Gıda
|131,50
|5,20
|10,50
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|0,58
|-3,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|-3,33
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,95
|1,04
|11,43
|Klimasan Klima
|5,96
|-0,67
|50,51
|Koç Holding
|18,40
|1,27
|29,58
|Konfrut Gıda
|26,74
|5,86
|11,98
|Konya Çimento
|189,60
|-0,21
|6,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,28
|8,46
|15,34
|Koza Altın
|49,94
|-2,08
|-2,65
|Koza Madencilik
|6,15
|6,40
|-14,82
|Körfez GMYO
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Kristal Kola
|1,00
|-1,96
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|10,60
|1,73
|21,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,25
|-5,57
|-4,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,49
|8,76
|31,86
|Kütahya Porselen
|4,57
|0,88
|0,44
|Lider Faktoring
|2,33
|-1,27
|3,56
|Link Bilgisayar
|10,81
|-0,18
|29,93
|Logo Yazılım
|41,00
|5,51
|51,07
|Lokman Hekim Sağlık
|5,61
|2,19
|24,67
|Lüks Kadife
|4,72
|-7,45
|-2,68
|Makina Takım
|1,42
|-0,70
|-7,79
|Mardin Çimento
|3,48
|-0,85
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,40
|1,69
|-0,91
|Marshall
|24,94
|-0,80
|-1,11
|Martı GMYO
|0,68
|-1,45
|4,62
|Martı Otel
|0,62
|3,33
|6,90
|Mavi Giyim
|41,02
|3,27
|27,31
|Mazhar Zorlu Holding
|3,59
|1,13
|-5,77
|Mega Polietilen
|2,80
|6,87
|37,25
|Menderes Tekstil
|0,78
|1,30
|8,33
|Mensa
|0,26
|-7,14
|85,71
|Merit Turizm
|6,76
|-3,15
|12,85
|Merko Gıda
|0,67
|-14,10
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|-0,97
|17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,13
|-5,83
|7,62
|Metro Holding
|0,74
|-5,13
|-2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|-1,54
|16,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,46
|-3,95
|23,73
|Migros Ticaret
|15,46
|-0,58
|3,76
|Milpa
|1,41
|1,44
|-1,35
|Mistral GMYO
|1,35
|-0,74
|-11,76
|MLP Sağlık
|14,67
|14,61
|37,10
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|-4,26
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,22
|-10,12
|19,35
|Net Holding
|1,86
|2,20
|-5,10
|Netaş Telekom.
|8,13
|4,10
|25,85
|Niğbaş Niğde Beton
|4,78
|-3,63
|19,50
|Nuh Çimento
|7,36
|0,14
|-4,91
|Nurol GMYO
|2,24
|1,36
|6,67
|Odaş Elektrik
|1,87
|0,00
|32,81
|Olmuksan-IP
|4,30
|-1,38
|27,60
|Orge Enerji Elektrik
|3,96
|-2,70
|26,92
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|-0,96
|-14,17
|Osmanlı Menkul
|1,61
|1,90
|-6,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-3,39
|5,56
|Otokar
|118,70
|1,02
|34,50
|Oyak Yat. Ort.
|1,23
|-1,60
|-24,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-0,95
|1,96
|Özak GMYO
|2,27
|-0,87
|7,58
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-0,79
|-8,70
|Özderici GMYO
|0,97
|-3,96
|-58,72
|Özerden Plastik
|2,89
|0,00
|15,60
|Panora GMYO
|4,62
|6,94
|10,26
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|-3,27
|10,37
|Parsan
|10,62
|0,66
|21,23
|Pegasus
|29,00
|-2,55
|26,53
|Peker GMYO
|3,66
|-5,91
|-55,50
|Penguen Gıda
|1,70
|3,03
|57,41
|Pera GMYO
|0,56
|-1,75
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|10,52
|3,54
|17,54
|Petkim
|5,54
|0,91
|9,92
|Petrokent Turizm
|65,50
|-1,80
|-4,66
|Pınar Et ve Un
|6,07
|2,88
|18,55
|Pınar Su
|1,34
|-2,90
|7,20
|Pınar Süt
|7,42
|4,51
|12,08
|Plastikkart
|2,86
|-1,04
|5,93
|Polisan Holding
|6,68
|0,60
|6,88
|Politeknik Metal
|35,28
|5,63
|-2,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|-3,01
|3,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,83
|8,16
|-14,26
|QNB Finansbank
|7,81
|2,76
|-13,32
|Ral Yatırım Holding
|3,43
|1,18
|86,41
|Ray Sigorta
|2,70
|-8,78
|94,24
|Reysaş GMYO
|0,85
|0,00
|23,19
|Reysaş Lojistik
|0,79
|-1,25
|6,76
|Rhea Girişim
|0,65
|-4,41
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,08
|-14,75
|9,47
|Royal Halı
|1,32
|0,76
|33,33
|RTA Laboratuvarları
|1,58
|0,64
|-9,20
|Sabancı Holding
|9,03
|0,33
|20,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|-5,00
|16,33
|Salix Yatırım Holding
|2,68
|-1,47
|-30,39
|Sanel Mühendislik
|2,22
|1,37
|1,83
|Sanifoam Sünger
|1,53
|-0,65
|22,40
|Sanko Pazarlama
|2,24
|-1,75
|-3,03
|Saray Matbaacılık
|1,01
|-2,88
|1,00
|Sarkuysan
|3,68
|7,92
|7,92
|Sasa Polyester
|8,57
|0,82
|4,64
|Say Reklamcılık
|0,92
|-2,13
|-2,13
|Sekuro Plastik
|3,37
|-2,03
|13,85
|Selçuk Ecza Deposu
|3,81
|8,86
|36,56
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|2,52
|2,44
|152,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,30
|10,58
|17,95
|Servet GMYO
|5,14
|0,78
|9,36
|Seyitler Kimya
|3,58
|1,99
|-7,01
|Silverline Endüstri
|1,30
|0,00
|-2,99
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,73
|3,62
|8,87
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,76
|-2,03
|7,30
|Söktaş
|1,17
|-1,68
|-7,87
|Sönmez Filament
|3,34
|-7,48
|7,05
|Sönmez Pamuklu
|3,34
|-2,62
|7,05
|Sumaş Suni Tahta
|7,78
|12,43
|11,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,18
|12,37
|12,77
|Şekerbank
|1,19
|-1,65
|8,18
|Şişe Cam
|6,53
|-3,69
|15,17
|Şok Marketler
|10,48
|1,65
|-2,51
|T. Halk Bankası
|7,48
|4,03
|6,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,16
|-6,23
|-17,29
|T.S.K.B.
|0,85
|1,19
|4,94
|T.Tuborg
|10,13
|6,97
|7,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,82
|-3,78
|-24,51
|Tat Gıda
|4,35
|5,07
|13,87
|TAV Havalimanları
|27,36
|-2,77
|14,38
|Taze Kuru Gıda
|6,20
|3,85
|-8,82
|Tek-Art Turizm
|0,77
|0,00
|-9,41
|Tekfen Holding
|25,90
|4,69
|25,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,13
|3,64
|5,39
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|6,51
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|2,56
|0,00
|8,94
|Tofaş Oto. Fab.
|21,22
|6,10
|25,56
|Torunlar GMYO
|1,93
|4,89
|27,81
|Trabzon Liman
|9,95
|-1,00
|18,59
|Trabzonspor Sportif
|1,00
|-0,99
|-27,33
|Trakya Cam
|3,89
|-1,52
|28,38
|Trend GMYO
|1,40
|1,45
|10,24
|TSKB GMYO
|0,82
|1,23
|0,00
|Tuğçelik
|2,43
|6,11
|14,08
|Tukaş
|4,50
|12,78
|171,08
|Turcas Petrol
|1,56
|1,30
|10,64
|Turkcell
|13,94
|0,50
|14,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,90
|2,08
|8,89
|Tüpraş
|142,10
|-2,67
|21,77
|Türk Hava Yolları
|13,97
|-1,06
|-13,28
|Türk Prysmian Kablo
|2,14
|1,42
|21,59
|Türk Telekom
|5,20
|0,00
|33,33
|Türk Traktör
|34,40
|0,29
|-1,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,84
|-3,18
|-7,16
|Ufuk Yatırım
|1,13
|-1,74
|-0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|31,25
|47,37
|Ulusoy Elektrik
|17,00
|1,49
|6,52
|Ulusoy Un Sanayi
|2,72
|8,37
|30,77
|Umpaş Holding
|0,43
|-4,44
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,17
|0,00
|5,41
|Utopya Turizm
|5,90
|20,90
|43,90
|Uzertaş Boya
|1,02
|-4,67
|70,00
|Ülker Bisküvi
|19,07
|0,32
|29,99
|Ünye Çimento
|3,57
|1,13
|2,88
|Vakıf Fin. Kir.
|1,64
|-2,38
|-7,87
|Vakıf GMYO
|2,11
|-0,94
|6,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,17
|-0,85
|-23,03
|Vakıflar Bankası
|5,03
|2,44
|28,97
|Vakko Tekstil
|3,22
|-0,62
|17,52
|Vanet Gıda
|1,52
|-2,56
|16,92
|Verusa Holding
|18,45
|-0,81
|11,14
|Verusaturk Girisim
|3,35
|6,35
|1,21
|Vestel
|10,40
|37,20
|87,39
|Vestel Beyaz Eşya
|19,31
|14,87
|60,65
|Viking Kağıt
|1,09
|-1,80
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,57
|0,00
|-8,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|0,97
|30,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|1,18
|-7,53
|Yataş
|5,71
|2,33
|27,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|1,10
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,77
|0,80
|9,22
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,03
|-0,50
|4,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|-0,45
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,69
|7,04
|1,36
|Yünsa
|5,63
|8,48
|29,13
|Zorlu Enerji
|1,50
|2,74
|21,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Ekonomi
Kaynak: AA