Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|50.029,00
|-1,90
|9,00
|İş Bankası (B)
|4.250,00
|4,94
|38,88
|İş Bankası (C)
|5,50
|-7,25
|21,41
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|0,00
|66,66
|İş Fin.Kir.
|6,82
|3,81
|47,30
|İş Girişim
|2,92
|4,66
|43,14
|İş GMYO
|0,94
|-4,08
|-12,96
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|33,08
|-5,08
|4,16
|İş Y. Men. Değ.
|2,21
|1,03
|19,66
|İş Yat. Ort.
|0,79
|-1,62
|7,03
|İşbir Holding
|162,80
|-10,10
|17,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|-14,29
|-64,29
|İttifak Holding
|3,83
|-0,52
|23,55
|İz Hayvancılık Tarım
|3,42
|-2,01
|-48,10
|İzmir Demir Çelik
|1,64
|-3,53
|-1,20
|İzmir Fırça
|1,64
|-9,39
|-20,77
|İzocam
|19,88
|-4,42
|-7,19
|Jantsa Jant Sanayi
|27,82
|3,65
|0,07
|Kafein Yazılım
|7,09
|-5,59
|1,87
|Kapital Yat. Holding
|2,21
|-7,92
|-23,00
|Kaplamin
|3,16
|-6,78
|-12,22
|Kardemir (A)
|2,34
|-2,09
|28,57
|Kardemir (B)
|2,33
|-1,69
|27,32
|Kardemir (D)
|2,40
|-3,61
|10,09
|Karel Elektronik
|6,94
|-7,96
|66,43
|Karsan Otomotiv
|1,50
|-1,32
|17,19
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,82
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,69
|39,58
|26,76
|Kartonsan
|345,00
|-4,70
|5,73
|Katmerciler Ekipman
|6,23
|3,66
|6,13
|Kent Gıda
|118,00
|-2,48
|-0,84
|Kerevitaş Gıda
|1,47
|-8,70
|-18,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|-3,57
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,14
|-4,89
|22,29
|Klimasan Klima
|6,62
|0,91
|67,17
|Koç Holding
|16,09
|-9,81
|13,31
|Konfrut Gıda
|23,50
|1,91
|-1,59
|Konya Çimento
|182,90
|-9,00
|2,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,41
|0,29
|10,03
|Koza Altın
|41,96
|-2,19
|-18,21
|Koza Madencilik
|5,58
|-1,76
|-22,71
|Körfez GMYO
|1,13
|-9,60
|-7,38
|Kristal Kola
|0,80
|-9,09
|-23,81
|Kron Telekomünikasyon
|7,96
|-5,24
|-8,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,96
|5,05
|24,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,72
|-17,70
|52,21
|Kütahya Porselen
|4,16
|-9,17
|-8,57
|Lider Faktoring
|2,31
|-4,55
|2,67
|Link Bilgisayar
|13,64
|26,30
|63,94
|Logo Yazılım
|39,20
|-6,76
|44,44
|Lokman Hekim Sağlık
|4,47
|-3,25
|-0,67
|Lüks Kadife
|4,67
|-2,51
|-3,71
|Makina Takım
|1,27
|-6,62
|-17,53
|Mardin Çimento
|3,32
|-3,49
|1,84
|Marka Yatırım Holding
|0,56
|-9,68
|-9,68
|Marmaris Altınyunus
|16,07
|-5,47
|-8,49
|Marshall
|23,14
|-3,34
|-8,25
|Martı GMYO
|0,61
|-8,96
|-6,15
|Martı Otel
|0,57
|-3,39
|-1,72
|Mavi Giyim
|38,56
|-0,87
|19,68
|Mazhar Zorlu Holding
|3,86
|1,05
|1,31
|Mega Polietilen
|2,23
|-9,35
|9,31
|Menderes Tekstil
|0,67
|-8,22
|-6,94
|Mensa
|0,24
|-7,69
|71,43
|Merit Turizm
|7,40
|5,56
|23,54
|Merko Gıda
|0,64
|-5,88
|-36,63
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|-8,42
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|1,03
|-2,83
|-1,90
|Metro Holding
|0,75
|1,35
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|-5,04
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,35
|-17,68
|14,41
|Migros Ticaret
|13,56
|-4,84
|-8,99
|Milpa
|1,45
|3,57
|1,45
|Mistral GMYO
|1,20
|-3,23
|-21,57
|MLP Sağlık
|12,60
|-4,69
|17,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-4,63
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,99
|-1,97
|6,99
|Net Holding
|1,72
|-6,52
|-12,24
|Netaş Telekom.
|8,16
|-0,37
|26,32
|Niğbaş Niğde Beton
|7,10
|12,52
|77,50
|Nuh Çimento
|6,94
|-1,56
|-10,34
|Nurol GMYO
|2,13
|0,47
|1,43
|Odaş Elektrik
|1,49
|-1,97
|5,82
|Olmuksan-IP
|3,82
|-5,21
|13,35
|Orge Enerji Elektrik
|3,33
|-2,35
|6,73
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|3,03
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,60
|5,26
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|-7,02
|-1,85
|Otokar
|104,90
|-3,85
|22,14
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|-2,52
|-28,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,10
|-7,56
|7,84
|Özak GMYO
|2,16
|-5,26
|2,37
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|-4,31
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,83
|-5,68
|-64,68
|Özerden Plastik
|2,83
|0,00
|13,20
|Panora GMYO
|4,18
|0,24
|10,58
|Park Elek.Madencilik
|2,28
|-6,17
|-5,39
|Parsan
|9,00
|-8,16
|2,74
|Pegasus
|27,20
|-1,81
|18,67
|Peker GMYO
|3,77
|-1,57
|-54,16
|Penguen Gıda
|2,00
|-9,09
|85,19
|Pera GMYO
|0,51
|-5,56
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|9,00
|-3,85
|0,56
|Petkim
|4,54
|-1,73
|-9,92
|Petrokent Turizm
|65,00
|-1,52
|-5,39
|Pınar Et ve Un
|6,55
|-6,43
|27,93
|Pınar Su
|1,28
|-3,03
|2,40
|Pınar Süt
|6,63
|-4,05
|0,15
|Plastikkart
|2,81
|1,08
|4,07
|Polisan Holding
|3,18
|-7,02
|4,30
|Politeknik Metal
|42,96
|17,70
|22,51
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|0,62
|4,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,82
|-4,55
|-29,12
|QNB Finansbank
|6,66
|-8,01
|-26,08
|Ral Yatırım Holding
|3,87
|15,52
|110,33
|Ray Sigorta
|1,95
|-15,22
|40,29
|Reysaş GMYO
|0,87
|-4,40
|26,09
|Reysaş Lojistik
|0,75
|2,74
|1,35
|Rhea Girişim
|0,68
|-5,56
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,78
|8,17
|46,32
|Royal Halı
|1,30
|-0,76
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,37
|-11,04
|-21,26
|Sabancı Holding
|7,84
|-7,22
|4,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,09
|-7,11
|6,63
|Salix Yatırım Holding
|1,78
|-7,29
|-53,77
|Sanel Mühendislik
|2,25
|1,81
|3,21
|Sanifoam Sünger
|1,75
|-10,71
|40,00
|Sanko Pazarlama
|2,08
|-3,26
|-9,96
|Saray Matbaacılık
|0,97
|-6,73
|-3,00
|Sarkuysan
|3,25
|-1,22
|-4,69
|Sasa Polyester
|7,99
|-3,15
|-2,44
|Say Reklamcılık
|0,85
|-2,30
|-9,57
|Sekuro Plastik
|2,87
|-5,28
|-3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|3,83
|-1,03
|37,28
|Selçuk Gıda
|1,28
|-1,54
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|3,09
|3,34
|209,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,41
|-3,60
|23,59
|Servet GMYO
|4,44
|-1,99
|-5,53
|Seyitler Kimya
|4,00
|1,01
|3,90
|Silverline Endüstri
|1,14
|-8,80
|-14,93
|Sinpaş GMYO
|0,40
|2,56
|8,11
|Soda Sanayii
|7,50
|-3,85
|5,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,40
|0,27
|17,46
|Söktaş
|1,53
|-1,92
|20,47
|Sönmez Filament
|3,15
|-5,41
|0,96
|Sönmez Pamuklu
|2,97
|-6,31
|-4,81
|Sumaş Suni Tahta
|7,60
|0,00
|8,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,10
|5,80
|9,93
|Şekerbank
|1,07
|-7,76
|-2,73
|Şişe Cam
|5,83
|-3,95
|2,82
|Şok Marketler
|9,04
|1,69
|-15,91
|T. Halk Bankası
|6,38
|-8,73
|-9,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,42
|-2,72
|-23,50
|T.S.K.B.
|0,76
|-8,43
|-6,17
|T.Tuborg
|10,24
|0,99
|8,59
|Taç Tarım Ürünleri
|3,14
|-8,45
|-37,94
|Tat Gıda
|4,29
|-3,81
|12,30
|TAV Havalimanları
|23,34
|-1,68
|6,13
|Taze Kuru Gıda
|6,12
|0,16
|-10,00
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-4,05
|-16,47
|Tekfen Holding
|22,54
|-13,11
|8,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,65
|-7,99
|-10,77
|Temapol Polimer Plastik
|2,82
|-4,08
|-7,84
|TGS Dış Ticaret
|2,58
|-3,01
|9,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,11
|-4,84
|10,31
|Torunlar GMYO
|2,30
|-4,17
|52,32
|Trabzon Liman
|9,03
|-3,42
|7,63
|Trabzonspor Sportif
|0,90
|-3,23
|-34,60
|Trakya Cam
|3,32
|-5,41
|9,57
|Trend GMYO
|1,34
|0,00
|5,51
|TSKB GMYO
|0,73
|-7,59
|-10,98
|Tuğçelik
|2,25
|-2,17
|5,63
|Tukaş
|4,13
|-6,14
|148,80
|Turcas Petrol
|1,40
|-4,76
|-0,71
|Turkcell
|12,09
|-8,13
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,35
|-3,97
|-3,33
|Tüpraş
|124,80
|-5,81
|19,61
|Türk Hava Yolları
|12,93
|-4,15
|-19,74
|Türk Prysmian Kablo
|2,00
|0,50
|13,64
|Türk Telekom
|4,35
|-9,19
|11,54
|Türk Traktör
|30,70
|-1,73
|-12,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,20
|-1,43
|-18,48
|Ufuk Yatırım
|1,12
|1,82
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,39
|-10,32
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|18,02
|1,81
|12,91
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|0,00
|10,10
|Umpaş Holding
|0,42
|5,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,02
|-7,27
|-8,11
|Utopya Turizm
|6,35
|7,81
|54,88
|Uzertaş Boya
|1,02
|-4,67
|70,00
|Ülker Bisküvi
|17,04
|-5,07
|16,16
|Ünye Çimento
|3,00
|-6,83
|-13,54
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|-6,58
|-20,22
|Vakıf GMYO
|1,80
|-9,55
|-9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,07
|-3,60
|-29,61
|Vakıflar Bankası
|4,53
|-12,21
|16,15
|Vakko Tekstil
|2,77
|-8,88
|1,09
|Vanet Gıda
|1,34
|-8,22
|3,08
|Verusa Holding
|21,92
|4,28
|32,05
|Verusaturk Girisim
|3,13
|0,32
|-5,44
|Vestel
|12,89
|-5,84
|132,25
|Vestel Beyaz Eşya
|16,90
|-5,16
|40,60
|Viking Kağıt
|1,00
|-6,54
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|-9,49
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-3,18
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|0,81
|-10,39
|Yataş
|5,14
|-3,93
|14,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|-5,75
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|9,01
|0,11
|12,20
|Yeşil GMYO
|0,26
|-7,14
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|-7,41
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,64
|-5,68
|-10,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.089,70
|-0,44
|-4,97
|Yonga Mobilya
|5,88
|-6,07
|-10,91
|Yünsa
|4,64
|-6,45
|6,42
|Zorlu Enerji
|1,24
|-6,06
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA