Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|
|253,92
|İş Bankası (B)
|18.750,10
|-1,37
|512,71
|İş Bankası (C)
|5,21
|1,76
|15,01
|İş Bankası (Kur.)
|148.000,00
|18,40
|204,51
|İş Fin.Kir.
|4,99
|0,40
|7,78
|İş Girişim
|2,68
|15,52
|31,37
|İş GMYO
|0,96
|1,05
|-11,11
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|33,60
|3,64
|5,79
|İş Y. Men. Değ.
|2,81
|-0,35
|52,15
|İş Yat. Ort.
|0,95
|3,26
|28,71
|İşbir Holding
|215,40
|2,09
|56,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,00
|-54,76
|İttifak Holding
|6,16
|-0,65
|98,71
|İz Hayvancılık Tarım
|4,63
|-1,28
|-29,74
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|0,63
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,57
|0,00
|-24,15
|İzocam
|21,52
|1,13
|0,47
|Jantsa Jant Sanayi
|27,02
|1,43
|4,68
|Kafein Yazılım
|6,74
|1,51
|-2,15
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|0,00
|-40,77
|Kaplamin
|3,31
|0,91
|-8,06
|Kardemir (A)
|2,15
|2,87
|18,13
|Kardemir (B)
|2,14
|1,90
|16,94
|Kardemir (D)
|2,25
|3,21
|3,21
|Karel Elektronik
|5,92
|2,96
|41,97
|Karsan Otomotiv
|1,14
|2,70
|-10,94
|Karsu Tekstil
|1,23
|-1,60
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,59
|3,52
|51,08
|Kartonsan
|312,50
|0,51
|-2,03
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|0,31
|-45,14
|Kent Gıda
|125,50
|-0,48
|5,46
|Kerevitaş Gıda
|1,60
|0,00
|-11,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,75
|3,55
|0,00
|Klimasan Klima
|9,90
|3,88
|150,00
|Koç Holding
|16,81
|3,57
|21,38
|Konfrut Gıda
|28,50
|1,71
|19,35
|Konya Çimento
|176,30
|4,63
|-0,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,42
|4,02
|31,28
|Koza Altın
|50,05
|5,19
|-2,44
|Koza Madencilik
|7,38
|6,19
|2,22
|Körfez GMYO
|1,29
|2,38
|5,74
|Kristal Kola
|0,81
|2,53
|-22,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,20
|1,99
|-5,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|29,50
|-18,06
|115,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|3,70
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,67
|1,52
|2,64
|Lider Faktoring
|2,05
|3,02
|-8,89
|Link Bilgisayar
|11,67
|2,01
|40,26
|Logo Yazılım
|36,54
|5,00
|34,64
|Lokman Hekim Sağlık
|3,58
|1,13
|-20,44
|Lüks Kadife
|4,06
|2,27
|-16,29
|Makina Takım
|1,27
|1,60
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,76
|0,36
|-0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-7,25
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|17,20
|0,58
|-2,05
|Marshall
|27,02
|0,82
|7,14
|Martı GMYO
|0,59
|1,72
|-9,23
|Martı Otel
|0,63
|1,61
|8,62
|Mavi Giyim
|35,54
|3,86
|10,30
|Mazhar Zorlu Holding
|4,02
|-4,06
|5,51
|Mega Polietilen
|1,63
|-1,81
|-20,10
|Menderes Tekstil
|0,64
|0,00
|-11,11
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|7,90
|0,00
|31,89
|Merko Gıda
|0,61
|0,00
|-39,60
|Metal Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|0,00
|-4,76
|Metro Holding
|1,06
|7,07
|39,47
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|3,57
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-1,61
|3,39
|Migros Ticaret
|13,14
|1,94
|-11,81
|Milpa
|1,40
|0,00
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,13
|3,67
|-26,14
|MLP Sağlık
|12,64
|3,02
|18,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-1,90
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,47
|2,80
|-20,97
|Net Holding
|1,56
|1,30
|-20,41
|Netaş Telekom.
|6,46
|-1,07
|0,00
|Niğbaş Niğde Beton
|8,20
|-3,42
|105,00
|Nuh Çimento
|5,88
|0,17
|-15,15
|Nurol GMYO
|2,08
|0,48
|-0,95
|Odaş Elektrik
|1,33
|-1,48
|-5,54
|Olmuksan-IP
|3,19
|1,92
|-5,34
|Orge Enerji Elektrik
|3,27
|1,24
|4,81
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|1,79
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,44
|5,11
|-16,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,93
|1,09
|-13,89
|Otokar
|104,20
|0,87
|21,32
|Oyak Yat. Ort.
|0,99
|2,06
|-37,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|3,85
|5,88
|Özak GMYO
|2,22
|1,37
|5,21
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|1,83
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,71
|5,97
|-69,79
|Özerden Plastik
|3,01
|-1,63
|23,48
|Panora GMYO
|4,19
|1,95
|13,39
|Park Elek.Madencilik
|2,00
|2,56
|-17,01
|Parsan
|11,89
|1,71
|35,73
|Pegasus
|37,20
|5,68
|62,30
|Peker GMYO
|4,00
|0,50
|-51,36
|Penguen Gıda
|1,40
|2,19
|29,63
|Pera GMYO
|0,49
|2,08
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,36
|4,09
|4,14
|Petkim
|4,89
|1,03
|-2,98
|Petrokent Turizm
|67,00
|0,90
|-2,47
|Pınar Et ve Un
|5,69
|3,83
|28,24
|Pınar Su
|1,24
|0,81
|-0,80
|Pınar Süt
|6,58
|2,33
|5,84
|Plastikkart
|2,98
|4,56
|10,37
|Polisan Holding
|2,46
|7,42
|-18,40
|Politeknik Metal
|53,85
|5,18
|53,56
|Prizma Press Matbaacılık
|1,98
|3,66
|27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,00
|0,50
|-41,18
|QNB Finansbank
|6,11
|1,83
|-32,19
|Ral Yatırım Holding
|4,53
|2,49
|146,20
|Ray Sigorta
|2,18
|2,83
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,72
|2,86
|4,35
|Reysaş Lojistik
|0,70
|2,94
|-5,41
|Rhea Girişim
|0,66
|3,13
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,37
|9,22
|24,74
|Royal Halı
|0,84
|0,00
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,25
|0,81
|-28,16
|Sabancı Holding
|8,14
|5,03
|12,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,51
|4,14
|-2,59
|Salix Yatırım Holding
|3,55
|-4,05
|-7,79
|Sanel Mühendislik
|3,69
|0,27
|69,27
|Sanifoam Sünger
|1,72
|5,52
|37,60
|Sanko Pazarlama
|2,08
|0,48
|-5,65
|Saray Matbaacılık
|0,98
|-1,01
|-2,00
|Sarkuysan
|3,21
|0,63
|2,14
|Sasa Polyester
|6,23
|0,00
|4,36
|Say Reklamcılık
|0,82
|0,00
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,49
|0,81
|-15,88
|Selçuk Ecza Deposu
|4,70
|0,21
|72,89
|Selçuk Gıda
|1,57
|0,00
|18,05
|Senkron Güvenlik
|5,60
|7,69
|460,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,96
|19,84
|51,79
|Servet GMYO
|4,75
|13,10
|1,06
|Seyitler Kimya
|5,26
|6,48
|36,62
|Silverline Endüstri
|1,06
|-0,93
|-20,90
|Sinpaş GMYO
|0,48
|4,35
|29,73
|Smartiks Yazılım
|2,44
|-0,41
|
|Soda Sanayii
|7,11
|2,30
|5,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,87
|0,44
|23,82
|Söktaş
|1,28
|3,23
|0,79
|Sönmez Filament
|3,15
|3,28
|0,96
|Sönmez Pamuklu
|2,96
|0,34
|-5,13
|Sumaş Suni Tahta
|7,03
|-0,42
|0,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,32
|2,47
|17,73
|Şekerbank
|0,95
|3,26
|-13,64
|Şişe Cam
|5,33
|2,50
|-2,78
|Şok Marketler
|8,89
|1,25
|-17,30
|T. Halk Bankası
|5,38
|1,51
|-23,36
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,40
|6,99
|-27,06
|T.S.K.B.
|0,72
|5,88
|-11,11
|T.Tuborg
|7,84
|1,29
|-1,19
|Taç Tarım Ürünleri
|3,88
|-0,51
|-23,32
|Tat Gıda
|4,45
|1,14
|16,49
|TAV Havalimanları
|26,34
|3,54
|19,78
|Taze Kuru Gıda
|5,46
|-0,55
|-19,71
|Tek-Art Turizm
|0,70
|2,94
|-17,65
|Tekfen Holding
|26,44
|6,27
|34,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,93
|1,58
|-35,02
|Temapol Polimer Plastik
|2,85
|1,42
|-6,86
|TGS Dış Ticaret
|3,37
|2,12
|43,40
|Tofaş Oto. Fab.
|17,50
|3,43
|12,82
|Torunlar GMYO
|2,01
|1,01
|33,11
|Trabzon Liman
|8,47
|3,17
|0,95
|Trabzonspor Sportif
|0,89
|2,30
|-35,32
|Trakya Cam
|2,89
|2,48
|0,04
|Trend GMYO
|1,22
|-2,40
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,72
|5,88
|-12,20
|Tuğçelik
|2,05
|5,13
|-3,76
|Tukaş
|4,12
|11,35
|148,19
|Turcas Petrol
|1,37
|1,48
|-2,84
|Turkcell
|12,85
|10,40
|5,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,82
|1,06
|-15,11
|Tüpraş
|126,90
|-3,13
|21,63
|Türk Hava Yolları
|13,03
|4,32
|-19,12
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|4,76
|2,05
|Türk Telekom
|4,74
|2,16
|21,54
|Türk Traktör
|28,12
|2,48
|-19,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,24
|0,09
|-27,69
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,00
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,40
|2,94
|22,81
|Ulusoy Elektrik
|20,70
|-0,58
|29,70
|Ulusoy Un Sanayi
|2,22
|1,37
|6,73
|Umpaş Holding
|0,40
|2,56
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,00
|2,04
|-9,91
|Utopya Turizm
|3,40
|9,32
|-17,07
|Uzertaş Boya
|0,85
|1,19
|41,67
|Ülker Bisküvi
|19,68
|3,31
|34,15
|Ünye Çimento
|2,47
|2,07
|-28,82
|Vakıf Fin. Kir.
|1,41
|0,71
|-20,79
|Vakıf GMYO
|1,61
|1,26
|-19,10
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|0,83
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|3,89
|5,42
|-0,26
|Vakko Tekstil
|2,88
|2,49
|10,41
|Vanet Gıda
|1,49
|1,36
|14,62
|Verusa Holding
|19,40
|0,73
|16,87
|Verusaturk Girisim
|3,08
|1,99
|-6,95
|Vestel
|9,70
|-0,51
|74,77
|Vestel Beyaz Eşya
|14,20
|2,82
|45,38
|Viking Kağıt
|1,04
|1,96
|-5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,39
|2,21
|-19,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|6,53
|32,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|0,00
|-7,53
|Yataş
|4,26
|4,93
|-4,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|4,76
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,20
|0,00
|14,20
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,60
|6,74
|-21,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.449,90
|0,43
|11,41
|Yonga Mobilya
|6,96
|-14,60
|5,45
|Yünsa
|4,23
|-1,40
|1,32
|Zorlu Enerji
|1,17
|2,63
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
İş Bankası
, Borsa İstanbul
, Ekonomi