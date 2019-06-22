22.06.2019 11:25
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Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 106.998,90 -7,12 133,11 İş Bankası (B) 20.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)106.998,90-7,12133,11
İş Bankası (B)20.200,0018,80560,09
İş Bankası (C)5,6210,4124,06
İş Bankası (Kur.)157.000,0041,30223,03
İş Fin.Kir.3,75-16,85-19,01
İş Girişim2,58-3,3726,47
İş GMYO1,003,09-7,41
İş Portföy BIST 30 HY BYF33,783,566,36
İş Y. Men. Değ.2,872,5055,40
İş Yat. Ort.1,037,2939,55
İşbir Holding239,902,0973,84
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,00-57,14
İttifak Holding7,2017,26132,26
İz Hayvancılık Tarım5,353,68-18,82
İzmir Demir Çelik1,622,53-2,41
İzmir Fırça1,7210,97-16,91
İzocam21,502,480,37
Jantsa Jant Sanayi27,762,367,55
Kafein Yazılım7,371,667,00
Kapital Yat. Holding1,670,00-41,81
Kaplamin3,292,17-8,61
Kardemir (A)2,141,4217,58
Kardemir (B)2,172,3618,58
Kardemir (D)2,283,644,59
Karel Elektronik5,743,0537,65
Karsan Otomotiv1,20-0,83-6,25
Karsu Tekstil1,240,00-0,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,532,4149,46
Kartonsan316,000,57-0,93
Katmerciler Ekipman3,9010,17-33,56
Kent Gıda121,000,411,68
Kerevitaş Gıda1,580,64-12,22
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,711,18-2,29
Klimasan Klima9,35-5,75136,11
Koç Holding17,255,3124,56
Konfrut Gıda29,862,1925,04
Konya Çimento176,202,92-1,01
Kordsa Teknik Tekstil12,432,6431,38
Koza Altın50,651,10-1,27
Koza Madencilik7,27-6,560,69
Körfez GMYO1,6314,7933,61
Kristal Kola0,83-1,19-20,95
Kron Telekomünikasyon8,241,60-5,29
Kuştur Kuşadası Turizm26,908,9196,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,228,937,96
Kütahya Porselen4,762,374,62
Lider Faktoring2,022,02-10,22
Link Bilgisayar10,28-13,9023,56
Logo Yazılım41,0013,8951,07
Lokman Hekim Sağlık3,713,06-17,56
Lüks Kadife4,031,51-16,91
Makina Takım1,260,80-18,18
Mardin Çimento2,660,76-4,21
Marka Yatırım Holding0,678,068,06
Marmaris Altınyunus18,271,004,04
Marshall25,740,232,06
Martı GMYO0,601,69-7,69
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim36,765,4514,09
Mazhar Zorlu Holding5,9536,7856,17
Mega Polietilen1,67-5,11-18,14
Menderes Tekstil0,653,17-9,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm9,8426,9764,27
Merko Gıda0,631,61-37,62
Metal Gayrimenkul0,75-1,32-13,79
Metemtur Otelcilik1,139,717,62
Metro Holding1,025,1534,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,140,883,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,241,645,08
Migros Ticaret13,153,62-11,74
Milpa1,392,21-2,75
Mistral GMYO1,090,00-28,76
MLP Sağlık12,354,4815,42
MMC San. ve Tic. Yat.1,033,00-6,36
Mondi Tire Kutsan1,440,70-22,58
Net Holding1,653,12-15,82
Netaş Telekom.6,897,826,66
Niğbaş Niğde Beton8,402,56110,00
Nuh Çimento6,071,17-12,41
Nurol GMYO2,4721,0817,62
Odaş Elektrik1,391,46-1,28
Olmuksan-IP3,170,96-5,93
Orge Enerji Elektrik3,342,457,05
Orma Orman Mahsulleri1,217,080,83
Osmanlı Menkul1,24-4,62-27,91
Ostim Endüstriyel Yat1,017,45-6,48
Otokar110,308,3528,42
Oyak Yat. Ort.1,2419,23-21,68
Oylum Sınai Yatırımlar1,154,5512,75
Özak GMYO2,160,932,37
Özbal Çelik Boru1,229,91-11,59
Özderici GMYO0,691,47-70,64
Özerden Plastik3,000,3323,07
Panora GMYO4,09-0,2411,24
Park Elek.Madencilik2,357,80-2,49
Parsan14,495,7765,41
Pegasus39,102,8470,59
Peker GMYO4,229,61-48,69
Penguen Gıda1,41-1,4030,56
Pera GMYO0,521,96-32,47
Pergamon Dış Ticaret6,05-2,10-0,94
Petkim3,951,730,32
Petrokent Turizm77,959,7913,46
Pınar Et ve Un5,511,4724,19
Pınar Su1,242,48-0,80
Pınar Süt6,713,237,93
Plastikkart2,840,715,19
Polisan Holding2,27-18,05-24,71
Politeknik Metal58,00-3,2565,40
Prizma Press Matbaacılık2,033,0530,97
QNB Finans Fin. Kir.3,980,51-41,47
QNB Finansbank6,748,01-25,19
Ral Yatırım Holding4,47-4,89142,93
Ray Sigorta2,15-2,2754,68
Reysaş GMYO0,757,148,70
Reysaş Lojistik0,725,88-2,70
Rhea Girişim0,7312,3110,61
Rodrigo Tekstil2,515,0232,11
Royal Halı0,82-2,38-17,17
RTA Laboratuvarları1,28-0,78-26,44
Sabancı Holding8,377,4515,73
Safkar Ege Soğutmacılık1,575,371,28
Salix Yatırım Holding4,51-3,2217,14
Sanel Mühendislik3,562,0163,30
Sanifoam Sünger1,711,7936,80
Sanko Pazarlama2,09-1,42-5,19
Saray Matbaacılık1,077,007,00
Sarkuysan3,28-2,964,37
Sasa Polyester6,561,4214,17
Say Reklamcılık0,810,00-13,83
Sekuro Plastik2,510,80-15,20
Selçuk Ecza Deposu4,817,1376,94
Selçuk Gıda1,766,6732,33
Senkron Güvenlik5,420,00442,00
Serve Film Prodüksiyon2,800,0043,59
Servet GMYO4,23-9,81-10,00
Seyitler Kimya5,803,9450,65
Silverline Endüstri1,080,93-19,40
Sinpaş GMYO0,5711,7654,05
Smartiks Yazılım2,768,66
Soda Sanayii6,85-1,581,25
Sodaş Sodyum Sanayii7,04-0,8526,88
Söktaş1,361,497,09
Sönmez Filament3,8015,1521,79
Sönmez Pamuklu3,517,3412,50
Sumaş Suni Tahta6,954,04-0,71
Şeker Fin. Kir.3,698,8530,85
Şekerbank0,944,44-14,55
Şişe Cam5,090,59-7,16
Şok Marketler9,001,93-16,28
T. Halk Bankası5,302,91-24,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,910,25-29,94
T.S.K.B.0,724,35-11,11
T.Tuborg7,602,70-4,21
Taç Tarım Ürünleri4,225,24-16,60
Tat Gıda4,30-4,4412,57
TAV Havalimanları26,700,9121,41
Taze Kuru Gıda5,521,47-18,82
Tek-Art Turizm0,720,00-15,29
Tekfen Holding26,781,6736,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,003,09-32,66
Temapol Polimer Plastik2,84-1,05-7,19
TGS Dış Ticaret3,753,0259,57
Tofaş Oto. Fab.18,466,4019,01
Torunlar GMYO1,92-2,0427,15
Trabzon Liman9,223,029,89
Trabzonspor Sportif0,9910,00-28,06
Trakya Cam2,896,250,04
Trend GMYO1,20-0,83-5,51
TSKB GMYO0,702,94-14,63
Tuğçelik2,012,55-5,63
Tukaş5,435,64227,11
Turcas Petrol1,302,36-7,80
Turkcell12,480,652,55
Tümosan Motor ve Traktör3,842,67-14,67
Tüpraş114,10-2,899,36
Türk Hava Yolları12,831,18-20,36
Türk Prysmian Kablo1,721,18-0,27
Türk Telekom4,875,8724,87
Türk Traktör29,522,50-15,42
Türker Proje Gayrimenkul24,986,75-22,28
Ufuk Yatırım1,121,82-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,363,8219,30
Ulusoy Elektrik20,920,7731,08
Ulusoy Un Sanayi2,261,358,65
Umpaş Holding0,380,00-30,91
Uşak Seramik1,02-2,86-8,11
Utopya Turizm3,18-2,75-22,44
Uzertaş Boya1,0319,7771,67
Ülker Bisküvi19,45-0,7732,58
Ünye Çimento2,462,07-29,11
Vakıf Fin. Kir.1,43-0,69-19,66
Vakıf GMYO1,630,62-18,09
Vakıf Yat. Ort.1,303,17-14,47
Vakıflar Bankası3,878,10-0,77
Vakko Tekstil2,791,456,96
Vanet Gıda1,6510,0026,92
Verusa Holding18,44-0,6511,08
Verusaturk Girisim3,191,27-3,63
Vestel11,6814,96110,45
Vestel Beyaz Eşya17,327,9877,32
Viking Kağıt1,102,800,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,391,46-19,19
Yapı ve Kredi Bank.2,3310,4345,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,50-3,10-10,39
Yataş4,382,10-2,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,938,14-1,06
Yeni Gimat GMYO8,06-0,8612,25
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,273,853,85
Yeşil Yatırım Holding9,79-10,101,66
Yibitaş İnşaat Malzeme2.349,70-2,906,85
Yonga Mobilya9,30-3,0240,91
Yünsa4,24-0,241,56
Zorlu Enerji1,172,63-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
Kaynak: AA
İş Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

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