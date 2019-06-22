Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|106.998,90
|-7,12
|133,11
|İş Bankası (B)
|20.200,00
|18,80
|560,09
|İş Bankası (C)
|5,62
|10,41
|24,06
|İş Bankası (Kur.)
|157.000,00
|41,30
|223,03
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-16,85
|-19,01
|İş Girişim
|2,58
|-3,37
|26,47
|İş GMYO
|1,00
|3,09
|-7,41
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|33,78
|3,56
|6,36
|İş Y. Men. Değ.
|2,87
|2,50
|55,40
|İş Yat. Ort.
|1,03
|7,29
|39,55
|İşbir Holding
|239,90
|2,09
|73,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|-57,14
|İttifak Holding
|7,20
|17,26
|132,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,35
|3,68
|-18,82
|İzmir Demir Çelik
|1,62
|2,53
|-2,41
|İzmir Fırça
|1,72
|10,97
|-16,91
|İzocam
|21,50
|2,48
|0,37
|Jantsa Jant Sanayi
|27,76
|2,36
|7,55
|Kafein Yazılım
|7,37
|1,66
|7,00
|Kapital Yat. Holding
|1,67
|0,00
|-41,81
|Kaplamin
|3,29
|2,17
|-8,61
|Kardemir (A)
|2,14
|1,42
|17,58
|Kardemir (B)
|2,17
|2,36
|18,58
|Kardemir (D)
|2,28
|3,64
|4,59
|Karel Elektronik
|5,74
|3,05
|37,65
|Karsan Otomotiv
|1,20
|-0,83
|-6,25
|Karsu Tekstil
|1,24
|0,00
|-0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,53
|2,41
|49,46
|Kartonsan
|316,00
|0,57
|-0,93
|Katmerciler Ekipman
|3,90
|10,17
|-33,56
|Kent Gıda
|121,00
|0,41
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|1,58
|0,64
|-12,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,71
|1,18
|-2,29
|Klimasan Klima
|9,35
|-5,75
|136,11
|Koç Holding
|17,25
|5,31
|24,56
|Konfrut Gıda
|29,86
|2,19
|25,04
|Konya Çimento
|176,20
|2,92
|-1,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,43
|2,64
|31,38
|Koza Altın
|50,65
|1,10
|-1,27
|Koza Madencilik
|7,27
|-6,56
|0,69
|Körfez GMYO
|1,63
|14,79
|33,61
|Kristal Kola
|0,83
|-1,19
|-20,95
|Kron Telekomünikasyon
|8,24
|1,60
|-5,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,90
|8,91
|96,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|8,93
|7,96
|Kütahya Porselen
|4,76
|2,37
|4,62
|Lider Faktoring
|2,02
|2,02
|-10,22
|Link Bilgisayar
|10,28
|-13,90
|23,56
|Logo Yazılım
|41,00
|13,89
|51,07
|Lokman Hekim Sağlık
|3,71
|3,06
|-17,56
|Lüks Kadife
|4,03
|1,51
|-16,91
|Makina Takım
|1,26
|0,80
|-18,18
|Mardin Çimento
|2,66
|0,76
|-4,21
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|8,06
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|18,27
|1,00
|4,04
|Marshall
|25,74
|0,23
|2,06
|Martı GMYO
|0,60
|1,69
|-7,69
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|36,76
|5,45
|14,09
|Mazhar Zorlu Holding
|5,95
|36,78
|56,17
|Mega Polietilen
|1,67
|-5,11
|-18,14
|Menderes Tekstil
|0,65
|3,17
|-9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|9,84
|26,97
|64,27
|Merko Gıda
|0,63
|1,61
|-37,62
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,13
|9,71
|7,62
|Metro Holding
|1,02
|5,15
|34,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,88
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|1,64
|5,08
|Migros Ticaret
|13,15
|3,62
|-11,74
|Milpa
|1,39
|2,21
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,09
|0,00
|-28,76
|MLP Sağlık
|12,35
|4,48
|15,42
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|3,00
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,44
|0,70
|-22,58
|Net Holding
|1,65
|3,12
|-15,82
|Netaş Telekom.
|6,89
|7,82
|6,66
|Niğbaş Niğde Beton
|8,40
|2,56
|110,00
|Nuh Çimento
|6,07
|1,17
|-12,41
|Nurol GMYO
|2,47
|21,08
|17,62
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,46
|-1,28
|Olmuksan-IP
|3,17
|0,96
|-5,93
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|2,45
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|7,08
|0,83
|Osmanlı Menkul
|1,24
|-4,62
|-27,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|7,45
|-6,48
|Otokar
|110,30
|8,35
|28,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,24
|19,23
|-21,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,15
|4,55
|12,75
|Özak GMYO
|2,16
|0,93
|2,37
|Özbal Çelik Boru
|1,22
|9,91
|-11,59
|Özderici GMYO
|0,69
|1,47
|-70,64
|Özerden Plastik
|3,00
|0,33
|23,07
|Panora GMYO
|4,09
|-0,24
|11,24
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|7,80
|-2,49
|Parsan
|14,49
|5,77
|65,41
|Pegasus
|39,10
|2,84
|70,59
|Peker GMYO
|4,22
|9,61
|-48,69
|Penguen Gıda
|1,41
|-1,40
|30,56
|Pera GMYO
|0,52
|1,96
|-32,47
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|-2,10
|-0,94
|Petkim
|3,95
|1,73
|0,32
|Petrokent Turizm
|77,95
|9,79
|13,46
|Pınar Et ve Un
|5,51
|1,47
|24,19
|Pınar Su
|1,24
|2,48
|-0,80
|Pınar Süt
|6,71
|3,23
|7,93
|Plastikkart
|2,84
|0,71
|5,19
|Polisan Holding
|2,27
|-18,05
|-24,71
|Politeknik Metal
|58,00
|-3,25
|65,40
|Prizma Press Matbaacılık
|2,03
|3,05
|30,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,98
|0,51
|-41,47
|QNB Finansbank
|6,74
|8,01
|-25,19
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|-4,89
|142,93
|Ray Sigorta
|2,15
|-2,27
|54,68
|Reysaş GMYO
|0,75
|7,14
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,72
|5,88
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,73
|12,31
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|2,51
|5,02
|32,11
|Royal Halı
|0,82
|-2,38
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|-0,78
|-26,44
|Sabancı Holding
|8,37
|7,45
|15,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,57
|5,37
|1,28
|Salix Yatırım Holding
|4,51
|-3,22
|17,14
|Sanel Mühendislik
|3,56
|2,01
|63,30
|Sanifoam Sünger
|1,71
|1,79
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,09
|-1,42
|-5,19
|Saray Matbaacılık
|1,07
|7,00
|7,00
|Sarkuysan
|3,28
|-2,96
|4,37
|Sasa Polyester
|6,56
|1,42
|14,17
|Say Reklamcılık
|0,81
|0,00
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,51
|0,80
|-15,20
|Selçuk Ecza Deposu
|4,81
|7,13
|76,94
|Selçuk Gıda
|1,76
|6,67
|32,33
|Senkron Güvenlik
|5,42
|0,00
|442,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,80
|0,00
|43,59
|Servet GMYO
|4,23
|-9,81
|-10,00
|Seyitler Kimya
|5,80
|3,94
|50,65
|Silverline Endüstri
|1,08
|0,93
|-19,40
|Sinpaş GMYO
|0,57
|11,76
|54,05
|Smartiks Yazılım
|2,76
|8,66
|Soda Sanayii
|6,85
|-1,58
|1,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,04
|-0,85
|26,88
|Söktaş
|1,36
|1,49
|7,09
|Sönmez Filament
|3,80
|15,15
|21,79
|Sönmez Pamuklu
|3,51
|7,34
|12,50
|Sumaş Suni Tahta
|6,95
|4,04
|-0,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,69
|8,85
|30,85
|Şekerbank
|0,94
|4,44
|-14,55
|Şişe Cam
|5,09
|0,59
|-7,16
|Şok Marketler
|9,00
|1,93
|-16,28
|T. Halk Bankası
|5,30
|2,91
|-24,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,91
|0,25
|-29,94
|T.S.K.B.
|0,72
|4,35
|-11,11
|T.Tuborg
|7,60
|2,70
|-4,21
|Taç Tarım Ürünleri
|4,22
|5,24
|-16,60
|Tat Gıda
|4,30
|-4,44
|12,57
|TAV Havalimanları
|26,70
|0,91
|21,41
|Taze Kuru Gıda
|5,52
|1,47
|-18,82
|Tek-Art Turizm
|0,72
|0,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|26,78
|1,67
|36,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,00
|3,09
|-32,66
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|-1,05
|-7,19
|TGS Dış Ticaret
|3,75
|3,02
|59,57
|Tofaş Oto. Fab.
|18,46
|6,40
|19,01
|Torunlar GMYO
|1,92
|-2,04
|27,15
|Trabzon Liman
|9,22
|3,02
|9,89
|Trabzonspor Sportif
|0,99
|10,00
|-28,06
|Trakya Cam
|2,89
|6,25
|0,04
|Trend GMYO
|1,20
|-0,83
|-5,51
|TSKB GMYO
|0,70
|2,94
|-14,63
|Tuğçelik
|2,01
|2,55
|-5,63
|Tukaş
|5,43
|5,64
|227,11
|Turcas Petrol
|1,30
|2,36
|-7,80
|Turkcell
|12,48
|0,65
|2,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,84
|2,67
|-14,67
|Tüpraş
|114,10
|-2,89
|9,36
|Türk Hava Yolları
|12,83
|1,18
|-20,36
|Türk Prysmian Kablo
|1,72
|1,18
|-0,27
|Türk Telekom
|4,87
|5,87
|24,87
|Türk Traktör
|29,52
|2,50
|-15,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,98
|6,75
|-22,28
|Ufuk Yatırım
|1,12
|1,82
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|3,82
|19,30
|Ulusoy Elektrik
|20,92
|0,77
|31,08
|Ulusoy Un Sanayi
|2,26
|1,35
|8,65
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,02
|-2,86
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,18
|-2,75
|-22,44
|Uzertaş Boya
|1,03
|19,77
|71,67
|Ülker Bisküvi
|19,45
|-0,77
|32,58
|Ünye Çimento
|2,46
|2,07
|-29,11
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|-0,69
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,63
|0,62
|-18,09
|Vakıf Yat. Ort.
|1,30
|3,17
|-14,47
|Vakıflar Bankası
|3,87
|8,10
|-0,77
|Vakko Tekstil
|2,79
|1,45
|6,96
|Vanet Gıda
|1,65
|10,00
|26,92
|Verusa Holding
|18,44
|-0,65
|11,08
|Verusaturk Girisim
|3,19
|1,27
|-3,63
|Vestel
|11,68
|14,96
|110,45
|Vestel Beyaz Eşya
|17,32
|7,98
|77,32
|Viking Kağıt
|1,10
|2,80
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,39
|1,46
|-19,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|10,43
|45,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-3,10
|-10,39
|Yataş
|4,38
|2,10
|-2,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|8,14
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|8,06
|-0,86
|12,25
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,79
|-10,10
|1,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.349,70
|-2,90
|6,85
|Yonga Mobilya
|9,30
|-3,02
|40,91
|Yünsa
|4,24
|-0,24
|1,56
|Zorlu Enerji
|1,17
|2,63
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)