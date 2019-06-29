29.06.2019 11:05
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Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 128.100,00 19,72 179,08 İş Bankası (B) 20.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.100,0019,72179,08
İş Bankası (B)20.110,00-0,45557,15
İş Bankası (C)6,057,6533,55
İş Bankası (Kur.)152.900,00-2,61214,60
İş Fin.Kir.3,00-20,00-35,21
İş Girişim2,746,2034,31
İş GMYO1,011,00-6,48
İş Portföy BIST 30 HY BYF34,602,438,94
İş Y. Men. Değ.2,911,3957,57
İş Yat. Ort.1,062,9143,61
İşbir Holding295,0022,97113,77
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,00-57,14
İttifak Holding6,40-11,11106,45
İz Hayvancılık Tarım5,421,31-17,75
İzmir Demir Çelik1,60-1,23-3,61
İzmir Fırça1,66-3,49-19,81
İzocam22,906,516,91
Jantsa Jant Sanayi29,747,1315,22
Kafein Yazılım7,15-2,993,81
Kapital Yat. Holding1,9818,56-31,01
Kaplamin3,341,52-7,22
Kardemir (A)2,156,8325,61
Kardemir (B)2,165,8425,51
Kardemir (D)2,254,649,45
Karel Elektronik6,3310,2851,80
Karsan Otomotiv1,221,67-4,69
Karsu Tekstil1,3710,489,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,30-4,1643,24
Kartonsan316,500,16-0,78
Katmerciler Ekipman1,93-3,45-35,85
Kent Gıda122,501,242,94
Kerevitaş Gıda1,718,23-5,00
Kervansaray Yat. Holding0,244,35-31,43
Kiler GMYO1,752,340,00
Klimasan Klima9,18-1,82131,82
Koç Holding17,541,6826,65
Konfrut Gıda31,405,1631,49
Konya Çimento179,501,870,84
Kordsa Teknik Tekstil12,12-2,4928,11
Koza Altın52,854,343,02
Koza Madencilik7,08-2,61-1,94
Körfez GMYO1,683,0737,70
Kristal Kola0,886,02-16,19
Kron Telekomünikasyon8,401,94-3,45
Kuştur Kuşadası Turizm26,00-3,3589,64
Kuyumcukent Gayrimenkul1,17-4,103,54
Kütahya Porselen4,811,055,71
Lider Faktoring2,020,00-10,22
Link Bilgisayar9,49-7,6814,06
Logo Yazılım41,701,7153,65
Lokman Hekim Sağlık3,720,27-17,33
Lüks Kadife4,152,98-14,43
Makina Takım1,357,14-12,34
Mardin Çimento2,63-1,13-5,29
Marka Yatırım Holding0,65-2,994,84
Marmaris Altınyunus18,541,485,58
Marshall25,800,232,30
Martı GMYO0,600,00-7,69
Martı Otel0,621,646,90
Mavi Giyim40,209,3624,77
Mazhar Zorlu Holding5,30-10,9239,11
Mega Polietilen1,57-5,99-23,04
Menderes Tekstil0,673,08-6,94
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,8830,89115,03
Merko Gıda0,664,76-34,65
Metal Gayrimenkul0,71-5,33-18,39
Metemtur Otelcilik1,227,9616,19
Metro Holding1,01-0,9832,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,13-0,882,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,240,005,08
Migros Ticaret13,532,89-9,19
Milpa1,411,44-1,35
Mistral GMYO1,090,00-28,76
MLP Sağlık11,57-6,328,13
MMC San. ve Tic. Yat.1,084,85-1,82
Mondi Tire Kutsan1,493,47-19,89
Net Holding1,650,00-15,82
Netaş Telekom.6,900,156,81
Niğbaş Niğde Beton8,774,40119,25
Nuh Çimento6,303,79-9,09
Nurol GMYO2,470,0017,62
Odaş Elektrik1,411,440,14
Olmuksan-IP3,335,05-1,19
Orge Enerji Elektrik3,473,8911,22
Orma Orman Mahsulleri1,20-0,830,00
Osmanlı Menkul1,22-1,61-29,07
Ostim Endüstriyel Yat1,064,95-1,85
Otokar114,003,3532,73
Oyak Yat. Ort.1,12-9,68-29,26
Oylum Sınai Yatırımlar1,258,7022,55
Özak GMYO2,212,314,74
Özbal Çelik Boru1,252,46-9,42
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik2,95-1,6721,02
Panora GMYO4,151,4712,87
Park Elek.Madencilik2,506,383,73
Parsan14,862,5569,63
Pegasus45,6016,6298,95
Peker GMYO4,17-1,18-49,30
Penguen Gıda1,538,5141,67
Pera GMYO0,51-1,92-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,110,990,04
Petkim4,062,783,11
Petrokent Turizm74,95-3,859,10
Pınar Et ve Un5,693,2728,24
Pınar Su1,250,810,00
Pınar Süt6,811,499,54
Plastikkart2,912,467,78
Polisan Holding2,22-2,20-26,36
Politeknik Metal57,40-1,0363,69
Prizma Press Matbaacılık2,040,4931,61
QNB Finans Fin. Kir.4,246,53-37,65
QNB Finansbank7,003,86-22,31
Ral Yatırım Holding4,766,49158,70
Ray Sigorta2,223,2659,71
Reysaş GMYO0,784,0013,04
Reysaş Lojistik0,71-1,39-4,05
Rhea Girişim0,9124,6637,88
Rodrigo Tekstil2,645,1838,95
Royal Halı0,842,44-15,15
RTA Laboratuvarları1,280,00-26,44
Sabancı Holding8,592,6318,77
Safkar Ege Soğutmacılık1,655,106,44
Salix Yatırım Holding4,571,3318,70
Sanel Mühendislik3,54-0,5662,39
Sanifoam Sünger1,720,5837,60
Sanko Pazarlama2,194,78-0,66
Saray Matbaacılık1,102,8010,00
Sarkuysan3,300,615,00
Sasa Polyester6,671,6816,08
Say Reklamcılık0,854,94-9,57
Sekuro Plastik2,624,38-11,49
Selçuk Ecza Deposu4,881,4679,51
Selçuk Gıda1,760,0032,33
Senkron Güvenlik6,3917,90539,00
Serve Film Prodüksiyon2,66-5,0036,41
Servet GMYO4,496,15-4,47
Seyitler Kimya5,70-1,7248,05
Silverline Endüstri1,112,78-17,16
Sinpaş GMYO0,6310,5370,27
Smartiks Yazılım2,64-4,35
Soda Sanayii6,36-7,15-5,99
Sodaş Sodyum Sanayii6,97-0,9925,62
Söktaş1,402,9410,24
Sönmez Filament3,78-0,5321,15
Sönmez Pamuklu3,530,5713,14
Sumaş Suni Tahta6,90-0,72-1,43
Şeker Fin. Kir.3,720,8131,91
Şekerbank0,973,19-11,82
Şişe Cam5,191,96-5,33
Şok Marketler9,566,22-11,07
T. Halk Bankası5,748,30-18,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,77-1,18-30,76
T.S.K.B.0,742,78-8,64
T.Tuborg7,762,11-2,19
Taç Tarım Ürünleri4,281,42-15,42
Tat Gıda4,21-2,0910,21
TAV Havalimanları27,001,1222,78
Taze Kuru Gıda5,642,17-17,06
Tek-Art Turizm0,731,39-14,12
Tekfen Holding25,96-3,0632,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,5025,00-15,82
Temapol Polimer Plastik2,933,17-4,25
TGS Dış Ticaret3,760,2760,00
Tofaş Oto. Fab.19,304,5524,42
Torunlar GMYO1,930,5227,81
Trabzon Liman7,752,5212,67
Trabzonspor Sportif1,023,03-25,88
Trakya Cam2,931,381,42
Trend GMYO1,14-5,00-10,24
TSKB GMYO0,722,86-12,20
Tuğçelik2,020,50-5,16
Tukaş5,11-5,89207,83
Turcas Petrol1,353,85-4,26
Turkcell12,802,565,18
Tümosan Motor ve Traktör3,870,78-14,00
Tüpraş115,000,7910,22
Türk Hava Yolları12,890,47-19,99
Türk Prysmian Kablo1,762,332,05
Türk Telekom4,982,2627,69
Türk Traktör31,667,25-9,28
Türker Proje Gayrimenkul24,76-0,88-22,96
Ufuk Yatırım1,2612,5010,53
Ulaşlar Turizm Yat.1,35-0,7418,42
Ulusoy Elektrik20,80-0,5730,33
Ulusoy Un Sanayi2,22-1,776,73
Umpaş Holding0,405,26-27,27
Uşak Seramik1,020,00-8,11
Utopya Turizm3,16-0,63-22,93
Uzertaş Boya0,96-6,8060,00
Ülker Bisküvi19,44-0,0532,52
Ünye Çimento2,501,63-27,95
Vakıf Fin. Kir.1,472,80-17,42
Vakıf GMYO1,778,59-11,06
Vakıf Yat. Ort.1,26-3,08-17,11
Vakıflar Bankası4,198,277,44
Vakko Tekstil2,872,8710,03
Vanet Gıda1,9216,3647,69
Verusa Holding18,05-2,118,73
Verusaturk Girisim3,190,00-3,63
Vestel12,365,82122,70
Vestel Beyaz Eşya17,802,7782,24
Viking Kağıt1,176,366,36
Yapı Kredi Koray GMYO1,432,88-16,86
Yapı ve Kredi Bank.2,413,4350,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,510,40-10,04
Yataş4,625,483,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,84-9,68-10,64
Yeni Gimat GMYO8,232,1114,62
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,26-3,700,00
Yeşil Yatırım Holding10,8811,1312,98
Yibitaş İnşaat Malzeme2.579,009,7617,28
Yonga Mobilya8,25-11,2925,00
Yünsa4,506,137,79
Zorlu Enerji1,180,85-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
Kaynak: AA
holding , iş bankası , borsa istanbul , 11 , Ekonomi

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