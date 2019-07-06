Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|20.750,00
|3,18
|578,06
|İş Bankası (C)
|6,60
|9,09
|45,70
|İş Bankası (Kur.)
|169.168,90
|10,64
|248,07
|İş Fin.Kir.
|2,92
|-2,67
|-36,93
|İş Girişim
|2,74
|0,00
|34,31
|İş GMYO
|1,01
|0,00
|-6,48
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,92
|3,82
|13,10
|İş Y. Men. Değ.
|2,89
|-0,69
|56,48
|İş Yat. Ort.
|1,05
|-0,94
|42,26
|İşbir Holding
|289,90
|-1,73
|110,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|2,78
|-55,95
|İttifak Holding
|6,06
|-5,31
|95,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,26
|-2,95
|-20,18
|İzmir Demir Çelik
|1,64
|2,50
|-1,20
|İzmir Fırça
|1,64
|-1,20
|-20,77
|İzocam
|23,04
|0,61
|7,56
|Jantsa Jant Sanayi
|30,20
|1,55
|17,00
|Kafein Yazılım
|7,16
|0,14
|3,95
|Kapital Yat. Holding
|1,95
|-1,52
|-32,06
|Kaplamin
|3,40
|1,80
|-5,56
|Kardemir (A)
|2,14
|-0,47
|25,03
|Kardemir (B)
|2,12
|-1,85
|23,18
|Kardemir (D)
|2,21
|-1,78
|7,50
|Karel Elektronik
|6,29
|-0,63
|50,84
|Karsan Otomotiv
|1,25
|2,46
|-2,34
|Karsu Tekstil
|1,27
|-7,30
|1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,24
|-1,13
|41,62
|Kartonsan
|311,10
|-1,71
|-2,47
|Katmerciler Ekipman
|2,10
|8,81
|-30,20
|Kent Gıda
|122,70
|0,16
|3,11
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|9,36
|3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,94
|10,86
|10,86
|Klimasan Klima
|9,20
|2,29
|137,12
|Koç Holding
|17,76
|1,25
|28,24
|Konfrut Gıda
|31,90
|1,59
|33,58
|Konya Çimento
|181,00
|0,84
|1,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,89
|-1,90
|25,67
|Koza Altın
|49,34
|-6,64
|-3,82
|Koza Madencilik
|6,27
|-11,44
|-13,16
|Körfez GMYO
|1,62
|-3,57
|32,79
|Kristal Kola
|0,86
|-2,27
|-18,10
|Kron Telekomünikasyon
|8,44
|0,48
|-2,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,50
|-13,46
|64,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|4,42
|Kütahya Porselen
|4,97
|3,33
|9,23
|Lider Faktoring
|2,05
|1,49
|-8,89
|Link Bilgisayar
|10,25
|8,01
|23,20
|Logo Yazılım
|41,02
|-1,63
|51,14
|Lokman Hekim Sağlık
|3,83
|2,96
|-14,89
|Lüks Kadife
|4,69
|13,01
|-3,30
|Makina Takım
|1,27
|-5,93
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,75
|4,56
|-0,97
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-1,54
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,60
|0,32
|5,92
|Marshall
|25,92
|0,47
|2,78
|Martı GMYO
|0,63
|5,00
|-3,08
|Martı Otel
|0,64
|3,23
|10,34
|Mavi Giyim
|41,50
|3,23
|28,80
|Mazhar Zorlu Holding
|4,96
|-6,42
|30,18
|Mega Polietilen
|1,72
|9,55
|-15,69
|Menderes Tekstil
|0,67
|0,00
|-6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,40
|-3,73
|107,01
|Merko Gıda
|0,70
|6,06
|-30,69
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,27
|4,10
|20,95
|Metro Holding
|0,99
|-1,98
|30,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|1,77
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-1,61
|3,39
|Migros Ticaret
|14,42
|6,58
|-3,22
|Milpa
|1,42
|0,71
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,12
|2,75
|-26,80
|MLP Sağlık
|11,30
|-2,33
|5,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,07
|-0,93
|-2,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|3,36
|-17,20
|Net Holding
|1,72
|4,24
|-12,24
|Netaş Telekom.
|7,07
|2,46
|9,44
|Niğbaş Niğde Beton
|9,36
|6,73
|134,00
|Nuh Çimento
|6,29
|-0,16
|-9,24
|Nurol GMYO
|2,32
|-6,07
|10,48
|Odaş Elektrik
|1,48
|4,96
|5,11
|Olmuksan-IP
|3,40
|2,10
|0,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|-3,75
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|0,00
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,24
|1,64
|-27,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|-3,77
|-5,56
|Otokar
|112,30
|-1,49
|30,75
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,77
|41,60
|73,53
|Özak GMYO
|2,37
|7,24
|12,32
|Özbal Çelik Boru
|1,15
|-8,00
|-16,67
|Özderici GMYO
|0,72
|4,35
|-69,36
|Özerden Plastik
|2,98
|1,02
|22,25
|Panora GMYO
|4,24
|2,17
|15,32
|Park Elek.Madencilik
|2,60
|4,00
|7,88
|Parsan
|14,82
|-0,27
|69,18
|Pegasus
|46,52
|2,02
|102,97
|Peker GMYO
|4,04
|-3,12
|-50,88
|Penguen Gıda
|1,48
|-3,27
|37,04
|Pera GMYO
|0,50
|-1,96
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,21
|1,64
|1,68
|Petkim
|4,01
|-1,23
|1,84
|Petrokent Turizm
|74,80
|-0,20
|8,88
|Pınar Et ve Un
|5,98
|5,10
|34,78
|Pınar Su
|1,28
|2,40
|2,40
|Pınar Süt
|6,92
|1,62
|11,31
|Plastikkart
|3,00
|3,09
|11,11
|Polisan Holding
|2,21
|-0,45
|-26,70
|Politeknik Metal
|55,55
|-3,22
|58,41
|Prizma Press Matbaacılık
|2,07
|1,47
|33,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,43
|4,48
|-34,85
|QNB Finansbank
|6,95
|-0,71
|-22,86
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|2,52
|165,22
|Ray Sigorta
|2,21
|-0,45
|58,99
|Reysaş GMYO
|0,80
|2,56
|15,94
|Reysaş Lojistik
|0,73
|2,82
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,83
|-8,79
|25,76
|Rodrigo Tekstil
|3,76
|42,42
|97,89
|Royal Halı
|0,86
|2,38
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,33
|3,91
|-23,56
|Sabancı Holding
|9,11
|6,05
|25,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,78
|7,88
|14,82
|Salix Yatırım Holding
|3,60
|-21,23
|-6,49
|Sanel Mühendislik
|3,65
|3,11
|67,43
|Sanifoam Sünger
|1,71
|-0,58
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,24
|2,28
|1,61
|Saray Matbaacılık
|1,15
|4,55
|15,00
|Sarkuysan
|3,28
|-0,61
|4,37
|Sasa Polyester
|6,79
|1,80
|18,17
|Say Reklamcılık
|0,81
|-4,71
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,64
|0,76
|-10,81
|Selçuk Ecza Deposu
|4,46
|-8,61
|64,06
|Selçuk Gıda
|1,72
|-2,27
|29,32
|Senkron Güvenlik
|4,57
|-28,48
|357,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,59
|-2,63
|32,82
|Servet GMYO
|4,64
|3,34
|-1,28
|Seyitler Kimya
|5,95
|4,39
|54,55
|Silverline Endüstri
|1,12
|0,90
|-16,42
|Sinpaş GMYO
|0,68
|7,94
|83,78
|Smartiks Yazılım
|2,63
|-0,38
|
|Soda Sanayii
|6,40
|0,63
|-5,40
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|0,43
|26,16
|Söktaş
|1,44
|2,86
|13,39
|Sönmez Filament
|4,23
|11,90
|35,58
|Sönmez Pamuklu
|3,45
|-2,27
|10,58
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|-1,45
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,73
|0,27
|32,27
|Şekerbank
|0,99
|2,06
|-10,00
|Şişe Cam
|5,06
|-2,50
|-7,70
|Şok Marketler
|9,74
|1,88
|-9,40
|T. Halk Bankası
|6,07
|5,75
|-13,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,77
|0,00
|-30,76
|T.S.K.B.
|0,82
|10,81
|1,23
|T.Tuborg
|7,76
|0,00
|-2,19
|Taç Tarım Ürünleri
|4,20
|-1,87
|-17,00
|Tat Gıda
|4,44
|5,46
|16,23
|TAV Havalimanları
|24,88
|-7,85
|13,14
|Taze Kuru Gıda
|5,53
|-1,95
|-18,68
|Tek-Art Turizm
|0,75
|2,74
|-11,76
|Tekfen Holding
|25,08
|-3,39
|27,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,34
|-6,40
|-21,21
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|-2,05
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|3,85
|2,39
|63,83
|Tofaş Oto. Fab.
|19,12
|-0,93
|23,26
|Torunlar GMYO
|1,97
|2,07
|30,46
|Trabzon Liman
|7,29
|-5,94
|5,98
|Trabzonspor Sportif
|1,09
|6,86
|-20,79
|Trakya Cam
|2,92
|-0,34
|1,08
|Trend GMYO
|1,10
|-3,51
|-13,39
|TSKB GMYO
|0,73
|1,39
|-10,98
|Tuğçelik
|2,06
|1,98
|-3,29
|Tukaş
|4,27
|-16,44
|157,23
|Turcas Petrol
|1,41
|4,44
|0,00
|Turkcell
|12,83
|0,23
|5,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,06
|4,91
|-9,78
|Tüpraş
|114,60
|-0,35
|9,84
|Türk Hava Yolları
|13,34
|3,49
|-17,19
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|10,80
|13,07
|Türk Telekom
|5,28
|6,02
|35,38
|Türk Traktör
|33,00
|4,23
|-5,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,92
|0,65
|-22,46
|Ufuk Yatırım
|1,16
|-7,94
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|1,48
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|20,72
|-0,38
|29,82
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|3,15
|10,10
|Umpaş Holding
|0,39
|-2,50
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,04
|1,96
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,04
|-3,80
|-25,85
|Uzertaş Boya
|1,02
|6,25
|70,00
|Ülker Bisküvi
|18,98
|-2,37
|29,38
|Ünye Çimento
|2,81
|12,40
|-19,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|-0,68
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,75
|-1,13
|-12,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,34
|6,35
|-11,84
|Vakıflar Bankası
|4,88
|16,47
|25,13
|Vakko Tekstil
|2,88
|0,35
|10,41
|Vanet Gıda
|1,80
|-6,25
|38,46
|Verusa Holding
|16,52
|-8,48
|-0,48
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,00
|-3,63
|Vestel
|11,24
|-9,06
|102,52
|Vestel Beyaz Eşya
|17,35
|-2,53
|77,63
|Viking Kağıt
|1,02
|-12,82
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|2,10
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|10,37
|66,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-0,40
|-10,39
|Yataş
|4,72
|2,16
|5,59
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|9,52
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,19
|-0,49
|14,06
|Yeşil GMYO
|0,28
|7,69
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,05
|-7,63
|4,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.625,00
|1,78
|19,37
|Yonga Mobilya
|7,94
|-3,76
|20,30
|Yünsa
|4,29
|-4,67
|2,76
|Zorlu Enerji
|1,23
|4,24
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)