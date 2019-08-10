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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 41,19 266,01 İş Bankası (B) 18.

10.08.2019 11:06 Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 41,19 266,01
İş Bankası (B) 18.750,00 5,22 512,71
İş Bankası (C) 5,76 -4,48 27,15
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 -5,76 208,63
İş Fin.Kir. 2,30 -5,74 -50,32
İş Girişim 2,54 -3,05 24,51
İş GMYO 0,92 -2,13 -14,81
İş Y. Men. Değ. 3,54 5,36 91,68
İş Yat. Ort. 1,24 0,81 68,00
İşbir Holding 350,00 -4,21 153,62
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71
İttifak Holding 6,02 3,79 94,19
İz Hayvancılık Tarım 4,83 -0,21 -26,71
İzmir Demir Çelik 1,57 -0,63 -5,42
İzmir Fırça 1,62 0,00 -21,74
İzocam 21,14 -11,70 -1,31
Jantsa Jant Sanayi 32,78 3,08 27,00
Kafein Yazılım 6,78 -2,87 -1,57
Kapital Yat. Holding 1,70 -6,08 -40,77
Kaplamin 5,53 25,97 53,61
Kardemir (A) 2,01 -2,90 17,43
Kardemir (B) 2,01 -2,90 16,79
Kardemir (D) 2,05 -3,30 -0,28
Karel Elektronik 7,05 -0,14 69,06
Karsan Otomotiv 1,11 1,83 -13,28
Karsu Tekstil 1,76 1,73 40,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,24 9,17 41,62
Kartonsan 308,90 -2,56 -3,16
Katmerciler Ekipman 2,61 -2,97 -13,25
Kent Gıda 121,00 -1,14 1,68
Kerevitaş Gıda 2,07 -4,17 15,00
Kervansaray Yat. Holding 0,24 -7,69 -31,43
Kiler GMYO 1,87 2,19 6,86
Klimasan Klima 10,94 -1,35 181,96
Koç Holding 18,05 -0,66 30,34
Konfrut Gıda 32,88 3,72 37,69
Konya Çimento 179,40 -1,27 0,79
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 -9,52 18,49
Koza Altın 62,80 11,94 22,42
Koza Madencilik 8,37 17,89 15,93
Körfez GMYO 1,42 2,16 16,39
Kristal Kola 0,88 1,15 -16,19
Kron Telekomünikasyon 8,57 -5,09 -1,49
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -4,00 75,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 1,75 2,65
Kütahya Porselen 4,85 -0,82 6,59
Lider Faktoring 2,15 -4,44 -4,44
Link Bilgisayar 9,74 -3,66 17,07
Logo Yazılım 40,68 -2,59 49,89
Lokman Hekim Sağlık 3,63 -0,55 -19,33
Lüks Kadife 4,66 -3,72 -3,92
Makina Takım 1,32 -2,94 -14,29
Mardin Çimento 2,81 1,81 1,19
Marka Yatırım Holding 0,64 -5,88 3,23
Marmaris Altınyunus 18,50 -3,65 5,35
Marshall 26,96 0,97 6,90
Martı GMYO 0,67 -2,90 3,08
Martı Otel 0,70 2,94 20,69
Mavi Giyim 38,06 -4,61 18,13
Mazhar Zorlu Holding 5,52 -3,83 44,88
Mega Polietilen 1,75 -3,31 -14,22
Menderes Tekstil 0,70 0,00 -2,78
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 12,98 3,84 116,69
Merko Gıda 0,73 0,00 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,38 -1,43 31,43
Metro Holding 1,12 5,66 47,37
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -2,52 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 5,56 12,71
Migros Ticaret 18,30 7,58 22,82
Milpa 1,42 1,43 -0,65
Mistral GMYO 1,20 2,56 -21,57
MLP Sağlık 12,40 4,47 15,89
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,47 -3,92 -20,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,90
Net Holding 1,53 -3,16 -21,94
Netaş Telekom. 6,71 -12,06 3,87
Niğbaş Niğde Beton 11,29 9,72 182,25
Nuh Çimento 6,21 -0,48 -10,39
Nurol GMYO 2,33 -2,10 10,95
Odaş Elektrik 1,57 9,03 11,50
Olmuksan-IP 3,33 -0,89 -1,19
Orge Enerji Elektrik 3,38 1,81 8,33
Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17
Osmanlı Menkul 1,36 3,03 -20,93
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,98 -8,33
Otokar 127,00 4,27 47,87
Oyak Yat. Ort. 2,15 9,69 35,79
Oylum Sınai Yatırımlar 1,92 4,92 88,24
Özak GMYO 1,47 -3,92 1,44
Özbal Çelik Boru 1,23 -0,81 -10,87
Özderici GMYO 0,82 3,80 -65,11
Özerden Plastik 2,75 -1,79 12,82
Panora GMYO 4,24 2,17 15,32
Park Elek.Madencilik 2,87 -7,12 19,09
Parsan 13,94 -15,82 59,13
Pegasus 54,80 13,08 139,09
Peker GMYO 3,62 3,43 -55,98
Penguen Gıda 1,43 -0,69 32,41
Pera GMYO 0,58 13,73 -24,68
Pergamon Dış Ticaret 7,09 -3,93 16,09
Petkim 3,53 -7,35 -10,35
Petrokent Turizm 78,00 -1,08 13,54
Pınar Et ve Un 6,37 -3,19 43,57
Pınar Su 1,30 -2,26 4,00
Pınar Süt 6,77 -15,06 8,90
Plastikkart 3,60 13,92 33,33
Polisan Holding 2,24 -5,88 -25,70
Politeknik Metal 62,20 2,22 77,38
Prizma Press Matbaacılık 3,08 0,65 98,71
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,10 -0,24
QNB Finans Fin. Kir. 4,10 -2,15 -39,71
QNB Finansbank 6,44 -2,87 -28,52
Ral Yatırım Holding 4,96 0,61 169,57
Ray Sigorta 2,19 0,46 57,55
Reysaş GMYO 1,03 8,42 49,28
Reysaş Lojistik 0,97 7,78 31,08
Rhea Girişim 0,70 4,48 6,06
Rodrigo Tekstil 5,00 -0,79 163,16
Royal Halı 0,90 12,50 -9,09
RTA Laboratuvarları 1,24 -4,62 -28,74
Sabancı Holding 9,05 -5,73 25,13
Safkar Ege Soğutmacılık 1,68 -4,55 8,37
Salix Yatırım Holding 4,00 -1,48 3,90
Sanel Mühendislik 4,88 2,74 123,85
Sanifoam Sünger 1,82 -1,62 45,60
Sanko Pazarlama 2,25 2,27 13,40
Saray Matbaacılık 1,32 -4,35 32,00
Sarkuysan 3,43 1,48 9,14
Sasa Polyester 6,19 0,98 7,73
Say Reklamcılık 0,89 -4,30 -5,32
Sekuro Plastik 2,52 -4,18 -14,86
Selçuk Ecza Deposu 4,53 -1,09 66,64
Selçuk Gıda 1,90 5,56 42,86
Senkron Güvenlik 2,29 -1,72 129,00
Serve Film Prodüksiyon 2,10 17,98 7,69
Servet GMYO 4,30 0,00 -8,51
Seyitler Kimya 5,40 11,34 40,26
Silverline Endüstri 1,15 -0,86 -14,18
Sinpaş GMYO 0,78 6,85 110,81
Smartiks Yazılım 2,61 -1,14
Soda Sanayii 5,62 -8,77 -16,93
Sodaş Sodyum Sanayii 7,07 1,00 27,42
Söktaş 1,89 6,18 48,82
Sönmez Filament 5,23 1,75 67,63
Sönmez Pamuklu 3,51 1,74 12,50
Sumaş Suni Tahta 6,28 -7,51 -6,21
Şeker Fin. Kir. 3,67 -4,92 30,14
Şekerbank 0,94 -4,08 -14,55
Şişe Cam 4,31 -10,02 -21,38
Şok Marketler 11,03 7,50 2,60
T. Halk Bankası 5,66 -1,22 -19,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,82 -2,52 -36,35
T.S.K.B. 0,84 1,20 3,70
T.Tuborg 8,34 0,12 5,12
Taç Tarım Ürünleri 3,63 -4,22 -28,26
Tat Gıda 5,00 0,00 30,89
TAV Havalimanları 24,74 -1,43 12,50
Taze Kuru Gıda 5,36 0,75 -21,18
Tek-Art Turizm 0,74 1,37 -12,94
Tekfen Holding 22,00 -5,74 12,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,10 -6,25 -29,29
Temapol Polimer Plastik 3,11 2,30 1,63
TGS Dış Ticaret 3,74 11,98 59,15
Tofaş Oto. Fab. 18,92 0,80 21,97
Torunlar GMYO 1,90 1,06 25,83
Trabzon Liman 7,09 -1,53 3,07
Trabzonspor Sportif 1,06 -3,64 -22,97
Trakya Cam 2,52 -5,97 -12,77
Trend GMYO 1,22 -6,15 -3,94
TSKB GMYO 0,79 1,28 -3,66
Tuğçelik 2,23 -5,91 4,69
Tukaş 4,54 1,79 173,49
Turcas Petrol 1,52 6,29 7,80
Turkcell 12,30 0,41 1,07
Tümosan Motor ve Traktör 3,95 -4,82 -12,22
Tüpraş 135,10 -0,95 29,49
Türk Hava Yolları 12,12 -1,54 -24,77
Türk Prysmian Kablo 1,93 -2,03 11,91
Türk Telekom 5,64 8,25 44,62
Türk Traktör 37,20 6,29 6,59
Türker Proje Gayrimenkul 23,74 0,17 -26,14
Ufuk Yatırım 1,63 22,56 42,98
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 3,38 34,21
Ulusoy Elektrik 25,50 -2,67 59,77
Ulusoy Un Sanayi 2,45 -6,84 17,79
Umpaş Holding 0,41 -6,82 -25,45
Uşak Seramik 1,06 2,91 -4,50
Utopya Turizm 3,15 -0,94 -23,17
Uzertaş Boya 1,12 -2,61 86,67
Ülker Bisküvi 18,25 -1,99 24,40
Ünye Çimento 2,64 -0,07 -21,09
Vakıf Fin. Kir. 1,48 2,78 -16,85
Vakıf GMYO 1,74 0,00 -10,62
Vakıf Yat. Ort. 1,88 37,23 23,68
Vakıflar Bankası 4,75 0,85 21,79
Vakko Tekstil 3,31 5,75 26,90
Vanet Gıda 1,61 -4,17 23,85
Verusa Holding 14,79 -1,07 -10,90
Verusaturk Girisim 3,25 3,17 -1,81
Vestel 10,09 5,88 81,80
Vestel Beyaz Eşya 15,56 -8,04 59,30
Viking Kağıt 0,97 -3,00 -11,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 1,33 -11,63
Yapı ve Kredi Bank. 2,67 0,38 66,87
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 -0,35 2,87
Yataş 5,67 6,98 26,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 0,00 -13,83
Yeni Gimat GMYO 8,50 0,12 18,38
Yeşil GMYO 0,27 8,00 0,00
Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,61 -3,22 -0,21
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,40 -6,87 4,61
Yonga Mobilya 6,98 -0,03 7,54
Yünsa 3,92 -4,62 -6,10
Zorlu Enerji 1,20 -1,64 -2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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