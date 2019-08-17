Yatırımcı rehberi (9)

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.200,00 -2,93 494,73 İş Bankası (C) 5,35 -7,12 18,10 İş Bankası (Kur.) 169.999,90 13,33 249,78 İş Fin.Kir. 2,18 -5,22 -52,92 İş Girişim 2,54 0,00 24,51 İş GMYO 0,88 -4,35 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,52 -0,56 90,60 İş Yat. Ort. 1,17 -5,65 58,51 İşbir Holding 340,00 -2,86 146,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 3,03 -59,52 İttifak Holding 5,89 -2,16 90,00 İz Hayvancılık Tarım 4,73 -2,07 -28,22 İzmir Demir Çelik 1,53 -2,55 -7,83 İzmir Fırça 1,59 -1,85 -23,19 İzocam 20,18 -4,54 -5,79 Jantsa Jant Sanayi 35,74 9,03 38,46 Kafein Yazılım 6,54 -3,54 -5,05 Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77 Kaplamin 6,03 9,04 67,50 Kardemir (A) 1,92 -4,48 12,17 Kardemir (B) 1,94 -3,48 12,72 Kardemir (D) 1,99 -2,93 -3,20 Karel Elektronik 8,25 17,02 97,84 Karsan Otomotiv 1,09 -1,80 -14,84 Karsu Tekstil 1,81 2,84 44,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,35 2,10 44,59 Kartonsan 298,70 -3,30 -6,36 Katmerciler Ekipman 2,47 -5,36 -17,90 Kent Gıda 114,80 -5,12 -3,53 Kerevitaş Gıda 2,12 2,42 17,78 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,73 -7,49 -1,14 Klimasan Klima 12,02 9,87 209,80 Koç Holding 18,01 -0,22 30,05 Konfrut Gıda 35,24 7,18 47,57 Konya Çimento 173,70 -3,18 -2,42 Kordsa Teknik Tekstil 11,10 -0,98 17,32 Koza Altın 64,70 3,03 26,12 Koza Madencilik 8,92 6,57 23,55 Körfez GMYO 1,42 0,00 16,39 Kristal Kola 0,87 -1,14 -17,14 Kron Telekomünikasyon 8,39 -2,10 -3,56 Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 2,08 78,70 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 -3,45 -0,88 Kütahya Porselen 4,79 -1,24 5,27 Lider Faktoring 2,05 -4,65 -8,89 Link Bilgisayar 9,65 -0,92 15,99 Logo Yazılım 40,60 -0,20 49,59 Lokman Hekim Sağlık 3,56 -1,93 -20,89 Lüks Kadife 5,07 8,80 4,54 Makina Takım 1,33 0,76 -13,64 Mardin Çimento 2,76 -1,78 -0,61 Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23 Marmaris Altınyunus 18,62 0,65 6,04 Marshall 26,62 -1,26 5,55 Martı GMYO 0,65 -2,99 0,00 Martı Otel 0,70 0,00 20,69 Mavi Giyim 35,68 -6,25 10,74 Mazhar Zorlu Holding 5,40 -2,17 41,73 Mega Polietilen 1,85 5,71 -9,31 Menderes Tekstil 0,67 -4,29 -6,94 Mensa 0,16 -5,88 14,29 Merit Turizm 12,23 -5,78 104,17 Merko Gıda 0,69 -5,48 -31,68 Metal Gayrimenkul 0,69 -1,43 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,39 0,72 32,38 Metro Holding 1,19 6,25 56,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 0,86 6,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 3,76 16,95 Migros Ticaret 18,47 0,93 23,96 Milpa 1,45 2,11 1,45 Mistral GMYO 1,20 0,00 -21,57 MLP Sağlık 11,83 -4,60 10,56 MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,39 -5,44 -25,27 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.050,00 0,69 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,87 -0,51 Net Holding 1,46 -4,58 -25,51 Netaş Telekom. 6,54 -2,53 1,24 Niğbaş Niğde Beton 11,38 0,80 184,50 Nuh Çimento 6,23 0,32 -10,10 Nurol GMYO 2,20 -5,58 4,76 Odaş Elektrik 1,65 5,10 17,18 Olmuksan-IP 3,21 -3,60 -4,75 Orge Enerji Elektrik 3,41 0,89 9,29 Orma Orman Mahsulleri 1,16 0,87 -3,33 Osmanlı Menkul 1,61 18,38 -6,40 Ostim Endüstriyel Yat 0,96 -3,03 -11,11 Otokar 129,80 2,20 51,13 Oyak Yat. Ort. 2,37 10,23 49,69 Oylum Sınai Yatırımlar 1,91 -0,52 87,25 Özak GMYO 1,41 -4,08 -2,70 Özbal Çelik Boru 1,21 -1,63 -12,32 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 2,70 -1,82 10,77 Panora GMYO 4,28 0,94 16,40 Park Elek.Madencilik 2,82 -1,74 17,01 Parsan 14,85 6,53 69,52 Pegasus 60,45 10,31 163,74 Peker GMYO 3,41 -5,80 -58,54 Penguen Gıda 1,44 0,70 33,33 Pera GMYO 0,59 1,72 -23,38 Pergamon Dış Ticaret 6,13 -13,54 0,37 Petkim 3,43 -2,83 -12,89 Petrokent Turizm 75,50 -3,21 9,90 Pınar Et ve Un 6,40 0,47 44,25 Pınar Su 1,31 0,77 4,80 Pınar Süt 6,40 -5,47 2,94 Plastikkart 3,58 -0,56 32,59 Polisan Holding 2,25 0,45 -25,37 Politeknik Metal 62,00 -0,32 76,81 Prizma Press Matbaacılık 3,21 4,22 107,10 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.085,30 0,57 QNB Finans Fin. Kir. 4,13 0,73 -39,26 QNB Finansbank 6,21 -3,57 -31,08 Ral Yatırım Holding 5,03 1,41 173,37 Ray Sigorta 2,14 -2,28 53,96 Reysaş GMYO 1,02 -0,97 47,83 Reysaş Lojistik 0,93 -4,12 25,68 Rhea Girişim 0,70 0,00 6,06 Rodrigo Tekstil 5,00 0,00 163,16 Royal Halı 0,87 -3,33 -12,12 RTA Laboratuvarları 1,17 1,13 -27,93 Sabancı Holding 8,59 -5,08 18,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,57 -6,55 1,28 Salix Yatırım Holding 4,20 5,00 9,09 Sanel Mühendislik 4,83 -1,02 121,56 Sanifoam Sünger 1,84 1,10 47,20 Sanko Pazarlama 2,33 3,56 17,44 Saray Matbaacılık 1,17 -11,36 17,00 Sarkuysan 3,35 -2,33 6,59 Sasa Polyester 6,00 -3,07 4,42 Say Reklamcılık 0,86 -3,37 -8,51 Sekuro Plastik 2,47 -1,98 -16,55 Selçuk Ecza Deposu 4,41 -2,65 62,22 Selçuk Gıda 1,79 -5,79 34,59 Senkron Güvenlik 2,24 -2,18 124,00 Serve Film Prodüksiyon 2,10 0,00 7,69 Servet GMYO 4,34 0,93 -7,66 Seyitler Kimya 5,60 3,70 45,45 Silverline Endüstri 1,12 -2,61 -16,42 Sinpaş GMYO 0,78 0,00 110,81 Smartiks Yazılım 2,49 -4,60 Soda Sanayii 5,26 -6,41 -22,25 Sodaş Sodyum Sanayii 6,96 -1,56 25,44 Söktaş 1,92 1,59 51,18 Sönmez Filament 6,03 15,30 93,27 Sönmez Pamuklu 4,11 17,09 31,73 Sumaş Suni Tahta 6,26 -0,32 -6,51 Şeker Fin. Kir. 3,51 -4,36 24,47 Şekerbank 0,89 -5,32 -19,09 Şişe Cam 4,13 -4,18 -24,67 Şok Marketler 11,38 3,17 5,86 T. Halk Bankası 5,26 -7,07 -25,07 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,64 -1,66 -37,41 T.S.K.B. 0,82 -2,38 1,23 T.Tuborg 8,46 1,44 6,63 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -0,55 -28,26 Tat Gıda 4,93 -1,40 29,06 TAV Havalimanları 23,36 -5,58 6,23 Taze Kuru Gıda 5,34 -0,37 -21,47 Tek-Art Turizm 0,72 -2,70 -15,29 Tekfen Holding 21,00 -4,55 6,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 -3,33 -31,65 Temapol Polimer Plastik 2,99 -3,86 -2,29 TGS Dış Ticaret 3,69 -1,34 57,02 Tofaş Oto. Fab. 18,85 -0,37 21,52 Torunlar GMYO 1,90 0,00 25,83 Trabzon Liman 6,96 -1,83 1,18 Trabzonspor Sportif 1,07 0,94 -22,24 Trakya Cam 2,35 -6,75 -18,65 Trend GMYO 1,21 -0,82 -4,72 TSKB GMYO 0,77 -2,53 -6,10 Tuğçelik 2,35 5,38 10,33 Tukaş 4,66 2,64 180,72 Turcas Petrol 1,42 -6,58 0,71 Turkcell 12,45 1,22 2,30 Tümosan Motor ve Traktör 3,87 -2,03 -14,00 Tüpraş 125,80 -6,88 20,57 Türk Hava Yolları 11,40 -5,94 -29,24 Türk Prysmian Kablo 1,95 1,04 13,07 Türk Telekom 5,16 -8,51 32,31 Türk Traktör 39,10 5,11 12,03 Türker Proje Gayrimenkul 23,50 -1,01 -26,88 Ufuk Yatırım 1,55 -4,91 35,96 Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 -0,65 33,33 Ulusoy Elektrik 25,38 -0,47 59,02 Ulusoy Un Sanayi 2,59 5,71 24,52 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,09 2,83 -1,80 Utopya Turizm 3,13 -0,63 -23,66 Uzertaş Boya 1,19 6,25 98,33 Ülker Bisküvi 17,12 -6,19 16,70 Ünye Çimento 2,58 -2,27 -22,88 Vakıf Fin. Kir. 1,48 0,00 -16,85 Vakıf GMYO 1,78 2,30 -8,57 Vakıf Yat. Ort. 1,88 0,00 23,68 Vakıflar Bankası 4,37 -8,00 12,05 Vakko Tekstil 3,41 3,02 30,73 Vanet Gıda 1,58 -1,86 21,54 Verusa Holding 14,61 -1,22 -11,99 Verusaturk Girisim 3,19 -1,85 -3,63 Vestel 9,92 -1,68 78,74 Vestel Beyaz Eşya 15,02 -3,47 53,77 Viking Kağıt 0,96 -1,03 -12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -3,95 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,50 -6,37 56,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,89 0,70 3,58 Yataş 5,61 -1,06 25,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,79 -2,47 -15,96 Yeni Gimat GMYO 8,67 2,00 20,74 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,40 -2,19 -2,39 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.360,00 2,59 7,32 Yonga Mobilya 7,50 7,45 15,55 Yünsa 3,84 -2,04 -8,02 Zorlu Enerji 1,14 -5,00 -7,32

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)