Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.200,10
|0,00
|494,74
|İş Bankası (C)
|5,49
|2,62
|21,19
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|0,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,10
|-3,67
|-54,64
|İş Girişim
|2,51
|-1,18
|23,04
|İş GMYO
|0,86
|-2,27
|-20,37
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|10,80
|111,17
|İş Yat. Ort.
|1,25
|6,84
|69,35
|İşbir Holding
|369,50
|9,16
|168,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|-2,94
|-60,71
|İttifak Holding
|5,99
|1,70
|93,23
|İz Hayvancılık Tarım
|4,52
|-4,44
|-31,41
|İzmir Demir Çelik
|1,56
|1,96
|-6,02
|İzmir Fırça
|1,61
|1,26
|-22,22
|İzocam
|20,06
|-0,59
|-6,35
|Jantsa Jant Sanayi
|35,30
|-1,23
|36,76
|Kafein Yazılım
|6,43
|-1,68
|-6,65
|Kapital Yat. Holding
|1,52
|-10,59
|-47,04
|Kaplamin
|5,99
|-0,66
|66,39
|Kardemir (A)
|2,01
|4,69
|17,43
|Kardemir (B)
|2,00
|3,09
|16,21
|Kardemir (D)
|2,04
|2,51
|-0,77
|Karel Elektronik
|8,39
|1,70
|101,20
|Karsan Otomotiv
|1,08
|-0,92
|-15,62
|Karsu Tekstil
|2,06
|13,81
|64,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,30
|-0,93
|43,24
|Kartonsan
|297,50
|-0,40
|-6,73
|Katmerciler Ekipman
|2,44
|-1,21
|-18,90
|Kent Gıda
|111,70
|-2,70
|-6,13
|Kerevitaş Gıda
|1,97
|-7,08
|9,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,76
|1,73
|0,57
|Klimasan Klima
|11,55
|-3,91
|197,69
|Koç Holding
|17,88
|-0,72
|29,11
|Konfrut Gıda
|36,00
|2,16
|50,75
|Konya Çimento
|170,70
|-1,73
|-4,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,64
|4,86
|23,03
|Koza Altın
|64,75
|0,08
|26,22
|Koza Madencilik
|8,13
|-8,86
|12,60
|Körfez GMYO
|1,40
|-1,41
|14,75
|Kristal Kola
|0,88
|1,15
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,44
|0,60
|-2,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,78
|-7,02
|66,16
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,09
|-2,68
|-3,54
|Kütahya Porselen
|4,91
|2,51
|7,91
|Lider Faktoring
|2,12
|3,41
|-5,78
|Link Bilgisayar
|9,30
|-3,63
|11,78
|Logo Yazılım
|39,26
|-3,30
|44,66
|Lokman Hekim Sağlık
|3,48
|-2,25
|-22,67
|Lüks Kadife
|5,35
|5,52
|10,31
|Makina Takım
|1,35
|1,50
|-12,34
|Mardin Çimento
|2,68
|-2,90
|-3,49
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|4,69
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|18,84
|1,18
|7,29
|Marshall
|26,50
|-0,45
|5,08
|Martı GMYO
|0,64
|-1,54
|-1,54
|Martı Otel
|0,68
|-2,86
|17,24
|Mavi Giyim
|37,22
|4,32
|15,52
|Mazhar Zorlu Holding
|4,87
|-9,81
|27,82
|Mega Polietilen
|1,81
|-2,16
|-11,27
|Menderes Tekstil
|0,65
|-2,99
|-9,72
|Mensa
|0,16
|0,00
|14,29
|Merit Turizm
|11,99
|-1,96
|100,17
|Merko Gıda
|0,68
|-1,45
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|6,47
|40,95
|Metro Holding
|1,21
|1,68
|59,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|-0,85
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,36
|-1,45
|15,25
|Migros Ticaret
|18,61
|0,76
|24,90
|Milpa
|1,49
|2,76
|4,24
|Mistral GMYO
|1,26
|5,00
|-17,65
|MLP Sağlık
|13,59
|14,88
|27,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|6,06
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,39
|0,00
|-25,27
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|0,25
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,20
|5,62
|
|Net Holding
|1,53
|4,79
|-21,94
|Netaş Telekom.
|6,34
|-3,06
|-1,86
|Niğbaş Niğde Beton
|12,90
|13,36
|222,50
|Nuh Çimento
|6,12
|-1,77
|-11,69
|Nurol GMYO
|2,12
|-3,64
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,40
|-15,15
|-0,57
|Olmuksan-IP
|3,23
|0,62
|-4,15
|Orge Enerji Elektrik
|3,31
|-2,93
|6,09
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-5,17
|-8,33
|Osmanlı Menkul
|1,47
|-8,70
|-14,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,94
|-2,08
|-12,96
|Otokar
|128,00
|-1,39
|49,03
|Oyak Yat. Ort.
|2,14
|-9,70
|35,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,80
|-5,76
|76,47
|Özak GMYO
|1,46
|3,55
|0,75
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|1,65
|-10,87
|Özderici GMYO
|0,81
|-1,22
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,56
|-5,19
|5,02
|Panora GMYO
|4,20
|-1,87
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|6,74
|24,90
|Parsan
|14,28
|-3,84
|63,01
|Pegasus
|69,30
|14,64
|202,36
|Peker GMYO
|3,13
|-8,21
|-61,94
|Penguen Gıda
|1,40
|-2,78
|29,63
|Pera GMYO
|0,58
|-1,69
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|6,09
|-0,65
|-0,29
|Petkim
|3,36
|-2,04
|-14,67
|Petrokent Turizm
|76,95
|1,92
|12,01
|Pınar Et ve Un
|6,34
|-0,94
|42,89
|Pınar Su
|1,33
|1,53
|6,40
|Pınar Süt
|6,41
|0,16
|3,11
|Plastikkart
|3,19
|-10,89
|18,15
|Polisan Holding
|2,21
|-1,78
|-26,70
|Politeknik Metal
|69,75
|12,50
|98,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,07
|-4,36
|98,06
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,00
|0,89
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,09
|-0,97
|-39,85
|QNB Finansbank
|6,12
|-1,45
|-32,08
|Ral Yatırım Holding
|4,96
|-1,39
|169,57
|Ray Sigorta
|2,12
|-0,93
|52,52
|Reysaş GMYO
|1,14
|11,76
|65,22
|Reysaş Lojistik
|0,99
|6,45
|33,78
|Rhea Girişim
|0,71
|1,43
|7,58
|Rodrigo Tekstil
|4,88
|-2,40
|156,84
|Royal Halı
|0,86
|-1,15
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,17
|0,00
|-27,93
|Sabancı Holding
|8,83
|2,79
|22,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,58
|0,64
|1,92
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|-4,76
|3,90
|Sanel Mühendislik
|4,88
|1,04
|123,85
|Sanifoam Sünger
|1,87
|1,63
|49,60
|Sanko Pazarlama
|2,48
|6,44
|25,00
|Saray Matbaacılık
|1,17
|0,00
|17,00
|Sarkuysan
|3,36
|0,30
|6,91
|Sasa Polyester
|5,91
|-1,50
|2,85
|Say Reklamcılık
|0,98
|13,95
|4,26
|Sekuro Plastik
|2,53
|2,43
|-14,53
|Selçuk Ecza Deposu
|4,84
|9,75
|78,04
|Selçuk Gıda
|1,70
|-5,03
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,03
|-9,38
|103,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,89
|-10,00
|-3,08
|Servet GMYO
|4,10
|-5,53
|-12,77
|Seyitler Kimya
|5,30
|-5,36
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,17
|4,46
|-12,69
|Sinpaş GMYO
|0,75
|-3,85
|102,70
|Smartiks Yazılım
|2,46
|-1,20
|
|Soda Sanayii
|5,64
|7,22
|-16,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,84
|-1,72
|23,28
|Söktaş
|1,54
|-19,79
|21,26
|Sönmez Filament
|4,53
|-24,88
|45,19
|Sönmez Pamuklu
|3,63
|-11,68
|16,35
|Sumaş Suni Tahta
|6,00
|-4,15
|-10,39
|Şeker Fin. Kir.
|3,65
|3,99
|29,43
|Şekerbank
|0,90
|1,12
|-18,18
|Şişe Cam
|4,27
|3,39
|-22,11
|Şok Marketler
|10,75
|-5,54
|0,00
|T. Halk Bankası
|5,65
|7,41
|-19,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,60
|9,02
|-31,76
|T.S.K.B.
|0,85
|3,66
|4,94
|T.Tuborg
|7,81
|-7,68
|-1,56
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|
|-28,26
|Tat Gıda
|4,72
|-4,26
|23,56
|TAV Havalimanları
|23,06
|-1,28
|4,86
|Taze Kuru Gıda
|5,42
|1,50
|-20,29
|Tek-Art Turizm
|0,69
|-4,17
|-18,82
|Tekfen Holding
|21,68
|3,24
|10,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,03
|0,00
|-31,65
|Temapol Polimer Plastik
|3,12
|4,35
|1,96
|TGS Dış Ticaret
|3,52
|-4,61
|49,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,80
|-5,57
|14,75
|Torunlar GMYO
|1,84
|-3,16
|21,85
|Trabzon Liman
|6,83
|-1,87
|-0,71
|Trabzonspor Sportif
|1,10
|2,80
|-20,06
|Trakya Cam
|2,54
|8,09
|-12,08
|Trend GMYO
|1,37
|13,22
|7,87
|TSKB GMYO
|0,78
|1,30
|-4,88
|Tuğçelik
|2,34
|-0,43
|9,86
|Tukaş
|4,37
|-6,22
|163,25
|Turcas Petrol
|1,58
|11,27
|12,06
|Turkcell
|12,58
|1,04
|3,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,83
|-1,03
|-14,89
|Tüpraş
|132,00
|4,93
|26,51
|Türk Hava Yolları
|11,19
|-1,84
|-30,54
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|0,00
|13,07
|Türk Telekom
|5,41
|4,84
|38,72
|Türk Traktör
|37,00
|-5,37
|6,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,00
|2,13
|-25,33
|Ufuk Yatırım
|1,93
|24,52
|69,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,54
|1,32
|35,09
|Ulusoy Elektrik
|26,08
|2,76
|63,41
|Ulusoy Un Sanayi
|2,50
|-3,47
|20,19
|Umpaş Holding
|0,38
|-7,32
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,13
|3,67
|1,80
|Utopya Turizm
|3,30
|5,43
|-19,51
|Uzertaş Boya
|1,15
|-3,36
|91,67
|Ülker Bisküvi
|17,47
|2,04
|19,09
|Ünye Çimento
|2,59
|0,39
|-22,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|5,41
|-12,36
|Vakıf GMYO
|1,75
|-1,69
|-10,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,74
|-7,45
|14,47
|Vakıflar Bankası
|4,54
|3,89
|16,41
|Vakko Tekstil
|3,40
|-0,29
|30,35
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|21,54
|Verusa Holding
|14,84
|1,57
|-10,60
|Verusaturk Girisim
|3,17
|-0,63
|-4,23
|Vestel
|10,63
|7,16
|91,53
|Vestel Beyaz Eşya
|15,10
|0,53
|54,59
|Viking Kağıt
|0,95
|-1,04
|-13,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,07
|41,78
|20,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,40
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|-3,81
|-0,36
|Yataş
|5,29
|-5,70
|18,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,80
|1,27
|-14,89
|Yeni Gimat GMYO
|8,70
|0,35
|21,16
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,48
|0,85
|-1,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.250,00
|-4,66
|2,32
|Yonga Mobilya
|6,73
|-10,27
|3,69
|Yünsa
|4,04
|5,21
|-3,23
|Zorlu Enerji
|1,16
|1,75
|-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)