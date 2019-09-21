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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.

21.09.2019 11:16Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.194,90-1,11494,57
İş Bankası (C)5,85-6,4029,14
İş Bankası (Kur.)159.998,005,96229,20
İş Fin.Kir.2,19-3,52-52,70
İş Girişim2,886,2741,18
İş GMYO0,94-2,08-12,96
İş Y. Men. Değ.3,82-2,05106,84
İş Yat. Ort.1,25-0,7969,35
İşbir Holding327,00-1,21138,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,382,70-54,76
İttifak Holding4,30-2,86108,06
İz Hayvancılık Tarım5,19-2,26-21,24
İzmir Demir Çelik2,2932,3737,95
İzmir Fırça1,902,15-8,21
İzocam20,12-0,10-6,07
Jantsa Jant Sanayi40,44-5,2956,67
Kafein Yazılım6,77-5,71-1,71
Kapital Yat. Holding2,1017,98-26,83
Kaplamin5,13-13,7842,50
Kardemir (A)2,07-5,4820,94
Kardemir (B)2,10-4,1122,02
Kardemir (D)2,13-4,913,61
Karel Elektronik8,86-5,14112,47
Karsan Otomotiv1,12-4,27-12,50
Karsu Tekstil1,91-6,3752,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,25-0,1941,89
Kartonsan322,603,431,13
Katmerciler Ekipman2,840,00-5,61
Kent Gıda119,002,590,00
Kerevitaş Gıda2,24-4,6824,44
Kervansaray Yat. Holding0,440,0025,71
Kiler GMYO1,92-4,489,71
Klimasan Klima10,89-4,14180,68
Koç Holding18,07-1,9030,48
Konfrut Gıda38,509,0761,22
Konya Çimento218,0017,1422,47
Kordsa Teknik Tekstil12,27-0,1629,69
Koza Altın64,151,9925,05
Koza Madencilik8,273,6314,54
Körfez GMYO1,47-4,5520,49
Kristal Kola1,02-7,27-2,86
Kron Telekomünikasyon9,434,558,39
Kuştur Kuşadası Turizm20,32-3,2448,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,19-0,835,31
Kütahya Porselen5,26-0,3815,60
Lider Faktoring2,38-0,835,78
Link Bilgisayar10,51-3,1326,32
Logo Yazılım39,00-0,0543,70
Lokman Hekim Sağlık3,84-2,29-14,67
Lüks Kadife5,47-0,3612,78
Makina Takım1,46-7,01-5,19
Mardin Çimento3,146,8013,07
Marka Yatırım Holding0,820,0032,26
Marmaris Altınyunus22,143,3626,08
Marshall30,96-8,2922,76
Martı GMYO0,795,3321,54
Martı Otel0,823,8041,38
Mavi Giyim42,167,5030,85
Mazhar Zorlu Holding5,66-0,8848,56
Mega Polietilen2,091,952,45
Menderes Tekstil0,793,959,72
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm11,09-2,7285,14
Merko Gıda0,82-1,20-18,81
Metal Gayrimenkul0,71-6,58-18,39
Metemtur Otelcilik1,472,0840,00
Metro Holding1,946,59155,26
Metro Petrol ve Tesisleri1,33-8,2820,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,24-16,785,08
Migros Ticaret20,240,2035,84
Milpa1,48-2,633,55
Mistral GMYO1,36-4,23-11,11
MLP Sağlık13,98-5,2830,65
MMC San. ve Tic. Yat.1,002,04-9,09
Mondi Tire Kutsan1,63-2,40-12,37
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.061,500,44
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,561,08
Net Holding1,78-2,20-9,18
Netaş Telekom.9,504,6347,06
Niğbaş Niğde Beton8,77-48,62119,25
Nuh Çimento6,902,99-0,43
Nurol GMYO2,52-2,3320,00
Odaş Elektrik1,73-2,2622,86
Olmuksan-IP3,977,8817,80
Orge Enerji Elektrik3,58-2,1914,74
Orma Orman Mahsulleri1,8852,8556,67
Osmanlı Menkul1,463,55-15,12
Ostim Endüstriyel Yat1,12-2,613,70
Otokar132,000,7653,69
Oyak Yat. Ort.1,57-1,26-0,84
Oylum Sınai Yatırımlar1,96-1,5192,16
Özak GMYO1,59-3,059,72
Özbal Çelik Boru1,251,63-9,42
Özderici GMYO1,141,79-51,49
Özerden Plastik2,78-5,4414,05
Panora GMYO4,59-1,0824,84
Park Elek.Madencilik3,874,3160,58
Parsan12,31-13,4340,53
Pegasus61,35-0,57167,67
Peker GMYO3,09-10,95-62,43
Penguen Gıda1,625,1950,00
Pera GMYO0,62-1,59-19,48
Pergamon Dış Ticaret6,18-2,681,19
Petkim3,41-6,83-13,40
Petrokent Turizm81,405,3718,49
Pınar Et ve Un6,720,4551,46
Pınar Su1,45-2,6816,00
Pınar Süt8,422,8135,44
Plastikkart3,728,4537,78
Polisan Holding2,451,66-18,74
Politeknik Metal78,95-1,25125,14
Prizma Press Matbaacılık4,114,05165,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.099,200,02
QNB Finans Fin. Kir.8,6191,3326,62
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF553,401,238,00
QNB Finans Portföy Altın BYF24,901,5926,59
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF36,10-3,2713,13
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,61-7,7324,63
QNB Finansbank12,456,4138,18
Ral Yatırım Holding8,0210,77335,87
Ray Sigorta2,20-5,5858,27
Reysaş GMYO1,20-6,2573,91
Reysaş Lojistik0,99-8,3333,78
Rhea Girişim0,75-2,6013,64
Rodrigo Tekstil4,20-32,26121,05
Royal Halı1,0822,739,09
RTA Laboratuvarları1,32-2,94-18,69
Sabancı Holding8,88-5,4322,78
Safkar Ege Soğutmacılık1,73-2,2611,60
Salix Yatırım Holding3,48-0,57-9,61
Sanel Mühendislik5,393,06147,25
Sanifoam Sünger2,144,9071,20
Sanko Pazarlama2,640,3833,06
Saray Matbaacılık1,12-10,4012,00
Sarkuysan3,571,4213,59
Sasa Polyester6,07-2,105,64
Say Reklamcılık1,180,0025,53
Sekuro Plastik3,10-2,214,73
Selçuk Ecza Deposu5,11-2,1187,97
Selçuk Gıda1,640,6123,31
Senkron Güvenlik3,0929,83209,00
Serve Film Prodüksiyon1,841,10-5,64
Servet GMYO4,8412,562,98
Seyitler Kimya4,550,4418,18
Silverline Endüstri1,34-4,290,00
Sinpaş GMYO0,8611,69132,43
Smartiks Yazılım2,610,38
Soda Sanayii5,75-0,69-15,01
Sodaş Sodyum Sanayii7,443,4834,09
Söktaş1,57-4,8523,62
Sönmez Filament4,706,5850,64
Sönmez Pamuklu3,783,5621,15
Sumaş Suni Tahta6,04-1,63-9,79
Şeker Fin. Kir.3,730,5432,27
Şekerbank1,022,00-7,27
Şişe Cam4,53-1,52-17,37
Şok Marketler11,285,724,93
T. Halk Bankası6,38-3,04-9,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası14,70-2,65-13,53
T.S.K.B.0,91-2,1512,35
T.Tuborg8,200,493,35
Taç Tarım Ürünleri3,66-6,63-27,67
Tat Gıda4,85-1,6226,96
TAV Havalimanları23,38-0,606,32
Taze Kuru Gıda5,47-0,73-19,56
Tek-Art Turizm0,770,00-9,41
Tekfen Holding18,81-9,91-4,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,834,04-4,71
Temapol Polimer Plastik3,7212,0521,57
TGS Dış Ticaret3,36-3,1742,98
Tofaş Oto. Fab.18,55-3,0319,59
Torunlar GMYO1,82-3,1920,53
Trabzon Liman8,9612,2830,26
Trabzonspor Sportif1,41-5,372,47
Trakya Cam2,833,66-2,04
Trend GMYO1,603,9025,98
TSKB GMYO0,881,157,32
Tuğçelik2,564,0720,19
Tukaş5,3410,79221,69
Turcas Petrol1,88-6,4733,33
Turkcell12,72-5,434,52
Tümosan Motor ve Traktör4,28-1,83-4,89
Tüpraş135,50-1,3129,87
Türk Hava Yolları11,39-7,70-29,30
Türk Prysmian Kablo2,265,1231,04
Türk Telekom5,741,7747,18
Türk Traktör39,742,7413,87
Türker Proje Gayrimenkul26,80-3,74-16,61
Ufuk Yatırım2,04-7,2778,95
Ulaşlar Turizm Yat.1,63-3,5542,98
Ulusoy Elektrik26,28-0,4564,66
Ulusoy Un Sanayi2,58-1,9024,04
Umpaş Holding0,432,38-21,82
Uşak Seramik1,32-7,0418,92
Utopya Turizm3,441,47-16,10
Uzertaş Boya1,2519,05108,33
Ülker Bisküvi20,12-0,6937,15
Ünye Çimento2,88-0,69-13,92
Vakıf Fin. Kir.1,36-0,73-4,49
Vakıf GMYO1,84-6,12-5,48
Vakıf Yat. Ort.1,86-2,6222,37
Vakıflar Bankası5,09-4,5030,51
Vakko Tekstil3,85-3,2747,60
Vanet Gıda1,73-4,4233,08
Verusa Holding15,755,28-5,12
Verusaturk Girisim3,231,414,78
Vestel10,02-9,7380,54
Vestel Beyaz Eşya15,14-4,1255,00
Viking Kağıt0,96-1,03-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,82-5,705,81
Yapı ve Kredi Bank.2,33-8,9845,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,892,123,58
Yataş6,03-1,4734,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,92-4,17-2,13
Yeni Gimat GMYO10,060,6040,10
Yeşil GMYO0,313,3314,81
Yeşil Yapı0,316,9019,23
Yeşil Yatırım Holding10,002,353,84
Yibitaş İnşaat Malzeme2.320,105,465,51
Yonga Mobilya6,854,585,54
Yünsa5,090,0021,92
Zorlu Enerji1,18-3,28-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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