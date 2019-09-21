Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.194,90
|-1,11
|494,57
|İş Bankası (C)
|5,85
|-6,40
|29,14
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|5,96
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,19
|-3,52
|-52,70
|İş Girişim
|2,88
|6,27
|41,18
|İş GMYO
|0,94
|-2,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,82
|-2,05
|106,84
|İş Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|69,35
|İşbir Holding
|327,00
|-1,21
|138,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|2,70
|-54,76
|İttifak Holding
|4,30
|-2,86
|108,06
|İz Hayvancılık Tarım
|5,19
|-2,26
|-21,24
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|32,37
|37,95
|İzmir Fırça
|1,90
|2,15
|-8,21
|İzocam
|20,12
|-0,10
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|40,44
|-5,29
|56,67
|Kafein Yazılım
|6,77
|-5,71
|-1,71
|Kapital Yat. Holding
|2,10
|17,98
|-26,83
|Kaplamin
|5,13
|-13,78
|42,50
|Kardemir (A)
|2,07
|-5,48
|20,94
|Kardemir (B)
|2,10
|-4,11
|22,02
|Kardemir (D)
|2,13
|-4,91
|3,61
|Karel Elektronik
|8,86
|-5,14
|112,47
|Karsan Otomotiv
|1,12
|-4,27
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,91
|-6,37
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|-0,19
|41,89
|Kartonsan
|322,60
|3,43
|1,13
|Katmerciler Ekipman
|2,84
|0,00
|-5,61
|Kent Gıda
|119,00
|2,59
|0,00
|Kerevitaş Gıda
|2,24
|-4,68
|24,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|0,00
|25,71
|Kiler GMYO
|1,92
|-4,48
|9,71
|Klimasan Klima
|10,89
|-4,14
|180,68
|Koç Holding
|18,07
|-1,90
|30,48
|Konfrut Gıda
|38,50
|9,07
|61,22
|Konya Çimento
|218,00
|17,14
|22,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,27
|-0,16
|29,69
|Koza Altın
|64,15
|1,99
|25,05
|Koza Madencilik
|8,27
|3,63
|14,54
|Körfez GMYO
|1,47
|-4,55
|20,49
|Kristal Kola
|1,02
|-7,27
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|9,43
|4,55
|8,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,32
|-3,24
|48,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|5,31
|Kütahya Porselen
|5,26
|-0,38
|15,60
|Lider Faktoring
|2,38
|-0,83
|5,78
|Link Bilgisayar
|10,51
|-3,13
|26,32
|Logo Yazılım
|39,00
|-0,05
|43,70
|Lokman Hekim Sağlık
|3,84
|-2,29
|-14,67
|Lüks Kadife
|5,47
|-0,36
|12,78
|Makina Takım
|1,46
|-7,01
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,14
|6,80
|13,07
|Marka Yatırım Holding
|0,82
|0,00
|32,26
|Marmaris Altınyunus
|22,14
|3,36
|26,08
|Marshall
|30,96
|-8,29
|22,76
|Martı GMYO
|0,79
|5,33
|21,54
|Martı Otel
|0,82
|3,80
|41,38
|Mavi Giyim
|42,16
|7,50
|30,85
|Mazhar Zorlu Holding
|5,66
|-0,88
|48,56
|Mega Polietilen
|2,09
|1,95
|2,45
|Menderes Tekstil
|0,79
|3,95
|9,72
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|11,09
|-2,72
|85,14
|Merko Gıda
|0,82
|-1,20
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-6,58
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|2,08
|40,00
|Metro Holding
|1,94
|6,59
|155,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,33
|-8,28
|20,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|-16,78
|5,08
|Migros Ticaret
|20,24
|0,20
|35,84
|Milpa
|1,48
|-2,63
|3,55
|Mistral GMYO
|1,36
|-4,23
|-11,11
|MLP Sağlık
|13,98
|-5,28
|30,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|2,04
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,63
|-2,40
|-12,37
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|0,44
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,56
|1,08
|Net Holding
|1,78
|-2,20
|-9,18
|Netaş Telekom.
|9,50
|4,63
|47,06
|Niğbaş Niğde Beton
|8,77
|-48,62
|119,25
|Nuh Çimento
|6,90
|2,99
|-0,43
|Nurol GMYO
|2,52
|-2,33
|20,00
|Odaş Elektrik
|1,73
|-2,26
|22,86
|Olmuksan-IP
|3,97
|7,88
|17,80
|Orge Enerji Elektrik
|3,58
|-2,19
|14,74
|Orma Orman Mahsulleri
|1,88
|52,85
|56,67
|Osmanlı Menkul
|1,46
|3,55
|-15,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|-2,61
|3,70
|Otokar
|132,00
|0,76
|53,69
|Oyak Yat. Ort.
|1,57
|-1,26
|-0,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,96
|-1,51
|92,16
|Özak GMYO
|1,59
|-3,05
|9,72
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|1,63
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,14
|1,79
|-51,49
|Özerden Plastik
|2,78
|-5,44
|14,05
|Panora GMYO
|4,59
|-1,08
|24,84
|Park Elek.Madencilik
|3,87
|4,31
|60,58
|Parsan
|12,31
|-13,43
|40,53
|Pegasus
|61,35
|-0,57
|167,67
|Peker GMYO
|3,09
|-10,95
|-62,43
|Penguen Gıda
|1,62
|5,19
|50,00
|Pera GMYO
|0,62
|-1,59
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|6,18
|-2,68
|1,19
|Petkim
|3,41
|-6,83
|-13,40
|Petrokent Turizm
|81,40
|5,37
|18,49
|Pınar Et ve Un
|6,72
|0,45
|51,46
|Pınar Su
|1,45
|-2,68
|16,00
|Pınar Süt
|8,42
|2,81
|35,44
|Plastikkart
|3,72
|8,45
|37,78
|Polisan Holding
|2,45
|1,66
|-18,74
|Politeknik Metal
|78,95
|-1,25
|125,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|4,05
|165,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.099,20
|0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|8,61
|91,33
|26,62
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|553,40
|1,23
|8,00
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,90
|1,59
|26,59
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|36,10
|-3,27
|13,13
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,61
|-7,73
|24,63
|QNB Finansbank
|12,45
|6,41
|38,18
|Ral Yatırım Holding
|8,02
|10,77
|335,87
|Ray Sigorta
|2,20
|-5,58
|58,27
|Reysaş GMYO
|1,20
|-6,25
|73,91
|Reysaş Lojistik
|0,99
|-8,33
|33,78
|Rhea Girişim
|0,75
|-2,60
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|4,20
|-32,26
|121,05
|Royal Halı
|1,08
|22,73
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|-2,94
|-18,69
|Sabancı Holding
|8,88
|-5,43
|22,78
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|-2,26
|11,60
|Salix Yatırım Holding
|3,48
|-0,57
|-9,61
|Sanel Mühendislik
|5,39
|3,06
|147,25
|Sanifoam Sünger
|2,14
|4,90
|71,20
|Sanko Pazarlama
|2,64
|0,38
|33,06
|Saray Matbaacılık
|1,12
|-10,40
|12,00
|Sarkuysan
|3,57
|1,42
|13,59
|Sasa Polyester
|6,07
|-2,10
|5,64
|Say Reklamcılık
|1,18
|0,00
|25,53
|Sekuro Plastik
|3,10
|-2,21
|4,73
|Selçuk Ecza Deposu
|5,11
|-2,11
|87,97
|Selçuk Gıda
|1,64
|0,61
|23,31
|Senkron Güvenlik
|3,09
|29,83
|209,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,84
|1,10
|-5,64
|Servet GMYO
|4,84
|12,56
|2,98
|Seyitler Kimya
|4,55
|0,44
|18,18
|Silverline Endüstri
|1,34
|-4,29
|0,00
|Sinpaş GMYO
|0,86
|11,69
|132,43
|Smartiks Yazılım
|2,61
|0,38
|Soda Sanayii
|5,75
|-0,69
|-15,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,44
|3,48
|34,09
|Söktaş
|1,57
|-4,85
|23,62
|Sönmez Filament
|4,70
|6,58
|50,64
|Sönmez Pamuklu
|3,78
|3,56
|21,15
|Sumaş Suni Tahta
|6,04
|-1,63
|-9,79
|Şeker Fin. Kir.
|3,73
|0,54
|32,27
|Şekerbank
|1,02
|2,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,53
|-1,52
|-17,37
|Şok Marketler
|11,28
|5,72
|4,93
|T. Halk Bankası
|6,38
|-3,04
|-9,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|14,70
|-2,65
|-13,53
|T.S.K.B.
|0,91
|-2,15
|12,35
|T.Tuborg
|8,20
|0,49
|3,35
|Taç Tarım Ürünleri
|3,66
|-6,63
|-27,67
|Tat Gıda
|4,85
|-1,62
|26,96
|TAV Havalimanları
|23,38
|-0,60
|6,32
|Taze Kuru Gıda
|5,47
|-0,73
|-19,56
|Tek-Art Turizm
|0,77
|0,00
|-9,41
|Tekfen Holding
|18,81
|-9,91
|-4,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,83
|4,04
|-4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|12,05
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,36
|-3,17
|42,98
|Tofaş Oto. Fab.
|18,55
|-3,03
|19,59
|Torunlar GMYO
|1,82
|-3,19
|20,53
|Trabzon Liman
|8,96
|12,28
|30,26
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|-5,37
|2,47
|Trakya Cam
|2,83
|3,66
|-2,04
|Trend GMYO
|1,60
|3,90
|25,98
|TSKB GMYO
|0,88
|1,15
|7,32
|Tuğçelik
|2,56
|4,07
|20,19
|Tukaş
|5,34
|10,79
|221,69
|Turcas Petrol
|1,88
|-6,47
|33,33
|Turkcell
|12,72
|-5,43
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,28
|-1,83
|-4,89
|Tüpraş
|135,50
|-1,31
|29,87
|Türk Hava Yolları
|11,39
|-7,70
|-29,30
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|5,12
|31,04
|Türk Telekom
|5,74
|1,77
|47,18
|Türk Traktör
|39,74
|2,74
|13,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,80
|-3,74
|-16,61
|Ufuk Yatırım
|2,04
|-7,27
|78,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,63
|-3,55
|42,98
|Ulusoy Elektrik
|26,28
|-0,45
|64,66
|Ulusoy Un Sanayi
|2,58
|-1,90
|24,04
|Umpaş Holding
|0,43
|2,38
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,32
|-7,04
|18,92
|Utopya Turizm
|3,44
|1,47
|-16,10
|Uzertaş Boya
|1,25
|19,05
|108,33
|Ülker Bisküvi
|20,12
|-0,69
|37,15
|Ünye Çimento
|2,88
|-0,69
|-13,92
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|-0,73
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,84
|-6,12
|-5,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,86
|-2,62
|22,37
|Vakıflar Bankası
|5,09
|-4,50
|30,51
|Vakko Tekstil
|3,85
|-3,27
|47,60
|Vanet Gıda
|1,73
|-4,42
|33,08
|Verusa Holding
|15,75
|5,28
|-5,12
|Verusaturk Girisim
|3,23
|1,41
|4,78
|Vestel
|10,02
|-9,73
|80,54
|Vestel Beyaz Eşya
|15,14
|-4,12
|55,00
|Viking Kağıt
|0,96
|-1,03
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,82
|-5,70
|5,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|-8,98
|45,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,89
|2,12
|3,58
|Yataş
|6,03
|-1,47
|34,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|-4,17
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|10,06
|0,60
|40,10
|Yeşil GMYO
|0,31
|3,33
|14,81
|Yeşil Yapı
|0,31
|6,90
|19,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|2,35
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.320,10
|5,46
|5,51
|Yonga Mobilya
|6,85
|4,58
|5,54
|Yünsa
|5,09
|0,00
|21,92
|Zorlu Enerji
|1,18
|-3,28
|-4,07