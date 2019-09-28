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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.

28.09.2019 11:12Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.691,00-2,77478,10
İş Bankası (C)6,358,5540,18
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,210,91-52,27
İş Girişim2,62-9,0328,43
İş GMYO0,962,13-11,11
İş Y. Men. Değ.3,861,05109,01
İş Yat. Ort.1,260,8070,71
İşbir Holding308,00-5,81124,17
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,417,89-51,19
İttifak Holding5,2522,09154,03
İz Hayvancılık Tarım6,1418,30-6,83
İzmir Demir Çelik2,404,8044,58
İzmir Fırça1,88-1,05-9,18
İzocam20,160,20-5,88
Jantsa Jant Sanayi40,40-0,1056,52
Kafein Yazılım7,145,473,66
Kapital Yat. Holding3,1047,628,01
Kaplamin4,79-6,6333,06
Kardemir (A)2,164,3526,19
Kardemir (B)2,162,8625,51
Kardemir (D)2,234,698,47
Karel Elektronik9,001,58115,83
Karsan Otomotiv1,174,46-8,59
Karsu Tekstil1,910,0052,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,21-0,7640,81
Kartonsan329,001,983,14
Katmerciler Ekipman3,067,751,71
Kent Gıda118,90-0,08-0,08
Kerevitaş Gıda2,292,2327,22
Kervansaray Yat. Holding0,36-18,182,86
Kiler GMYO1,951,5611,43
Klimasan Klima10,890,00180,68
Koç Holding19,145,9238,21
Konfrut Gıda38,700,5262,06
Konya Çimento212,70-2,4319,49
Kordsa Teknik Tekstil12,753,9134,76
Koza Altın65,802,5728,27
Koza Madencilik8,988,5924,38
Körfez GMYO1,512,7223,77
Kristal Kola1,063,920,95
Kron Telekomünikasyon9,632,1210,69
Kuştur Kuşadası Turizm21,003,3553,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,222,527,96
Kütahya Porselen5,372,0918,02
Lider Faktoring2,380,005,78
Link Bilgisayar11,034,9532,57
Logo Yazılım40,102,8247,75
Lokman Hekim Sağlık3,901,56-13,33
Lüks Kadife5,918,0421,86
Makina Takım1,45-0,68-5,84
Mardin Çimento3,6716,8832,16
Marka Yatırım Holding0,80-2,4429,03
Marmaris Altınyunus22,02-0,5425,40
Marshall31,441,5524,66
Martı GMYO0,77-2,5318,46
Martı Otel0,831,2243,10
Mavi Giyim45,828,6842,21
Mazhar Zorlu Holding5,54-2,1245,41
Mega Polietilen2,08-0,481,96
Menderes Tekstil0,823,8013,89
Mensa0,195,5635,71
Merit Turizm12,008,21100,33
Merko Gıda0,842,44-16,83
Metal Gayrimenkul0,755,63-13,79
Metemtur Otelcilik1,587,4850,48
Metro Holding2,003,09163,16
Metro Petrol ve Tesisleri1,383,7625,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,294,039,32
Migros Ticaret20,20-0,2035,57
Milpa1,629,4613,34
Mistral GMYO1,360,00-11,11
MLP Sağlık14,926,7239,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,99-1,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,640,61-11,83
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.061,500,07
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,600,61
Net Holding1,811,69-7,65
Netaş Telekom.9,40-1,0545,51
Niğbaş Niğde Beton8,15-7,07103,75
Nuh Çimento7,143,483,03
Nurol GMYO2,613,5724,29
Odaş Elektrik1,69-2,3120,02
Olmuksan-IP4,082,7721,07
Orge Enerji Elektrik3,806,1521,79
Orma Orman Mahsulleri3,1064,89158,33
Osmanlı Menkul1,524,11-11,63
Ostim Endüstriyel Yat1,130,894,63
Otokar131,40-0,4552,99
Oyak Yat. Ort.1,655,104,21
Oylum Sınai Yatırımlar2,159,69110,78
Özak GMYO1,685,6615,93
Özbal Çelik Boru1,260,80-8,70
Özderici GMYO1,172,63-50,21
Özerden Plastik2,331,7416,03
Panora GMYO4,600,2225,11
Park Elek.Madencilik4,095,6869,71
Parsan12,360,4141,10
Pegasus62,151,30171,16
Peker GMYO3,090,00-62,43
Penguen Gıda1,58-2,4746,30
Pera GMYO0,7927,422,60
Pergamon Dış Ticaret6,342,593,81
Petkim3,564,40-9,59
Petrokent Turizm82,401,2319,94
Pınar Et ve Un6,801,1953,26
Pınar Su1,492,7619,20
Pınar Süt8,946,1843,80
Plastikkart3,802,1540,74
Polisan Holding2,7010,20-10,44
Politeknik Metal81,503,23132,41
Prizma Press Matbaacılık4,304,62177,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.100,200,09
QNB Finans Fin. Kir.18,14110,69166,76
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF545,20-1,486,40
QNB Finans Portföy Altın BYF24,40-2,0124,05
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF38,155,6819,55
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,55-0,2824,28
QNB Finansbank21,1870,12135,07
Ral Yatırım Holding9,0212,47390,22
Ray Sigorta2,409,0972,66
Reysaş GMYO1,275,8384,06
Reysaş Lojistik1,034,0439,19
Rhea Girişim0,772,6716,67
Rodrigo Tekstil2,49-40,7131,05
Royal Halı1,02-5,563,03
RTA Laboratuvarları1,395,30-14,38
Sabancı Holding9,628,3333,01
Safkar Ege Soğutmacılık1,825,2017,40
Salix Yatırım Holding3,8510,630,00
Sanel Mühendislik5,614,08157,34
Sanifoam Sünger2,150,4772,00
Sanko Pazarlama2,650,3833,56
Saray Matbaacılık1,11-0,8911,00
Sarkuysan3,590,5614,23
Sasa Polyester6,344,4510,34
Say Reklamcılık1,190,8526,60
Sekuro Plastik3,02-2,582,03
Selçuk Ecza Deposu5,06-0,9886,13
Selçuk Gıda1,63-0,6122,56
Senkron Güvenlik3,00-2,91200,00
Serve Film Prodüksiyon1,79-2,72-8,21
Servet GMYO5,095,178,30
Seyitler Kimya5,009,8929,87
Silverline Endüstri1,350,750,75
Sinpaş GMYO0,882,33137,84
Smartiks Yazılım2,60-0,38
Soda Sanayii5,872,09-13,23
Sodaş Sodyum Sanayii7,40-0,5433,37
Söktaş1,676,3731,50
Sönmez Filament4,24-9,7935,90
Sönmez Pamuklu3,67-2,9117,63
Sumaş Suni Tahta6,9114,403,20
Şeker Fin. Kir.4,109,9245,39
Şekerbank1,107,840,00
Şişe Cam4,621,99-15,73
Şok Marketler11,20-0,714,19
T. Halk Bankası6,623,76-5,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,1116,390,65
T.S.K.B.0,954,4017,28
T.Tuborg8,473,296,75
Taç Tarım Ürünleri3,957,92-21,94
Tat Gıda5,166,3935,08
TAV Havalimanları22,86-2,223,95
Taze Kuru Gıda5,43-0,73-20,15
Tek-Art Turizm0,792,60-7,06
Tekfen Holding19,413,19-1,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,830,00-4,71
Temapol Polimer Plastik3,63-2,4218,63
TGS Dış Ticaret3,380,6043,83
Tofaş Oto. Fab.19,696,1526,94
Torunlar GMYO1,862,2023,18
Trabzon Liman8,53-4,8024,01
Trabzonspor Sportif1,34-4,96-2,62
Trakya Cam2,933,531,42
Trend GMYO1,621,2527,56
TSKB GMYO0,902,279,76
Tuğçelik2,798,9830,99
Tukaş5,788,24248,19
Turcas Petrol1,901,0634,75
Turkcell13,012,286,90
Tümosan Motor ve Traktör4,423,27-1,78
Tüpraş141,904,7236,00
Türk Hava Yolları12,106,23-24,89
Türk Prysmian Kablo2,24-0,8829,88
Türk Telekom5,821,3949,23
Türk Traktör42,707,4522,35
Türker Proje Gayrimenkul27,783,66-13,57
Ufuk Yatırım1,94-4,9070,18
Ulaşlar Turizm Yat.1,693,6848,25
Ulusoy Elektrik25,90-1,4562,28
Ulusoy Un Sanayi2,766,9832,69
Umpaş Holding0,454,65-18,18
Uşak Seramik1,341,5220,72
Utopya Turizm3,491,45-14,88
Uzertaş Boya1,10-12,0083,33
Ülker Bisküvi20,04-0,4036,61
Ünye Çimento2,942,08-12,12
Vakıf Fin. Kir.1,381,47-3,09
Vakıf GMYO1,913,80-1,89
Vakıf Yat. Ort.1,933,7626,97
Vakıflar Bankası5,334,7236,67
Vakko Tekstil3,983,3852,59
Vanet Gıda1,793,4737,69
Verusa Holding15,810,59-4,56
Verusaturk Girisim3,281,556,41
Vestel10,060,4081,26
Vestel Beyaz Eşya15,06-0,5354,18
Viking Kağıt0,960,00-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,946,5912,79
Yapı ve Kredi Bank.2,423,8651,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,024,508,24
Yataş6,314,6441,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,920,00-2,13
Yeni Gimat GMYO10,241,7942,61
Yeşil GMYO0,323,2318,52
Yeşil Yapı0,323,2323,08
Yeşil Yatırım Holding10,222,206,13
Yibitaş İnşaat Malzeme2.380,002,588,23
Yonga Mobilya6,910,886,46
Yünsa5,161,3823,60
Zorlu Enerji1,223,39-0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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