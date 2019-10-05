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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.

05.10.2019 11:08Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.350,003,73499,63
İş Bankası (C)6,15-3,1535,76
İş Bankası (Kur.)150.000,00-6,25208,63
İş Fin.Kir.2,16-2,26-53,35
İş Girişim2,58-1,5326,47
İş GMYO0,960,00-11,11
İş Y. Men. Değ.3,931,81112,80
İş Yat. Ort.1,292,3874,77
İşbir Holding350,0013,64154,74
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,4612,20-45,24
İttifak Holding4,80-8,57132,26
İz Hayvancılık Tarım6,02-1,95-8,65
İzmir Demir Çelik2,38-0,8343,37
İzmir Fırça1,911,60-7,73
Jantsa Jant Sanayi43,708,1769,30
Kafein Yazılım6,92-3,080,47
Kapital Yat. Holding2,90-6,451,05
Kaplamin4,50-6,0525,00
Kardemir (A)2,13-1,3924,44
Kardemir (B)2,12-1,8523,18
Kardemir (D)2,16-3,145,07
Karel Elektronik10,2013,33144,60
Karsan Otomotiv1,170,00-8,59
Karsu Tekstil1,952,0956,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,281,3442,70
Kartonsan336,802,375,59
Katmerciler Ekipman3,090,982,70
Kent Gıda118,20-0,59-0,67
Kerevitaş Gıda2,5812,6643,33
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO1,960,5112,00
Klimasan Klima11,273,49190,47
Koç Holding18,78-1,8835,61
Konfrut Gıda40,725,2270,52
Konya Çimento211,70-0,4718,93
Kordsa Teknik Tekstil12,820,5535,50
Koza Altın68,103,5032,75
Koza Madencilik9,586,6832,69
Körfez GMYO1,50-0,6622,95
Kristal Kola1,1710,3811,43
Kron Telekomünikasyon9,52-1,149,43
Kuştur Kuşadası Turizm20,02-4,6746,03
Kuyumcukent Gayrimenkul1,274,1012,39
Kütahya Porselen5,20-3,1714,29
Lider Faktoring2,505,0411,11
Link Bilgisayar10,97-0,5431,85
Logo Yazılım39,80-0,7546,65
Lokman Hekim Sağlık3,86-1,03-14,22
Lüks Kadife6,164,2327,01
Makina Takım1,460,69-5,19
Mardin Çimento3,844,6338,28
Marka Yatırım Holding0,856,2537,10
Marmaris Altınyunus22,883,9130,30
Marshall31,961,6526,72
Martı GMYO0,792,6021,54
Martı Otel0,852,4146,55
Mavi Giyim45,820,0042,21
Mazhar Zorlu Holding5,601,0846,98
Mega Polietilen2,090,482,45
Menderes Tekstil0,81-1,2212,50
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm11,40-5,0090,32
Merko Gıda0,82-2,38-18,81
Metal Gayrimenkul0,73-2,67-16,09
Metemtur Otelcilik1,56-1,2748,57
Metro Holding1,97-1,50159,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,36-1,4523,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,28-0,788,47
Migros Ticaret21,405,9443,62
Milpa1,9419,7535,73
Mistral GMYO1,402,94-8,50
MLP Sağlık14,17-5,0332,43
MMC San. ve Tic. Yat.1,001,01-9,09
Mondi Tire Kutsan1,661,22-10,75
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.066,100,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,731,97
Net Holding1,79-1,10-8,67
Netaş Telekom.10,006,3854,80
Niğbaş Niğde Beton9,0010,43125,00
Nuh Çimento8,0212,3215,73
Nurol GMYO2,57-1,5322,38
Odaş Elektrik1,764,1425,00
Olmuksan-IP4,01-1,7218,99
Orge Enerji Elektrik3,63-4,4716,35
Orma Orman Mahsulleri4,5045,16275,00
Osmanlı Menkul1,658,55-4,07
Ostim Endüstriyel Yat1,162,657,41
Otokar138,105,1060,79
Oyak Yat. Ort.1,787,8812,42
Oylum Sınai Yatırımlar2,348,84129,41
Özak GMYO1,680,0015,93
Özbal Çelik Boru1,324,76-4,35
Özderici GMYO1,11-5,13-52,77
Özerden Plastik2,23-4,2911,05
Panora GMYO4,53-1,5223,20
Park Elek.Madencilik4,212,9374,69
Parsan12,612,0243,95
Pegasus61,10-1,69166,58
Peker GMYO3,07-0,65-62,67
Penguen Gıda1,643,8051,85
Pera GMYO0,74-6,33-3,90
Pergamon Dış Ticaret6,421,265,12
Petkim3,53-0,84-10,35
Petrokent Turizm117,0041,9970,31
Pınar Et ve Un6,67-1,9150,33
Pınar Su1,522,0121,60
Pınar Süt9,202,9147,98
Plastikkart3,923,1645,19
Polisan Holding2,865,93-5,14
Politeknik Metal79,80-2,09127,57
Prizma Press Matbaacılık5,2321,63237,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.102,700,23
QNB Finans Fin. Kir.20,5013,01201,47
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF548,000,516,95
QNB Finans Portföy Altın BYF24,701,2325,57
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF37,17-2,5716,48
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,50-0,2323,99
QNB Finansbank16,25-23,2880,36
Ral Yatırım Holding7,80-13,53323,91
Ray Sigorta2,34-2,5068,35
Reysaş GMYO1,291,5786,96
Reysaş Lojistik1,051,9441,89
Rhea Girişim0,803,9021,21
Rodrigo Tekstil2,37-4,8224,74
Royal Halı1,00-1,961,01
RTA Laboratuvarları1,400,72-13,76
Sabancı Holding9,12-5,2026,10
Safkar Ege Soğutmacılık1,77-2,7514,18
Salix Yatırım Holding4,5417,9217,92
Sanel Mühendislik6,118,91180,28
Sanifoam Sünger2,191,8675,20
Sanko Pazarlama2,712,2636,59
Saray Matbaacılık1,09-1,809,00
Sarkuysan3,57-0,5613,59
Sasa Polyester6,22-1,898,25
Say Reklamcılık1,17-1,6824,47
Sekuro Plastik3,050,993,04
Selçuk Ecza Deposu5,060,0086,13
Selçuk Gıda1,630,0022,56
Senkron Güvenlik3,206,67220,00
Serve Film Prodüksiyon1,811,12-7,18
Servet GMYO5,385,7014,47
Seyitler Kimya5,153,0033,77
Silverline Endüstri1,403,704,48
Sinpaş GMYO0,935,68151,35
Smartiks Yazılım2,693,46
Soda Sanayii5,77-1,70-14,71
Sodaş Sodyum Sanayii7,622,9737,33
Söktaş1,712,4034,65
Sönmez Filament4,12-2,8332,05
Sönmez Pamuklu3,66-0,2717,31
Sumaş Suni Tahta7,589,7013,21
Şeker Fin. Kir.3,94-3,9039,72
Şekerbank1,03-6,36-6,36
Şişe Cam4,44-3,90-19,01
Şok Marketler10,80-3,570,47
T. Halk Bankası6,26-5,44-10,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,8050,7951,77
T.S.K.B.0,91-4,2112,35
T.Tuborg8,30-2,014,61
Taç Tarım Ürünleri3,88-1,77-23,32
Tat Gıda4,91-4,8428,53
TAV Havalimanları23,804,118,23
Taze Kuru Gıda8,4054,7023,53
Tek-Art Turizm0,78-1,27-8,24
Tekfen Holding18,76-3,35-4,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,74-3,18-7,74
Temapol Polimer Plastik3,969,0929,41
TGS Dış Ticaret3,390,3044,26
Tofaş Oto. Fab.22,1012,2442,48
Torunlar GMYO1,85-0,5422,52
Trabzon Liman8,20-3,8719,21
Trabzonspor Sportif1,436,723,92
Trakya Cam2,83-3,41-2,04
Trend GMYO1,57-3,0923,62
TSKB GMYO0,89-1,118,54
Tuğçelik2,67-4,3025,35
Tukaş6,227,61274,70
Turcas Petrol1,86-2,1131,91
Turkcell13,060,387,31
Tümosan Motor ve Traktör4,9111,099,11
Tüpraş139,70-1,5533,89
Türk Hava Yolları11,87-1,90-26,32
Türk Prysmian Kablo2,07-7,5920,02
Türk Telekom5,47-6,0140,26
Türk Traktör43,000,7023,21
Türker Proje Gayrimenkul27,40-1,37-14,75
Ufuk Yatırım1,90-2,0666,67
Ulaşlar Turizm Yat.1,690,0048,25
Ulusoy Elektrik25,42-1,8559,27
Ulusoy Un Sanayi3,0510,5146,63
Umpaş Holding0,5113,33-7,27
Uşak Seramik1,32-1,4918,92
Utopya Turizm3,48-0,29-15,12
Uzertaş Boya1,2412,73106,67
Ülker Bisküvi20,864,0942,19
Ünye Çimento2,87-2,38-14,22
Vakıf Fin. Kir.1,36-1,45-4,49
Vakıf GMYO1,88-1,57-3,43
Vakıf Yat. Ort.1,89-2,0724,34
Vakıflar Bankası4,87-8,6324,87
Vakko Tekstil4,031,2654,50
Vanet Gıda1,62-9,5024,62
Verusa Holding16,584,870,09
Verusaturk Girisim3,321,227,70
Vestel9,78-2,7876,22
Vestel Beyaz Eşya15,00-0,4053,57
Viking Kağıt1,1923,968,18
Yapı Kredi Koray GMYO2,087,2220,93
Yapı ve Kredi Bank.2,34-3,3146,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,3544,0455,91
Yataş6,543,6546,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,953,261,06
Yeni Gimat GMYO10,300,5943,44
Yeşil GMYO0,4128,1251,85
Yeşil Yapı0,4025,0053,85
Yeşil Yatırım Holding10,613,8210,18
Yibitaş İnşaat Malzeme2.446,202,7811,24
Yonga Mobilya7,498,3915,40
Yünsa4,85-6,0116,17
Zorlu Enerji1,274,103,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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