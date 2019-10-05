Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.350,00
|3,73
|499,63
|İş Bankası (C)
|6,15
|-3,15
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|-6,25
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,16
|-2,26
|-53,35
|İş Girişim
|2,58
|-1,53
|26,47
|İş GMYO
|0,96
|0,00
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,93
|1,81
|112,80
|İş Yat. Ort.
|1,29
|2,38
|74,77
|İşbir Holding
|350,00
|13,64
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|12,20
|-45,24
|İttifak Holding
|4,80
|-8,57
|132,26
|İz Hayvancılık Tarım
|6,02
|-1,95
|-8,65
|İzmir Demir Çelik
|2,38
|-0,83
|43,37
|İzmir Fırça
|1,91
|1,60
|-7,73
|Jantsa Jant Sanayi
|43,70
|8,17
|69,30
|Kafein Yazılım
|6,92
|-3,08
|0,47
|Kapital Yat. Holding
|2,90
|-6,45
|1,05
|Kaplamin
|4,50
|-6,05
|25,00
|Kardemir (A)
|2,13
|-1,39
|24,44
|Kardemir (B)
|2,12
|-1,85
|23,18
|Kardemir (D)
|2,16
|-3,14
|5,07
|Karel Elektronik
|10,20
|13,33
|144,60
|Karsan Otomotiv
|1,17
|0,00
|-8,59
|Karsu Tekstil
|1,95
|2,09
|56,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,28
|1,34
|42,70
|Kartonsan
|336,80
|2,37
|5,59
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|0,98
|2,70
|Kent Gıda
|118,20
|-0,59
|-0,67
|Kerevitaş Gıda
|2,58
|12,66
|43,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|1,96
|0,51
|12,00
|Klimasan Klima
|11,27
|3,49
|190,47
|Koç Holding
|18,78
|-1,88
|35,61
|Konfrut Gıda
|40,72
|5,22
|70,52
|Konya Çimento
|211,70
|-0,47
|18,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,82
|0,55
|35,50
|Koza Altın
|68,10
|3,50
|32,75
|Koza Madencilik
|9,58
|6,68
|32,69
|Körfez GMYO
|1,50
|-0,66
|22,95
|Kristal Kola
|1,17
|10,38
|11,43
|Kron Telekomünikasyon
|9,52
|-1,14
|9,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,02
|-4,67
|46,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|4,10
|12,39
|Kütahya Porselen
|5,20
|-3,17
|14,29
|Lider Faktoring
|2,50
|5,04
|11,11
|Link Bilgisayar
|10,97
|-0,54
|31,85
|Logo Yazılım
|39,80
|-0,75
|46,65
|Lokman Hekim Sağlık
|3,86
|-1,03
|-14,22
|Lüks Kadife
|6,16
|4,23
|27,01
|Makina Takım
|1,46
|0,69
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,84
|4,63
|38,28
|Marka Yatırım Holding
|0,85
|6,25
|37,10
|Marmaris Altınyunus
|22,88
|3,91
|30,30
|Marshall
|31,96
|1,65
|26,72
|Martı GMYO
|0,79
|2,60
|21,54
|Martı Otel
|0,85
|2,41
|46,55
|Mavi Giyim
|45,82
|0,00
|42,21
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|1,08
|46,98
|Mega Polietilen
|2,09
|0,48
|2,45
|Menderes Tekstil
|0,81
|-1,22
|12,50
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|11,40
|-5,00
|90,32
|Merko Gıda
|0,82
|-2,38
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-2,67
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|-1,27
|48,57
|Metro Holding
|1,97
|-1,50
|159,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,36
|-1,45
|23,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|-0,78
|8,47
|Migros Ticaret
|21,40
|5,94
|43,62
|Milpa
|1,94
|19,75
|35,73
|Mistral GMYO
|1,40
|2,94
|-8,50
|MLP Sağlık
|14,17
|-5,03
|32,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|1,01
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,66
|1,22
|-10,75
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|0,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,73
|1,97
|Net Holding
|1,79
|-1,10
|-8,67
|Netaş Telekom.
|10,00
|6,38
|54,80
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|10,43
|125,00
|Nuh Çimento
|8,02
|12,32
|15,73
|Nurol GMYO
|2,57
|-1,53
|22,38
|Odaş Elektrik
|1,76
|4,14
|25,00
|Olmuksan-IP
|4,01
|-1,72
|18,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,63
|-4,47
|16,35
|Orma Orman Mahsulleri
|4,50
|45,16
|275,00
|Osmanlı Menkul
|1,65
|8,55
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|2,65
|7,41
|Otokar
|138,10
|5,10
|60,79
|Oyak Yat. Ort.
|1,78
|7,88
|12,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,34
|8,84
|129,41
|Özak GMYO
|1,68
|0,00
|15,93
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|4,76
|-4,35
|Özderici GMYO
|1,11
|-5,13
|-52,77
|Özerden Plastik
|2,23
|-4,29
|11,05
|Panora GMYO
|4,53
|-1,52
|23,20
|Park Elek.Madencilik
|4,21
|2,93
|74,69
|Parsan
|12,61
|2,02
|43,95
|Pegasus
|61,10
|-1,69
|166,58
|Peker GMYO
|3,07
|-0,65
|-62,67
|Penguen Gıda
|1,64
|3,80
|51,85
|Pera GMYO
|0,74
|-6,33
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,42
|1,26
|5,12
|Petkim
|3,53
|-0,84
|-10,35
|Petrokent Turizm
|117,00
|41,99
|70,31
|Pınar Et ve Un
|6,67
|-1,91
|50,33
|Pınar Su
|1,52
|2,01
|21,60
|Pınar Süt
|9,20
|2,91
|47,98
|Plastikkart
|3,92
|3,16
|45,19
|Polisan Holding
|2,86
|5,93
|-5,14
|Politeknik Metal
|79,80
|-2,09
|127,57
|Prizma Press Matbaacılık
|5,23
|21,63
|237,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.102,70
|0,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|20,50
|13,01
|201,47
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|548,00
|0,51
|6,95
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,70
|1,23
|25,57
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|37,17
|-2,57
|16,48
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,50
|-0,23
|23,99
|QNB Finansbank
|16,25
|-23,28
|80,36
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|-13,53
|323,91
|Ray Sigorta
|2,34
|-2,50
|68,35
|Reysaş GMYO
|1,29
|1,57
|86,96
|Reysaş Lojistik
|1,05
|1,94
|41,89
|Rhea Girişim
|0,80
|3,90
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|2,37
|-4,82
|24,74
|Royal Halı
|1,00
|-1,96
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,40
|0,72
|-13,76
|Sabancı Holding
|9,12
|-5,20
|26,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|-2,75
|14,18
|Salix Yatırım Holding
|4,54
|17,92
|17,92
|Sanel Mühendislik
|6,11
|8,91
|180,28
|Sanifoam Sünger
|2,19
|1,86
|75,20
|Sanko Pazarlama
|2,71
|2,26
|36,59
|Saray Matbaacılık
|1,09
|-1,80
|9,00
|Sarkuysan
|3,57
|-0,56
|13,59
|Sasa Polyester
|6,22
|-1,89
|8,25
|Say Reklamcılık
|1,17
|-1,68
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,05
|0,99
|3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|5,06
|0,00
|86,13
|Selçuk Gıda
|1,63
|0,00
|22,56
|Senkron Güvenlik
|3,20
|6,67
|220,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,81
|1,12
|-7,18
|Servet GMYO
|5,38
|5,70
|14,47
|Seyitler Kimya
|5,15
|3,00
|33,77
|Silverline Endüstri
|1,40
|3,70
|4,48
|Sinpaş GMYO
|0,93
|5,68
|151,35
|Smartiks Yazılım
|2,69
|3,46
|Soda Sanayii
|5,77
|-1,70
|-14,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,62
|2,97
|37,33
|Söktaş
|1,71
|2,40
|34,65
|Sönmez Filament
|4,12
|-2,83
|32,05
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|-0,27
|17,31
|Sumaş Suni Tahta
|7,58
|9,70
|13,21
|Şeker Fin. Kir.
|3,94
|-3,90
|39,72
|Şekerbank
|1,03
|-6,36
|-6,36
|Şişe Cam
|4,44
|-3,90
|-19,01
|Şok Marketler
|10,80
|-3,57
|0,47
|T. Halk Bankası
|6,26
|-5,44
|-10,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,80
|50,79
|51,77
|T.S.K.B.
|0,91
|-4,21
|12,35
|T.Tuborg
|8,30
|-2,01
|4,61
|Taç Tarım Ürünleri
|3,88
|-1,77
|-23,32
|Tat Gıda
|4,91
|-4,84
|28,53
|TAV Havalimanları
|23,80
|4,11
|8,23
|Taze Kuru Gıda
|8,40
|54,70
|23,53
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-1,27
|-8,24
|Tekfen Holding
|18,76
|-3,35
|-4,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,74
|-3,18
|-7,74
|Temapol Polimer Plastik
|3,96
|9,09
|29,41
|TGS Dış Ticaret
|3,39
|0,30
|44,26
|Tofaş Oto. Fab.
|22,10
|12,24
|42,48
|Torunlar GMYO
|1,85
|-0,54
|22,52
|Trabzon Liman
|8,20
|-3,87
|19,21
|Trabzonspor Sportif
|1,43
|6,72
|3,92
|Trakya Cam
|2,83
|-3,41
|-2,04
|Trend GMYO
|1,57
|-3,09
|23,62
|TSKB GMYO
|0,89
|-1,11
|8,54
|Tuğçelik
|2,67
|-4,30
|25,35
|Tukaş
|6,22
|7,61
|274,70
|Turcas Petrol
|1,86
|-2,11
|31,91
|Turkcell
|13,06
|0,38
|7,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,91
|11,09
|9,11
|Tüpraş
|139,70
|-1,55
|33,89
|Türk Hava Yolları
|11,87
|-1,90
|-26,32
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|-7,59
|20,02
|Türk Telekom
|5,47
|-6,01
|40,26
|Türk Traktör
|43,00
|0,70
|23,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,40
|-1,37
|-14,75
|Ufuk Yatırım
|1,90
|-2,06
|66,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|0,00
|48,25
|Ulusoy Elektrik
|25,42
|-1,85
|59,27
|Ulusoy Un Sanayi
|3,05
|10,51
|46,63
|Umpaş Holding
|0,51
|13,33
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,32
|-1,49
|18,92
|Utopya Turizm
|3,48
|-0,29
|-15,12
|Uzertaş Boya
|1,24
|12,73
|106,67
|Ülker Bisküvi
|20,86
|4,09
|42,19
|Ünye Çimento
|2,87
|-2,38
|-14,22
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|-1,45
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,88
|-1,57
|-3,43
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|-2,07
|24,34
|Vakıflar Bankası
|4,87
|-8,63
|24,87
|Vakko Tekstil
|4,03
|1,26
|54,50
|Vanet Gıda
|1,62
|-9,50
|24,62
|Verusa Holding
|16,58
|4,87
|0,09
|Verusaturk Girisim
|3,32
|1,22
|7,70
|Vestel
|9,78
|-2,78
|76,22
|Vestel Beyaz Eşya
|15,00
|-0,40
|53,57
|Viking Kağıt
|1,19
|23,96
|8,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,08
|7,22
|20,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-3,31
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,35
|44,04
|55,91
|Yataş
|6,54
|3,65
|46,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,95
|3,26
|1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,30
|0,59
|43,44
|Yeşil GMYO
|0,41
|28,12
|51,85
|Yeşil Yapı
|0,40
|25,00
|53,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,61
|3,82
|10,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.446,20
|2,78
|11,24
|Yonga Mobilya
|7,49
|8,39
|15,40
|Yünsa
|4,85
|-6,01
|16,17
|Zorlu Enerji
|1,27
|4,10
|3,25