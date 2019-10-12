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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.

12.10.2019 11:06Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.520,10-4,52472,51
İş Bankası (C)5,97-2,9331,79
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,160,00-53,35
İş Girişim2,45-5,0420,10
İş GMYO0,93-3,12-13,89
İş Y. Men. Değ.3,80-3,31105,76
İş Yat. Ort.1,26-2,3370,71
İşbir Holding352,200,63156,34
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,42-8,70-50,00
İttifak Holding4,10-14,5898,39
İz Hayvancılık Tarım5,40-10,30-18,06
İzmir Demir Çelik2,20-7,5632,53
İzmir Fırça1,78-6,81-14,01
Jantsa Jant Sanayi46,285,9079,30
Kafein Yazılım6,55-5,35-4,91
Kapital Yat. Holding2,50-13,79-12,89
Kaplamin4,20-6,6716,67
Kardemir (A)2,08-2,3521,52
Kardemir (B)2,09-1,4221,44
Kardemir (D)2,11-2,312,64
Karel Elektronik10,02-1,76140,29
Karsan Otomotiv1,12-4,27-12,50
Karsu Tekstil1,76-9,7440,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,00-5,3035,14
Kartonsan315,50-6,32-1,09
Katmerciler Ekipman2,83-8,41-5,94
Kent Gıda114,60-3,05-3,70
Kerevitaş Gıda2,51-2,7139,44
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO1,88-4,087,43
Klimasan Klima10,55-6,39171,91
Koç Holding18,24-2,8831,71
Konfrut Gıda40,56-0,3969,85
Konya Çimento201,90-4,6313,43
Kordsa Teknik Tekstil11,77-8,1924,41
Koza Altın65,90-3,2328,46
Koza Madencilik9,25-3,4428,12
Körfez GMYO1,40-6,6714,75
Kristal Kola1,13-3,427,62
Kron Telekomünikasyon8,82-7,351,38
Kuştur Kuşadası Turizm21,004,9053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,16-8,662,65
Kütahya Porselen4,92-5,388,13
Lider Faktoring3,0120,4033,78
Link Bilgisayar10,05-8,3920,79
Logo Yazılım38,16-4,1240,60
Lokman Hekim Sağlık3,68-4,66-18,22
Lüks Kadife5,83-5,3620,21
Makina Takım1,34-8,22-12,99
Mardin Çimento5,0330,9981,13
Marka Yatırım Holding0,76-10,5922,58
Marmaris Altınyunus22,920,1730,52
Marshall28,80-9,8914,20
Martı GMYO0,70-11,397,69
Martı Otel0,71-16,4722,41
Mavi Giyim43,18-5,7634,02
Mazhar Zorlu Holding5,701,7949,61
Mega Polietilen1,92-8,13-5,88
Menderes Tekstil0,75-7,414,17
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm12,196,93103,51
Merko Gıda0,74-9,76-26,73
Metal Gayrimenkul0,741,37-14,94
Metemtur Otelcilik1,48-5,1340,95
Metro Holding2,148,63181,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,31-3,6819,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,19-7,030,85
Migros Ticaret19,66-8,1331,95
Milpa1,992,5839,23
Mistral GMYO1,34-4,29-12,42
MLP Sağlık13,64-3,7427,48
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,54-7,23-17,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.068,400,22
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,730,00
Net Holding1,68-6,15-14,29
Netaş Telekom.8,75-12,5035,45
Niğbaş Niğde Beton7,50-16,6787,50
Nuh Çimento8,637,6124,53
Nurol GMYO2,53-1,5620,48
Odaş Elektrik1,58-10,2312,21
Olmuksan-IP3,92-2,2416,32
Orge Enerji Elektrik3,43-5,519,94
Orma Orman Mahsulleri3,03-32,67152,50
Osmanlı Menkul1,46-11,52-15,12
Ostim Endüstriyel Yat1,10-5,171,85
Otokar129,80-6,0151,13
Oyak Yat. Ort.1,74-2,259,90
Oylum Sınai Yatırımlar2,465,13141,18
Özak GMYO1,60-4,7610,41
Özbal Çelik Boru1,25-5,30-9,42
Özderici GMYO1,01-9,01-57,02
Özerden Plastik2,11-5,385,07
Panora GMYO4,52-0,2222,93
Park Elek.Madencilik3,06-27,3226,97
Parsan12,53-0,6343,04
Pegasus61,650,90168,98
Peker GMYO3,00-2,28-63,52
Penguen Gıda1,46-10,9835,19
Pera GMYO0,70-5,41-9,09
Pergamon Dış Ticaret6,24-2,802,17
Petkim3,46-1,98-12,13
Petrokent Turizm97,40-16,7541,78
Pınar Et ve Un6,54-1,9547,40
Pınar Su1,51-0,6620,80
Pınar Süt8,64-6,0938,98
Plastikkart4,043,0649,63
Polisan Holding2,74-4,20-9,12
Politeknik Metal68,55-14,1095,48
Prizma Press Matbaacılık4,88-6,69214,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,10-1,05
QNB Finans Fin. Kir.26,0026,83282,35
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF566,103,3010,48
QNB Finans Portföy Altın BYF25,101,6227,61
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF35,63-4,1411,66
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,700,9325,14
QNB Finansbank15,55-4,3172,59
Ral Yatırım Holding7,75-0,64321,20
Ray Sigorta2,28-2,5664,03
Reysaş GMYO1,4210,08105,80
Reysaş Lojistik1,04-0,9540,54
Rhea Girişim0,75-6,2513,64
Rodrigo Tekstil2,6411,3938,95
Royal Halı1,033,004,04
RTA Laboratuvarları1,32-5,71-18,69
Sabancı Holding9,01-1,2124,57
Safkar Ege Soğutmacılık1,69-4,529,02
Salix Yatırım Holding5,5021,1542,86
Sanel Mühendislik5,22-14,57139,45
Sanifoam Sünger2,03-7,3162,40
Sanko Pazarlama3,3523,6268,84
Saray Matbaacılık1,06-2,756,00
Sarkuysan3,52-1,4012,00
Sasa Polyester6,02-3,224,77
Say Reklamcılık1,170,0024,47
Sekuro Plastik3,01-1,311,69
Selçuk Ecza Deposu5,070,2086,50
Selçuk Gıda1,630,0022,56
Senkron Güvenlik3,01-5,94201,00
Serve Film Prodüksiyon1,78-1,66-8,72
Servet GMYO5,15-4,289,57
Seyitler Kimya4,95-3,8828,57
Silverline Endüstri1,36-2,861,49
Sinpaş GMYO0,79-15,05113,51
Smartiks Yazılım2,51-6,69
Soda Sanayii5,861,56-13,38
Sodaş Sodyum Sanayii7,29-4,3331,39
Söktaş1,51-11,7018,90
Sönmez Filament3,89-5,5824,68
Sönmez Pamuklu3,46-5,4610,90
Sumaş Suni Tahta7,20-5,017,53
Şeker Fin. Kir.3,75-4,8232,98
Şekerbank0,98-4,85-10,91
Şişe Cam4,26-4,05-22,30
Şok Marketler10,03-7,13-6,70
T. Halk Bankası5,67-9,42-19,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,44-1,4049,65
T.S.K.B.0,89-2,209,88
T.Tuborg8,09-2,531,96
Taç Tarım Ürünleri3,61-6,96-28,66
Tat Gıda4,71-4,0723,30
TAV Havalimanları24,844,3712,96
Taze Kuru Gıda7,10-15,484,41
Tek-Art Turizm0,71-8,97-16,47
Tekfen Holding18,35-2,19-6,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,61-4,74-12,12
Temapol Polimer Plastik3,72-6,0621,57
TGS Dış Ticaret3,08-9,1431,06
Tofaş Oto. Fab.21,34-3,4437,58
Torunlar GMYO1,61-12,976,62
Trabzon Liman8,01-2,3216,45
Trabzonspor Sportif1,26-11,89-8,44
Trakya Cam2,923,181,08
Trend GMYO1,48-5,7316,54
TSKB GMYO0,86-3,374,88
Tuğçelik2,856,7433,80
Tukaş4,38-29,58163,86
Turcas Petrol1,77-4,8425,53
Turkcell12,72-2,604,52
Tümosan Motor ve Traktör4,43-9,78-1,56
Tüpraş126,90-9,1621,63
Türk Hava Yolları11,62-2,11-27,87
Türk Prysmian Kablo1,97-4,8314,23
Türk Telekom5,470,0040,26
Türk Traktör41,00-4,6517,48
Türker Proje Gayrimenkul26,50-3,28-17,55
Ufuk Yatırım1,81-4,7458,77
Ulaşlar Turizm Yat.1,53-9,4734,21
Ulusoy Elektrik24,36-4,1752,63
Ulusoy Un Sanayi2,85-6,5637,02
Umpaş Holding0,44-13,73-20,00
Uşak Seramik1,27-3,7914,41
Utopya Turizm3,35-3,74-18,29
Uzertaş Boya1,14-8,0690,00
Ülker Bisküvi18,38-11,8925,29
Ünye Çimento3,128,71-6,74
Vakıf Fin. Kir.1,28-5,88-10,11
Vakıf GMYO1,75-6,91-10,11
Vakıf Yat. Ort.1,88-0,5323,68
Vakıflar Bankası4,49-7,8015,13
Vakko Tekstil3,68-8,6841,08
Vanet Gıda1,54-4,9418,46
Verusa Holding14,78-10,86-10,78
Verusaturk Girisim3,18-4,223,16
Vestel9,840,6177,30
Vestel Beyaz Eşya14,63-2,4749,78
Viking Kağıt1,16-2,525,45
Yapı Kredi Koray GMYO1,90-8,6510,47
Yapı ve Kredi Bank.2,26-3,4241,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,00-8,0543,37
Yataş6,26-4,2840,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,91-4,21-3,19
Yeni Gimat GMYO10,19-1,0741,91
Yeşil GMYO0,5226,8392,59
Yeşil Yapı0,425,0061,54
Yeşil Yatırım Holding10,00-5,753,84
Yibitaş İnşaat Malzeme2.886,3017,9931,26
Yonga Mobilya6,94-7,346,92
Yünsa4,70-3,0912,58
Zorlu Enerji1,21-4,72-1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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