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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.

19.10.2019 11:07Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.500,00-0,11471,86
İş Bankası (C)6,102,1834,66
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,180,93-52,92
İş Girişim2,491,6322,06
İş GMYO0,941,08-12,96
İş Y. Men. Değ.3,830,79107,38
İş Yat. Ort.1,303,1776,13
İşbir Holding344,60-2,16150,81
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,457,14-46,43
İttifak Holding4,09-0,2497,90
İz Hayvancılık Tarım5,613,89-14,87
İzmir Demir Çelik2,4913,1850,00
İzmir Fırça1,832,81-11,59
Jantsa Jant Sanayi49,226,3590,69
Kafein Yazılım6,651,53-3,45
Kapital Yat. Holding2,687,20-6,62
Kaplamin4,13-1,6714,72
Kardemir (A)2,100,9622,69
Kardemir (B)2,090,0021,44
Kardemir (D)2,130,953,61
Karel Elektronik10,00-0,20139,81
Karsan Otomotiv1,130,89-11,72
Karsu Tekstil1,9913,0759,20
Karsusan Su Ürünleri San.7,3046,0097,30
Kartonsan312,50-0,95-2,03
Katmerciler Ekipman2,892,12-3,94
Kent Gıda113,90-0,61-4,29
Kerevitaş Gıda2,665,9847,78
Kervansaray Yat. Holding0,4011,1114,29
Kiler GMYO1,87-0,536,86
Klimasan Klima9,80-7,11152,58
Koç Holding18,350,6032,50
Konfrut Gıda40,10-1,1367,92
Konya Çimento202,000,0513,48
Kordsa Teknik Tekstil11,16-5,1817,96
Koza Altın66,601,0629,82
Koza Madencilik8,27-10,5914,54
Körfez GMYO1,400,0014,75
Kristal Kola1,130,007,62
Kron Telekomünikasyon8,850,341,72
Kuştur Kuşadası Turizm19,80-5,7144,42
Kuyumcukent Gayrimenkul1,170,863,54
Kütahya Porselen5,032,2410,55
Lider Faktoring2,79-7,3124,00
Link Bilgisayar10,090,4021,27
Logo Yazılım37,50-1,7338,17
Lokman Hekim Sağlık3,60-2,17-20,00
Lüks Kadife6,7215,2738,56
Makina Takım1,361,49-11,69
Mardin Çimento5,203,3887,25
Marka Yatırım Holding0,760,0022,58
Marmaris Altınyunus23,502,5333,83
Marshall28,860,2114,43
Martı GMYO0,711,439,23
Martı Otel0,721,4124,14
Mavi Giyim42,38-1,8531,53
Mazhar Zorlu Holding5,37-5,7940,94
Mega Polietilen1,82-5,21-10,78
Menderes Tekstil0,750,004,17
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,492,46108,51
Merko Gıda0,785,41-22,77
Metal Gayrimenkul0,72-2,70-17,24
Metemtur Otelcilik1,512,0343,81
Metro Holding2,3911,68214,47
Metro Petrol ve Tesisleri1,342,2921,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,18-0,840,00
Migros Ticaret20,263,0535,97
Milpa2,053,0243,42
Mistral GMYO1,340,00-12,42
MLP Sağlık13,871,6929,63
MMC San. ve Tic. Yat.0,94-6,00-14,55
Mondi Tire Kutsan1,571,95-15,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.070,700,22
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,66-1,04
Net Holding1,680,00-14,29
Netaş Telekom.8,901,7137,77
Niğbaş Niğde Beton6,99-6,8074,75
Nuh Çimento8,27-4,1719,33
Nurol GMYO2,665,1426,67
Odaş Elektrik1,601,2713,63
Olmuksan-IP4,012,3018,99
Orge Enerji Elektrik3,42-0,299,62
Orma Orman Mahsulleri3,143,63161,67
Osmanlı Menkul1,6110,27-6,40
Ostim Endüstriyel Yat1,143,645,56
Otokar131,000,9252,52
Oyak Yat. Ort.2,0115,5226,95
Oylum Sınai Yatırımlar2,45-0,41140,20
Özak GMYO1,7811,2522,83
Özbal Çelik Boru1,250,00-9,42
Özderici GMYO1,053,96-55,32
Özerden Plastik2,183,328,56
Panora GMYO4,601,7725,11
Park Elek.Madencilik2,91-4,9020,75
Parsan12,661,0444,52
Pegasus62,952,11174,65
Peker GMYO2,97-1,00-63,89
Penguen Gıda1,481,3737,04
Pera GMYO0,69-1,43-10,39
Pergamon Dış Ticaret6,321,283,48
Petkim3,521,73-10,60
Petrokent Turizm98,000,6242,65
Pınar Et ve Un6,580,6148,30
Pınar Su1,50-0,6620,00
Pınar Süt8,45-2,2035,92
Plastikkart4,080,9951,11
Polisan Holding2,67-2,55-11,44
Politeknik Metal64,05-6,5682,65
Prizma Press Matbaacılık4,78-2,05208,39
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.092,600,14
QNB Finans Fin. Kir.25,00-3,85267,65
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF557,30-1,558,76
QNB Finans Portföy Altın BYF24,85-1,0026,33
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF35,24-1,0910,44
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,52-0,8324,11
QNB Finansbank18,4918,91105,22
Ral Yatırım Holding7,08-8,65284,78
Ray Sigorta2,27-0,4463,31
Reysaş GMYO1,39-2,11101,45
Reysaş Lojistik1,02-1,9237,84
Rhea Girişim0,750,0013,64
Rodrigo Tekstil2,35-10,9823,68
Royal Halı1,040,975,05
RTA Laboratuvarları1,384,55-14,99
Sabancı Holding8,62-4,3319,18
Safkar Ege Soğutmacılık1,66-1,787,08
Salix Yatırım Holding5,601,8245,45
Sanel Mühendislik4,11-21,2688,53
Sanifoam Sünger2,01-0,9960,80
Sanko Pazarlama3,360,3069,35
Saray Matbaacılık1,081,898,00
Sarkuysan3,633,1215,50
Sasa Polyester6,202,997,90
Say Reklamcılık1,170,0024,47
Sekuro Plastik3,041,002,70
Selçuk Ecza Deposu5,447,30100,11
Selçuk Gıda1,704,2927,82
Senkron Güvenlik2,96-1,66196,00
Serve Film Prodüksiyon1,801,12-7,69
Servet GMYO5,10-0,978,51
Seyitler Kimya4,80-3,0324,68
Silverline Endüstri1,413,685,22
Sinpaş GMYO0,857,59129,73
Smartiks Yazılım2,44-2,79
Soda Sanayii5,83-0,51-13,83
Sodaş Sodyum Sanayii7,502,8835,17
Söktaş1,50-0,6618,11
Sönmez Filament3,81-2,0622,12
Sönmez Pamuklu3,562,8914,10
Sumaş Suni Tahta7,200,007,53
Şeker Fin. Kir.3,975,8740,78
Şekerbank0,96-2,04-12,73
Şişe Cam4,433,99-19,19
Şok Marketler9,82-2,09-8,65
T. Halk Bankası5,64-0,53-19,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası34,7436,56104,36
T.S.K.B.0,87-2,257,41
T.Tuborg8,090,001,96
Taç Tarım Ürünleri3,661,39-27,67
Tat Gıda4,730,4223,82
TAV Havalimanları24,34-2,0110,68
Taze Kuru Gıda10,8552,8259,56
Tek-Art Turizm0,744,23-12,94
Tekfen Holding16,91-7,85-13,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,641,15-11,11
Temapol Polimer Plastik3,720,0021,57
TGS Dış Ticaret3,080,0031,06
Tofaş Oto. Fab.21,540,9438,87
Torunlar GMYO1,620,627,28
Trabzon Liman7,95-0,7515,57
Trabzonspor Sportif1,324,76-4,08
Trakya Cam2,951,032,12
Trend GMYO1,522,7019,69
TSKB GMYO0,915,8110,98
Tuğçelik2,953,5138,50
Tukaş4,686,85181,93
Turcas Petrol1,780,5626,24
Turkcell12,39-2,591,81
Tümosan Motor ve Traktör4,481,13-0,44
Tüpraş124,20-2,1319,04
Türk Hava Yolları11,54-0,69-28,37
Türk Prysmian Kablo1,970,0014,23
Türk Telekom5,520,9141,54
Türk Traktör40,76-0,5916,79
Türker Proje Gayrimenkul33,2625,513,48
Ufuk Yatırım1,80-0,5557,89
Ulaşlar Turizm Yat.1,593,9239,47
Ulusoy Elektrik24,500,5753,51
Ulusoy Un Sanayi2,953,5141,83
Umpaş Holding0,43-2,27-21,82
Uşak Seramik1,313,1518,02
Utopya Turizm3,411,79-16,83
Uzertaş Boya1,08-5,2680,00
Ülker Bisküvi18,912,8828,90
Ünye Çimento2,99-4,17-10,63
Vakıf Fin. Kir.1,312,34-8,01
Vakıf GMYO1,74-0,57-10,62
Vakıf Yat. Ort.1,880,0023,68
Vakıflar Bankası4,530,8916,15
Vakko Tekstil3,731,3643,00
Vanet Gıda1,582,6021,54
Verusa Holding15,565,28-6,07
Verusaturk Girisim3,190,313,49
Vestel9,60-2,4472,97
Vestel Beyaz Eşya14,05-3,9643,84
Viking Kağıt1,214,3110,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,900,0010,47
Yapı ve Kredi Bank.2,312,2144,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,78-5,5035,48
Yataş5,90-5,7531,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,932,20-1,06
Yeni Gimat GMYO10,16-0,2941,50
Yeşil GMYO0,50-3,8585,19
Yeşil Yapı0,444,7669,23
Yeşil Yatırım Holding10,000,003,84
Yibitaş İnşaat Malzeme2.557,10-11,4116,28
Yonga Mobilya6,81-1,874,92
Yünsa4,740,8513,54
Zorlu Enerji1,17-3,31-4,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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