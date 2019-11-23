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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,00 266,01 İş Bankası (B) 23.

23.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:06Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)23.750,00-1,04676,09
İş Bankası (C)6,23-0,6437,53
İş Bankası (Kur.)160.000,00-11,11229,20
İş Fin.Kir.2,67-2,91-42,33
İş Girişim2,935,7843,63
İş GMYO1,1210,893,70
İş Y. Men. Değ.4,09-2,15121,46
İş Yat. Ort.1,463,5597,80
İşbir Holding398,003,81189,68
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,422,44-50,00
İttifak Holding3,70-4,1579,03
İz Hayvancılık Tarım5,01-3,65-23,98
İzmir Demir Çelik3,892,37134,34
İzmir Fırça1,71-2,29-17,39
Jantsa Jant Sanayi49,082,8990,15
Kafein Yazılım9,036,2431,10
Kapital Yat. Holding2,50-1,96-12,89
Kaplamin4,51-0,6625,28
Kardemir (A)2,341,3036,71
Kardemir (B)2,341,3035,96
Kardemir (D)2,371,2815,28
Karel Elektronik14,407,95245,32
Karsan Otomotiv1,395,3016,88
Karsu Tekstil2,016,9160,80
Karsusan Su Ürünleri San.6,50-7,0175,68
Kartonsan326,001,752,20
Katmerciler Ekipman3,135,394,03
Kent Gıda123,103,713,45
Kerevitaş Gıda2,783,3554,44
Kervansaray Yat. Holding0,36-2,702,86
Kiler GMYO2,97-7,4869,71
Klimasan Klima17,015,33338,41
Koç Holding20,48-0,2947,88
Konfrut Gıda7,06-2,4947,82
Konya Çimento227,308,0827,70
Kordsa Teknik Tekstil11,37-0,8720,18
Koza Altın74,35-4,0044,93
Koza Madencilik9,51-0,9431,72
Körfez GMYO1,612,5531,97
Kristal Kola1,398,5932,38
Kron Telekomünikasyon10,075,7815,75
Kuştur Kuşadası Turizm19,50-2,5042,23
Kuyumcukent Gayrimenkul1,4611,4529,20
Kütahya Porselen5,858,3328,57
Lider Faktoring3,169,3440,44
Link Bilgisayar12,078,3545,07
Logo Yazılım50,7513,1386,99
Lokman Hekim Sağlık4,479,83-0,67
Lüks Kadife7,12-0,4246,80
Makina Takım1,677,748,44
Mardin Çimento5,30-5,8690,85
Marka Yatırım Holding1,0327,1666,13
Marmaris Altınyunus24,846,7041,46
Marshall39,7223,5157,49
Martı GMYO0,9410,5944,62
Martı Otel0,8610,2648,28
Mavi Giyim44,360,8237,68
Mazhar Zorlu Holding5,60-3,4546,98
Mega Polietilen1,811,69-11,27
Menderes Tekstil0,946,8230,56
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm15,996,89166,94
Merko Gıda0,9611,63-4,95
Metal Gayrimenkul0,915,814,60
Metemtur Otelcilik1,636,5455,24
Metro Holding1,36-26,4978,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,812,8464,55
Metro Yatırım Ortaklığı2,0447,8372,88
Migros Ticaret22,80-2,6553,02
Milpa2,023,0641,33
Mistral GMYO1,615,235,23
MLP Sağlık15,102,2341,12
MMC San. ve Tic. Yat.0,953,26-13,64
Mondi Tire Kutsan2,090,0012,37
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,300,01
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,9013,86
Net Holding2,055,674,59
Netaş Telekom.10,203,1357,89
Niğbaş Niğde Beton6,50-7,1462,50
Nuh Çimento11,08-1,5159,88
Nurol GMYO3,254,1754,76
Odaş Elektrik1,615,9214,34
Olmuksan-IP6,7942,35101,48
Orge Enerji Elektrik3,996,6827,88
Orma Orman Mahsulleri2,998,33149,17
Osmanlı Menkul2,4013,2139,53
Ostim Endüstriyel Yat1,278,5517,59
Otokar141,50-5,9264,75
Oyak Yat. Ort.2,159,6935,79
Oylum Sınai Yatırımlar4,5742,81348,04
Özak GMYO2,216,7652,50
Özbal Çelik Boru1,507,148,70
Özderici GMYO1,377,87-41,70
Özerden Plastik2,10-0,944,58
Panora GMYO5,409,3146,87
Park Elek.Madencilik3,012,3824,90
Parsan13,832,6757,88
Pegasus75,550,80229,62
Peker GMYO3,212,23-60,97
Penguen Gıda1,757,3662,04
Pera GMYO0,9319,2320,78
Pergamon Dış Ticaret6,671,999,21
Petkim3,711,64-5,78
Petrokent Turizm125,00-2,7281,95
Pınar Et ve Un8,527,7192,03
Pınar Su2,13-13,7770,40
Pınar Süt11,0221,3777,26
Plastikkart6,0911,54125,56
Polisan Holding2,740,74-9,12
Politeknik Metal77,000,00119,58
Prizma Press Matbaacılık4,0716,62162,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,20-0,12
QNB Finans Fin. Kir.47,4035,43597,06
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF550,20-0,497,38
QNB Finans Portföy Altın BYF24,17-0,2122,88
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF37,960,8518,96
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,640,6319,03
QNB Finansbank22,7832,13152,83
Ral Yatırım Holding7,05-6,87283,15
Ray Sigorta2,664,7291,37
Reysaş GMYO2,516,81263,77
Reysaş Lojistik1,617,33117,57
Rhea Girişim0,9314,8140,91
Rodrigo Tekstil1,85-5,13-2,63
Royal Halı1,092,8310,10
RTA Laboratuvarları2,3622,9245,37
Sabancı Holding9,251,9827,89
Safkar Ege Soğutmacılık1,675,037,73
Salix Yatırım Holding5,760,1749,61
Sanel Mühendislik3,59-5,0364,68
Sanifoam Sünger2,287,0482,40
Sanko Pazarlama5,6211,29183,26
Saray Matbaacılık1,275,8327,00
Sarkuysan3,894,0123,78
Sasa Polyester6,26-2,808,95
Say Reklamcılık1,8015,3891,49
Sekuro Plastik4,137,2739,53
Selçuk Ecza Deposu5,361,3297,17
Selçuk Gıda1,830,0037,59
Senkron Güvenlik2,74-0,36174,00
Serve Film Prodüksiyon1,71-1,72-12,31
Servet GMYO6,982,2349,64
Seyitler Kimya5,452,8341,56
Silverline Endüstri1,9421,2544,78
Sinpaş GMYO0,842,44127,03
Smartiks Yazılım4,2126,05
Soda Sanayii5,750,35-15,01
Sodaş Sodyum Sanayii8,44-4,0952,11
Söktaş1,878,7247,24
Sönmez Filament4,6912,4750,32
Sönmez Pamuklu4,301,9037,82
Sumaş Suni Tahta8,10-0,9820,97
Şeker Fin. Kir.4,271,9151,42
Şekerbank1,084,85-1,82
Şişe Cam4,725,83-13,90
Şok Marketler10,123,58-5,86
T. Halk Bankası5,791,05-17,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası48,469,29185,07
T.S.K.B.1,018,6024,69
T.Tuborg10,31-2,1829,95
Taç Tarım Ürünleri3,53-1,67-30,24
Tat Gıda5,138,9234,29
TAV Havalimanları27,660,5825,78
Taze Kuru Gıda7,97-1,7317,21
Tek-Art Turizm0,9513,1011,76
Tekfen Holding19,044,21-3,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,9610,04-0,34
Temapol Polimer Plastik4,705,6253,59
TGS Dış Ticaret3,945,0773,05
Tofaş Oto. Fab.24,440,2557,56
Torunlar GMYO2,357,3155,63
Trabzon Liman8,965,0430,26
Trabzonspor Sportif1,6110,2717,00
Trakya Cam3,111,307,65
Trend GMYO1,866,9046,46
TSKB GMYO1,045,0526,83
Tuğçelik3,194,5949,77
Tukaş7,6220,38359,04
Turcas Petrol2,232,7658,16
Turkcell13,08-0,6111,46
Tümosan Motor ve Traktör5,45-0,3721,11
Tüpraş125,701,9520,48
Türk Hava Yolları13,64-0,37-15,33
Türk Prysmian Kablo2,303,1433,36
Türk Telekom7,112,4582,31
Türk Traktör46,900,2634,38
Türker Proje Gayrimenkul37,301,0316,05
Ufuk Yatırım2,1223,9885,96
Ulaşlar Turizm Yat.1,832,8160,53
Ulusoy Elektrik25,402,4259,15
Ulusoy Un Sanayi3,4710,5166,83
Umpaş Holding0,51-7,27-7,27
Uşak Seramik1,67-5,6550,45
Utopya Turizm3,971,02-3,17
Uzertaş Boya1,6034,45166,67
Ülker Bisküvi21,602,9647,24
Ünye Çimento3,403,661,63
Vakıf Fin. Kir.2,2351,7056,60
Vakıf GMYO2,3414,7120,20
Vakıf Yat. Ort.2,4423,8660,53
Vakıflar Bankası5,077,1930,00
Vakko Tekstil4,182,7060,25
Vanet Gıda1,480,0013,85
Verusa Holding16,685,970,69
Verusaturk Girisim3,800,5323,27
Vestel10,74-1,3893,51
Vestel Beyaz Eşya16,983,4173,84
Viking Kağıt1,426,7729,09
Yapı Kredi Koray GMYO2,201,8527,91
Yapı ve Kredi Bank.2,510,4056,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,17-8,0185,30
Yataş6,001,6934,23
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,3217,8640,43
Yeni Gimat GMYO12,4110,3172,83
Yeşil GMYO0,5412,50100,00
Yeşil Yapı0,5113,3396,15
Yeşil Yatırım Holding12,073,8725,34
Yibitaş İnşaat Malzeme2.639,907,5320,05
Yonga Mobilya6,78-1,024,46
Yükselen Çelik5,44-0,73
Yünsa7,5428,2380,60
Zorlu Enerji1,397,7513,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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