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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,00 266,01 İş Bankası (B) 20.

30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)20.750,00-12,63578,06
İş Bankası (C)6,15-1,2835,76
İş Bankası (Kur.)155.000,00-3,13218,92
İş Fin.Kir.2,711,50-41,47
İş Girişim2,961,0245,10
İş GMYO1,130,894,63
İş Y. Men. Değ.4,253,91130,12
İş Yat. Ort.1,588,22114,06
İşbir Holding400,000,50191,13
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,40-4,76-52,38
İttifak Holding3,710,2779,52
İz Hayvancılık Tarım4,78-4,59-27,47
İzmir Demir Çelik4,2810,03157,83
İzmir Fırça1,70-0,58-17,87
Jantsa Jant Sanayi53,358,70106,69
Kafein Yazılım10,2613,6248,96
Kapital Yat. Holding2,48-0,80-13,59
Kaplamin4,959,7637,50
Kardemir (A)2,366,5545,67
Kardemir (B)2,366,5844,91
Kardemir (D)2,396,5422,82
Karel Elektronik15,286,11266,43
Karsan Otomotiv1,443,6021,08
Karsu Tekstil2,146,4771,20
Karsusan Su Ürünleri San.7,5916,77105,14
Kartonsan334,502,614,87
Katmerciler Ekipman3,264,158,35
Kent Gıda125,301,795,29
Kerevitaş Gıda2,862,8858,89
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO3,042,3673,71
Klimasan Klima17,321,82346,40
Koç Holding20,02-2,2544,56
Konfrut Gıda7,445,3855,78
Konya Çimento234,002,9531,46
Kordsa Teknik Tekstil11,904,6625,78
Koza Altın73,40-1,2843,08
Koza Madencilik9,19-3,3627,29
Körfez GMYO1,737,4541,80
Kristal Kola1,390,0032,38
Kron Telekomünikasyon11,9018,1736,78
Kuştur Kuşadası Turizm17,35-11,0326,55
Kuyumcukent Gayrimenkul1,40-4,1123,89
Kütahya Porselen6,124,6234,51
Lider Faktoring3,211,5842,67
Link Bilgisayar16,5637,2099,04
Logo Yazılım52,553,5593,63
Lokman Hekim Sağlık4,829,028,29
Lüks Kadife7,201,1248,45
Makina Takım1,722,9911,69
Mardin Çimento5,11-3,5884,01
Marka Yatırım Holding1,030,0066,13
Marmaris Altınyunus27,6011,1157,18
Marshall43,008,2670,50
Martı GMYO0,93-1,0643,08
Martı Otel0,893,4953,45
Mavi Giyim45,282,0740,53
Mazhar Zorlu Holding5,50-1,7944,36
Mega Polietilen1,873,31-8,33
Menderes Tekstil0,940,0030,56
Mensa0,2441,1871,43
Merit Turizm16,905,69182,14
Merko Gıda0,993,13-1,98
Metal Gayrimenkul0,932,206,90
Metemtur Otelcilik1,661,8458,10
Metro Holding1,402,9484,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,883,8770,91
Metro Yatırım Ortaklığı2,9946,57153,39
Migros Ticaret22,12-2,9848,46
Milpa2,103,9646,92
Mistral GMYO1,694,9710,46
MLP Sağlık15,472,4544,58
MMC San. ve Tic. Yat.0,94-1,05-14,55
Mondi Tire Kutsan2,121,4413,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20-0,01
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,806,98
Net Holding2,165,3710,20
Netaş Telekom.12,6524,0295,82
Niğbaş Niğde Beton6,34-2,4658,50
Nuh Çimento11,544,1566,52
Nurol GMYO3,373,6960,48
Odaş Elektrik1,58-1,8612,21
Olmuksan-IP6,790,00101,48
Orge Enerji Elektrik4,5012,7844,23
Orma Orman Mahsulleri2,70-9,70125,00
Osmanlı Menkul2,8117,0863,37
Ostim Endüstriyel Yat1,313,1521,30
Otokar149,505,6574,06
Oyak Yat. Ort.2,181,4037,69
Oylum Sınai Yatırımlar4,682,41358,82
Özak GMYO2,241,3654,57
Özbal Çelik Boru1,6711,3321,01
Özderici GMYO1,380,73-41,28
Özerden Plastik2,100,004,58
Panora GMYO5,654,6353,66
Park Elek.Madencilik2,94-2,3321,99
Parsan14,192,6061,99
Pegasus72,55-3,97216,54
Peker GMYO3,333,74-59,51
Penguen Gıda1,834,5769,44
Pera GMYO0,86-7,5311,69
Pergamon Dış Ticaret7,045,5515,27
Petkim3,59-3,23-8,83
Petrokent Turizm129,903,9289,08
Pınar Et ve Un8,752,7097,21
Pınar Su2,10-1,4168,00
Pınar Süt12,1810,5395,92
Plastikkart6,466,08139,26
Polisan Holding2,740,00-9,12
Politeknik Metal76,80-0,26119,01
Prizma Press Matbaacılık3,90-4,18151,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.095,000,35
QNB Finans Fin. Kir.61,6029,96805,88
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF553,000,517,92
QNB Finans Portföy Altın BYF24,14-0,1222,72
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF37,91-0,1318,80
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,55-0,4418,51
QNB Finansbank27,1018,96200,78
Ral Yatırım Holding7,00-0,71280,43
Ray Sigorta2,846,77104,32
Reysaş GMYO2,48-1,20259,42
Reysaş Lojistik1,8816,77154,05
Rhea Girişim0,952,1543,94
Rodrigo Tekstil1,934,321,58
Royal Halı1,122,7513,13
RTA Laboratuvarları2,7215,2567,55
Sabancı Holding9,10-1,6225,82
Safkar Ege Soğutmacılık1,63-2,405,15
Salix Yatırım Holding5,70-1,0448,05
Sanel Mühendislik3,908,6478,90
Sanifoam Sünger3,0734,65145,60
Sanko Pazarlama6,9724,02251,30
Saray Matbaacılık1,367,0936,00
Sarkuysan3,900,2624,09
Sasa Polyester6,371,7610,86
Say Reklamcılık1,71-5,0081,91
Sekuro Plastik4,232,4242,91
Selçuk Ecza Deposu5,533,17103,42
Selçuk Gıda1,82-0,5536,84
Senkron Güvenlik2,791,82179,00
Serve Film Prodüksiyon1,67-2,34-14,36
Servet GMYO6,95-0,4349,00
Seyitler Kimya5,450,0041,56
Silverline Endüstri1,971,5547,01
Sinpaş GMYO0,907,14143,24
Smartiks Yazılım6,0844,42
Soda Sanayii5,800,87-14,27
Sodaş Sodyum Sanayii8,31-1,5449,77
Söktaş2,0610,1662,20
Sönmez Filament4,690,0050,32
Sönmez Pamuklu4,668,3749,36
Sumaş Suni Tahta8,585,9328,14
Şeker Fin. Kir.4,362,1154,61
Şekerbank1,189,267,27
Şişe Cam4,995,72-8,98
Şok Marketler9,90-2,17-7,91
T. Halk Bankası5,77-0,35-17,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası46,46-4,13173,30
T.S.K.B.1,031,9827,16
T.Tuborg10,10-2,0427,30
Taç Tarım Ürünleri3,47-1,70-31,42
Tat Gıda5,7812,6751,31
TAV Havalimanları26,90-2,7522,32
Taze Kuru Gıda8,000,3817,65
Tek-Art Turizm0,972,1114,12
Tekfen Holding18,90-0,74-3,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,93-1,01-1,35
Temapol Polimer Plastik5,1910,4369,61
TGS Dış Ticaret4,011,7876,13
Tofaş Oto. Fab.24,28-0,6556,53
Torunlar GMYO2,350,0055,63
Trabzon Liman9,071,2331,86
Trabzonspor Sportif2,0326,0947,52
Trakya Cam3,306,1114,23
Trend GMYO1,965,3854,33
TSKB GMYO1,127,6936,59
Tuğçelik3,282,8253,99
Tukaş8,6513,52421,08
Turcas Petrol2,365,8367,38
Turkcell13,563,6715,55
Tümosan Motor ve Traktör5,39-1,1019,78
Tüpraş123,90-1,4318,75
Türk Hava Yolları13,660,15-15,21
Türk Prysmian Kablo2,0311,9249,26
Türk Telekom6,76-4,9273,33
Türk Traktör47,360,9835,70
Türker Proje Gayrimenkul38,402,9519,48
Ufuk Yatırım2,09-1,4283,33
Ulaşlar Turizm Yat.1,935,4669,30
Ulusoy Elektrik25,721,2661,15
Ulusoy Un Sanayi3,490,5867,79
Umpaş Holding0,45-11,76-18,18
Uşak Seramik1,8611,3867,57
Utopya Turizm4,4712,599,02
Uzertaş Boya1,54-3,75156,67
Ülker Bisküvi21,660,2847,65
Ünye Çimento3,677,949,70
Vakıf Fin. Kir.2,03-8,9742,56
Vakıf GMYO2,21-5,5613,52
Vakıf Yat. Ort.2,18-10,6643,42
Vakıflar Bankası5,131,1831,54
Vakko Tekstil4,446,2270,22
Vanet Gıda1,45-2,0311,54
Verusa Holding17,333,904,61
Verusaturk Girisim3,74-1,5821,33
Vestel11,012,5198,38
Vestel Beyaz Eşya17,271,7176,81
Viking Kağıt1,430,7030,00
Yapı Kredi Koray GMYO2,220,9129,07
Yapı ve Kredi Bank.2,40-4,3850,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,8012,19107,89
Yataş6,091,5036,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,5618,1865,96
Yeni Gimat GMYO12,39-0,1672,55
Yeşil GMYO0,51-5,5688,89
Yeşil Yapı0,50-1,9692,31
Yeşil Yatırım Holding11,68-3,2321,29
Yibitaş İnşaat Malzeme2.521,60-4,4814,67
Yonga Mobilya6,73-0,743,69
Yükselen Çelik5,27-3,13
Yünsa8,077,0393,30
Zorlu Enerji1,36-2,1610,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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